България е №1 в ЕС по работещи на минимална заплата

Около 13% от работещите в България получават минимална работна заплата, което поставя страната ни на първо място в Европейския съюз по този показател. Това сочат данните на европейската статистическа служба Евростат за 2022 година, публикувани в края на 2025 година. Докладът разкрива сериозни диспропорции в доходите на трудещите се в различните държави членки.
Според статистиката, 13 милиона работници в 21 страни от ЕС получават възнаграждение, равно или по-ниско от минималното. България води негативната класация с 13% дял на тези служители, следвана плътно от Франция (12,7%) и Словения (12,6%). В групата на страните с над 10% дял на работещите на минимална заплата попадат още Румъния (10,5%), Гърция (10,2%), Полша (10,1%) и Унгария (10%).
За да изчисли тези дялове, Евростат използва праг от 105% от минималната работна заплата, което включва и малка надценка от 5%, за да се обхванат коректно всички случаи.
На другия полюс са държави като Чехия, където едва 2,6% от работещите са на минимално възнаграждение. Ниски нива се отчитат и в Португалия (3,1%), Естония (3,3%), Нидерландия и Малта (по 3,5%), както и Испания (3,6%).
Сред големите европейски икономики прави впечатление разликата между Франция и останалите – докато във Франция делът е 12,7%, в Германия той е 8%, а в Испания – само 3,6%.
Експертите посочват, че силата на синдикатите и трудовото законодателство са ключови фактори за тези различия.
"В страните с по-силни трудови институции и колективни споразумения е по-вероятно да има по-малко случаи на работници, получаващи заплащане под минималната работна заплата", заяви д-р Стефано Филауро от университета Сапиенца в Рим, цитиран от Euronews.
Той допълва, че в икономики с развити високотехнологични сектори делът на нископлатените работници естествено е по-малък.
Освен че е лидер по брой работещи на минимална заплата, България остава и на дъното по покупателна способност на тези доходи. Данните за стандарта на покупателната способност (СПС) показват, че страната ни е с индекс 922, докато в Люксембург той е 2035, а в Германия – 1989.
Въпреки стряскащата статистика, страната ни предприема стъпки за догонване на европейските нива. От 1 януари 2026 година минималната работна заплата в България ще бъде увеличена на 1213 лева (620,20 евро), което е ръст от 12,6% спрямо настоящото ниво. Това увеличение е част от механизма за обвързване на минималното възнаграждение със средната работна заплата за страната.
Данните за Турция, макар и идващи от национални източници, показват още по-драматична картина. Конфедерацията на прогресивните синдикати на Турция (DİSK) съобщава, че 37,5% от работниците там получават минимална заплата или по-малко.
"В Турция минималната работна заплата отдавна престана да бъде праг и се превърна в средна работна заплата", се посочва в изявление на синдиката DİSK.
Източник: www.dunavmost.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дедо ви...
13:11 14.11.2025
2 78291
Коментиран от #33
13:11 14.11.2025
3 Последния Софиянец
13:11 14.11.2025
4 факт
Коментиран от #7
13:12 14.11.2025
5 Някой
Трябва да се махнат всички обвързвания със средната работна заплата.
В държавният сектор да са със средна работна заплата равна на човека по средата в частният сектор. А по коефициенти на вътрешно разпределение. Но сумата от всички заплати делено на броя хора, да е равна на тази заплата. С някакво закъснение ще е.
13:14 14.11.2025
6 гражданин
13:16 14.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гай Турий
13:17 14.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 пешо
13:18 14.11.2025
12 Гошо
13:18 14.11.2025
13 бае ви тикван: Преизберете ме пак
България е №1 в ЕС в много класации
от 20г при мен сте цъфнали та вързали
13:19 14.11.2025
14 1488
13:20 14.11.2025
15 Решено е !
Коментиран от #17, #26
13:21 14.11.2025
16 Тома
Коментиран от #30
13:23 14.11.2025
17 д-р Зигмунд
До коментар #15 от "Решено е !":Санитар ! Тук веднага, спешно е!
13:23 14.11.2025
18 БСТ
13:25 14.11.2025
19 стоян георгиев
13:27 14.11.2025
20 Безработен
13:29 14.11.2025
21 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ВКАРАХА НИ В КЛУБА НА БОГАТИТЕ....
НО С МИЗЕРНИ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ...
ДА НИ Е ЧЕСТИТО!
13:31 14.11.2025
22 Емигрант
13:31 14.11.2025
23 Така ще да е
Същото е положението и при ресторантьори, и хотелиери .
13:32 14.11.2025
24 600 000 са на минимална
13:33 14.11.2025
25 хаха
13:34 14.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ало
13:36 14.11.2025
30 Грешиш много
До коментар #16 от "Тома":като казваш украинците ни изместили, това е една манипулативна измама ! Украйна разхри верно измама за над 100 млн.долара, НО Я РАЗКРИ, а у нас никой НЕ ИСКА ДА РАЗКРИЕ КРАЖБАТА на над 100 МИЛИАРДА лева които открадна Тиквата с ГЕРБ ! Кое е повече 100 млрд. или 100 млн. ?
13:36 14.11.2025
31 Драган
13:37 14.11.2025
32 ДЕДО ВИ ЛИБЕН
13:38 14.11.2025
33 хаха
До коментар #2 от "78291":Не. Друго е. Народът ни е с ниски доходи за ЕС и няма много пари да харчи. Частниците опитват да въртят оборот в среда, където трябва някак да държат ниски цени. В Калифорния вдигнаха МРЗ на 20 долара на час. И? В МакДоналдс сандвичите са по 15-20 долара. И няма как- нека сандвич струва 5 долара продукти и 20 цента опаковки и се правят по 20 на час в обект с продадени средно 20 сандвича на час и 5 работника. На сандвич трудат става 5 долара. Слагаш малко ДДС(те му викат сейлс такс) и, хоп, 12-13 долара с 0 печалба.
Ако тук майстор на черно с доход до 4-5000лв плаща всички данъци, трябва да вдигне цената си с 79%- на 2000лв чисти събрани данъците и ДДС на сумата правят 3600лв близо крайна цена. При повече приход би могъл да оскъпи с около 40ина %, ама трябва да има в пъти над МОД, за да е на сметка. Ти би ли плащал немски цени на услуги, местни стоки? Е, затова и частниците най-често крият осигуровки и данъци. Ако плащат, ще са на загуба или под МРЗ те самите или трябва да съкратят половината си работници и да фалират, щото пък как работниците да произведат двойно всеки.
13:42 14.11.2025
34 факт
13:42 14.11.2025