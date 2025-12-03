Каракачанов: Борисов е доволен, защото нов бюджет отлага краха на 51-ия парламент

Борисов е доволен от протеста - казва, че му е свършил златна работа - бюджетът е оттеглен, процедурата започва отначало. Какво ни казва всъщност? Че е нямал влиянието да предотврати този ограбващ бюджет и е чакал хората да излязат, за да му свършат работата?Тези въпроси задава в своя позиция, публикувана във фейсбук, лидерът на ВМРО и вицепремиер и военен министър в периода 2017-2021 г. д-р Красимир Каракачанов и допълва:
Наистина ли лидерът на партията-мандатоносител не може да повлияе на собственото си правителство какъв бюджет да предложи? Някой вярва ли на това? Ако е така, то значи Борисов публично признава, че е безгласна буква в това управление, констатира Каракачанов и продължава:
„Хвали се, че ГЕРБ днес става на 19 години, т.е. 19 години той управлява България. Но явно тези 19 г. на власт водят до самозабравяне и отдалечаване от реалните проблеми на хората. От самото начало всички казваха, че бюджетът не става, защо не се вслушаха?“
Помните ли, че в първия си мандат Борисов все се оправдаваше с предишните, все те му бяха виновни. Отдавна обаче няма кого да обвинява. А резултатите са видими - България е в разруха, благодарение на ГЕРБ. Като изключим мандата, в който ние – патриотите, влязохме в коалиция, за да ги възпираме да правят глупости. Например - не позволихме да се приеме Истанбулската конвенция, наложихме модела за семейното подоходно облагане, увеличихме доходите в образованието, сигурността, пенсиите почти двойно, безплатните детски градини. И всички тези полезни за българите неща се случиха не заради големия коалиционен партньор ГЕРБ – те няма с какво да се похвалят, а след неимоверен натиск и настояване от наша страна, напомня лидерът на ВМРО.
България е най-бедната в ЕС, с най-слаба икономика, с най-малко чуждестранни инвестиции, с най-висока смъртност и най-ниска раждаемост. И добавяме милиони избягали да си търсят късмета извън страната. Това е равносметката на тази партия. И логично е да отива вече в историята. Процесът е започнал и е необратим. Както се казва - сметката за плащане идва.
51-ият парламент няма вече какво да предложи на хората, изчерпан е. Нов бюджет няма да ги спаси. Това е просто отлагане на развръзката. Хванали са се като удавници за сламка за новия бюджет, за да останат още малко на власт, завършва Красимир Каракачанов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:46 03.12.2025
2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЕДИН ПРЕЗ ДРУГ СЕ ИЗКАЗВАТЕ.
НИКОЙ НЕ ВИ ИСКА МНЕНИЕТО
Коментиран от #8
12:47 03.12.2025
3 разбира се
12:48 03.12.2025
4 Данко Харсъзина
12:49 03.12.2025
5 си дзън
Едно данъче от 100евро/м2 за имотите на руски граждани и фирми ще напълни бюджета.
12:49 03.12.2025
6 Прилъстен и изоставен
12:50 03.12.2025
7 Дедо Джо
12:52 03.12.2025
8 Наблюдател
До коментар #2 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Не са ти виновни тия 240, а онези 70% уфце нестригани които не гласуваха и уния гуведа ругати, които за пари си продадоха гласа.
Матриала е такъв (много цензурни думи)!
12:53 03.12.2025
9 Ама
12:54 03.12.2025
10 ГЕРБ
12:55 03.12.2025
11 Бай Онзи
12:57 03.12.2025
12 Стига де!
12:59 03.12.2025
13 пенсионер
12:59 03.12.2025
14 Ей го на ,
13:00 03.12.2025
15 Факюю
13:03 03.12.2025
16 кАпЙейка с кухая лейка
13:08 03.12.2025
17 Истината:
но за щастие ще просъществува кратко! Всяка деградация, завършва със самоунищожение.
В момента сме свидетели на тези процеси – Мутренската групировка ГЕРБ се самоунищожава!
13:43 03.12.2025
18 И ТИ СИ ТАМ У ЯМАТА
13:50 03.12.2025