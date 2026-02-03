Не еврото, а покачването на цените притесняват хората

Притесненията на хората около въвеждането на еврото вече не са свързани с разпознаването на новата валута, а с покачването на цените и липсата на яснота за доходите. Това заяви председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова в „Интервюто в Новините на NOVA”.
По думите ѝ преходът към еврото протича спокойно и без сътресения. Данните на БНБ показват, че 75% от левовете в обращение вече са изтеглени, което е ясен знак, че хората са приели новата валута. Двойното обозначаване на цените ще продължи до 8 август. В рамките на шест месеца гражданите ще могат да обменят спестяванията си без такси и комисионни в банките и пощите, а в БНБ завинаги.
Въпреки това именно цените остават основният източник на обществено напрежение. Русинова подчерта, че тенденцията за поскъпване не е нова и се наблюдава още от миналата година. Проверките на НАП, КЗК и КЗП продължават, като гражданската активност и подаването на сигнали са ключови за ограничаването на нелоялните практики. „Констатациите показват, че основната причина за увеличението на цените е ръстът в доставните цени”, обясни тя. Според Русинова е необходима по-сериозна координация между институциите, за да се стигне до реално понижение.
Председателят на Икономическия и социален съвет коментира още и неяснотите около бюджета. Удълженият бюджет е в сила до края на март, но има индикации, че ще действа по-дълго. През пролетта се очаква докладът на Европейската комисия, който ще бъде решаващ за риска от процедура по свръхдефицит. Русинова подчерта, че финансовата картина не е изцяло негативна – кредитният рейтинг на страната се повишава. „Хората и бизнесът имат нужда от предвидимост”, подчерта тя.
Експертът допълни, че част от страховете от началото на годината вече са опровергани. По думите на Русинова обаче са необходими още целенасочени мерки за преодоляване на спекулата, тъй като усещането за такива практики все още остава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
08:26 03.02.2026
2 соросоиди квичат
08:27 03.02.2026
3 ПиПи
08:29 03.02.2026
4 бою циганина
08:30 03.02.2026
5 Фен
08:31 03.02.2026
6 никой не го иска
За обикновения българин само щети.
1.Едно кафе на 1 януари 2026 ще е 1 лев, На 31 декември 2026 - едно евро. Няма кой да противодейства на повишение на цените за дълъг период. Навякъде в страните след приемане на евро инфацията е 200% за една година или 18 месеца. Например Германия, Прибалтика, навсякъде!!!!
2. Отношението Debt/ GDP в Гърция, Италия, Испания е 120-160 %. В България е 30%
Питам: кой на кого ще плаща дълга пряко или косвено било то с печатане на евро или по друг начин???
3. A за рзграбване на фонда за осигуряване на борда 70 млд лв. След еврозаоната?
80 % от българите са против еврото.
08:31 03.02.2026
7 Лъжеш
08:32 03.02.2026
8 Пич
Коментиран от #10, #15
08:32 03.02.2026
9 Кристин Ретард
Кефите ли се на шиткойна, а? Подскачкате ли като попарени зайчета пред рафтовете в магазините?
08:33 03.02.2026
10 Пич
До коментар #8 от "Пич":Информация - инфлация
08:33 03.02.2026
11 Тити
08:33 03.02.2026
12 Нещо, не се забравя
Банките ще са облагодетелствани за теглим неогарничено и безотговорно заеми за потребление, пенсии и заплати, но кой ще ги връща? Висшите технологии къде са последните 30 год.
Дигитализацията е световна тенденция. В Китай вече реализирано. В Брюксел и Лондон е на дневен ред за цифровитацията де. Ще стане профилиране на потреблението.
08:34 03.02.2026
13 Мдаа!
08:35 03.02.2026
14 Е, да де
Не може да имаш разлика в заплатите 8-10 пъти, тук и в западните страни и да чакаш забогатяване.
08:35 03.02.2026
15 честен ционист
До коментар #8 от "Пич":Не бъркай понятия като инфлация и пословична ганьовска алчност.
Коментиран от #17
08:36 03.02.2026
16 Един
08:39 03.02.2026
17 ЙОВРЕИТЕ НИ СТЕ ЛИ АЛЧНИ
До коментар #15 от "честен ционист":Май вашата алчност е по-пословична.
08:43 03.02.2026