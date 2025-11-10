Новини
Мая Манолова: Не е вярно, че депутатите са озаптили мобилните оператори

10 Ноември, 2025 14:41 483 8

Предварителното плащане за събиране на суми от колекторски фирми, от което граждани се жалват непрекъснато

Мая Манолова: Не е вярно, че депутатите са озаптили мобилните оператори - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трите телекома се отказаха от едностранната индексация, веднага след като заведохме колективни искове срещу тях. Вместо това обаче заложиха увеличаването на цените по друг начин: при сключване на двугодишните договори увеличението на цената през втората година е предварително фиксирано. Тоест цената ще расте без едностранна индексация, а гражданинът няма как да противопостави на това.”

Така Мая Манолова коментира промените в Закона за електронните съобщения, приети от парламента през изминалата седмица в своя позиция в социалните мрежи.

Бившият омбудсман припомни, че депутати от всички цветове са се похвалили възторжено с твърдението, че потребители нямало вече да се плащат неустойки, когато поискат прекратяване на договора заради едностранна индексация на мобилната услуга.

“Или казано с други думи, поправката, с която се хвалят депутатите, е напълно безсмислена - тя не прегражда възможностите на мобилните оператори да си вдигат цените.” - заяви Манолова.

По нейни думи, трябва да се приеме Законът “Антиспекула”, който предвижда цените на мобилните услуги да се замразят до нивата към 1 януари 2025 г. и да се забранят всякакви видове неустойки - за предсрочно прекратяване на договор, за връщане на отстъпки за тарифните планове и мобилните устройства при предсрочно прекратяване, както и за невърнато в “търговски вид” оборудване, както и предварителното плащане за събиране на суми от колекторски фирми, от което граждани се жалват непрекъснато.


  • 1 тъй ли

    2 0 Отговор
    никой депутат не може да се опре на никой бизнес. Депутатите са ръката на бизнеса в управлението на държавата.

    14:43 10.11.2025

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор
    Мобилните оператори скоро ще имат статут на банки.

    14:44 10.11.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    БГевроДобитъка требе да се стриже често и до голо.

    Нал си избира кирчовци или ходи за гъби.

    14:44 10.11.2025

  • 4 5лв индиксация си останаха!

    1 0 Отговор
    НЕ ЛЪЖЕТЕ

    5лв дето си ги начислиха си седят на всички

    моята сметка дори понякога порасва със още 2лв а съм на фиксирана цена

    пробват ме кога ще взема да мрънкам

    вие сте безпомощни, народа ще бъде дран со кокал

    14:53 10.11.2025

  • 5 Ами

    0 0 Отговор
    Права е!

    14:53 10.11.2025

  • 6 Оня с коня

    0 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    14:53 10.11.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    майче акоМИНЕТЕТЕ още ги правиш добре, не се занимавай с тая политика не е за теб

    14:54 10.11.2025

  • 8 Гост

    0 0 Отговор
    Депутатите са едни обикновени отпадъци

    15:02 10.11.2025

