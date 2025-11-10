Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл"

ДАНС извършва проверка в рафинерията в Бургас, която е собственост на руския петролен гигант "Лукойл" и в офисите на "Лукойл - България".
По информация на БНТ акцията е започнала в края на работната седмица. От пресцентъра на нефтозавода не коментираха акцията. В съобщение на правителствената пресслужба беше посочено, че МВР и Министерството на отбраната са предприели допълнителни мерки, с които да се гарантира сигурността, включително по вода и въздух.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Константинова
Коментиран от #7, #31
08:16 10.11.2025
2 Българин
Българската рая няма как да има такива важни активи!
08:18 10.11.2025
3 мара
Коментиран от #8
08:19 10.11.2025
4 Истината
08:20 10.11.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #24
08:22 10.11.2025
6 КАТО БУЛГАРТАБАК И КТБ И ДР.
08:24 10.11.2025
7 Да бе , да ?! 😜
До коментар #1 от "Константинова":Ако Иван Костов не е русоФоб , кой друг ? Ако не го бяха взели руснаците , с какъв петрол щеше да работи ? С катарски кокошки ?
08:25 10.11.2025
8 Анонимен
До коментар #3 от "мара":Лукойл е регистриран в Швейцария в офшорка собственост на РФ.РФ е собственост на Путин.
Така,че-ШУТ по задните части!
15 години руски грабеж стигат.
Коментиран от #14, #33
08:25 10.11.2025
9 А КОСТОВ ВЗЕ 20МИЛИОНА $
08:25 10.11.2025
10 Даниел
Коментиран от #15
08:27 10.11.2025
11 Данчо
08:27 10.11.2025
12 Компанията ще смени собственика
08:27 10.11.2025
13 Резил
До коментар #5 от "Последния Софиянец":А досега къде е спала , че не е разположила ? До над е Турция ! Нагазила с армията си в три от съседките си ! А ние със свалени гащи пред турския аскер .
Коментиран от #25
08:27 10.11.2025
14 В АМСТЕРДАМ В АМСТЕРДАМ
До коментар #8 от "Анонимен":Е регистриран ама фобите дрънкат тъп.отии
В Швейцария има друго -Литаско
Коментиран от #18
08:28 10.11.2025
15 Всъщност
До коментар #10 от "Даниел":ДанС бачка за Сащ и Турция . Шиши и Баце му назначават ръководството
08:30 10.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Никой
08:30 10.11.2025
18 Дон Корлеоне
До коментар #14 от "В АМСТЕРДАМ В АМСТЕРДАМ":Важното е че копейките като винаги хващат средният!
08:30 10.11.2025
19 Дельо Свински
08:32 10.11.2025
20 нано
08:32 10.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 1234
08:34 10.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 факуса
До коментар #5 от "Последния Софиянец":ха ха ама няма зелю ги взе всичките с отпаднала необходимост,нъл натю пази
08:36 10.11.2025
25 факуса
До коментар #13 от "Резил":що им е аскер,имат си костюмирани ново начало,те командват тука
08:39 10.11.2025
26 Българин
Коментиран от #30
08:39 10.11.2025
27 жаиуудф
08:41 10.11.2025
28 Дон Дони
08:41 10.11.2025
29 Мафията
08:41 10.11.2025
30 Последния Софиянец
До коментар #26 от "Българин":Без специалисти,нефт и пари Нефтохим Бургас е празна черупка.Какво ще направи държавата с главно Д?
08:42 10.11.2025
31 Ще има и още
До коментар #1 от "Константинова":То по онова време други агенти освен р...ски нямаше. Дали К..стов, дали някой друг все е тая - новият собственик е бил един единствен като вариант !!
Въпроса е днес кой какъв "агент"е ? Гамата с възможности определено се е разширила, не се свежда само до р..ски агенти, което разбира не означава че тези последните са намалили своите дейност и влияние. Жаккият крадлив бъл... рин е отворен за предложения към всеки, стига да му гарантира безбрежно крадене и лоялна съдебна власт.....
08:42 10.11.2025
32 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ВСИЧКО Е НАГЛАСЕНО .....
СЪДБАТА МУ Е ЯСНА : КАТО КТБ И БУЛГАРТАБАК....
АКО СИ МИСЛИТЕ,ЧЕ НЯКОЙ ВИ ВЯРВА....
08:43 10.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Те и
08:50 10.11.2025
37 ГЕРБ е чума
08:52 10.11.2025
38 Оракула от Делфи
да влезе НАП
там ако има кой , може да СВЪРШИ ДОБРА РАБОТА???
Дано покажат... поне офшорките, които прибират лъвския пай от печалбата в
Нефтохим АД????
09:03 10.11.2025
39 Ами,
09:14 10.11.2025