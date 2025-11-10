Новини
България »
Терзиев за Бюджет 2026: Парите за София са скрити зад завесата

10 Ноември, 2025 12:52 419 5

  • софия-
  • васил терзиев-
  • бюджет

Надявам се кметът на столицата да не трябва да „застане под герба“, за да стигнат средствата до хората

Терзиев за Бюджет 2026: Парите за София са скрити зад завесата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев коментира проектобюджета на държавата за догодина. Според него в Бюджет 2026 за столицата има много голям проблем - няма прозрачност и няма предвидимост, а това е най-важното за големи общини като София.

"Може и да има достатъчно пари за София. Но засега те са скрити зад завесата. Надявам се кметът на столицата да не трябва да „застане под герба“, за да стигнат средствата до “хората”. Държавният бюджет не трябва да се превръща в инструмент за политически натиск. Той трябва да е инструмент за развитие. Независимо как изглежда финалният вариант на държавния бюджет, Столична община ще продължи последователно да отстоява своята политика - прозрачност, ефективност и финансова стабилност.", смята Васил Терзиев.

Той посочи и добрите новини: Парите, които София ще получи от държавата за училища и другите делегирани от държавата дейности, се увеличават с около 90 милиона евро (или 14%). Парите, които държавата дава на София за инвестиции и строителство, се увеличават с почти 1,5 милиона евро (или 11%).

В Бюджет 2026 обаче липсва субсидията за градския транспорт на столицата, отбеляза той.

"В бюджета за 2025 г. тя беше 106 млн. лв., плюс 15 млн. лв. допълнителна помощ от Министерския съвет (спомняте ли си онези пари, с които “решиха” кризата с транспортната стачка). За 2026 г. – пълна неизвестност в бюджета. Колко средства ще отдели държавата за градския транспорт на столицата? Как ще гарантираме стабилността на една от най-големите транспортни системи в България?", пита градоначалникът.

По думите му Метрополитенът, стратегически обект от национално значение, също е на тъмно. Кметът задава още въпроси: "Колко средства са предвидени за разширение на метрото през 2026 г.? Предишните години имаше по 40 мил. За тази има ли? И колко за неговата охрана? Всяка година охраната става по-скъпа и ние се молим цяла година за тези средства. Кога ще мине към сериозния бюджет на МВР?"

Той смята, че без ясни числа няма как да се планира дългосрочно.

Терзиев насочва вниманието и към средствата за Инвестиционната програма за общински проекти, които ще минават през Българската банка за развитие. Коментарът му тук също е с въпросителни:

"Каква е добавената стойност за държавата или за общините? Ще се изисква ли общините да връщат средства или да плащат лихви? Ако държавата така или иначе ще плаща лихви на банката – защо не предостави парите директно на общините? Ще започнат ли най-накрая разплащанията към коректните общини? София все още е получила само 237 хил. лв. за 2025-та, при одобрени 156 проекта и 10 подписани споразумения за този година. Подадените искания за плащане са в размер на почти 35 млн. лв. Ще има ли средства да се разплатим за всички обекти за които вече имаме договор и отношения и извършена работа?", пита той.

Предоставена е възможност таксата за „битови отпадъци“ да остане непроменена през 2026 г., но не е ясно на каква база ще се изчислява. Ако не на данъчна оценка – на каква? Министерството на финансите дължи отговор, защото става дума за предвидимостта на една от най-чувствителните местни такси, която ще усети всяко домакинство, посочи Терзиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДС-ти ноември

    2 2 Отговор
    Абе неможач хвани една метла и измети листата от тротоарите поне. В Любимия ти Лозенец даже не се върви вече, дано няма сняг тая година че не знам не знам...

    12:54 10.11.2025

  • 2 име

    1 2 Отговор
    От къв зор цяла България да даваме пари на някви печенеги, дето и една пушка не са изкарали за освобождението, на отбрани от цяла България крадци, които погребват жива държавата? Да плащат тия, които живеят в София, които позволиха тиквата 15г да управлява общината, които избраха васко дс-то. Когато всички трябва да плащаме за мързела на едни софийски селяндури, на селяндурите им е широко около врата. Иначе, ако трябва те да извадят пари от джоба си да спасят топлофикация от фалит, може и да се замислят за кой гласуват, мързеливите прости селяндури.

    12:55 10.11.2025

  • 3 боян расате

    3 2 Отговор
    Всеки който пише против Терзиев подкрепя мафията ББ и ДП.

    Коментиран от #5

    12:55 10.11.2025

  • 4 ххх

    2 0 Отговор
    Още се чудя как го издигнахте тоз връзкар за кмет

    13:03 10.11.2025

  • 5 Да, зад завесата са

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "боян расате":

    защото в СОС има борба между съветниците кой да води бащина дружина въпреки че си надуха заплатите и не им пука за града; и не знаят да работят.
    Общинар не се създава от случайни хора без знания и хъс за добруване на гражданите.

    13:07 10.11.2025

