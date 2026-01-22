Хекимян: Думата, с която Терзиев ще бъде запомнен, е "боклук". Кризата не е възникнала случайно, била е предвидима

Премиерът в оставка Росен Желязков и президентът на САЩ Доналд Тръмп подписаха документ в Давос, с който България се включва в Съвета за мир в Газа.

Общинският съветник от ГЕРБ-СДС Антон Хекимян определи последните политически събития като сериозен успех за страната и заяви в предаването "Денят ON AIR", че България вече не е в периферията на международните процеси, а е активен участник в тях.

"В момента сме на масата, на която ще се взимат решенията. Всичко, което се случи днес, е поредният успех за България", заяви общинският съветник от ГЕРБ-СДС.

По думите му проблемът често не е във външните фактори, а във вътрешното отношение и склонността към обезценяване на постигнатото.

"Сами сме тези, които опорочаваме всичко, което се случва", коментира Хекимян пред Bulgaria ON AIR.

Предстои ратификация в Народното събрание

Той подчерта, че страната ни няма да бъде просто изпълнител на чужди решения, а ще има реален глас в процеса.

"Няма да сме тези в периферията, които просто изпълняват решения, а ще участваме във взимането на тези решения", заяви общинският съветник.

Хекимян напомни, че следващата задължителна стъпка е ратификацията от Народното събрание (НС), която е предвидена в закона.

"Предстои ратификацията и това е нещото, което трябва да се случи по закон. Народното събрание трябва да ратифицира този съюз", каза Хекимян.

Кризата с боклука

Втората голяма тема в изказването на Хекимян беше управлението на София и кризата с отпадъците. По думите му кметът Васил Терзиев е превърнал проблема с боклука в символ на своя мандат.

"Думата, с която Терзиев ще бъде запомнен, е "боклук". Конкурентната му дума е "криза", заяви общинският съветник.

Според Хекимян кризата не е възникнала случайно, а е била предвидима, тъй като кметът е бил наясно със сроковете на договорите с почистващите фирми.

"Терзиев много добре знае кога изтичат договорите с фирмите, които чистят града", коментира той.

Обвинения за непрозрачност и скалъпена криза

Хекимян постави под съмнение начина, по който са вземани решенията, свързани с управлението на отпадъците, и обвини кмета в липса на прозрачност.

"Кризата с боклука изглежда скалъпена от Терзиев", заяви Хекимян.

По думите му са правени допълнителни плащания, без да се решава реално проблемът, а гражданите са били подценени.

"Той е плащал на мафията още шест месеца, за да може две трети от София да се управляват от същите тези фирми. Той подценява софиянци", каза общинският съветник.

Обществени поръчки и разходване на публични средства

Хекимян подчерта, че много от обществените поръчки са обект на съдебни спорове и липсва яснота как са договаряни цените.

"Нашите пари се харчат без ясен план", заяви той.

Според него общинските съветници не са били включени в преговорите, а обществото не е получило отговори къде и как са водени разговорите.

"Не покани общински съветници да говорят с него, не разбрахме къде е преговарял и как са се разбирали за цените. Това не е редният начин за управляване на града", коментира Хекимян.