Столична община стартира процес за обновяване на лифтовете на Витоша

18 Ноември, 2025 11:16 564 4

  • со-
  • обновяване-
  • лифтове-
  • витоша

В рамките на Меморандума, Столична община поема конкретни ангажименти за реализиране на поставените цели и подобряване на достъпа до Витоша

Столична община стартира процес за обновяване на лифтовете на Витоша - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столична община предлага Меморандум за сътрудничество за развитието на Природен парк „Витоша“ с цел възстановяване и модернизация на лифтовете, подобряване на достъпа до планината и изграждане на устойчива природосъобразна инфраструктура.

Документът е адресиран до ключови държавни институции и заинтересовани страни, сред които Министерски съвет, Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Изпълнителна агенция по горите, Дирекция „Природен парк Витоша“ и „Витоша Ски“ АД.

С предложението за този Меморандум Столична община затвърждава водещата си роля в координацията между институциите и собственика на съоръженията с цел трайно решаване на казуса с лифтовете, който през годините предизвиква сериозен обществен интерес.

С Визия за Витоша поставихме ясна посока - планината да бъде достъпна, поддържана и близка до хората. С Меморандума искаме да мотивираме всички институции да се включат активно и да свършат своята част от работата. Само с общи усилия можем да върнем Витоша на софиянци“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

В рамките на Меморандума, Столична община поема конкретни ангажименти за реализиране на поставените цели и подобряване на достъпа до Витоша:

Да осигури изготвянето на Подробни устройствени планове за сервитутите на трасетата на лифтовите съоръжения на територията на Природен парк „Витоша“;

Да работи за изграждането на нова начална станция на Симеоновския лифт и развитие на необходимата пътна инфраструктура;

Да изгради интермодален хъб с паркинг, който да служи като начална точка за достъп до планината и да обединява различни видове транспорт;

Да координира взаимодействието между институциите и да осигурява административна и експертна подкрепа;

Да гарантира прозрачност и обществен диалог при изпълнението на всички етапи от проекта.

Документът съдържа конкретни ангажименти за всяка страна, вписани в Меморандума:

„Витоша Ски“ АД – разработва и внася инвестиционен проект; възлага строителството, финансира и монтира лифтовите съоръжения и ги въвежда в експлоатация.
Министерство на младежта и спорта – възстановява функцията на ски-влека за гражданите и подготовка на професионални състезатели.
Министерство на земеделието и храните – внася законодателни предложения за улесняване възстановяването на лифтовете.
Министерство на околната среда и водите – изготвя или възлага актуализация/нов План за управление на Природен парк „Витоша“ (2025–2034 г.) с възможности за реконструкция и модернизация на лифтовете.
Изпълнителна агенция по горите – сътрудничи при законодателните предложения и координацията по управление на парка.
Дирекция „Природен парк Витоша“ – съгласува инвестиционния проект и участва в актуализацията на Плана за управление.
Министерски съвет – приема актуализирания План за управление и разглежда законодателните предложения.
Процесът по обсъждане и редакция ще бъде напълно прозрачен и базиран на диалог, като успехът му зависи от активното участие и съгласие на всички институции, което Столична община очаква да се случи до края на годината.

„Визия за Витоша“ е инициатива на кмета на Столична община Васил Терзиев, насочена към устойчивото развитие и опазване на планината Витоша, така че тя да бъде достъпна за всички, през цялата година.
До момента инициативата е подкрепена от 9370 души, които споделят стремежа за възстановяване на достъпа до планината и изграждане на съвременна, природосъобразна инфраструктура.

За реализирането ѝ екипът на „Визия за Витоша“ разработи пътна карта за възстановяване на лифтовете, която включва:

  • изготвяне на проект и осигуряване на необходимото финансиране;
  • анализ на действащата законодателна рамка;
  • актуализиране на Плана за управление на Природен парк „Витоша“;
  • приемане на устройствени планове;
  • реализиране на инвестицията.
  • Меморандумът за сътрудничество е следващата ключова стъпка в изпълнението на визията. Той цели да обедини усилията на всички институции и собственика на съоръженията, за да се даде реален старт на процеса и да се осигури устойчив, екологичен достъп до планината.

Всеки, който споделя тази визия, може да я подкрепи, като подпише петицията в подкрепа на “Визия за Витоша” на официалния сайт на инициативата.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    Какво ще правите вие бе, мишоци? Мутрите скоро ще застроят всичко до горе и най-горе (Черни връх) ще изникне някой палат, на някаква главна мутра

    11:28 18.11.2025

  • 2 Ръп

    1 0 Отговор
    Ще ремонтираме на Цеко рифтовете, за общинска сметка. Спасихме му банката, сега лифтовете, защото малко печели от Банско

    11:42 18.11.2025

  • 3 патент

    0 0 Отговор
    НА ЛИФТА НЕ МУ СЕ РАБОТИ.

    11:51 18.11.2025

  • 4 Да, ама ...

    1 0 Отговор
    Виждали ли сте състоянието на лифта на Княжево? Изключителен крах, подобен на българската икономика, политика, култура, военното строителство.

    Безнадежна работа. Провал без бъдеще. Разграбване.

    12:04 18.11.2025

