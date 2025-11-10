Дацов за Бюджет 2026: Раздаване без посока. Дори макроикономическите прогнози не си говорят една с друга

Проектобюджетът за 2026 г. на България няма реална връзка с присъединяването към еврозоната, а очакваната стабилност се оказва по-скоро формална. Това заяви финансистът и член на Фискалния съвет Любомир Дацов в ефира на Радио Пловдив след като параметрите му разпалиха сериозен дебат и напрежение в социалния диалог.
Работодателските организации вече изразиха категорично несъгласие с финансовата рамка, предупреждавайки за риск от фалити и засилване на сивата икономика.
„Надявах се да видя поне две неща – стъпка към намаляване на дефицита и повече прозрачност в разходите. За съжаление, и двете липсват,“ заяви Дацов.
Той определи философията на бюджета като раздаване без посока, което според него подкопава основната функция на държавните финанси – ефективно осигуряване на обществени услуги.
„Бюджетът не е инструмент за раздаване, а за развитие. Когато зад него стои само повишаване на заплати без ясна логика, посланието към бизнеса е тревожно,“ подчерта финансистът.
Критиката на Дацов е насочена и към увеличението на осигурителните вноски, което според него ще задуши инвестиционната среда.
„Няма как да бориш сивия сектор, като повишаваш данъци. Това никъде не е довело до успех. България вече губи конкурентоспособност спрямо съседите си – бизнесът се изнася, а ние оставаме с най-високите социални вноски в региона,“ каза още членът на Фискалния съвет.
Според него проектът за 2026 година повтаря инерцията на бюджета за 2025 – с нереалистични приходи и липса на дългосрочна визия.
„Това е копи-пейст бюджет, в който няма послание за бъдещето. Дори макроикономическите прогнози не си говорят една с друга,“ коментира Дацов.
По отношение на казуса "Лукойл" финансистът предупреди, че прибързаните действия на държавата могат да имат тежки последици за инвеститорския климат и подчерта, че конституцията защитава частната собственост. Предупреди, че ако държавата тръгне да се разпорежда с нея това ще доведе до съдебни битки.
