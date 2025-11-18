Новини
България »
Влизаме в еврозоната с исторически ниска безработица

Влизаме в еврозоната с исторически ниска безработица

18 Ноември, 2025 09:39 516 18

  • еврозона-
  • безработица-
  • агенция по заетостта

Агенцията по заетостта продължава да инвестира и в повишаване на квалификацията

Влизаме в еврозоната с исторически ниска безработица - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Агенцията по заетостта отчита стабилни резултати на пазара на труда през октомври, като регистрираната безработица остава ниска – 5,15%. Това е с 0,08 процентни пункта по-ниско спрямо същия месец на предходната година. През месеца регистрираните безработни са 146 055 души.

Чрез посредничеството на бюрата по труда работа са започнали 14 525 безработни лица и още 1391 заети, учащи и пенсионери, потърсили съдействие за ново кариерно развитие. Общият брой на лицата, преминали към заетост през месеца, е 15 916 души.

Над 6080 безработни са били мотивирани да предприемат първи стъпки към заетост. Този резултат е постигнат благодарение на активната работа на екипите в бюрата по труда, както и на ромските и младежките медиатори в страната.

Общо 3507 души от уязвими групи, сред които хора с увреждания, младежи без опит, лица над 55 години и дълготрайно безработни, са започнали работа по програми за субсидирана заетост. От тях 1683 са включени по проекти, финансирани от Програма „Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Агенцията по заетостта продължава да инвестира и в повишаване на квалификацията. През октомври са издадени над 12 500 ваучера за обучение на безработни и заети лица с цел адаптация към изискванията на съвременната икономика, белязана от ускорена дигитализация и технологична трансформация.

Работодателите са заявили общо 8479 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям дял от тях са в преработващата промишленост (26,1 процента) и образованието (13,2 процента), следвани от търговия и ремонт на автомобили (11,7 процента), държавно управление (11,2 процента), хотелиерство и ресторантьорство (6,9 процента) и административни и спомагателни дейности (5,9 процента).

Сред най-търсените професии през месеца се открояват:

персонал, полагащ грижи за хора;

оператори на машини и съоръжения;

продавачи;

персонал в сферата на персоналните услуги;

работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта;

металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии;

преподаватели; работници по събиране на отпадъци;

стопански и административни служители;

водачи на МПС и подвижни съоръжения;

чистачи и помощници;

работници в производството на храни, облекло и дървени изделия.

Равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2021 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 11 Отговор
    Благодаря на ЕС. Заплатите от 20 евро минимална се повишиха на 600 евро минимална заплата.

    09:41 18.11.2025

  • 2 влизаме без гащи

    15 1 Отговор
    и без да сме омазани с лубриканти... на сухо ще е...

    Коментиран от #7, #17

    09:42 18.11.2025

  • 3 А кога ще излизаме?

    15 0 Отговор
    Да питам!

    09:42 18.11.2025

  • 4 честен ционист

    17 1 Отговор
    60% пенсионери и телкаджии, 10% малолетни, 10% от малцинствата и младежи трайно неработещи и нерегистрирани по борсите, 10% чантаджии, палкаджии, даскали и белодрежковци, и някакви 10% които ги лъжат, че им плащат, а те лъжат, че им работят. Кой въобще работи в концлагера?

    09:44 18.11.2025

  • 5 очевидец

    14 2 Отговор
    С 2 милиарда лева Мъск и Безос пращат ракети в космоса и строят супер компютри за AI. За същите пари ние правим 8км околовръстно.

    Коментиран от #9, #15

    09:44 18.11.2025

  • 6 лют пипер

    14 1 Отговор
    Влизате на баба си в чорапите! Бългерията е най-бедната страна в Европа. Погледнете само улиците в градовете и в селата-дупки и напукан асфалт,който е от времето на бай Тошо. Цените на повечето стоки,са в небесата.Всеки ден има катастрофи. Беднотия до шия.

    09:46 18.11.2025

  • 7 А кога ще излизаме?

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "влизаме без гащи":

    Важното е, че сме намазани с мазни Л@йн@! Така ще сме някак по-горди в клуба на на богатите.

    09:47 18.11.2025

  • 8 Перо

    12 1 Отговор
    Това са манипулативни цифри и коментари, защото се записват в бюрата по труда минимално количество хора, поради създадените безброй пречки, измислени условия и срокове!

    Коментиран от #18

    09:47 18.11.2025

  • 9 забравяш

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "очевидец":

    Ние работим по руски модел, защо ни даваш за пример нормални хора

    Коментиран от #13

    09:49 18.11.2025

  • 10 Лъжа само от

    5 0 Отговор
    Електората на шиш поне 350 хиляди не работят. От българите малко повече. И МНОГО ПЕНСИОНЕРИ СЪЩО РАБОТЯТ. И това е защото работят на черно. Не плащат данъци и се осигуряват сами. На Тази институция никой не и вярва както и много други ЗАКРИВАЙ.

    09:50 18.11.2025

  • 11 не лъжете че остава ниска – 5,15%

    5 0 Отговор
    ако плащахте соц помощи на трайно безработните както е практиката в ес
    безработица може да е двойна като регистрирани

    що да се регистрира като има условия и никакви помощи

    09:51 18.11.2025

  • 12 бай Митко

    5 1 Отговор
    Смях, "... исторически ниска безработица"!? Никой не казва къде отидоха и защо от 9+ млн. българи останахме 5+ млн.!? И ако говорим за исторически неща, то през 45-години бай Тошово време нямаше никаква безработица! Заради днешната безработица не останаха хора в територията, закрити са над 650 села, но сме се изпъчили и говорим за исторически ниска безработица! Вдигната пушилка от голямата българска говорилня!

    09:55 18.11.2025

  • 13 хахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "забравяш":

    Безос дава стотици милиони за сватба, а в същото време в Амазон стачкуват защото работят на минимални заплати...според теб най нормалните трябва да са твоите идоли ББ и Шиши:)))
    П.П. Между другото на първо място по брой изпратени ракети и сателити е Русия, на второ е Китай и чак тогава идват хамериканците:)

    Коментиран от #16

    09:56 18.11.2025

  • 14 Демос

    2 1 Отговор
    Исторически ниска безработица със заплати под жизнения минимум! Честито! От тук бягат даже и непалците и индийците, а пакистанци въобще не искат да работят в България, където върлува такъв див и необуздан капитализъм, какъвто не съществува никъде на друго място по света!.

    10:02 18.11.2025

  • 15 Любопитен

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "очевидец":

    Тия супер компютри с тухли четворки ли ги строят?
    А ето ти и малко факти за ракетите на тия двама убавци:
    Компанията на Илон Мъск SpaceX проведе седмото тестово изстрелване на Starship - най-мощната ракета в историята, но тя се разби в космоса минути след старта от Тексас.
    Мисията се проведе часове след първия полет на ракетата New Glenn на компанията Blue Origin на Джеф Безос, която пък се разби при приземяването.
    Иначе казано ракетите им са като нашите пътища, че и по зле.

    10:02 18.11.2025

  • 16 забравяш

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "хахаха":

    Говориш за Русия на кое място бил...а тук става въпрос за един американец. Сравняваш цяла Русия с Мъск
    Руснаците бяха на първо място по производство на ватенки и галоши,но след разпада на СССР, загубиха и това

    10:04 18.11.2025

  • 17 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "влизаме без гащи":

    първо ще ги напълните няма страшно
    и после ще ги захлюпите на главите
    ще настане голям кеф

    10:17 18.11.2025

  • 18 ганю

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Перо":

    600 хил млъдежи до 25 г не работят
    ами значи се друсат и крадат
    чудесия и гнилоч

    10:19 18.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове