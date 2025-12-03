Новини
България »
Каракачанов: Борисов е доволен, защото нов бюджет отлага краха на 51-ия парламент

Каракачанов: Борисов е доволен, защото нов бюджет отлага краха на 51-ия парламент

3 Декември, 2025 12:44 1 441 18

  • красимир каракачанов-
  • бойко борисов-
  • протест

Помните ли, че в първия си мандат Борисов все се оправдаваше с предишните, все те му бяха виновни. Отдавна обаче няма кого да обвинява

Каракачанов: Борисов е доволен, защото нов бюджет отлага краха на 51-ия парламент - 1
Снимка: ВМРО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Борисов е доволен от протеста - казва, че му е свършил златна работа - бюджетът е оттеглен, процедурата започва отначало. Какво ни казва всъщност? Че е нямал влиянието да предотврати този ограбващ бюджет и е чакал хората да излязат, за да му свършат работата?Тези въпроси задава в своя позиция, публикувана във фейсбук, лидерът на ВМРО и вицепремиер и военен министър в периода 2017-2021 г. д-р Красимир Каракачанов и допълва:

Наистина ли лидерът на партията-мандатоносител не може да повлияе на собственото си правителство какъв бюджет да предложи? Някой вярва ли на това? Ако е така, то значи Борисов публично признава, че е безгласна буква в това управление, констатира Каракачанов и продължава:

„Хвали се, че ГЕРБ днес става на 19 години, т.е. 19 години той управлява България. Но явно тези 19 г. на власт водят до самозабравяне и отдалечаване от реалните проблеми на хората. От самото начало всички казваха, че бюджетът не става, защо не се вслушаха?“

Помните ли, че в първия си мандат Борисов все се оправдаваше с предишните, все те му бяха виновни. Отдавна обаче няма кого да обвинява. А резултатите са видими - България е в разруха, благодарение на ГЕРБ. Като изключим мандата, в който ние – патриотите, влязохме в коалиция, за да ги възпираме да правят глупости. Например - не позволихме да се приеме Истанбулската конвенция, наложихме модела за семейното подоходно облагане, увеличихме доходите в образованието, сигурността, пенсиите почти двойно, безплатните детски градини. И всички тези полезни за българите неща се случиха не заради големия коалиционен партньор ГЕРБ – те няма с какво да се похвалят, а след неимоверен натиск и настояване от наша страна, напомня лидерът на ВМРО.

България е най-бедната в ЕС, с най-слаба икономика, с най-малко чуждестранни инвестиции, с най-висока смъртност и най-ниска раждаемост. И добавяме милиони избягали да си търсят късмета извън страната. Това е равносметката на тази партия. И логично е да отива вече в историята. Процесът е започнал и е необратим. Както се казва - сметката за плащане идва.

51-ият парламент няма вече какво да предложи на хората, изчерпан е. Нов бюджет няма да ги спаси. Това е просто отлагане на развръзката. Хванали са се като удавници за сламка за новия бюджет, за да останат още малко на власт, завършва Красимир Каракачанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 6 Отговор
    Последният и финален Парламент беше юбилиейния 50. Номер 51 е нелегитимен, следователно всички решения и закони излезли от него са нищожни.

    12:46 03.12.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 0 Отговор
    ДА СЕ МАХАТЕ ВСИЧКИ!
    ЕДИН ПРЕЗ ДРУГ СЕ ИЗКАЗВАТЕ.
    НИКОЙ НЕ ВИ ИСКА МНЕНИЕТО

    Коментиран от #8

    12:47 03.12.2025

  • 3 разбира се

    11 0 Отговор
    Тези от ДС са си такива. Навремето нямаше по големи комунисти от тях,а днес няма по големи капиталисти от тях. И този до вчера висеше на крачола на Борисов, беше министър в правителството му..... днес иска да ни увери че е от страната на народа. Същия като копейката . Тези са жадни единствено за власт

    12:48 03.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    А ти освен, че продава паспорти, какво друго върши? За това нямаш кьорав избирател.

    12:49 03.12.2025

  • 5 си дзън

    5 3 Отговор
    Топ предложение:
    Едно данъче от 100евро/м2 за имотите на руски граждани и фирми ще напълни бюджета.

    12:49 03.12.2025

  • 6 Прилъстен и изоставен

    8 0 Отговор
    Войводата откакто отпадна като вариант за патерица на ГЕРБ стана леко опозиционен. Да вярваме ли на това? Пак сънува, че ще влезе в парламента и правителството, но дали избирателите ще му се вържат отново. И той е като хората на Слави господин за един ден.

    12:50 03.12.2025

  • 7 Дедо Джо

    4 5 Отговор
    Най-важното е да не допуснем ппдб теляците на боко и шиши отново в парламента и властта.

    12:52 03.12.2025

  • 8 Наблюдател

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Не са ти виновни тия 240, а онези 70% уфце нестригани които не гласуваха и уния гуведа ругати, които за пари си продадоха гласа.

    Матриала е такъв (много цензурни думи)!

    12:53 03.12.2025

  • 9 Ама

    5 0 Отговор
    Мутрьо ти направи услуга за общите ви далавери , благодарение на което един възмургав субект , върдалящ се за реклама по матраци , го курдисахте евродепутат с четвърт милион € масраф годишно + пенсия , която не бе и сънувал . За сметка на българските и европейските данъкоплатци ! За нищо ! Да паразитира !

    12:54 03.12.2025

  • 10 ГЕРБ

    3 0 Отговор
    Тояпа толуп

    12:55 03.12.2025

  • 11 Бай Онзи

    4 0 Отговор
    Кажи за самолетите

    12:57 03.12.2025

  • 12 Стига де!

    5 0 Отговор
    Стига сте показвали мутрата на този ДС - агент Каракачанов, който натрупа милиони като министър на Боко Тиквата, защото крадеще и със з......а систига! Много е противен!

    12:59 03.12.2025

  • 13 пенсионер

    3 0 Отговор
    шкечбе воивода изпълзя от дупката браво

    12:59 03.12.2025

  • 14 Ей го на ,

    3 0 Отговор
    агент Иван , към на Танас Бобоков и кръстник на сина ми , вандалстващ и задържан в ареста !

    13:00 03.12.2025

  • 15 Факюю

    3 0 Отговор
    Боклуците от сайта факти пак пуснаха каракачана за да ива коменгари. Гнусно и противно сайтче

    13:03 03.12.2025

  • 16 кАпЙейка с кухая лейка

    4 0 Отговор
    Тази игра Бойко и Шиши я играят 20 години. И винаги побеждават.

    13:08 03.12.2025

  • 17 Истината:

    4 0 Отговор
    Инволюцията на хунтата ГЕРБ доведе до деградация на България,
    но за щастие ще просъществува кратко! Всяка деградация, завършва със самоунищожение.
    В момента сме свидетели на тези процеси – Мутренската групировка ГЕРБ се самоунищожава!

    13:43 03.12.2025

  • 18 И ТИ СИ ТАМ У ЯМАТА

    0 0 Отговор
    ПОМИЯ ТОКУ ЩО ГЛЕДАХ КАК ТОЙ ТУУ ТУЛУПА И ТИ СЕ КЛАНЯТЕ НА МОГЕРИНИ СПРЯХ НА КАДЪР И ВИДЯХ ОЧИЧКИТЕ ВИ НА НЕЯ ТУУТКО И ТЕБ. ТЕ КАЗВАТ ВСИЧКО. АЛЧНОСТ. И СЪВЕТ ЕДИН, ГЛЕДАЙТЕ НОВИНИТЕ НА ЕВРОКОМ. ЯКО ЧЕСТНИ СБИТИ И СВОБОДНИ. ДАНО И СВОБОДАТА ДОЙДЕ СКОРО И ЗА НАС. И БЛАГОДАРЯ ФАКТИ НЕ МЕ ТРИЕТЕ ОТ СЕДМИЦА. УПЛАХ ЧЕСТНОСТ ИЛИ СМЕНИХТЕ МОДОРАТОРА.

    13:50 03.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове