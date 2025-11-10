Ваня Григорова за проектобюджет 2026: Внушава се, че това е изключително социален бюджет. БСП нищо не са завоювали

Не трябва да се подкрепя проекта за бюджет за 2026 г. но не с аргументите на ПП-ДБ , а защото се замразяват социални плащания и се вдига с 2% осигурителната вноска за пенсия. Това каза в интервю пред БНР независимият общински съветник в СОС Ваня Григорова.

И това би препоръчала на Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа", чийто съветник беше тя до кандидатурата ѝ за кмет на София през 2023 г.

"И г-жа Сачева и Манолов знаят кои са тези дупки, които трябва да се затворят. Първо – частните пенсионни фондове (ЧПФ) да не бъдат задължителни. Това лишава фонда на НОИ от над 3 млрд. лв. годишно. Имаме максимален осигурителен доход, а във всички фондове на НОИ могат 9 млрд. лв. годишно да се влеят, ако двете дупки бъдат затворени", каза Ваня Григорова в предаването "12+3".

Тя коментира проекта за бюджет за 2026 г. и смята, че се внушава, че това е социален бюджет:

"ГЕРБ показват недостойно поведение, оправдават се с коалиционните партньори - с БСП. Внушава се, че това е изключително социален бюджет. БСП нищо не са завоювали, а сега се извиняват за постижения, които нямат."

Григорова посочи, че в бюджета се вижда драстично увеличение за военни разходи и не БСП и синдикатите са настоявали за вдигане на осигурителната вноска с 2%. И обясни, че в публичния сектор са пожарникари, лекари, учители, а не както ги наричат 600 000 чантаджии.

"Проблемът на бюджета са разходите за отбрана, за война и не говоря за заплатите в армията. Към мотивите в бюджета преброих думата "отбрана" 70 пъти, образование 41 и здравеопазване 13. Това показва какъв е превесът на разходите за 2026 г., то не е само лингвистично, а над 6 млрд. лв. тази година са заложени в бюджета", коментира Григорова.

Тя призна, че има критика към синдикатите, че не искат достатъчно, "6 млрд. лв. за въоръжение, а не си постигнал заплатата на учителите в размер на 125% от средната".

Тя посочи, че няма и текстове за 150% от средната заплата да бъде на лекарите. И прогнозира протести на лекарите, защото това не се прави през закон, а през КТД, каквито министрите на здравеопазването в последните години отказват да подпишат.

"Тази година около 17 млрд. лв. има заеми за пенсиите на днешните пенсионери и те бяха виновни за бюджета за 2025 г. Догодина заемите са на гърба на работещите и за 2027 г. очаквам виновни да са просяците, бедните и майките", каза Григорова.

Като общински съветник в СОС тя посочи, че няма мнозинство, което да взима решение.

"Има несигурност и пречи на града да се развива", посочи тя. И е категорична, че няма да подкрепи докладите за разширяване на платеното паркиране и въвеждането на червена зона, както и вдигането на цените.