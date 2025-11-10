Времето днес, прогноза за понеделник, 10 ноември: Остава облачно и дъждовно

През нощта валежи ще има в западната половина на страната, а през деня – и на изток, предаде БНТ.

Минималните температури ще са между 9° и 14°.

В Източна България ще духа слаб и умерен южен вятър, а в западните и централните райони на Дунавската равнина – слаб, от запад-северозапад. Максималните температури ще варират от 11° в западната половина на Дунавската равнина до 19°–20° в Югоизточна България.

По Черноморието ще бъде облачно, през деня почти без валежи, а дъжд се очаква през нощта срещу вторник. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток.

В планините ще има валежи от дъжд, а над 2300 метра – и сняг. Вятърът ще е умерен до силен, югозападен.