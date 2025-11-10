Новини
Дацов за Бюджет 2026: Раздаване без посока. Дори макроикономическите прогнози не си говорят една с друга

Дацов за Бюджет 2026: Раздаване без посока. Дори макроикономическите прогнози не си говорят една с друга

10 Ноември, 2025 13:09 723 5

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Проектобюджетът за 2026 г. на България няма реална връзка с присъединяването към еврозоната, а очакваната стабилност се оказва по-скоро формална. Това заяви финансистът и член на Фискалния съвет Любомир Дацов в ефира на Радио Пловдив след като параметрите му разпалиха сериозен дебат и напрежение в социалния диалог.

Работодателските организации вече изразиха категорично несъгласие с финансовата рамка, предупреждавайки за риск от фалити и засилване на сивата икономика.

„Надявах се да видя поне две неща – стъпка към намаляване на дефицита и повече прозрачност в разходите. За съжаление, и двете липсват,“ заяви Дацов.

Той определи философията на бюджета като раздаване без посока, което според него подкопава основната функция на държавните финанси – ефективно осигуряване на обществени услуги.

„Бюджетът не е инструмент за раздаване, а за развитие. Когато зад него стои само повишаване на заплати без ясна логика, посланието към бизнеса е тревожно,“ подчерта финансистът.

Критиката на Дацов е насочена и към увеличението на осигурителните вноски, което според него ще задуши инвестиционната среда.

„Няма как да бориш сивия сектор, като повишаваш данъци. Това никъде не е довело до успех. България вече губи конкурентоспособност спрямо съседите си – бизнесът се изнася, а ние оставаме с най-високите социални вноски в региона,“ каза още членът на Фискалния съвет.

Според него проектът за 2026 година повтаря инерцията на бюджета за 2025 – с нереалистични приходи и липса на дългосрочна визия.

„Това е копи-пейст бюджет, в който няма послание за бъдещето. Дори макроикономическите прогнози не си говорят една с друга,“ коментира Дацов.

По отношение на казуса "Лукойл" финансистът предупреди, че прибързаните действия на държавата могат да имат тежки последици за инвеститорския климат и подчерта, че конституцията защитава частната собственост. Предупреди, че ако държавата тръгне да се разпорежда с нея това ще доведе до съдебни битки.


България
  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 0 Отговор
    Чий е този бюджет😗
    Буци вика "не е наш" ,
    сякаш премиерът и министърът на финансите не са негови, а на опозицията❗

    13:13 10.11.2025

  • 2 На лъжата краката

    7 0 Отговор
    Леля Нуши вече не се вижда от земята !!

    13:16 10.11.2025

  • 3 Ура,,Ура

    5 0 Отговор
    Да му мислят измамените избиратели. ГЕРБ са на власт с обещания за не вдигането на данъчната и осигурителната тежест. В момента всички изявления от гербаджиите са в оправдателен режим. И си заделят няколко милиарда за да тушират недоволства, като тези от градския транспорт. Пак да се появи "добрият Бойко" и да даде на всички.

    13:20 10.11.2025

  • 4 Полицай

    3 0 Отговор
    Раздава, който има, който нема - крадне.

    13:21 10.11.2025

  • 5 Пустия му Бюджет 2026г.!

    0 0 Отговор
    Г–н Дацов съвсем се стопи заради пустия му Бюджет 2026г.!

    13:48 10.11.2025

