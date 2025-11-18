Влизаме в еврозоната с исторически ниска безработица

Агенцията по заетостта отчита стабилни резултати на пазара на труда през октомври, като регистрираната безработица остава ниска – 5,15%. Това е с 0,08 процентни пункта по-ниско спрямо същия месец на предходната година. През месеца регистрираните безработни са 146 055 души.
Чрез посредничеството на бюрата по труда работа са започнали 14 525 безработни лица и още 1391 заети, учащи и пенсионери, потърсили съдействие за ново кариерно развитие. Общият брой на лицата, преминали към заетост през месеца, е 15 916 души.
Над 6080 безработни са били мотивирани да предприемат първи стъпки към заетост. Този резултат е постигнат благодарение на активната работа на екипите в бюрата по труда, както и на ромските и младежките медиатори в страната.
Общо 3507 души от уязвими групи, сред които хора с увреждания, младежи без опит, лица над 55 години и дълготрайно безработни, са започнали работа по програми за субсидирана заетост. От тях 1683 са включени по проекти, финансирани от Програма „Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.
Агенцията по заетостта продължава да инвестира и в повишаване на квалификацията. През октомври са издадени над 12 500 ваучера за обучение на безработни и заети лица с цел адаптация към изискванията на съвременната икономика, белязана от ускорена дигитализация и технологична трансформация.
Работодателите са заявили общо 8479 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям дял от тях са в преработващата промишленост (26,1 процента) и образованието (13,2 процента), следвани от търговия и ремонт на автомобили (11,7 процента), държавно управление (11,2 процента), хотелиерство и ресторантьорство (6,9 процента) и административни и спомагателни дейности (5,9 процента).
Сред най-търсените професии през месеца се открояват:
персонал, полагащ грижи за хора;
оператори на машини и съоръжения;
продавачи;
персонал в сферата на персоналните услуги;
работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта;
металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии;
преподаватели; работници по събиране на отпадъци;
стопански и административни служители;
водачи на МПС и подвижни съоръжения;
чистачи и помощници;
работници в производството на храни, облекло и дървени изделия.
Равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2021 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:41 18.11.2025
2 влизаме без гащи
Коментиран от #7, #17
09:42 18.11.2025
3 А кога ще излизаме?
09:42 18.11.2025
4 честен ционист
09:44 18.11.2025
5 очевидец
Коментиран от #9, #15
09:44 18.11.2025
6 лют пипер
09:46 18.11.2025
7 А кога ще излизаме?
До коментар #2 от "влизаме без гащи":Важното е, че сме намазани с мазни Л@йн@! Така ще сме някак по-горди в клуба на на богатите.
09:47 18.11.2025
8 Перо
Коментиран от #18
09:47 18.11.2025
9 забравяш
До коментар #5 от "очевидец":Ние работим по руски модел, защо ни даваш за пример нормални хора
Коментиран от #13
09:49 18.11.2025
10 Лъжа само от
09:50 18.11.2025
11 не лъжете че остава ниска – 5,15%
безработица може да е двойна като регистрирани
що да се регистрира като има условия и никакви помощи
09:51 18.11.2025
12 бай Митко
09:55 18.11.2025
13 хахаха
До коментар #9 от "забравяш":Безос дава стотици милиони за сватба, а в същото време в Амазон стачкуват защото работят на минимални заплати...според теб най нормалните трябва да са твоите идоли ББ и Шиши:)))
П.П. Между другото на първо място по брой изпратени ракети и сателити е Русия, на второ е Китай и чак тогава идват хамериканците:)
Коментиран от #16
09:56 18.11.2025
14 Демос
10:02 18.11.2025
15 Любопитен
До коментар #5 от "очевидец":Тия супер компютри с тухли четворки ли ги строят?
А ето ти и малко факти за ракетите на тия двама убавци:
Компанията на Илон Мъск SpaceX проведе седмото тестово изстрелване на Starship - най-мощната ракета в историята, но тя се разби в космоса минути след старта от Тексас.
Мисията се проведе часове след първия полет на ракетата New Glenn на компанията Blue Origin на Джеф Безос, която пък се разби при приземяването.
Иначе казано ракетите им са като нашите пътища, че и по зле.
10:02 18.11.2025
16 забравяш
До коментар #13 от "хахаха":Говориш за Русия на кое място бил...а тук става въпрос за един американец. Сравняваш цяла Русия с Мъск
Руснаците бяха на първо място по производство на ватенки и галоши,но след разпада на СССР, загубиха и това
10:04 18.11.2025
17 ганю
До коментар #2 от "влизаме без гащи":първо ще ги напълните няма страшно
и после ще ги захлюпите на главите
ще настане голям кеф
10:17 18.11.2025
18 ганю
До коментар #8 от "Перо":600 хил млъдежи до 25 г не работят
ами значи се друсат и крадат
чудесия и гнилоч
10:19 18.11.2025