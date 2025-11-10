Каримански: Ситуацията ще се влоши, ако дългът не се използва за инвестиции, а за издръжка на администрацията

Дългът, който вече имаме, и който всички признават, че е над 10 милиарда евро – се допълва от държавно гарантиран дълг в размер на 4,6 милиарда евро. Това е доста повече, отколкото през миналата и дори от предходните години. Това заяви в „Здравей, България” членът на УС на БНБ Любомир Каримански, коемнтирайки предупреждението си от последните дни, че държавният дълг за догодина може да е дори по-голям, отколкото управляващите оповестяват.
Той обясни и какво означава държавно гарантираният дълг. Той включва всички гаранции, които държавата издава – не само заеми, но и други гаранции към публични дружества, като например БЕХ и други компании, които теглят кредити. "Въпросът е как ги обслужват – могат ли да ги плащат и при какви лихви", подчерта той.
И подчерта, че критиката му не е само в тази посока: "При последните няколко бюджета държавата прибира 100% от дивидентите на предприятия като АЕЦ „Козлодуй“, а същевременно самата централа взема кредити от банка, за да финансира проучванията за 7-и и 8-ми блок. Така плаща лихви по заеми, вместо да използва собствения си дивидент – само и само държавата да отчете приходи в бюджета".
Каримански коментира и въпроса с лихвите по кредитите. Според него - въпреки че България е била приета в еврозоната и Шенген и въпреки повишения кредитен рейтинг, нашите дългосрочни държавни ценни книжа не се търгуват при по-ниска доходност от френските. Това означава, че държавата плаща повече за лихви. Само догодина те ще надхвърлят 1 милиард евро, а това според него "е много".
"Колкото повече увеличаваме дълга, толкова по-лоши стават условията, при които можем да заемаме пари. Особено ако не показваме ръст на производителността и износът се влошава", предупреди той. И подчерта, че ситуацията ще се влоши, ако "дългът не се използва за инвестиции, а за издръжка на администрацията. "Това е най-големият проблем – новите заеми не създават условия за растеж", категоричен е той.
По повод бюджета за догодина и усещането на хората, че им "се бърка в джоба", Каримански заяви, че "това е порочна практика на няколкото бюджета от 2023 година". "Политиците допуснаха да извадят разходите, свързани с издръжката на персонал в публичния сектор, особено само за част от него. Защото трябва да намерят пари, с които да покрият всички тези вдигнати заплати, които не са реално изработени. Те просто бяха вдигнати. А това е снежна топка. Така е и в МВР, и в други държавни структури", посочи той.
И припомни: "Много пъти съм апелирал да се извади това, което не е част от бюджета, но се намира в специализиран закон за институциите - МВР и сотаналите. Не му е мястото там. Мястото му е в Закона за държавния бюджет. Там трябва да са всички тези публични разходи".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прав е Каримански
10:23 10.11.2025
2 Боруна Лом
10:23 10.11.2025
3 Тони
10:24 10.11.2025
4 Данчето
10:26 10.11.2025
5 10 ноември
Коментиран от #9
10:27 10.11.2025
6 Баба ти
10:28 10.11.2025
7 Чиновник
Да бачкат малоумниците!
10:28 10.11.2025
8 Учуден
10:28 10.11.2025
9 Веселин
До коментар #5 от "10 ноември":10 ноември е краят на едно зло
10:31 10.11.2025
10 Абдел Кадер Бай
10:31 10.11.2025
11 то е заради боташ и сега заради лукоил .
10:31 10.11.2025
12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НАЛИ СА ИМ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ...
10:32 10.11.2025
13 Един
Да, прав е, територията лети към катастрофата с 200ста. Но и той е точно толкова нефелен колкото и приятелчетата си, които ковлади, че им е кофти бюджета!
10:35 10.11.2025
14 Бегай мурджо
Към края на септември 2025 г. държавният дълг на Украйна възлиза на приблизително 194,2 милиарда долара (над 8 трилиона гривни). Външният дълг представлява по-голямата част от този дълг, достигайки 75,6% от общия към тази дата.Освен това, само през септември 2025 г. държавният дълг на Украйна се е увеличил със 78,4 милиарда гривни. Това увеличение се дължи на получаването на преференциално финансиране от ЕС, Световната банка и страните партньори на Киев. Размерът на националния дълг вече е надвишил БВП на страната за цялата 2024 година: по това време, според Световната банка, той е възлизал на 190,74 милиарда долара.....
10:40 10.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ЕЦБ друго каза Лагардката
10:44 10.11.2025
17 Eлементарно
10:44 10.11.2025
18 Нещастник
10:46 10.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 лошо лошо карамански замислен
ще гушнат парици повече държавните служители
и като се разхарчат пак ще вдигнат инфлацията
а скътани в $чекмеджета$ си е по сигурно и поскъпването уж ще е по малко
10:47 10.11.2025
21 дълг НЕ се използва за инвестиции
Коментиран от #23
10:50 10.11.2025
22 Корупция и леш до шия
10:57 10.11.2025
23 дълг НЕ се използва за инвестиции
До коментар #21 от "дълг НЕ се използва за инвестиции":е сега пък
човечеца няма как да каже
направо в прав текст
да се инвестира в общ поръчки и офшорки
11:03 10.11.2025
24 Аоо
11:04 10.11.2025
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И СРЕД ТАЗИ МРЪСОТИЯ
ШЕФА НА КАРИМАНСКИ ,
РАЗУЗНАВАЧА ОТ ДС ФУАТ ФЮВЕН ПОЧНА ДА МИ СТАВА СИМПАТИЧЕН
- НАЛИ МОЖЕ ДА Е БИЗНЕСМЕН И ДА ИМА ГРЕХОВЕ , АМА НЕ Е ПРЕДАЛ БЪЛГАРИЯ
КАТО НЯКОИ БЪЛГАРИ ОТ СИК И БАНКЯ
11:11 10.11.2025
26 Пръц
11:16 10.11.2025
27 Хаха
И като говори за "администрация", да вземе да погледне първо себе си, защото едва ли има по-тежка такава от член на УС на БНБ! На бас, че месечната му заплата е колкото на 10 учителя и поне 7, 8 полицая, без премиите! Що не каже какво толкова " работи" с "пот на челото" за тези пари!? Още помече, че става напълно безсмислена длъжност след приемането на еврото....
11:20 10.11.2025
28 дам
11:21 10.11.2025
29 Това Леке
11:25 10.11.2025