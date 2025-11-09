Новини
ДАНС започна проверка в рафинерията на "Лукойл" в Бургас и офисите на компанията

9 Ноември, 2025 20:38 449 14

Засилена е охраната на ключови бази в страната след оттеглянето на офертата на Gunvor за международните активи на компанията

ДАНС започна проверка в рафинерията на "Лукойл" в Бургас и офисите на компанията - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) извършва проверка в рафинерията на руския петролен гигант "Лукойл" в Бургас, както и в офисите на "Лукойл-България", съобщава БНТ, предават Vesti.bg.

Охраната на рафинерията и на другите ключови бази на компанията в страната е засилена. Според източници на националната телевизия проверката е започнала още в края на миналата седмица.

От ДАНС и Министерството на икономиката отказаха коментар. В петък Народното събрание прие законови промени, които разширяват правомощията на особения управител, който може да бъде назначен в дружеството, но те все още не са в сила, тъй като не са обнародвани в Държавен вестник.

Законопроектът бе внесен от депутати от "ДПС-Ново начало", ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП - Обединена левица" след като стана ясно, че международната компания Gunvor се е отказала от офертата си за придобиване на международните активи на "Лукойл". В пленарната зала 130 депутати гласуваха "за", включително четирима независими, 71 бяха "против", а двама се въздържаха.

В мотивите към законопроекта се посочва, че санкциите срещу активите на "Лукойл" ОАО, наложени от САЩ и Великобритания, застрашават работата на рафинерията "Нефтохим" в Бургас, тъй като контрагентите отказват плащания към свързаните дружества в България. Според вносителите това може да блокира производството и доставките на горива в страната и да постави под риск хиляди работни места.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Ексклузивно! Армията разполага зенитни системи в Бургас.Очакват атака с дронове.

    Коментиран от #7, #8

    20:39 09.11.2025

  • 2 джаба блеефски

    3 0 Отговор
    гълтам и нефтохима като ктб и булгартабак, за хората го правя

    20:40 09.11.2025

  • 3 И каза ,

    0 0 Отговор
    че всичко е 6 .

    20:40 09.11.2025

  • 4 оня с питон.я

    0 1 Отговор
    Феномена яко ше краде.

    Коментиран от #6

    20:40 09.11.2025

  • 5 Майна

    2 1 Отговор
    Краденето е официално! Намесени са държавни институции

    20:41 09.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "оня с питон.я":

    Пеевски ще разпродаде машините

    20:41 09.11.2025

  • 7 оня с питон.я

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    откъде ги зеха тея зенитни системи? да не са прашки?

    20:41 09.11.2025

  • 8 дядо иван

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    има още работа у дома но после обезателно ще дойде да ни освободи

    20:41 09.11.2025

  • 9 Пич

    3 1 Отговор
    Какво става всъщност ? Крадците неистово искат да продадат рафинерията !!! Как ? Традиционно - за много малко пари за държавата , но много много пари по офшорките !!! Затова ви разиграват елементарен театър , тъй като имат пълно доверие в липсата ви на мисловни способности , и вашето овчедушие !!! И са прави за вас , нищо няма да направите отново !!! Вие проспахте закриването на цялата си държава и даването и в чужди ръце , та една рафинерия ли няма да преглътнете !?

    Коментиран от #13

    20:44 09.11.2025

  • 10 Майна

    1 1 Отговор
    Не знам кой ще бомби територията
    Руските или банкерските, последните фалшив флаг за военни действия..
    Когато улични бандити са превзели държавата и това е възможно

    20:45 09.11.2025

  • 11 ДАНС трябва да влязат

    1 0 Отговор
    в офисите, а жандармерията - в рафинерията и петролните бази и всичко да бъде под охрана на държавата, докато се реши въпросът с управлението на компанията!
    Пиле да не прехвръкне.

    20:45 09.11.2025

  • 12 Умен

    2 0 Отговор
    Е.какво търсят.....? ДЕБЕЛИЯ ще краде и му трябва охрана.Ще. ни излизат прескъпо самодейностите на скъпите ни управляващи.

    20:47 09.11.2025

  • 13 Майна

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    На кой говориш? На тези бездушни поданици? Те сигурно гледат някое " реалити"

    20:47 09.11.2025

  • 14 Горски

    1 0 Отговор
    Държавата е на мафията и нищо не ме изненадва. Май е време Путин да ни реши проблема с корупционните братя Магнита и Чекмеджето! Мафията си има държава и това е България. Тук всичко е незаконно: парламента и депутатите в него, ВСС, главният прокурор, шефът на сметната палата и т.н. Корупция се шири навсякъде! Шефът на ВСС взема 25000 лв. на месец, за да е послушко и му вдигат заплатата. Държавните служители не работят и са послушковци и нищоправци….. това е държава на Магнита и Чекмеджето. Малоумника с голямото Д и брат му - тиквата си мислят, че вечно ще плашат хора, банки, фирми с подчинените им - данс, и прокуратура? Това е до време, рано или късно ще дойде време да си платят - както те, така и всички останали евроатлантици, и псевдо десни, закопаващи България, и българите.

    20:50 09.11.2025

