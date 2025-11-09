ДАНС започна проверка в рафинерията на "Лукойл" в Бургас и офисите на компанията

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) извършва проверка в рафинерията на руския петролен гигант "Лукойл" в Бургас, както и в офисите на "Лукойл-България", съобщава БНТ, предават Vesti.bg.

Охраната на рафинерията и на другите ключови бази на компанията в страната е засилена. Според източници на националната телевизия проверката е започнала още в края на миналата седмица.

От ДАНС и Министерството на икономиката отказаха коментар. В петък Народното събрание прие законови промени, които разширяват правомощията на особения управител, който може да бъде назначен в дружеството, но те все още не са в сила, тъй като не са обнародвани в Държавен вестник.

Законопроектът бе внесен от депутати от "ДПС-Ново начало", ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП - Обединена левица" след като стана ясно, че международната компания Gunvor се е отказала от офертата си за придобиване на международните активи на "Лукойл". В пленарната зала 130 депутати гласуваха "за", включително четирима независими, 71 бяха "против", а двама се въздържаха.

В мотивите към законопроекта се посочва, че санкциите срещу активите на "Лукойл" ОАО, наложени от САЩ и Великобритания, застрашават работата на рафинерията "Нефтохим" в Бургас, тъй като контрагентите отказват плащания към свързаните дружества в България. Според вносителите това може да блокира производството и доставките на горива в страната и да постави под риск хиляди работни места.