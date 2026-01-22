Новини
Хекимян: Думата, с която Терзиев ще бъде запомнен, е "боклук". Кризата не е възникнала случайно, била е предвидима

22 Януари, 2026 22:25 363 12

"В момента сме на масата, на която ще се взимат решенията. Всичко, което се случи днес, е поредният успех за България", заяви общинският съветник от ГЕРБ-СДС по повод членството ни в съвета за мир на Тръмп

Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Премиерът в оставка Росен Желязков и президентът на САЩ Доналд Тръмп подписаха документ в Давос, с който България се включва в Съвета за мир в Газа.
Общинският съветник от ГЕРБ-СДС Антон Хекимян определи последните политически събития като сериозен успех за страната и заяви в предаването "Денят ON AIR", че България вече не е в периферията на международните процеси, а е активен участник в тях.

"В момента сме на масата, на която ще се взимат решенията. Всичко, което се случи днес, е поредният успех за България", заяви общинският съветник от ГЕРБ-СДС.

По думите му проблемът често не е във външните фактори, а във вътрешното отношение и склонността към обезценяване на постигнатото.
"Сами сме тези, които опорочаваме всичко, което се случва", коментира Хекимян пред Bulgaria ON AIR.

Предстои ратификация в Народното събрание
Той подчерта, че страната ни няма да бъде просто изпълнител на чужди решения, а ще има реален глас в процеса.

"Няма да сме тези в периферията, които просто изпълняват решения, а ще участваме във взимането на тези решения", заяви общинският съветник.

Хекимян напомни, че следващата задължителна стъпка е ратификацията от Народното събрание (НС), която е предвидена в закона.

"Предстои ратификацията и това е нещото, което трябва да се случи по закон. Народното събрание трябва да ратифицира този съюз", каза Хекимян.

Кризата с боклука
Втората голяма тема в изказването на Хекимян беше управлението на София и кризата с отпадъците. По думите му кметът Васил Терзиев е превърнал проблема с боклука в символ на своя мандат.

"Думата, с която Терзиев ще бъде запомнен, е "боклук". Конкурентната му дума е "криза", заяви общинският съветник.

Според Хекимян кризата не е възникнала случайно, а е била предвидима, тъй като кметът е бил наясно със сроковете на договорите с почистващите фирми.
"Терзиев много добре знае кога изтичат договорите с фирмите, които чистят града", коментира той.

Обвинения за непрозрачност и скалъпена криза
Хекимян постави под съмнение начина, по който са вземани решенията, свързани с управлението на отпадъците, и обвини кмета в липса на прозрачност.

"Кризата с боклука изглежда скалъпена от Терзиев", заяви Хекимян.

По думите му са правени допълнителни плащания, без да се решава реално проблемът, а гражданите са били подценени.

"Той е плащал на мафията още шест месеца, за да може две трети от София да се управляват от същите тези фирми. Той подценява софиянци", каза общинският съветник.
Обществени поръчки и разходване на публични средства
Хекимян подчерта, че много от обществените поръчки са обект на съдебни спорове и липсва яснота как са договаряни цените.

"Нашите пари се харчат без ясен план", заяви той.

Според него общинските съветници не са били включени в преговорите, а обществото не е получило отговори къде и как са водени разговорите.

"Не покани общински съветници да говорят с него, не разбрахме къде е преговарял и как са се разбирали за цените. Това не е редният начин за управляване на града", коментира Хекимян.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Прилага се схемата на Никушор Дан с която стана президент.България и Румъния вървят по един сценарий.Ще правят ДС Терзиев президент.

    22:31 22.01.2026

  • 2 Шмид

    8 0 Отговор
    Тоз мушмурок голям политик стана...

    Коментиран от #9

    22:32 22.01.2026

  • 3 Мдаа

    5 0 Отговор
    Такива кризи целенасочено ги създава мафията.

    22:32 22.01.2026

  • 4 Стресзиев

    2 1 Отговор
    нема пари, давам сливи за смет ;)

    22:32 22.01.2026

  • 5 каква е тая

    5 0 Отговор
    платена хлебарка на снимката?

    22:33 22.01.2026

  • 6 ьТВ

    5 0 Отговор
    Кекемян и Цънцурян много интересно как доскоро уж независими журналя стават политици?

    22:33 22.01.2026

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    АБЕ ,ДА НЕ СЕ ЛЪЖЕМ,
    БОКЛУЦИТЕ СТЕ МНОООГО.

    22:34 22.01.2026

  • 8 Факт

    0 0 Отговор
    Всяки с проблемите си!

    22:35 22.01.2026

  • 9 в България е така

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шмид":

    манекенки журналисти охранители безделници фалшиви царчета фолк певици мошеници и други подобни случайници са в политическата класа...

    22:36 22.01.2026

  • 10 НОРМАЛНО

    0 0 Отговор
    В София има само боклуци, привличат се взаимно и от цяла България се събирате там.

    22:37 22.01.2026

  • 11 А ХЕКЕМЯН ЩЕ БЪДЕ ЗАПОМНЕН

    3 0 Отговор
    С ДУМАТА ЛЕКЕ.

    22:38 22.01.2026

  • 12 Коня Солтуклиева

    0 0 Отговор
    А Антъни Доктороу--
    с думата "Мисирка"...!

    22:38 22.01.2026

