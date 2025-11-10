Новини
Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл"

10 Ноември, 2025 08:12 840 39

По информация на БНТ акцията е започнала в края на работната седмица

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ДАНС извършва проверка в рафинерията в Бургас, която е собственост на руския петролен гигант "Лукойл" и в офисите на "Лукойл - България".

По информация на БНТ акцията е започнала в края на работната седмица. От пресцентъра на нефтозавода не коментираха акцията. В съобщение на правителствената пресслужба беше посочено, че МВР и Министерството на отбраната са предприели допълнителни мерки, с които да се гарантира сигурността, включително по вода и въздух.


България
  • 1 Константинова

    15 2 Отговор
    Ех, колко проблеми можеше да ни спести Костов, ако не беше руски агент, не беше продал Нефтохим на Лукойл!

    Коментиран от #7, #31

    08:16 10.11.2025

  • 2 Българин

    8 6 Отговор
    Шорош добре плаща, за да се пази имането на Ротшилд!
    Българската рая няма как да има такива важни активи!

    08:18 10.11.2025

  • 3 мара

    12 5 Отговор
    пак лъже Лукйол Бургас АД не е руска има много акционери сред които е и Родшилд.

    Коментиран от #8

    08:19 10.11.2025

  • 4 Истината

    9 6 Отговор
    Турско-американските слуги са наредили проверка на руски активи , които смятат да заграбят . Въпреки , че българският народ ще страда заради мръсните им номера .

    08:20 10.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    5 6 Отговор
    Армията разполага зенитни системи в Бургас.Очакват атака с дронове.

    Коментиран от #13, #24

    08:22 10.11.2025

  • 6 КАТО БУЛГАРТАБАК И КТБ И ДР.

    14 3 Отговор
    Ще го фалират от кражби а раята ще плаща арбитражите ! Шиши и Тиквун да лапат !

    08:24 10.11.2025

  • 7 Да бе , да ?! 😜

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Константинова":

    Ако Иван Костов не е русоФоб , кой друг ? Ако не го бяха взели руснаците , с какъв петрол щеше да работи ? С катарски кокошки ?

    08:25 10.11.2025

  • 8 Анонимен

    8 9 Отговор

    До коментар #3 от "мара":

    Лукойл е регистриран в Швейцария в офшорка собственост на РФ.РФ е собственост на Путин.
    Така,че-ШУТ по задните части!
    15 години руски грабеж стигат.

    Коментиран от #14, #33

    08:25 10.11.2025

  • 9 А КОСТОВ ВЗЕ 20МИЛИОНА $

    10 2 Отговор
    Комисионна за да го продаде на цена 10 ръти по- малка

    08:25 10.11.2025

  • 10 Даниел

    6 4 Отговор
    ДАНС бачка за РФ,какво очакваме да разкрие там?

    Коментиран от #15

    08:27 10.11.2025

  • 11 Данчо

    3 2 Отговор
    Вдигнали са СУ 35 с ракети Кинжал . Що пък в мъглата да не объркат посоката . То е къде е. Една в бивш партиен дом техен и една -две в рафинерията им. После- майтап пред света . Срутили тяхното по грешка. малко извинения на килимчето и някое каракачанче младо. Може и зайци от зайчарника . Пауни няма-събориха клетката.

    08:27 10.11.2025

  • 12 Компанията ще смени собственика

    7 4 Отговор
    А копейките ще драскат по форумите без да им се плаща.Мда.

    08:27 10.11.2025

  • 13 Резил

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    А досега къде е спала , че не е разположила ? До над е Турция ! Нагазила с армията си в три от съседките си ! А ние със свалени гащи пред турския аскер .

    Коментиран от #25

    08:27 10.11.2025

  • 14 В АМСТЕРДАМ В АМСТЕРДАМ

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Е регистриран ама фобите дрънкат тъп.отии
    В Швейцария има друго -Литаско

    Коментиран от #18

    08:28 10.11.2025

  • 15 Всъщност

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "Даниел":

    ДанС бачка за Сащ и Турция . Шиши и Баце му назначават ръководството

    08:30 10.11.2025

  • 17 Никой

    2 3 Отговор
    Нефтът е фосил. Поради налягането- говорим за милиарди години. Така е станало. И има нефт.

    08:30 10.11.2025

  • 18 Дон Корлеоне

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "В АМСТЕРДАМ В АМСТЕРДАМ":

    Важното е че копейките като винаги хващат средният!

    08:30 10.11.2025

  • 19 Дельо Свински

    0 2 Отговор
    "РаботА с грижа за хората" 😎

    08:32 10.11.2025

  • 20 нано

    4 3 Отговор
    Прав ли е Радев, че може управляващите да заведат „Лукойл” до сценария „Булгартабак”?

    08:32 10.11.2025

  • 22 1234

    1 2 Отговор
    хи хи тва с сигурноста по въздух ме разсмя,сигур имат предвид безоръжните ръждиви повредени ефки

    08:34 10.11.2025

  • 24 факуса

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    ха ха ама няма зелю ги взе всичките с отпаднала необходимост,нъл натю пази

    08:36 10.11.2025

  • 25 факуса

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Резил":

    що им е аскер,имат си костюмирани ново начало,те командват тука

    08:39 10.11.2025

  • 26 Българин

    2 4 Отговор
    Държавата се бори , за да си вземе собствеността от Ротшилд, българските "възрожденци" и копейки са категорично против!

    Коментиран от #30

    08:39 10.11.2025

  • 27 жаиуудф

    4 2 Отговор
    Щом ДАНС на Шишко и армията са се намесили, със сигурност фалита е близо. Доказани некадърници щом си набъркат гагите в бизнес за милизрди, значи ще яде дървото България. С глупаци на власт не става работата. След време трябва да се изгонят всички замесени. Кражба на фирма с държавни бухалки.Слава Богу сами ще се приключат глупаците.

    08:41 10.11.2025

  • 28 Дон Дони

    2 2 Отговор
    Колко добре им дойдоха санкциите на нашите политици! Сега ще могат да унищожат Лукойл като Булгартабак! И пак същите двама!

    08:41 10.11.2025

  • 29 Мафията

    2 2 Отговор
    замита следите в момента.

    08:41 10.11.2025

  • 30 Последния Софиянец

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    Без специалисти,нефт и пари Нефтохим Бургас е празна черупка.Какво ще направи държавата с главно Д?

    08:42 10.11.2025

  • 31 Ще има и още

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Константинова":

    То по онова време други агенти освен р...ски нямаше. Дали К..стов, дали някой друг все е тая - новият собственик е бил един единствен като вариант !!
    Въпроса е днес кой какъв "агент"е ? Гамата с възможности определено се е разширила, не се свежда само до р..ски агенти, което разбира не означава че тези последните са намалили своите дейност и влияние. Жаккият крадлив бъл... рин е отворен за предложения към всеки, стига да му гарантира безбрежно крадене и лоялна съдебна власт.....

    08:42 10.11.2025

  • 32 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 3 Отговор
    ИЗЛИШНА ПРОВЕРКА НА ДАНС ЗА ПРЕД ОБЩЕСТВОТО......
    ВСИЧКО Е НАГЛАСЕНО .....
    СЪДБАТА МУ Е ЯСНА : КАТО КТБ И БУЛГАРТАБАК....
    АКО СИ МИСЛИТЕ,ЧЕ НЯКОЙ ВИ ВЯРВА....

    08:43 10.11.2025

  • 36 Те и

    1 1 Отговор
    Булмаркет имат бариери ама тоя с БМВ 04 64 КВ с тубите в сакчето тонове изнесе

    08:50 10.11.2025

  • 37 ГЕРБ е чума

    2 1 Отговор
    Всякакви костюмирани нищоправци, с космически заплати, служат на чужди държави и пречат на България да съществува. Не се учудвам, че 500 години не е имало държава, сигурно дядовците им са били заптиета.

    08:52 10.11.2025

  • 38 Оракула от Делфи

    2 0 Отговор
    Едни шпиони , проверяват други шпиони, това е пълен майтап,
    да влезе НАП
    там ако има кой , може да СВЪРШИ ДОБРА РАБОТА???
    Дано покажат... поне офшорките, които прибират лъвския пай от печалбата в
    Нефтохим АД????

    09:03 10.11.2025

  • 39 Ами,

    0 1 Отговор
    нищо не разбирам, само усещам, че някой се опитва да направи с Локойл това, което се случи на Догановото ДПС!!! Още по сигурно е, че проверката ще установи злоупотреби, извършени от Асен Василев, когато формално е бил на власт! Не съм черноглед пророк, а следя бегло новините и преди 2 дни господин Пеевски намекна, че предстоящите проверки ще покажат колко ,,пуделите" са отмъкнали! Затова е проверката и не схващам юридически, как особен управител ще разпродава собственост, която не е негова!?

    09:14 10.11.2025

