Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва

„Демокрацията изисква умението да се чува и различното мнение, дори когато то не ни харесва, защото така се съхранява изборът, който България е направила преди повече от три десетилетия – пътя на демократичното правово устройство.“ Това заяви премиерът Росен Желязков в началото на днешното правителствено заседание.
Министър-председателят подчерта, че е било важно целият кабинет да присъства на дебатите по вота на недоверие, тъй като всички мотиви – основателни или не – трябва да бъдат чути, за да бъдат правилно адресирани анализите, изводите и политиките, съобщават от правителствения пресцентър.
Премиерът каза, че правителството е дошло с ясно намерение да надгражда над постигнатото от предходните управления, така че следващите да могат да стъпят върху направеното. Министър-председателят посочи, че кабинетът чува гласа както на младите хора, така и на по-зрелите поколения за това как България да бъде по-добро място за живеене.
Росен Желязков апелира протестите да бъдат спокойни и мирни, като напомни, че упражняването на гражданските права минава през това да се спазват правата на всички – както на протестиращите, така и на полицаите и на всяка друга група, независимо от политическите различия.
Надявам се ченгетата да бият здраво и да има пак разни нехранимайковци дето да циврят пред медиите 😁
БЪЛ х АРИЯ НИКОГА НЕ Е ИМАЛА.
18 няма нужда да трошат и чупят парламента
по-добре да се ориентират тихичко да изпочупят заграбеното от 240-те разбойника, и тяхното и това на родата до 9-то коляно. ще имаповече ефект.
НОО....ТЪРПЕНИЕТО НИ СЕ ИЗЧЕРПА!
ИСКАМЕ ОСТАВКИТЕ ВИ!
25 Искаш,не искаш
Ще даваме и без да ни поискат,защото с избори до дупка,служебните правителства ще искат да се харесат на всички.Я виж "Боташ" как стана.И никой не носи вина.Даже няма да има кого да псуват.
27 Право си
Без кръв ,а с лозунги и плакати не става.
28 Никаква отсрочка
Вече ще падат глави.
31 Освен че се натискат да стоят докрай
Дойдоха на власт след манипулиран вот, КОЕТО НЯМА НИЩО ОБЩО С ДЕМОКРАЦИЯТА!
32 Интересно
Доколкото си спомням, само забранявахте и се оправдавахте.
36 Не на омразата
Ще излезеш ли днес от къщи,или ще цъкаш пред компа,без да мислиш?
38 Колко неадекватен трябва да си верно
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
39 Тихо ве...!
Затова ти увеличиха заплатата,с цели 50%...!
Да си вършиш работата по охрана на протеста,а не да ми хленчиш...!
40 Оти да се лажеме?
"Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството" ( Яне Сандански)
"Излиза, адаш, че всичко е в човека. Ето, няма турчин да ни натиска. А що се хванахме гуша за гуша, родни братя? Ще ти кажа защо. От лакомия, за кокала. От надпревара кой от кого повече да има. Ей това е дето разваля света! " (Из Капитан Петко войвода)
41 Да ти кажа
Преди да пишеш с омраза,трябва да учиш,защото пишеш неграмотно
45 Тези
После пак ще се оправдават, видите ли, ние бюджет направихме, пък тия и ония, счупиха държавата.
От зелената му тиква, семе няма да излезе.
Но пък как се напъва, милия!
56 като питаш да ти кажа
Защото референдум за еврото е искане само от продажниците и защитниците на интереси на чужди държави, целящи да направят България възможно най много зависима от тях. Еврото пречи на източващите държавния бюджет и банковите спестявания на гражданите, заради по строгия контрол в еврозоната над финансовите институции, които у нас са овладени от мафията.
Така е!
59 Да така е
Точно написано и така би следвало да бъде ако сме нормална държава
