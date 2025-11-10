Красимир Каракачанов за 10 ноември: Червената номенклатура излъга надеждите на българите

На 10 ноември 1989 г. падна една власт, но дали новата се оказа по-добра?

36 години по-късно България още търси себе си между празните обещания и разочарованието. Промени се системата, но не и моралът в политиката. Даже стана по-зле. Вместо да бъде унищожен тоталитаризмът, управляващите го възродиха. Страхът, недоверието, апатията, несигурността и оцеляването замениха надеждите на милиони българи.

Старият ред бе разрушен, но на негово място не беше изградена нова държава на свободата и справедливостта.

Продадоха заводите, земята, дори и идеалите на няколко поколения. Днес децата ни живеят по чужбина, за да търсят това, което България им отказа. Разрушиха всичко, което нашите родители градиха с труд и достойнство, вместо да го надградят с разум и отговорност. Наследихме основи, върху които можеше да се издигне модерна държава - но вместо това некадърни и алчни политици ги превърнаха в руини на безхаберието: унищожиха предприятия, „нарязаха” армията, отровиха храната, унижиха лекари и учители, оставиха пенсионерите в мизерия, отсякоха горите и ги изнесоха, отказаха младите да създават семейства и ги прогониха.

36 години по-късно България се управлява от децата на червената номенклатура от едно време и народът ни от 9 милиона стана 6 милиона, да не говорим за забравените ни сънародници в Сърбия, Македония, Молдова, Украйна, посочва председателят на ВМРО Красимир Каракачанов.

10 ноември не е просто дата, той е въпрос: ще продължим ли да търпим имитация - на държава, на патриотизъм, на политика или ще изметем ненужното на боклука на историята и ще градим онази България, която всеки български гражданин заслужава?