Новини
България »
Сачева: НСТС ще разгледа бюджета следващата седмица

9 Ноември, 2025 13:26 536 17

  • деница сачева-
  • нстс-
  • бюджет 2026

Рабодателите разбират ситуацията, в която се намираме, и смятам, че ще проявят нужното сътрудничество, каза тя

Сачева: НСТС ще разгледа бюджета следващата седмица - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Предполагам, че следващата седмица ще има насрочен нов Национален съвет за тристранно сътрудничество, на който вероятно ще бъдат обсъдени всички параметри", заяви пред журналисти заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева относно бюджета за следващата година.

Рабодателите разбират ситуацията, в която се намираме, и смятам, че ще проявят нужното сътрудничество, предвид факта, че сме изправени в една много сложна ситуация, в която бюджетът може да бъде единствено възможен, каза тя.

В този бюджет всъщност изпълняваме законите такива, каквито те са били приети през последните четири години по отношение на възнагражденията, които са един от основните пунктове на спорове и разговори в момента, допълни Сачева.

На въпрос дали са готови да преосмислят увеличението на осигурителната вноска и на данък "дивидент", Сачева отговори, че няма как да преосмислят това, при положение че са им нужни всички тези приходи. Тя посочи, че изпълняват закона такъв, какъвто той е, от гледна точка на минималната работна заплата, а тя е свързана с редица социални плащания.

Ако има по-разумни предложения за това как да се съберат приходи, ние сме готови да ги обсъдим, но до този момент не сме чули нито едно такова, освен критиките за бюджета, добави Сачева.

За 13 ноември е насрочено заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, съобщи в петък заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Станислав Попдончев в интервю за Българското национално радио.

Работодателските организации отказаха да влязат на последното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество и се обявиха против параметрите в проектобюджета на държавата.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 муцунка

    13 1 Отговор
    Ще разглежда оная си работа!

    13:28 09.11.2025

  • 2 надарена кака

    9 2 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    13:29 09.11.2025

  • 3 Що не

    14 1 Отговор
    се пръждосате най - после ? Какво ще ми разглеждате ? Само мушенгии и пари в главите ви , нищо друго !

    13:29 09.11.2025

  • 4 ФЕН на

    7 5 Отговор
    Cамо Pадостин василев може да реши проблемите на българия и този смешен бюджет създаден от сектанти и комунисти!!!

    13:30 09.11.2025

  • 5 Много

    6 0 Отговор
    замъчни народните измразници...

    13:30 09.11.2025

  • 6 Цачева и Сачева

    11 0 Отговор
    ми действат като илач за преждевременна еякулация. Понякога, дори такава практически липсва.

    13:30 09.11.2025

  • 7 мъкаааа

    6 0 Отговор
    Национален съвет за петстранно сътрудничество, или двайдесетстранно, и много странно.

    13:31 09.11.2025

  • 8 лют пипер

    6 0 Отговор
    Сътрудничество с дебелите пачки.

    13:32 09.11.2025

  • 9 Ели Енчева

    6 0 Отговор
    Ще ти разглеждат всичко под дрехите! Това е новата мода сега. Да се явяваме с мрежести или прозрачни дрехи с камъчета.

    13:34 09.11.2025

  • 10 Красимир Петров

    13 0 Отговор
    Всички 240 боклука работят само за собственият си интерес

    13:35 09.11.2025

  • 11 така, де

    12 0 Отговор
    Какъв бюджет, бе национални предатели! Незабавна оставка!!!

    13:37 09.11.2025

  • 12 си дзън

    2 0 Отговор
    Щом Баце и Д говорят за катастрофа, ще е най-добре да затвори рафинерията.
    Ако я продадат, БГ ще е на двойна загуба -
    първо от ниската продажна цена на която ще я продадат корумпетата
    и второ от загубените дела срещу Лукойл. Така, че - затваряй.

    13:38 09.11.2025

  • 13 БЕЗ ПРЕЦЕДАТЕЛЯ НА РЕСТОРАНТЬОРИТЕ

    3 0 Отговор
    НОВИЯ БЮДЖЕТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ , А ТОЙ Е ДРУГАРЯ АЛИБЕГОВ ОТ ГЕРБ !

    13:43 09.11.2025

  • 14 Прилича

    8 0 Отговор
    на ключарка в концентрационен лагер . И в Сливен ще ѝ ходи , само НЕ в политиката !

    13:44 09.11.2025

  • 15 Виви

    2 0 Отговор
    Започнете да си плащате, осигоровките махнете закона на Румяна Бъчварова ,всеки втори старши експерт,намалете тия заплати където вземате,вашите семейства ще имат за хляб,а някой хора не могат да купят на децата си.Това сте вие фашисти.

    13:58 09.11.2025

  • 16 Хе!

    2 0 Отговор
    Гледам фотоса и веднага в съзнанието ми нещо проехтява - САУ 152 Зверобой!

    14:04 09.11.2025

  • 17 С ТОЗИ БЮДЖЕТ И ТИЯ КРАДЦИ

    1 0 Отговор
    ОБЕЩАВАМ ДА НЕ ИМ РАБОТЯ НИТО СЕКУНДА !........ НЕКА МЕ КРАДАТ !

    14:12 09.11.2025

Новини по градове:
