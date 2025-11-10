Красимир Каракачанов за 10 ноември: Червената номенклатура излъга надеждите на българите

На 10 ноември 1989 г. падна една власт, но дали новата се оказа по-добра?
36 години по-късно България още търси себе си между празните обещания и разочарованието. Промени се системата, но не и моралът в политиката. Даже стана по-зле. Вместо да бъде унищожен тоталитаризмът, управляващите го възродиха. Страхът, недоверието, апатията, несигурността и оцеляването замениха надеждите на милиони българи.
Старият ред бе разрушен, но на негово място не беше изградена нова държава на свободата и справедливостта.
Продадоха заводите, земята, дори и идеалите на няколко поколения. Днес децата ни живеят по чужбина, за да търсят това, което България им отказа. Разрушиха всичко, което нашите родители градиха с труд и достойнство, вместо да го надградят с разум и отговорност. Наследихме основи, върху които можеше да се издигне модерна държава - но вместо това некадърни и алчни политици ги превърнаха в руини на безхаберието: унищожиха предприятия, „нарязаха” армията, отровиха храната, унижиха лекари и учители, оставиха пенсионерите в мизерия, отсякоха горите и ги изнесоха, отказаха младите да създават семейства и ги прогониха.
36 години по-късно България се управлява от децата на червената номенклатура от едно време и народът ни от 9 милиона стана 6 милиона, да не говорим за забравените ни сънародници в Сърбия, Македония, Молдова, Украйна, посочва председателят на ВМРО Красимир Каракачанов.
10 ноември не е просто дата, той е въпрос: ще продължим ли да търпим имитация - на държава, на патриотизъм, на политика или ще изметем ненужното на боклука на историята и ще градим онази България, която всеки български гражданин заслужава?
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Русенски пал1ячо.
14:21 10.11.2025
3 Смях в залата
14:22 10.11.2025
4 Помийна яма
14:22 10.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ама те
14:25 10.11.2025
7 койдазнай
Просто така разпоредиха от Москва.
Служба!
14:25 10.11.2025
8 НЕ ТОЧНО КАЗАНО
14:26 10.11.2025
9 Иван
14:27 10.11.2025
10 Оня с коня
Този човек е бил убиеца на децата от Ястребино !!! Позор !
Коментиран от #18
14:27 10.11.2025
11 Гост
14:28 10.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Агент
14:30 10.11.2025
14 най вредния
14:30 10.11.2025
15 Гестапо
14:32 10.11.2025
16 Софийски
14:33 10.11.2025
17 В българския
14:34 10.11.2025
18 Софе
До коментар #10 от "Оня с коня":Това са пълни глупости, децата са избити от шумкарите да не ги издадат на полицията. Книга излезе, чети неграмотнико.
14:35 10.11.2025
19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
КОЛКО СЕ ОБЛАЖИ ПРЕЗ ТЕЗИ ГОДИНИ....
ЗАТВОРИХА ЛИ ТИ КРАНЧЕТО ВЕЧЕ....
14:39 10.11.2025
20 Слава Україні
Коментиран от #25
14:42 10.11.2025
21 Мутрофанов
14:42 10.11.2025
22 прогноза
14:45 10.11.2025
23 ТОЧНО ТАКА!
14:45 10.11.2025
24 Павел пенев
Коментиран от #27
14:46 10.11.2025
25 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #20 от "Слава Україні":ИМА!
УКРАИНСКИЯ НА"Р"К"О"М"А"Н.
14:49 10.11.2025
26 Това
14:57 10.11.2025
27 комунизмът фалира
До коментар #24 от "Павел пенев":На 10 ноември комунистите се преоблякоха като демократи, за да саботират демократичните промени в очакване на по-добри времена за реставрация на комунизма. Тука някакъв постоянно парадира колко е начетен, няма начин да не е чел и за плана "Голгота" на Андропов. Дори и да не е, вие потърсете информация за него! Някои го наричат художествена измислица, но сами ще разберете, че не е!
14:58 10.11.2025