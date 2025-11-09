Проходът на Републиката е временно затворен

Проходът на Републиката е затворен за движение заради катастрофа.
Катастрофа между лек и товарен автомобил е затворила Прохода на Републиката. Произшествието е станало около 09,30 ч. в района на с. Мишеморков хан.
Пострадал е водачът на лекия автомобил.
Леките автомобили се пренасочват през Шипка.
