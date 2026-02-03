Новини
Не еврото, а покачването на цените притесняват хората

Не еврото, а покачването на цените притесняват хората

3 Февруари, 2026

Данните на БНБ показват, че 75% от левовете в обращение вече са изтеглени, което е ясен знак, че хората са приели новата валута

Мария Атанасова

Притесненията на хората около въвеждането на еврото вече не са свързани с разпознаването на новата валута, а с покачването на цените и липсата на яснота за доходите. Това заяви председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова в „Интервюто в Новините на NOVA”.

По думите ѝ преходът към еврото протича спокойно и без сътресения. Данните на БНБ показват, че 75% от левовете в обращение вече са изтеглени, което е ясен знак, че хората са приели новата валута. Двойното обозначаване на цените ще продължи до 8 август. В рамките на шест месеца гражданите ще могат да обменят спестяванията си без такси и комисионни в банките и пощите, а в БНБ завинаги.

Въпреки това именно цените остават основният източник на обществено напрежение. Русинова подчерта, че тенденцията за поскъпване не е нова и се наблюдава още от миналата година. Проверките на НАП, КЗК и КЗП продължават, като гражданската активност и подаването на сигнали са ключови за ограничаването на нелоялните практики. „Констатациите показват, че основната причина за увеличението на цените е ръстът в доставните цени”, обясни тя. Според Русинова е необходима по-сериозна координация между институциите, за да се стигне до реално понижение.

Председателят на Икономическия и социален съвет коментира още и неяснотите около бюджета. Удълженият бюджет е в сила до края на март, но има индикации, че ще действа по-дълго. През пролетта се очаква докладът на Европейската комисия, който ще бъде решаващ за риска от процедура по свръхдефицит. Русинова подчерта, че финансовата картина не е изцяло негативна – кредитният рейтинг на страната се повишава. „Хората и бизнесът имат нужда от предвидимост”, подчерта тя.

Експертът допълни, че част от страховете от началото на годината вече са опровергани. По думите на Русинова обаче са необходими още целенасочени мерки за преодоляване на спекулата, тъй като усещането за такива практики все още остава.


  • 1 ООрана държава

    11 0 Отговор
    Качеството на храната ме притеснява мене

    08:26 03.02.2026

  • 2 соросоиди квичат

    11 2 Отговор
    по дарик, болни мозъци

    08:27 03.02.2026

  • 3 ПиПи

    8 1 Отговор
    Цените са покачени преди еврото да влезе в България и да се забавлява по брюкселски.

    08:29 03.02.2026

  • 4 бою циганина

    8 0 Отговор
    гледайте ме при Карбовски да видите за какъв уруд става въпрос

    08:30 03.02.2026

  • 5 Фен

    10 0 Отговор
    Е да де, за това бяхме против еврото, не от сантименти, а заради поскъпването. В никоя друга държава въвеждането на еврото не е довело до такова повишение на цените. Тук беше пълен провал.

    08:31 03.02.2026

  • 6 никой не го иска

    11 1 Отговор
    Еврозоната носи плюсове само за банкери, олигарси, крупни експортьори по листата на страна от третия свят.
    За обикновения българин само щети.
    1.Едно кафе на 1 януари 2026 ще е 1 лев, На 31 декември 2026 - едно евро. Няма кой да противодейства на повишение на цените за дълъг период. Навякъде в страните след приемане на евро инфацията е 200% за една година или 18 месеца. Например Германия, Прибалтика, навсякъде!!!!

    2. Отношението Debt/ GDP в Гърция, Италия, Испания е 120-160 %. В България е 30%
    Питам: кой на кого ще плаща дълга пряко или косвено било то с печатане на евро или по друг начин???

    3. A за рзграбване на фонда за осигуряване на борда 70 млд лв. След еврозаоната?

    80 % от българите са против еврото.

    08:31 03.02.2026

  • 7 Лъжеш

    11 2 Отговор
    Това че плащаме с нова валута, не означава че е приета. Пробвай с референдума и тогава ще разбереш дали е приета или не е.

    08:32 03.02.2026

  • 8 Пич

    6 2 Отговор
    Това е една много клета и лъжлива манипулация!!! Точно еврото притеснява хората , защото всички са пределно наясно , че ще бъде ползвано като параван за голямото поскъпване и обир на българите !!! Ако не схващате , ще ви оберат парите както е било по времето на хиперинфлацията , но с по мека технология !!! Умерена и постепенна , но неумолима информация !!! И това което преди беше направено за два месеца , сега ще отнеме две години !!! Резуултата ще бъде същият - вашите пари в техните ръце !!! Отново ще плащате чужди сметки !!!

    Коментиран от #10, #15

    08:32 03.02.2026

  • 9 Кристин Ретард

    8 1 Отговор
    Не е от еврото, гaнчoфци.
    Кефите ли се на шиткойна, а? Подскачкате ли като попарени зайчета пред рафтовете в магазините?

    08:33 03.02.2026

  • 10 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Информация - инфлация

    08:33 03.02.2026

  • 11 Тити

    4 0 Отговор
    Когато държавата е няма цените си растат.

    08:33 03.02.2026

  • 12 Нещо, не се забравя

    2 2 Отговор
    Дигитализирането на еврото (това ще е на дневен ред скоро) може да доведе до ограничаване или загуба на собстевени пари, ако на някой или някое посопство не хареса ваш постинг, мнение или постъпка.

    Банките ще са облагодетелствани за теглим неогарничено и безотговорно заеми за потребление, пенсии и заплати, но кой ще ги връща? Висшите технологии къде са последните 30 год.

    Дигитализацията е световна тенденция. В Китай вече реализирано. В Брюксел и Лондон е на дневен ред за цифровитацията де. Ще стане профилиране на потреблението.

    08:34 03.02.2026

  • 13 Мдаа!

    3 2 Отговор
    Тази патица не вижда връзката между двете!🤥 Ако не беше толкова проста, нямаше да и публикуват глупостите!

    08:35 03.02.2026

  • 14 Е, да де

    3 1 Отговор
    не еврото, а от еврозоната е покачването на цените, защото не бяхме готови за там. ГЕРБ скриха доклада от БНБ и резултата е на лице - 50% обедняване на българина.
    Не може да имаш разлика в заплатите 8-10 пъти, тук и в западните страни и да чакаш забогатяване.

    08:35 03.02.2026

  • 15 честен ционист

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Не бъркай понятия като инфлация и пословична ганьовска алчност.

    Коментиран от #17

    08:36 03.02.2026

  • 16 Един

    2 0 Отговор
    Мене ме притеснява ,че централната европейска банка ще ни управлява парите ... ще ми бърка в джоба ДИРЕКТНО ! Е ... затова растат цените!

    08:39 03.02.2026

  • 17 ЙОВРЕИТЕ НИ СТЕ ЛИ АЛЧНИ

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "честен ционист":

    Май вашата алчност е по-пословична.

    08:43 03.02.2026

