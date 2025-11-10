Край на кризата с цветните контейнери в София. От днес фирмата „Екобул пак“ възстановява сметоизвозването на отпадъци в контейнерите за разделно събиране. От фирмата настояват за среща със столичния кмет Васил Терзиев за трайно решение на проблема, уточни БНТ.

В позиция до медиите от дружеството посочват, че фирмата работи със Столична община от 2005 г. и изпълнява отговорно задълженията си за разделно събиране и рециклиране на отпадъци.

И допълват, че създалата се ситуация се политизира, което не води до конструктивен диалог за разрешаване на спорните въпроси. До кризата с извозването на отпадъците от цветните контейнери се стигна след напрежение между фирмата и завода за третиране на отпадъци.

От завода отказаха да приемат камиони с боклук от цветните контейнери, защото отпадъците в тях не отговаряли на изискванията за рециклиране.