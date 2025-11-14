Новини
България е №1 в ЕС по работещи на минимална заплата

България е №1 в ЕС по работещи на минимална заплата

14 Ноември, 2025 13:08 516 34

Експертите посочват, че силата на синдикатите и трудовото законодателство са ключови фактори за тези различия

България е №1 в ЕС по работещи на минимална заплата - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова

Около 13% от работещите в България получават минимална работна заплата, което поставя страната ни на първо място в Европейския съюз по този показател. Това сочат данните на европейската статистическа служба Евростат за 2022 година, публикувани в края на 2025 година. Докладът разкрива сериозни диспропорции в доходите на трудещите се в различните държави членки.

Според статистиката, 13 милиона работници в 21 страни от ЕС получават възнаграждение, равно или по-ниско от минималното. България води негативната класация с 13% дял на тези служители, следвана плътно от Франция (12,7%) и Словения (12,6%). В групата на страните с над 10% дял на работещите на минимална заплата попадат още Румъния (10,5%), Гърция (10,2%), Полша (10,1%) и Унгария (10%).

За да изчисли тези дялове, Евростат използва праг от 105% от минималната работна заплата, което включва и малка надценка от 5%, за да се обхванат коректно всички случаи.

На другия полюс са държави като Чехия, където едва 2,6% от работещите са на минимално възнаграждение. Ниски нива се отчитат и в Португалия (3,1%), Естония (3,3%), Нидерландия и Малта (по 3,5%), както и Испания (3,6%).

Сред големите европейски икономики прави впечатление разликата между Франция и останалите – докато във Франция делът е 12,7%, в Германия той е 8%, а в Испания – само 3,6%.

Експертите посочват, че силата на синдикатите и трудовото законодателство са ключови фактори за тези различия.

"В страните с по-силни трудови институции и колективни споразумения е по-вероятно да има по-малко случаи на работници, получаващи заплащане под минималната работна заплата", заяви д-р Стефано Филауро от университета Сапиенца в Рим, цитиран от Euronews.

Той допълва, че в икономики с развити високотехнологични сектори делът на нископлатените работници естествено е по-малък.

Освен че е лидер по брой работещи на минимална заплата, България остава и на дъното по покупателна способност на тези доходи. Данните за стандарта на покупателната способност (СПС) показват, че страната ни е с индекс 922, докато в Люксембург той е 2035, а в Германия – 1989.

Въпреки стряскащата статистика, страната ни предприема стъпки за догонване на европейските нива. От 1 януари 2026 година минималната работна заплата в България ще бъде увеличена на 1213 лева (620,20 евро), което е ръст от 12,6% спрямо настоящото ниво. Това увеличение е част от механизма за обвързване на минималното възнаграждение със средната работна заплата за страната.

Данните за Турция, макар и идващи от национални източници, показват още по-драматична картина. Конфедерацията на прогресивните синдикати на Турция (DİSK) съобщава, че 37,5% от работниците там получават минимална заплата или по-малко.

"В Турция минималната работна заплата отдавна престана да бъде праг и се превърна в средна работна заплата", се посочва в изявление на синдиката DİSK.

Източник: www.dunavmost.com


  • 1 Дедо ви...

    12 0 Отговор
    А бе как един път не сме първи с нещо хубаво...

    13:11 14.11.2025

  • 2 78291

    8 0 Отговор
    После реват частника че много давали работещи бедни,само като им видиш обороти на заведенията хотели бизнеси ще си направиш сметката защо не искат да се вдига минимална заплата искат роби

    Коментиран от #33

    13:11 14.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Само в България има такава категория -Работещи бедни!

    13:11 14.11.2025

  • 4 факт

    3 5 Отговор
    На каква заплата си подписал договора СИ зависи само от ТЕБЕ.

    Коментиран от #7

    13:12 14.11.2025

  • 5 Някой

    2 0 Отговор
    Ще стават все повече. Заради глупостта с 50% от математически средната, а не спрямо реалната средна - човека по средата в частният сектор. Самото увеличение на минималната и свързани (учители, депутати и не знам какви) променя математически средната работна заплата. От там веднага изисква нова промяна за следващият път. Или навързана инфлация.
    Трябва да се махнат всички обвързвания със средната работна заплата.
    В държавният сектор да са със средна работна заплата равна на човека по средата в частният сектор. А по коефициенти на вътрешно разпределение. Но сумата от всички заплати делено на броя хора, да е равна на тази заплата. С някакво закъснение ще е.

    13:14 14.11.2025

  • 6 гражданин

    7 0 Отговор
    По важно е ,че 240 избранници от са мултимилионери ,и не им пука за територията и робите в нея !

    13:16 14.11.2025

  • 8 Гай Турий

    6 0 Отговор
    Няма държавен чиновник на МРЗ. Тези клатикрачоли в огромното си мнозинство нищо не вършат, вредни и излишни са. А шапкарите от броене на пачки-заплати не им остава време да свършат нещо в полза роду, заради което мутраджийската власт ги гуши като патки за гъши дроб. За съжаление тия патки или гъски не стават за ядене, но те изяждат парите на работещите и ги оставят на МРЗ.

    13:17 14.11.2025

  • 11 пешо

    4 0 Отговор
    И ПО СМЪРТНОСТ СМЕ ПЪРВИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА БОКО И ШИШИ

    13:18 14.11.2025

  • 12 Гошо

    3 0 Отговор
    Нямаш избор. Работодателя ми казва- Е там е вратата или отиваш на борсата. България е единствената държава в ЕС, без реални права на синдикатите и защита на работника. Във Франция, има хиляди спечелени дела , за работник останал на работа, след работно време, а при нас е ежедневие.

    13:18 14.11.2025

  • 13 бае ви тикван: Преизберете ме пак

    4 0 Отговор
    виждате ли мои скъпи наивни преизбератели
    България е №1 в ЕС в много класации
    от 20г при мен сте цъфнали та вързали

    13:19 14.11.2025

  • 14 1488

    3 0 Отговор
    в клуба на богатите сме все пак

    13:20 14.11.2025

  • 15 Решено е !

    3 0 Отговор
    Евро няма да има, решено е, преди няколко дни Путин лично подписа укас с който забранява приемането на еврото в България, за това замина делегацията на Възраждане за Москва, да приеме лично указа, кой расбрал, расбрал !

    Коментиран от #17, #26

    13:21 14.11.2025

  • 16 Тома

    2 1 Отговор
    Отдавна не сме споменавани като номер едно за да сме горди.А за кражби ни изместиха украинците от тази престижна класация

    Коментиран от #30

    13:23 14.11.2025

  • 17 д-р Зигмунд

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Решено е !":

    Санитар ! Тук веднага, спешно е!

    13:23 14.11.2025

  • 18 БСТ

    4 0 Отговор
    Ревът , че нямало хора да работят , не е така ходих на няколко интервюта за работа и като кажат заплатата то се чудиш да се смееш ли да режеш ли .... и направо им тегля по една !

    13:25 14.11.2025

  • 19 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Щото сме номер едно по криене на доходи.це9266ли сектори се водят на минимална а реално получават поне по две

    13:27 14.11.2025

  • 20 Безработен

    0 0 Отговор
    Не работя, защото навсякъде условията са лоши

    13:29 14.11.2025

  • 21 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    БРАВО НА УПРАВЛЕНЦИТЕ НИ!
    ВКАРАХА НИ В КЛУБА НА БОГАТИТЕ....
    НО С МИЗЕРНИ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ...
    ДА НИ Е ЧЕСТИТО!

    13:31 14.11.2025

  • 22 Емигрант

    3 0 Отговор
    Има ли в ЕС държава която да е отнела на България първото место в някоя негативна насока ? Много е чудно как тези шарлатани-управляващи нагласиха всичко което се изисква за влизане в Еврозоната така положително и надеждно ? Бългаарския политик е най-големият ненаказан измамник и престъпник имза да бъде такъв вината е на този страхлив и мишкуващ народ-овца !

    13:31 14.11.2025

  • 23 Така ще да е

    3 0 Отговор
    При строителната мафия, превърнала се в касичка на властта, 90% от работещите са на минимална заплата, а реално майсторите получават повече от IT-тата . Само, че строителите не се пипат или се пипат тези, които не са в схемата.
    Същото е положението и при ресторантьори, и хотелиери .

    13:32 14.11.2025

  • 24 600 000 са на минимална

    3 0 Отговор
    Ако е 13 процента все едно имаме 5 000 000 работещи. На минимална заплата в бг са около 50 процента

    13:33 14.11.2025

  • 25 хаха

    1 0 Отговор
    Ако сложим и работещите на минимум по таблиците за минимална заплата по длъжности(т.е. не може да пишеш продавач на МРЗ, а трябва да е на МРЗ плюс 50лв), то са 30-40%. Огромната част от тях всички знаем, че са на минимума осигуровки по закон плюс в плик 200-300, 500лв. Ама това не се решава с вдигане на МРЗ, а с изсветляване на икономиката.

    13:34 14.11.2025

  • 29 Ало

    0 0 Отговор
    По притежание на хотели, апартаменти и накови сметки, какво и извън държавата? Как е положението там? Защото нищо не се губи. Някъде отиват парите.

    13:36 14.11.2025

  • 30 Грешиш много

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тома":

    като казваш украинците ни изместили, това е една манипулативна измама ! Украйна разхри верно измама за над 100 млн.долара, НО Я РАЗКРИ, а у нас никой НЕ ИСКА ДА РАЗКРИЕ КРАЖБАТА на над 100 МИЛИАРДА лева които открадна Тиквата с ГЕРБ ! Кое е повече 100 млрд. или 100 млн. ?

    13:36 14.11.2025

  • 31 Драган

    1 0 Отговор
    Ако бяха само 13%, щеше да е добре. Но не са 13%, мисupки лъжлuви и Фaтки зaспaли от рИдaкцията на ФaткиБeГe.

    13:37 14.11.2025

  • 32 ДЕДО ВИ ЛИБЕН

    0 0 Отговор
    БЕДНИ ГЛАДНИ БОСИ И ГОЛИ КЪДЕ ОТИВАМЕ НА КОНЯ В КРАКАТА??????

    13:38 14.11.2025

  • 33 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "78291":

    Не. Друго е. Народът ни е с ниски доходи за ЕС и няма много пари да харчи. Частниците опитват да въртят оборот в среда, където трябва някак да държат ниски цени. В Калифорния вдигнаха МРЗ на 20 долара на час. И? В МакДоналдс сандвичите са по 15-20 долара. И няма как- нека сандвич струва 5 долара продукти и 20 цента опаковки и се правят по 20 на час в обект с продадени средно 20 сандвича на час и 5 работника. На сандвич трудат става 5 долара. Слагаш малко ДДС(те му викат сейлс такс) и, хоп, 12-13 долара с 0 печалба.
    Ако тук майстор на черно с доход до 4-5000лв плаща всички данъци, трябва да вдигне цената си с 79%- на 2000лв чисти събрани данъците и ДДС на сумата правят 3600лв близо крайна цена. При повече приход би могъл да оскъпи с около 40ина %, ама трябва да има в пъти над МОД, за да е на сметка. Ти би ли плащал немски цени на услуги, местни стоки? Е, затова и частниците най-често крият осигуровки и данъци. Ако плащат, ще са на загуба или под МРЗ те самите или трябва да съкратят половината си работници и да фалират, щото пък как работниците да произведат двойно всеки.

    13:42 14.11.2025

  • 34 факт

    0 0 Отговор
    Минималната работна заплата е за некадърници от които нищо не става и нищо не са учили.

    13:42 14.11.2025

