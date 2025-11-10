Мая Манолова: Не е вярно, че депутатите са озаптили мобилните оператори

Трите телекома се отказаха от едностранната индексация, веднага след като заведохме колективни искове срещу тях. Вместо това обаче заложиха увеличаването на цените по друг начин: при сключване на двугодишните договори увеличението на цената през втората година е предварително фиксирано. Тоест цената ще расте без едностранна индексация, а гражданинът няма как да противопостави на това.”
Така Мая Манолова коментира промените в Закона за електронните съобщения, приети от парламента през изминалата седмица в своя позиция в социалните мрежи.
Бившият омбудсман припомни, че депутати от всички цветове са се похвалили възторжено с твърдението, че потребители нямало вече да се плащат неустойки, когато поискат прекратяване на договора заради едностранна индексация на мобилната услуга.
“Или казано с други думи, поправката, с която се хвалят депутатите, е напълно безсмислена - тя не прегражда възможностите на мобилните оператори да си вдигат цените.” - заяви Манолова.
По нейни думи, трябва да се приеме Законът “Антиспекула”, който предвижда цените на мобилните услуги да се замразят до нивата към 1 януари 2025 г. и да се забранят всякакви видове неустойки - за предсрочно прекратяване на договор, за връщане на отстъпки за тарифните планове и мобилните устройства при предсрочно прекратяване, както и за невърнато в “търговски вид” оборудване, както и предварителното плащане за събиране на суми от колекторски фирми, от което граждани се жалват непрекъснато.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тъй ли
14:43 10.11.2025
2 честен ционист
14:44 10.11.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Нал си избира кирчовци или ходи за гъби.
14:44 10.11.2025
4 5лв индиксация си останаха!
5лв дето си ги начислиха си седят на всички
моята сметка дори понякога порасва със още 2лв а съм на фиксирана цена
пробват ме кога ще взема да мрънкам
вие сте безпомощни, народа ще бъде дран со кокал
14:53 10.11.2025
5 Ами
14:53 10.11.2025
6 Оня с коня
14:53 10.11.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:54 10.11.2025
8 Гост
15:02 10.11.2025