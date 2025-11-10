Новини
Ваня Григорова за проектобюджет 2026: Внушава се, че това е изключително социален бюджет. БСП нищо не са завоювали

10 Ноември, 2025 14:23 566 17

"Тази година около 17 млрд. лв. има заеми за пенсиите на днешните пенсионери и те бяха виновни за бюджета за 2025 г. Догодина заемите са на гърба на работещите и за 2027 г. очаквам виновни да са просяците, бедните и майките", каза още Григорова.

Ваня Григорова за проектобюджет 2026: Внушава се, че това е изключително социален бюджет. БСП нищо не са завоювали - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не трябва да се подкрепя проекта за бюджет за 2026 г. но не с аргументите на ПП-ДБ , а защото се замразяват социални плащания и се вдига с 2% осигурителната вноска за пенсия. Това каза в интервю пред БНР независимият общински съветник в СОС Ваня Григорова.

И това би препоръчала на Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа", чийто съветник беше тя до кандидатурата ѝ за кмет на София през 2023 г.

"И г-жа Сачева и Манолов знаят кои са тези дупки, които трябва да се затворят. Първо – частните пенсионни фондове (ЧПФ) да не бъдат задължителни. Това лишава фонда на НОИ от над 3 млрд. лв. годишно. Имаме максимален осигурителен доход, а във всички фондове на НОИ могат 9 млрд. лв. годишно да се влеят, ако двете дупки бъдат затворени", каза Ваня Григорова в предаването "12+3".

Тя коментира проекта за бюджет за 2026 г. и смята, че се внушава, че това е социален бюджет:

"ГЕРБ показват недостойно поведение, оправдават се с коалиционните партньори - с БСП. Внушава се, че това е изключително социален бюджет. БСП нищо не са завоювали, а сега се извиняват за постижения, които нямат."

Григорова посочи, че в бюджета се вижда драстично увеличение за военни разходи и не БСП и синдикатите са настоявали за вдигане на осигурителната вноска с 2%. И обясни, че в публичния сектор са пожарникари, лекари, учители, а не както ги наричат 600 000 чантаджии.

"Проблемът на бюджета са разходите за отбрана, за война и не говоря за заплатите в армията. Към мотивите в бюджета преброих думата "отбрана" 70 пъти, образование 41 и здравеопазване 13. Това показва какъв е превесът на разходите за 2026 г., то не е само лингвистично, а над 6 млрд. лв. тази година са заложени в бюджета", коментира Григорова.

Тя призна, че има критика към синдикатите, че не искат достатъчно, "6 млрд. лв. за въоръжение, а не си постигнал заплатата на учителите в размер на 125% от средната".

Тя посочи, че няма и текстове за 150% от средната заплата да бъде на лекарите. И прогнозира протести на лекарите, защото това не се прави през закон, а през КТД, каквито министрите на здравеопазването в последните години отказват да подпишат.

"Тази година около 17 млрд. лв. има заеми за пенсиите на днешните пенсионери и те бяха виновни за бюджета за 2025 г. Догодина заемите са на гърба на работещите и за 2027 г. очаквам виновни да са просяците, бедните и майките", каза Григорова.

Като общински съветник в СОС тя посочи, че няма мнозинство, което да взима решение.

"Има несигурност и пречи на града да се развива", посочи тя. И е категорична, че няма да подкрепи докладите за разширяване на платеното паркиране и въвеждането на червена зона, както и вдигането на цените.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня с коня

    1 5 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    Коментиран от #3, #16

    14:25 10.11.2025

  • 2 От село

    2 1 Отговор
    Частният фонд - Дал Бог дърво е най-доходоностният за пенсионерите

    14:27 10.11.2025

  • 3 Фламбе

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    Щом е оцелял 1300 г. значи е жизнеспособен.

    Коментиран от #11

    14:30 10.11.2025

  • 4 Ох-х.....Ваня

    3 0 Отговор
    Разтрих си го .

    14:31 10.11.2025

  • 5 Аах

    2 0 Отговор
    Мургавата Ванче не е цвете за мирисане, незнайна е само да разлайва кучетата. Порасна и работата и започна да убибда на малки човеци. Няма малки хора. Има грабители и ограбвани.

    14:34 10.11.2025

  • 6 Ако е Чисто Социален Бюджет ! Къде са

    1 1 Отговор
    Ако е Чисто Социален Бюджет !

    Къде са Парите за Диагностика и Медицинска Помощ ?

    Респективно За Помощни средства !

    И Подпомагане !

    За Хората с Тежки Зрителни Увреждания !

    От 36 Години !

    Няма Такива !

    Никой Не Ги Подпомага !

    С Нищо !

    -------------------------

    Защо Министерство на Здравеопазването !

    НЗОК !

    И Министерство На Труда и Социалната Политика !

    Се отказва от тези Хора !

    И С Нормативните си Актове !

    Отказва да им Осигури !

    Постановеното !

    От Закона !

    И Конституцията !

    На Република !

    България ?

    А КЗД Отказва да признае !

    Тази Очевидна Дискриминация !

    За всеки Друг !

    С Други Увреждания !

    Е Осигурено Всичко !

    По Закон !

    За Тези Нищо !

    Очевидно !

    Тези не са хора !

    И Дори Нямат Право На ТРУД !

    За Да Удовлетворят !

    Сами !

    Своите Нужди !

    14:40 10.11.2025

  • 7 Ох банана

    1 1 Отговор
    Ах,Ванче...

    14:40 10.11.2025

  • 8 1111

    0 1 Отговор
    Иди пак да полагаш цветя на ПСА! Пенсионерите и без вас оцеляват вече 36 години!

    14:40 10.11.2025

  • 9 Никой

    1 1 Отговор
    Много сме малко като население за такива заеми.

    Коментиран от #15

    14:43 10.11.2025

  • 10 Слава Україні

    0 1 Отговор
    Да живее бащицата Сорос.

    14:43 10.11.2025

  • 11 Да, оцелял на земите си!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фламбе":

    А тези, дето не знаят откъде са дошли родителите им, могат само да злобеят!🖕

    14:44 10.11.2025

  • 12 Права е Ваня Григорова

    4 0 Отговор
    Къде е облагането на свръхпечалбите на банките? Няма такова нещо. Къде са новите концесионни санкции на концесионерите? Няма такова нещо. Необлагаем минимум за бедните? – Няма. Прогресивен данък? – Няма. Къде видяха удар по едрия капитал?“, попита Нинова .....

    14:45 10.11.2025

  • 13 Пълни измамници са

    1 0 Отговор
    частните пенсионни фондове (ЧПФ)... Паразити !

    14:47 10.11.2025

  • 14 Павел Костов

    0 0 Отговор
    Тази другарка е ТОТАЛНО НЕГРАМОТНА икономически.
    Увеличенията, за които ридае само ще забият държавата в негативна икономическа спирала, която в крайна сметка ще доведе до по-голямо обедняване на масата хора ....

    14:47 10.11.2025

  • 15 НАПРОТИВ!

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Никой":

    ВЕЧЕ СМЕ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ!

    14:48 10.11.2025

  • 16 Гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    Скачай в трапа, циганин, и не чакай да гръмне АЕЦ.

    14:52 10.11.2025

  • 17 С кеф..

    0 0 Отговор
    да треснеш такова екзотично, с лилави венци....

    15:01 10.11.2025

