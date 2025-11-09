Новини
България »
Проходът на Републиката е временно затворен

Проходът на Републиката е временно затворен

9 Ноември, 2025 11:00 1 176 8

  • проход на републиката-
  • шипка-
  • катастрофа

Леките автомобили се пренасочват през Шипка

Проходът на Републиката е временно затворен - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проходът на Републиката е затворен за движение заради катастрофа.

Катастрофа между лек и товарен автомобил е затворила Прохода на Републиката. Произшествието е станало около 09,30 ч. в района на с. Мишеморков хан.

Пострадал е водачът на лекия автомобил.

Леките автомобили се пренасочват през Шипка.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    13 1 Отговор
    Е нали има КАТ акция ?

    11:08 09.11.2025

  • 2 0001

    6 1 Отговор
    Я напишете имената на проходите и къде се намират, че скоро чувах един спор от който разбрах, че и двамата не знаят за какво говорят. Ще е от полза!

    11:10 09.11.2025

  • 3 оня с коня

    2 14 Отговор
    Това затваряне на Прохода е инцидентно и без някакво особено значение.Тепърва предстои Продължително Затваряне ЗА БОЯДЖИЙСКА ДЕЙНОСТ защото трябва да се докаже на Русофилите ЯДНО ТВЪРДЯЩИ че сегашните не можем ДОРИ да боядисаме построеното при Т.Живков

    Коментиран от #7

    11:12 09.11.2025

  • 4 От снимката се вижда че

    8 0 Отговор
    Лекия автомобил се е опитал да мине изпод товарния но такава маневра още не е измислена и съответно не се е получила.

    11:24 09.11.2025

  • 5 Е па

    4 3 Отговор
    Вдигайте ударно гражданска, данъци и горива, та белким това дебилно племе да слезне от кочините и хората с камионите да могат спокойно да си вършат работата.

    11:39 09.11.2025

  • 6 ЧИЧО

    3 0 Отговор
    За къде бързаш Българино!

    11:44 09.11.2025

  • 7 Кон без оня

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    А можете, ли?

    Коментиран от #8

    11:55 09.11.2025

  • 8 хъ хъ хъ

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кон без оня":

    Е какво да може тоя? Коня е по-умен и кадърен от него.

    11:57 09.11.2025

