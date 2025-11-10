Новини
Красимир Каракачанов за 10 ноември: Червената номенклатура излъга надеждите на българите

10 Ноември, 2025 14:19

Промени се системата, но не и моралът в политиката

Красимир Каракачанов за 10 ноември: Червената номенклатура излъга надеждите на българите - 1
Снимка: ВМРО
На 10 ноември 1989 г. падна една власт, но дали новата се оказа по-добра?

36 години по-късно България още търси себе си между празните обещания и разочарованието. Промени се системата, но не и моралът в политиката. Даже стана по-зле. Вместо да бъде унищожен тоталитаризмът, управляващите го възродиха. Страхът, недоверието, апатията, несигурността и оцеляването замениха надеждите на милиони българи.

Старият ред бе разрушен, но на негово място не беше изградена нова държава на свободата и справедливостта.

Продадоха заводите, земята, дори и идеалите на няколко поколения. Днес децата ни живеят по чужбина, за да търсят това, което България им отказа. Разрушиха всичко, което нашите родители градиха с труд и достойнство, вместо да го надградят с разум и отговорност. Наследихме основи, върху които можеше да се издигне модерна държава - но вместо това некадърни и алчни политици ги превърнаха в руини на безхаберието: унищожиха предприятия, „нарязаха” армията, отровиха храната, унижиха лекари и учители, оставиха пенсионерите в мизерия, отсякоха горите и ги изнесоха, отказаха младите да създават семейства и ги прогониха.

36 години по-късно България се управлява от децата на червената номенклатура от едно време и народът ни от 9 милиона стана 6 милиона, да не говорим за забравените ни сънародници в Сърбия, Македония, Молдова, Украйна, посочва председателят на ВМРО Красимир Каракачанов.

10 ноември не е просто дата, той е въпрос: ще продължим ли да търпим имитация - на държава, на патриотизъм, на политика или ще изметем ненужното на боклука на историята и ще градим онази България, която всеки български гражданин заслужава?


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 2 Отговор
    Купувача на КЕн ЕФ -16 се прави на патриотар.

    Русенски пал1ячо.

    14:21 10.11.2025

  • 3 Смях в залата

    11 1 Отговор
    Агент,, Иван" от 6 -ти отдел на ДС!

    14:22 10.11.2025

  • 4 Помийна яма

    8 0 Отговор
    А този защо не е в затвора ,защото участваше в най-голямата кражба в територията

    14:22 10.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ама те

    6 0 Отговор
    направиха депутат,министър...

    14:25 10.11.2025

  • 7 койдазнай

    5 2 Отговор
    Иване, Иване. Тя червената номенклатура най-много пострада от тези "промени". Защото единствената цел на "промените" бе, властта на БКП да се прехвърли на ДС. И 99% от бакапейците останаха с пръст в джоба, от тези "промени". А цялата власт, всичката собственост, пари, земи итнт се овладя от ДС.
    Просто така разпоредиха от Москва.
    Служба!

    14:25 10.11.2025

  • 8 НЕ ТОЧНО КАЗАНО

    3 0 Отговор
    ДА КАЖЕМ КОМСОМОЛЦИТЕ РЕНЕГАТИ И НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПАРТИИЦИ ОТ ТРЕТА ЛИНИЯ

    14:26 10.11.2025

  • 9 Иван

    4 0 Отговор
    Бях на едни курсове с Краснов!

    14:27 10.11.2025

  • 10 Оня с коня

    1 1 Отговор
    Възмутен съм от безочието на Каракачанов, който е курдисал името на чичо си поручик Йорданов на паметна плоча пред НДК като "жертва " на комунистите.
    Този човек е бил убиеца на децата от Ястребино !!! Позор !

    Коментиран от #18

    14:27 10.11.2025

  • 11 Гост

    3 2 Отговор
    Тоя смрадлив чувал с тор все едно не е в кюпа. Няма такива безочливи същества никъде другаде по планетата, каквито са се нароили из съвеЦките републики... Ако не виснат всичките по стълбовете, никога нищо добро няма да стане в тези нещастни територии...

    14:28 10.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Агент

    4 1 Отговор
    Иван плещи за червена номенклатура , той срама няма ! Както и нагласи възмургавия дългокос братовчед евродепутат в Брюксел с любезното съдействие на Мутрьо , с когото занесоха 15 милиарда в щатите за самолети и всеки знае какво дойде !

    14:30 10.11.2025

  • 14 най вредния

    2 1 Отговор
    за БА !

    14:30 10.11.2025

  • 15 Гестапо

    2 1 Отговор
    6 отдел беше на пряко подчинение от Кремъл !

    14:32 10.11.2025

  • 16 Софийски

    2 1 Отговор
    На този червен шопар доносник Иван не му ли е неудобно

    14:33 10.11.2025

  • 17 В българския

    1 1 Отговор
    преход няма нищо българско, с изключение на упоритата наивна глупост, алчността, злобата и продажността върху проекта на тъй наречените велики сили.

    14:34 10.11.2025

  • 18 Софе

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Оня с коня":

    Това са пълни глупости, децата са избити от шумкарите да не ги издадат на полицията. Книга излезе, чети неграмотнико.

    14:35 10.11.2025

  • 19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    ЩО СИ СЕ ЗАГРИЖИЛ ЧАК СЛЕД 36 ГОДИНИ...
    КОЛКО СЕ ОБЛАЖИ ПРЕЗ ТЕЗИ ГОДИНИ....
    ЗАТВОРИХА ЛИ ТИ КРАНЧЕТО ВЕЧЕ....

    14:39 10.11.2025

  • 20 Слава Україні

    2 1 Отговор
    Няма по гнусен предател от бълхарския фашист.

    Коментиран от #25

    14:42 10.11.2025

  • 21 Мутрофанов

    0 0 Отговор
    Един истински патриот!

    14:42 10.11.2025

  • 22 прогноза

    1 0 Отговор
    Много точен анализ. На въпроса - ще продължим ли да търпим имитация - на държава, на патриотизъм - да, докато т.нар. държава окончателно се разпадне (гейм овър), българите са такива, след това всичко ще почне отначало. Нова игра, с нови три живота. 😁🤣

    14:45 10.11.2025

  • 23 ТОЧНО ТАКА!

    0 0 Отговор
    И ПРОДЪЛЖАВА ДА ГИ ЛЪЖЕ, КАТО СЕ ПРЕОБЛИЧА В ДРЕХИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА!

    14:45 10.11.2025

  • 24 Павел пенев

    1 1 Отговор
    10 ноември 1989 год. е най черната дата в нашата нова история, на която монархо фашизма беше реставриран от политическия отпадък на БСП, лумпените на СДС и националистите на ДПС с активната роля на САЩ, Израел и Турция. Неслучайно нашата страна продължи да се управлява от Луканов- испански евреин, Любен Беров- чехски евреин и т.нар. цар Симеон- немски евреин, всъщност врагове на българския народ.

    Коментиран от #27

    14:46 10.11.2025

  • 25 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Слава Україні":

    ИМА!
    УКРАИНСКИЯ НА"Р"К"О"М"А"Н.

    14:49 10.11.2025

  • 26 Това

    1 0 Отговор
    /софе/ е чело книгата на измислената писателка надежда любенова с нейната теза писана 2021 г. ужас от т-п-ци

    14:57 10.11.2025

  • 27 комунизмът фалира

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Павел пенев":

    На 10 ноември комунистите се преоблякоха като демократи, за да саботират демократичните промени в очакване на по-добри времена за реставрация на комунизма. Тука някакъв постоянно парадира колко е начетен, няма начин да не е чел и за плана "Голгота" на Андропов. Дори и да не е, вие потърсете информация за него! Някои го наричат художествена измислица, но сами ще разберете, че не е!

    14:58 10.11.2025

