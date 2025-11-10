Новини
Каримански: Ситуацията ще се влоши, ако дългът не се използва за инвестиции, а за издръжка на администрацията

Дългът, който вече имаме, и който всички признават, че е над 10 милиарда евро – се допълва от държавно гарантиран дълг в размер на 4,6 милиарда евро

Мария Атанасова

Дългът, който вече имаме, и който всички признават, че е над 10 милиарда евро – се допълва от държавно гарантиран дълг в размер на 4,6 милиарда евро. Това е доста повече, отколкото през миналата и дори от предходните години. Това заяви в „Здравей, България” членът на УС на БНБ Любомир Каримански, коемнтирайки предупреждението си от последните дни, че държавният дълг за догодина може да е дори по-голям, отколкото управляващите оповестяват.

Той обясни и какво означава държавно гарантираният дълг. Той включва всички гаранции, които държавата издава – не само заеми, но и други гаранции към публични дружества, като например БЕХ и други компании, които теглят кредити. "Въпросът е как ги обслужват – могат ли да ги плащат и при какви лихви", подчерта той.

И подчерта, че критиката му не е само в тази посока: "При последните няколко бюджета държавата прибира 100% от дивидентите на предприятия като АЕЦ „Козлодуй“, а същевременно самата централа взема кредити от банка, за да финансира проучванията за 7-и и 8-ми блок. Така плаща лихви по заеми, вместо да използва собствения си дивидент – само и само държавата да отчете приходи в бюджета".

Каримански коментира и въпроса с лихвите по кредитите. Според него - въпреки че България е била приета в еврозоната и Шенген и въпреки повишения кредитен рейтинг, нашите дългосрочни държавни ценни книжа не се търгуват при по-ниска доходност от френските. Това означава, че държавата плаща повече за лихви. Само догодина те ще надхвърлят 1 милиард евро, а това според него "е много".

"Колкото повече увеличаваме дълга, толкова по-лоши стават условията, при които можем да заемаме пари. Особено ако не показваме ръст на производителността и износът се влошава", предупреди той. И подчерта, че ситуацията ще се влоши, ако "дългът не се използва за инвестиции, а за издръжка на администрацията. "Това е най-големият проблем – новите заеми не създават условия за растеж", категоричен е той.

По повод бюджета за догодина и усещането на хората, че им "се бърка в джоба", Каримански заяви, че "това е порочна практика на няколкото бюджета от 2023 година". "Политиците допуснаха да извадят разходите, свързани с издръжката на персонал в публичния сектор, особено само за част от него. Защото трябва да намерят пари, с които да покрият всички тези вдигнати заплати, които не са реално изработени. Те просто бяха вдигнати. А това е снежна топка. Така е и в МВР, и в други държавни структури", посочи той.

И припомни: "Много пъти съм апелирал да се извади това, което не е част от бюджета, но се намира в специализиран закон за институциите - МВР и сотаналите. Не му е мястото там. Мястото му е в Закона за държавния бюджет. Там трябва да са всички тези публични разходи".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прав е Каримански

    13 0 Отговор
    След парламентарните избори преди повече от година ( края на м.октомври 2024 г.) най авторитетната социологическа агенция "Алфа Рисърч" предостави за БТВ данни за ромския вот. Избирателната активност при ромите е 72 процента. От тях близо 50 процента са гласували за ДПС -Ново начало,тоест от 280 хил.гласа 140 хил.са от ромите ,35 процента от мюсюлмани и 15 процента вот от Български етнос. За ПП.Герб близо 20 процента са ромски вот или 1/5. Тоест от 630 хил.гласа за ГЕРБ,130 хил.са от роми. Останалите 500 хил.гласа са на полицаите и техните семейства,военните и техните семейства ,учителите които са 96 хил.в страната и техните семейства и административния апарат и семействата им. 10 процента от ромския вот е отишъл за АПС- Доган ,7 процента за Възраждане ,по 5 процента за ИТН и БСП , 1 процент за ПП/ДБ ,1 процент за Величие и 0 процента за МЕЧ. Изводите са за вас!

    10:23 10.11.2025

  • 2 Боруна Лом

    17 0 Отговор
    СИТЕ УПРАВНИЦИ СА ЗА СЪД И РАЗСТРЕЛ!

    10:23 10.11.2025

  • 3 Тони

    17 0 Отговор
    Издръжката на администрацията е предизборен бюджет !

    10:24 10.11.2025

  • 4 Данчето

    16 0 Отговор
    Санкциите по Магнитски ни показаха кой руши държавата през тези 15г!

    10:26 10.11.2025

  • 5 10 ноември

    16 2 Отговор
    Кой ви излъга, че комунизЪма си е отишъл?

    Коментиран от #9

    10:27 10.11.2025

  • 6 Баба ти

    5 0 Отговор
    Тоа, па, чалгаратор, инвестиции🤣 в България ..... И последните ще станат първи. Но важното е да си верваш и да бъдеш себе си.

    10:28 10.11.2025

  • 7 Чиновник

    11 0 Отговор
    Аз обичам да съм чантаджия и да си клатим крачолите!
    Да бачкат малоумниците!

    10:28 10.11.2025

  • 8 Учуден

    17 0 Отговор
    Администрацията не се бута, защото те са абонирани гласоподатели,познайте за кого

    10:28 10.11.2025

  • 9 Веселин

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "10 ноември":

    10 ноември е краят на едно зло

    10:31 10.11.2025

  • 10 Абдел Кадер Бай

    6 0 Отговор
    Неука и страхлива рая, лесно се дере.

    10:31 10.11.2025

  • 11 то е заради боташ и сега заради лукоил .

    3 0 Отговор
    стават повече тези неуспешни потенциално фалит бюджетни разходи . с заем се дава на боташ и на лукоил . а против администрацията има доста хора . то е кат на избори в цик и рик . важничат, ядът , обикалят . но така е и в юса . първо сложиха номерчета за опашките от напиращи . после намалиха гишетата с две трети . и после ненужно назначиха някакви секретари , шофьори на смени , чистачка с 3000 лв заплата . ненужни ремонти . и пак стачкуват .

    10:31 10.11.2025

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 0 Отговор
    АМИ КВО ШИ ЯДЕ ТАЗ РАЗДУТА ГЛАДНА АДМИНИСТРАЦИЯ, АКО НЕ ИМ НАДУЯТ ОЩЕ ЗАПЛАТИТЕ...
    НАЛИ СА ИМ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ...

    10:32 10.11.2025

  • 13 Един

    3 0 Отговор
    Помнете, че и този е от крадците!
    Да, прав е, територията лети към катастрофата с 200ста. Но и той е точно толкова нефелен колкото и приятелчетата си, които ковлади, че им е кофти бюджета!

    10:35 10.11.2025

  • 14 Бегай мурджо

    2 0 Отговор
    Искаме да сме като в Украйна.... на голо дупе, чифте пищови....НАТЮ, мРюте тъй каза....
    Към края на септември 2025 г. държавният дълг на Украйна възлиза на приблизително 194,2 милиарда долара (над 8 трилиона гривни). Външният дълг представлява по-голямата част от този дълг, достигайки 75,6% от общия към тази дата.Освен това, само през септември 2025 г. държавният дълг на Украйна се е увеличил със 78,4 милиарда гривни. Това увеличение се дължи на получаването на преференциално финансиране от ЕС, Световната банка и страните партньори на Киев. Размерът на националния дълг вече е надвишил БВП на страната за цялата 2024 година: по това време, според Световната банка, той е възлизал на 190,74 милиарда долара.....

    10:40 10.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ЕЦБ друго каза Лагардката

    2 0 Отговор
    Колкото повече увеличаваме дълга, толкова по-хубавички стават условията, при които можем да заемаме пари от ЕЦБ ....прекрастнички даже, щото нямало да превалутираме и златен дъжд щял да ни наводни от инвестиции.... Няма да лъжеш ей Каримански....

    10:44 10.11.2025

  • 17 Eлементарно

    9 0 Отговор
    е Каримански : Дългът се е използвал досега и се използва САМО за гарантиране на "спокойствието" на управляващите да останат в управлението !

    10:44 10.11.2025

  • 18 Нещастник

    3 0 Отговор
    нееее тъ пако, за оръжие и нато ще се използва дълга! бюдежта на МО е точно толкова колкото за издържката на цялата администрация!!!!!! бюдежата на МО е УДВОЕН!!!!

    10:46 10.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 лошо лошо карамански замислен

    3 0 Отговор
    ако дългът не се използва за инвестиции в изработката на нови пълни чекмеджета
    ще гушнат парици повече държавните служители
    и като се разхарчат пак ще вдигнат инфлацията
    а скътани в $чекмеджета$ си е по сигурно и поскъпването уж ще е по малко

    10:47 10.11.2025

  • 21 дълг НЕ се използва за инвестиции

    4 0 Отговор
    Инвестиции се правят със собствени средства! Дълг се тегли за оборотни. Учи се в 1 курс по икономика

    Коментиран от #23

    10:50 10.11.2025

  • 22 Корупция и леш до шия

    3 0 Отговор
    Тия дългове нса точно да хрантутят 1 милион търтеи на държавна хранилка на гърба на всички. И винаги е било така. То поне нещо да вършеха работа, а то корумпирани полиция, съд, прокуратура, тормозят обикновените граждани , а пазят криминалния контингент. Мафията на Банкянската тиква и Прасето. Закривай!

    10:57 10.11.2025

  • 23 дълг НЕ се използва за инвестиции

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "дълг НЕ се използва за инвестиции":

    е сега пък
    човечеца няма как да каже
    направо в прав текст
    да се инвестира в общ поръчки и офшорки

    11:03 10.11.2025

  • 24 Аоо

    1 0 Отговор
    Какви инвестиции те гонят? Дългът се взема за да се усвои и прехвърли в офшорните сметки на намагнитена те и техния защитник. Инвестиции ама в Дубай.

    11:04 10.11.2025

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ТИЯ ДНИ ГРЕБА С КОФИ БЪЛГАРСКА МРЪСОТИЯ ,
    И СРЕД ТАЗИ МРЪСОТИЯ
    ШЕФА НА КАРИМАНСКИ ,
    РАЗУЗНАВАЧА ОТ ДС ФУАТ ФЮВЕН ПОЧНА ДА МИ СТАВА СИМПАТИЧЕН
    - НАЛИ МОЖЕ ДА Е БИЗНЕСМЕН И ДА ИМА ГРЕХОВЕ , АМА НЕ Е ПРЕДАЛ БЪЛГАРИЯ
    КАТО НЯКОИ БЪЛГАРИ ОТ СИК И БАНКЯ

    11:11 10.11.2025

  • 26 Пръц

    1 1 Отговор
    На Асен бюджета беше подобен, но не ревехте

    11:16 10.11.2025

  • 27 Хаха

    0 0 Отговор
    Тоя любител на мъжки ласки да не се ослушва, а да вдигат запратите заедно с колегите си политици, защото по собствените им думи от 01.01.26 г. сме в "клуба на богатите"!
    И като говори за "администрация", да вземе да погледне първо себе си, защото едва ли има по-тежка такава от член на УС на БНБ! На бас, че месечната му заплата е колкото на 10 учителя и поне 7, 8 полицая, без премиите! Що не каже какво толкова " работи" с "пот на челото" за тези пари!? Още помече, че става напълно безсмислена длъжност след приемането на еврото....

    11:20 10.11.2025

  • 28 дам

    0 0 Отговор
    ситуацията ще се влоши при всички положения, защото дори "инвестициите" са една касичка за усвояване на бюджетни и европейски средства посредством фитнес салон в село с трима възрастни жители, чешма на връх Кьораво тепе, път до нищото или с половината от асфалта и тем подобни измишльотини за нашите фирми

    11:21 10.11.2025

  • 29 Това Леке

    0 0 Отговор
    Започна да изговаря някои истини след като излезе от Чалгарската паплач! А помните ли какви ки каканиджеше като беше депутат!?

    11:25 10.11.2025

