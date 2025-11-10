Новини
България »
София »
Борис Бонев поиска КЗК да провери поръчката за боклука на София заради съмнения за картел

10 Ноември, 2025 15:31 663 7

Борис Бонев поиска КЗК да провери поръчката за боклука на София заради съмнения за картел - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Когато има съмнения за картел и обществената поръчка е за почти 1 милиард лева, всяко забавяне е риск за София. Очаквам Комисията за защита на конкуренцията да покаже, че работи в интерес на гражданите, а не на фирмите, които от години делят града на зони и договорки.“ Това заяви Борис Бонев, председател на "Спаси София", по повод липсата на реакция от страна на КЗК повече от месец след подадения от него сигнал за потенциален картел между фирмите, кандидатстващи за сметосъбиране и почистване на столицата.

От "Спаси София" припомнят, че поръчката е сред най-големите в историята на Общината и е от ключово значение за качеството на услугите, които засягат ежедневието на милиони софиянци.

„Новият състав на КЗК трябва да докаже, че е независим и отговорен орган, който защитава обществения интерес. Всички очакваме институциите да действат бързо и категорично, защото залогът е прекалено голям“, подчерта Бонев.

Според "Спаси София", ако не бъде осигурена реална конкуренция между фирмите, рискът е София отново да остане в ръцете на едни и същи играчи, които години наред осигуряват ниско качество на услугите срещу висока цена. „Не можем да позволим градът да продължи да плаща милиони за некачествено сметосъбиране и неефективно управление на отпадъците. Затова настояваме за пълна проверка на всички участници и условията по процедурата“, допълват от партията.

"Спаси София" ще продължи да настоява за прозрачност, реална конкуренция и ефективен контрол върху обществените поръчки в столицата.


София / България
  • 1 12345

    1 5 Отговор
    Св. Архангел Михайл бди над бойците от "Величие" и им помага . В борбата с мафията за България имат помощ свише . Молебените който правеха дават резултат . С божията помощ справедливостта ще възтържествува

    15:33 10.11.2025

  • 2 Опааа

    4 1 Отговор
    Тоя пЕ дал веднага в Белене и минимум 20г.каторга!

    15:39 10.11.2025

  • 3 Боклук

    5 0 Отговор
    Първо проверете политическият боклук.

    15:40 10.11.2025

  • 4 хаха

    5 1 Отговор
    Като ти се втвърдят китките тогава ще искаш.

    15:41 10.11.2025

  • 5 Анонимен

    4 0 Отговор
    Трябва да се разследва и защо беше умишлено оплескана поръчката. Защото изглежда, че се иска да се работи с директно договаряне.

    15:42 10.11.2025

  • 7 Бонита

    0 1 Отговор
    аз пък искам полицията да събере вандалите от протеста и да заплатят ремонта на паветата + неустоика за причинените неудобсва на гражданите

    15:56 10.11.2025

