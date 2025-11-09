ДАНС започна проверка в рафинерията на "Лукойл" в Бургас и офисите на компанията

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) извършва проверка в рафинерията на руския петролен гигант "Лукойл" в Бургас, както и в офисите на "Лукойл-България", съобщава БНТ, предават Vesti.bg.
Охраната на рафинерията и на другите ключови бази на компанията в страната е засилена. Според източници на националната телевизия проверката е започнала още в края на миналата седмица.
От ДАНС и Министерството на икономиката отказаха коментар. В петък Народното събрание прие законови промени, които разширяват правомощията на особения управител, който може да бъде назначен в дружеството, но те все още не са в сила, тъй като не са обнародвани в Държавен вестник.
Законопроектът бе внесен от депутати от "ДПС-Ново начало", ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП - Обединена левица" след като стана ясно, че международната компания Gunvor се е отказала от офертата си за придобиване на международните активи на "Лукойл". В пленарната зала 130 депутати гласуваха "за", включително четирима независими, 71 бяха "против", а двама се въздържаха.
В мотивите към законопроекта се посочва, че санкциите срещу активите на "Лукойл" ОАО, наложени от САЩ и Великобритания, застрашават работата на рафинерията "Нефтохим" в Бургас, тъй като контрагентите отказват плащания към свързаните дружества в България. Според вносителите това може да блокира производството и доставките на горива в страната и да постави под риск хиляди работни места.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #8
20:39 09.11.2025
2 джаба блеефски
20:40 09.11.2025
3 И каза ,
20:40 09.11.2025
4 оня с питон.я
Коментиран от #6
20:40 09.11.2025
5 Майна
20:41 09.11.2025
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "оня с питон.я":Пеевски ще разпродаде машините
20:41 09.11.2025
7 оня с питон.я
До коментар #1 от "Последния Софиянец":откъде ги зеха тея зенитни системи? да не са прашки?
20:41 09.11.2025
8 дядо иван
До коментар #1 от "Последния Софиянец":има още работа у дома но после обезателно ще дойде да ни освободи
20:41 09.11.2025
9 Пич
Коментиран от #13
20:44 09.11.2025
10 Майна
Руските или банкерските, последните фалшив флаг за военни действия..
Когато улични бандити са превзели държавата и това е възможно
20:45 09.11.2025
11 ДАНС трябва да влязат
Пиле да не прехвръкне.
20:45 09.11.2025
12 Умен
20:47 09.11.2025
13 Майна
До коментар #9 от "Пич":На кой говориш? На тези бездушни поданици? Те сигурно гледат някое " реалити"
20:47 09.11.2025
14 Горски
20:50 09.11.2025