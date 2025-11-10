Ваня Григорова за проектобюджет 2026: Внушава се, че това е изключително социален бюджет. БСП нищо не са завоювали

Не трябва да се подкрепя проекта за бюджет за 2026 г. но не с аргументите на ПП-ДБ , а защото се замразяват социални плащания и се вдига с 2% осигурителната вноска за пенсия. Това каза в интервю пред БНР независимият общински съветник в СОС Ваня Григорова.
И това би препоръчала на Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа", чийто съветник беше тя до кандидатурата ѝ за кмет на София през 2023 г.
"И г-жа Сачева и Манолов знаят кои са тези дупки, които трябва да се затворят. Първо – частните пенсионни фондове (ЧПФ) да не бъдат задължителни. Това лишава фонда на НОИ от над 3 млрд. лв. годишно. Имаме максимален осигурителен доход, а във всички фондове на НОИ могат 9 млрд. лв. годишно да се влеят, ако двете дупки бъдат затворени", каза Ваня Григорова в предаването "12+3".
Тя коментира проекта за бюджет за 2026 г. и смята, че се внушава, че това е социален бюджет:
"ГЕРБ показват недостойно поведение, оправдават се с коалиционните партньори - с БСП. Внушава се, че това е изключително социален бюджет. БСП нищо не са завоювали, а сега се извиняват за постижения, които нямат."
Григорова посочи, че в бюджета се вижда драстично увеличение за военни разходи и не БСП и синдикатите са настоявали за вдигане на осигурителната вноска с 2%. И обясни, че в публичния сектор са пожарникари, лекари, учители, а не както ги наричат 600 000 чантаджии.
"Проблемът на бюджета са разходите за отбрана, за война и не говоря за заплатите в армията. Към мотивите в бюджета преброих думата "отбрана" 70 пъти, образование 41 и здравеопазване 13. Това показва какъв е превесът на разходите за 2026 г., то не е само лингвистично, а над 6 млрд. лв. тази година са заложени в бюджета", коментира Григорова.
Тя призна, че има критика към синдикатите, че не искат достатъчно, "6 млрд. лв. за въоръжение, а не си постигнал заплатата на учителите в размер на 125% от средната".
Тя посочи, че няма и текстове за 150% от средната заплата да бъде на лекарите. И прогнозира протести на лекарите, защото това не се прави през закон, а през КТД, каквито министрите на здравеопазването в последните години отказват да подпишат.
"Тази година около 17 млрд. лв. има заеми за пенсиите на днешните пенсионери и те бяха виновни за бюджета за 2025 г. Догодина заемите са на гърба на работещите и за 2027 г. очаквам виновни да са просяците, бедните и майките", каза Григорова.
Като общински съветник в СОС тя посочи, че няма мнозинство, което да взима решение.
"Има несигурност и пречи на града да се развива", посочи тя. И е категорична, че няма да подкрепи докладите за разширяване на платеното паркиране и въвеждането на червена зона, както и вдигането на цените.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оня с коня
Коментиран от #3, #16
14:25 10.11.2025
2 От село
14:27 10.11.2025
3 Фламбе
До коментар #1 от "Оня с коня":Щом е оцелял 1300 г. значи е жизнеспособен.
Коментиран от #11
14:30 10.11.2025
4 Ох-х.....Ваня
14:31 10.11.2025
5 Аах
14:34 10.11.2025
6 Ако е Чисто Социален Бюджет ! Къде са
Къде са Парите за Диагностика и Медицинска Помощ ?
Респективно За Помощни средства !
И Подпомагане !
За Хората с Тежки Зрителни Увреждания !
От 36 Години !
Няма Такива !
Никой Не Ги Подпомага !
С Нищо !
-------------------------
Защо Министерство на Здравеопазването !
НЗОК !
И Министерство На Труда и Социалната Политика !
Се отказва от тези Хора !
И С Нормативните си Актове !
Отказва да им Осигури !
Постановеното !
От Закона !
И Конституцията !
На Република !
България ?
А КЗД Отказва да признае !
Тази Очевидна Дискриминация !
За всеки Друг !
С Други Увреждания !
Е Осигурено Всичко !
По Закон !
За Тези Нищо !
Очевидно !
Тези не са хора !
И Дори Нямат Право На ТРУД !
За Да Удовлетворят !
Сами !
Своите Нужди !
14:40 10.11.2025
7 Ох банана
14:40 10.11.2025
8 1111
14:40 10.11.2025
9 Никой
Коментиран от #15
14:43 10.11.2025
10 Слава Україні
14:43 10.11.2025
11 Да, оцелял на земите си!
До коментар #3 от "Фламбе":А тези, дето не знаят откъде са дошли родителите им, могат само да злобеят!🖕
14:44 10.11.2025
12 Права е Ваня Григорова
14:45 10.11.2025
13 Пълни измамници са
14:47 10.11.2025
14 Павел Костов
Увеличенията, за които ридае само ще забият държавата в негативна икономическа спирала, която в крайна сметка ще доведе до по-голямо обедняване на масата хора ....
14:47 10.11.2025
15 НАПРОТИВ!
До коментар #9 от "Никой":ВЕЧЕ СМЕ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ!
14:48 10.11.2025
16 Гробар
До коментар #1 от "Оня с коня":Скачай в трапа, циганин, и не чакай да гръмне АЕЦ.
14:52 10.11.2025
17 С кеф..
15:01 10.11.2025