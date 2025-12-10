Новини
Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва

10 Декември, 2025 16:04 769 59

  • росен желязков-
  • демокрация-
  • протести

Така се съхранява изборът, който България е направила - демокрацията, заяви премиерът

Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Демокрацията изисква умението да се чува и различното мнение, дори когато то не ни харесва, защото така се съхранява изборът, който България е направила преди повече от три десетилетия – пътя на демократичното правово устройство.“ Това заяви премиерът Росен Желязков в началото на днешното правителствено заседание.

Министър-председателят подчерта, че е било важно целият кабинет да присъства на дебатите по вота на недоверие, тъй като всички мотиви – основателни или не – трябва да бъдат чути, за да бъдат правилно адресирани анализите, изводите и политиките, съобщават от правителствения пресцентър.

Премиерът каза, че правителството е дошло с ясно намерение да надгражда над постигнатото от предходните управления, така че следващите да могат да стъпят върху направеното. Министър-председателят посочи, че кабинетът чува гласа както на младите хора, така и на по-зрелите поколения за това как България да бъде по-добро място за живеене.

Росен Желязков апелира протестите да бъдат спокойни и мирни, като напомни, че упражняването на гражданските права минава през това да се спазват правата на всички – както на протестиращите, така и на полицаите и на всяка друга група, независимо от политическите различия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 демократ

    25 1 Отговор
    Демокрацията изисква всеки един от нас да може да купи парцел в Борисовата за 1500 лв .

    16:06 10.12.2025

  • 2 полицаи

    3 20 Отговор
    Протестиращите планират днес да нахлуят в парламента и да счупят прозорците и вратите вътре.Съобщава се, че протестиращите ще влязат в сградата на парламента днес. Нагли и безотговорни ще сринат държаватa и парламента днес, за да могат тези , които ги ръководят да се нагушат в хаоса. Радев се готви да удави протестите в кръв. Те ще трошат довечера от ново! МАФИЯ Разкарай се и мир ще има! тая Нощ какво ще е в София Бог да Пази Българският Народ!Не плащайте на агитките тогава да ne чупят и палят

    Коментиран от #6, #18, #39

    16:07 10.12.2025

  • 3 Трол

    5 1 Отговор
    ...с тапи в ушите.

    16:09 10.12.2025

  • 4 На бас 👍

    5 17 Отговор
    На следващи избори, редовни или предсрочни, ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС най-вероятно втори. Останалото са само мечти, но поне са безплатни 😆

    16:09 10.12.2025

  • 5 Най демократично

    27 2 Отговор
    Не ви искаме мнението а оставката .

    16:09 10.12.2025

  • 6 Сеир

    1 14 Отговор

    До коментар #2 от "полицаи":

    Надявам се ченгетата да бият здраво и да има пак разни нехранимайковци дето да циврят пред медиите 😁

    16:11 10.12.2025

  • 7 Ей дебил,

    21 1 Отговор
    Освен да чувате, нямаше да е лошо и да се съобразявате

    16:12 10.12.2025

  • 8 Гост

    19 1 Отговор
    Какъв долен лицемер си ти, хаяши гнусно! Кой лъжеш бе, смешник?

    16:12 10.12.2025

  • 9 логика

    22 1 Отговор
    Когато крадат е демокрация , когато протестираме е вандализъм .Логика !

    16:12 10.12.2025

  • 10 Казал

    11 1 Отговор
    нещо - едно голямо нищо ! Типично !

    16:13 10.12.2025

  • 11 Цървул

    11 1 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората за да давате на други . Това - не ви харесва . 7,8 .

    16:14 10.12.2025

  • 13 зевзек

    15 2 Отговор
    извинявайте премиера, но това вашето, са общи приказки, къде ви е програмата, къде са ви намеренията, нямате, чакате да ви се обади някой, и да ви каже какво да правите

    16:15 10.12.2025

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    14 1 Отговор
    ТАКАВА КАРИКАТУРА ЗА ПРЕМИЕР
    БЪЛ х АРИЯ НИКОГА НЕ Е ИМАЛА.

    16:16 10.12.2025

  • 15 Стига разходки и молби за оставка!

    13 1 Отговор
    Време ви е да влизате в затвора!!!

    16:16 10.12.2025

  • 16 Роско Водопада

    11 1 Отговор
    Бре, сега вече било важно целият кабинет да присъства на дебатите по вота на недоверие и да чуе мотивите. А на дебатите по предишните 5 вота, залата що беше полупразна и управляващите oтpепки влизахте в зала само за да отхвърлите вота? Или тогава още нямахте ако по гащите?

    16:16 10.12.2025

  • 17 Не ви искаме вече оставка!

    12 1 Отговор
    Искаме ви в затвора!!!

    16:17 10.12.2025

  • 18 няма нужда да трошат и чупят парламента

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "полицаи":

    по-добре да се ориентират тихичко да изпочупят заграбеното от 240-те разбойника, и тяхното и това на родата до 9-то коляно. ще имаповече ефект.

    16:18 10.12.2025

  • 19 не сме съгласни да даваме

    7 1 Отговор
    е един лев на Окрайнината !

    Коментиран от #25

    16:20 10.12.2025

  • 20 Евроджендър

    8 1 Отговор
    Демокрацията спря да ви слуша, напускайте!

    16:22 10.12.2025

  • 22 Новини по Нова тв

    5 2 Отговор
    Бойко Борисов МОЛИ за отсрочка .Ама наистина са мисирки.Слушах внимателно --обяснява бавно,за да могат да разберат и най-заблудените

    Коментиран от #28

    16:24 10.12.2025

  • 23 Горски

    9 1 Отговор
    Който иска както да ме разбира, но в израза "да се протестира мирно" има толкова логика, колкото и ако мишките направят протест срещу вкусовите навици на котките. Дали някой живее с идеята, че онея горе ще си го сложат от единият крачол в другият. Мирен протест?!? Трудно намирам логика в това. Гледам в околните държави - Румъния, Гурция, все мирни възпитани протести. За Франция да не говорим. Та си викам нашите пра-пра-пра дядовци и баби будали, да са взели да излезат на един мирен протест срещу турците? Какви са тези неща, Левски, Ботев и т.н. Провокатори! Да приемем робството без да се съпротивляваме, доброволно...ама следващия месец и заплати няма да получим, нито пенсии, защото са 4 пъти по малки от помощите на един неграмотен мигрант в Брюксел.

    Коментиран от #27

    16:24 10.12.2025

  • 24 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 1 Отговор
    ДОСТАТЪЧНО ТЪРПЯХМЕ КРАЖБИТЕ ВИ, ЗАИГРАВКИТЕ ВИ, ЛИЦЕМЕРИЕТО ВИ, ПОДИГРАВКИТЕ ВИ,АРОГАНТНОСТТА И СКАНДАЛИТЕ ВИ....
    НОО....ТЪРПЕНИЕТО НИ СЕ ИЗЧЕРПА!
    ИСКАМЕ ОСТАВКИТЕ ВИ!

    16:26 10.12.2025

  • 25 Искаш,не искаш

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "не сме съгласни да даваме":

    Ще даваме и без да ни поискат,защото с избори до дупка,служебните правителства ще искат да се харесат на всички.Я виж "Боташ" как стана.И никой не носи вина.Даже няма да има кого да псуват.

    16:27 10.12.2025

  • 26 Розово мекотело

    4 1 Отговор
    При Демокрацията щом, някой вреди на по-голяма част от хората, бива изгонен, вслучая трепане и свален от власт. При авторитарните режими, както при вас, колите и бесите до последно.

    Коментиран от #31

    16:28 10.12.2025

  • 27 Право си

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Горски":

    Без кръв ,а с лозунги и плакати не става.

    Коментиран от #57

    16:28 10.12.2025

  • 28 Никаква отсрочка

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Новини по Нова тв":

    Вече ще падат глави.

    Коментиран от #36

    16:30 10.12.2025

  • 29 ЙОЖИ

    4 1 Отговор
    СКРИЙ СЕ.ТИ СИ ПОЗОР ЗА БЪЛГАРИЯ.МРАЗИМ ТЕ И ТЕ НЕНАВИЖДАМЕ ХАЯШИ.ДНИТЕ ВИ ДО ЗАТВОРА СА ПРЕБРОЕНИ.

    Коментиран от #41

    16:33 10.12.2025

  • 30 Ей дебил,

    7 0 Отговор
    А важно ли ви беше дебатите по вота на недоверие да НЕ се излъчват по националните медии? А важно ли ви беше и дебати за парите за Украйна да няма ? А? Атлантическа сган нагла...

    16:34 10.12.2025

  • 31 Освен че се натискат да стоят докрай

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "Розово мекотело":

    Дойдоха на власт след манипулиран вот, КОЕТО НЯМА НИЩО ОБЩО С ДЕМОКРАЦИЯТА!

    16:34 10.12.2025

  • 32 Интересно

    4 0 Отговор
    И кога точно разрешихте някой референдум, като чухте различното мнение?
    Доколкото си спомням, само забранявахте и се оправдавахте.

    16:36 10.12.2025

  • 33 Атлантизма може да съществува

    3 0 Отговор
    Единствено и само в недемократична среда, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се атлантически боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроооди и жандармерия . ПОЗОР....

    16:36 10.12.2025

  • 34 Да видим тогава!

    5 1 Отговор
    Колко ще чуете довечера хилядите младежи на протеста,искащи оставката ви...!

    16:37 10.12.2025

  • 35 Истината

    4 0 Отговор
    Празна глава...празни мисли

    Коментиран от #46

    16:38 10.12.2025

  • 36 Не на омразата

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Никаква отсрочка":

    Ще излезеш ли днес от къщи,или ще цъкаш пред компа,без да мислиш?

    16:38 10.12.2025

  • 37 когато имам газове се сещам за желязков

    2 0 Отговор
    бойко пеевски и майка му киро и баща му както и за кокорчо и иво ........... забраих му фамилията и баща му !

    16:38 10.12.2025

  • 38 Колко неадекватен трябва да си верно

    4 0 Отговор
    малоумнии ми дЖилезку че да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    16:39 10.12.2025

  • 39 Тихо ве...!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "полицаи":

    Затова ти увеличиха заплатата,с цели 50%...!
    Да си вършиш работата по охрана на протеста,а не да ми хленчиш...!

    16:40 10.12.2025

  • 40 Оти да се лажеме?

    4 0 Отговор
    Демокрацията не е обществен строй който насилствено се налага от управляваите на народа, а точно обратното, от народа на назначените от него управляващи и не дава свобода автоматично, както някои зависими от определени кръгове се опитват да ни убеждават в мрежата. Това което дава е възможност с разични мирни средства да се бориш за свободата си. Ако не го правиш става това, което става.
    “Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)
    "Излиза, адаш, че всичко е в човека. Ето, няма турчин да ни натиска. А що се хванахме гуша за гуша, родни братя? Ще ти кажа защо. От лакомия, за кокала. От надпревара кой от кого повече да има. Ей това е дето разваля света! " (Из Капитан Петко войвода)

    16:41 10.12.2025

  • 41 Да ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "ЙОЖИ":

    Преди да пишеш с омраза,трябва да учиш,защото пишеш неграмотно

    16:42 10.12.2025

  • 42 Левски

    5 0 Отговор
    Ама вие само чувате, но нищо не правите. Нагли, безсрамни и безсъвестни.

    16:45 10.12.2025

  • 43 Ми щом чуваш

    3 0 Отговор
    Оставка оставка оставка оставка

    16:46 10.12.2025

  • 44 Едно е сигурно

    5 0 Отговор
    Голям ще го ядете

    16:46 10.12.2025

  • 45 Тези

    2 0 Отговор
    се канят да се изсулят, след нова година.
    После пак ще се оправдават, видите ли, ние бюджет направихме, пък тия и ония, счупиха държавата.

    16:49 10.12.2025

  • 46 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Истината":

    От зелената му тиква, семе няма да излезе.
    Но пък как се напъва, милия!

    16:50 10.12.2025

  • 47 ЗРИТЕЛ

    4 0 Отговор
    АМИ ЧУЙТЕ ГО..... ИДЕТЕ СИ С МИР.....ЗАЩОТО АКО НЕ ИСКАТЕ МИРА....ЩЕ ИМА СЕКИРА...ХАН КРУМ...

    16:51 10.12.2025

  • 48 1020

    3 0 Отговор
    Като чувате "хората", защо се направихте, че не чувате искането за референдум за еврото, защо не чухте искането за мир и суверенитет? Някои работи чувате, някои не чувате, а трети ги чувате, както ви е удобно. ОСТАВКА!

    Коментиран от #56

    16:55 10.12.2025

  • 49 НЕ на Атлантизма

    3 0 Отговор
    НЕ на Корупцията, НЕ на парите за НАТО, НЕ на парите за Украйна, НЕ на заводите за барути, НЕ на парите за масоните Пимпири, НЕ на парите за масоните Перперикони, НЕ на парите за псевдокултурници ... България и българите са на първо място!

    16:55 10.12.2025

  • 50 визионер

    1 0 Отговор
    Оставката вече не е актуална .Вкарйте ги на топло , пък после ще гледаме дали са виновни или не ,ама май ,май са виновни

    16:56 10.12.2025

  • 51 Дънкан Маклауд

    2 0 Отговор
    Ко казваш ? Демократично е да ви вдигнем данъците и да ви ограбим , а вие имате право демократично да мълчите

    16:57 10.12.2025

  • 52 Факти

    5 0 Отговор
    Този е готов за ЦСЗ , при бай Ставри !

    16:58 10.12.2025

  • 53 Перфектната буря

    4 0 Отговор
    И ГЕРБ приключи

    17:01 10.12.2025

  • 54 Демокрация и законност

    1 0 Отговор
    Останаха не отговорени въпроси, защото с демокрацията, която сме избрали върви и равнопоставеност при прилагането на закона или той да е еднаква за всички. Примерите са много и стигат до редица такива за лично облагодетелствуване на определени лица, които са били на различни длъжности общински или държавни. Дали обаче с такива данни, не се държат в зависимост......

    17:07 10.12.2025

  • 55 Оня

    2 0 Отговор
    ДЖелязко...Демокрацията изисква и така е редно,като падне правителството сега ,проверки 10 год.назад кой какво е подписвал какво е правил,какво е крал ,има ли политици с хотели на името на жена си ,нещо водопади.На теб и всички в твоето обкръжение,на шефовете ти най вече.

    Коментиран от #59

    17:09 10.12.2025

  • 56 като питаш да ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "1020":

    Защото референдум за еврото е искане само от продажниците и защитниците на интереси на чужди държави, целящи да направят България възможно най много зависима от тях. Еврото пречи на източващите държавния бюджет и банковите спестявания на гражданите, заради по строгия контрол в еврозоната над финансовите институции, които у нас са овладени от мафията.

    17:13 10.12.2025

  • 57 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Право си":

    Така е!

    17:13 10.12.2025

  • 58 Точно така

    0 0 Отговор
    Ама какво чуваш ти с главата си на член, никой не знае

    17:16 10.12.2025

  • 59 Да така е

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Оня":

    Точно написано и така би следвало да бъде ако сме нормална държава

    17:23 10.12.2025

