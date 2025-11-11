Новини
България »
Акция "Зима": 2 месеца без книжка и глоба от 600 лева за превишение на скороста с над 50 км/ч извън населено място

Акция "Зима": 2 месеца без книжка и глоба от 600 лева за превишение на скороста с над 50 км/ч извън населено място

11 Ноември, 2025 07:27 1 764 15

  • акция-
  • кат-
  • шофьори-
  • глоби

Според новите текстове ще се налагат глоби по 100 лева, ако пешеходец пресича на пешеходна пътека, докато говори или си гледа в телефона

Акция "Зима": 2 месеца без книжка и глоба от 600 лева за превишение на скороста с над 50 км/ч извън населено място - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От днес започва втора част на акция "Зима". Пътна полиция ще следи за спазването на правилата по пътищата и от пешеходци, и от шофьори.

Под лупа ще се гледа дали се спазват промените в Закона за движение по пътищата, влезли в сила в началото на септември.

Според новите текстове ще се налагат глоби по 100 лева, ако пешеходец пресича на пешеходна пътека, докато говори или си гледа в телефона.

Толкова ще е санкцията и за шофьорите, които използват мобилно устройство зад волана.

Отнемане на шофьорската книжка за 2 месеца и глоба от 600 лева грози водачите, който превишават с над 50 км/ч извън населено място.

В следващите дни ще бъде засилен и контролът по пътищата в петък, събота и неделя към граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Калотина", както и в районите на "Кулата", "Дунав мост" 1 и "Дунав мост" 2.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    43 1 Отговор
    Интересно ми е от акции кога им остава време да работят в МВР......
    Защо например няма акция "лоши и неподдържани пътища" например и глоби и санкции за държавните служители отговарящи за пътищата?!
    Комунизмът никога не си е тръгваш от МВР и държавата!

    07:32 11.11.2025

  • 2 Гладна КАТерица

    37 2 Отговор
    Тъй като повечето депутати в парламента не са активни шофьори, са некомпетентни по въпроса, а постоянните промени в закона за движение по пътищата са неадекватни, в понякога дори абсурдни.

    07:33 11.11.2025

  • 3 Истината

    18 1 Отговор
    С една "акция" се отчита дейност за цяла година. Един вид да видим че и КАТ може да работи!

    07:49 11.11.2025

  • 4 Абе...

    29 1 Отговор
    Я направете акция за запълване на дупките по пътищата.

    07:50 11.11.2025

  • 5 Ъъъъ

    4 2 Отговор
    Какво друго може да прави човек докато пресича пешеходна пътека, или шофира, освен да говори по телефона!!!🤥

    Коментиран от #15

    07:57 11.11.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 0 Отговор
    Някой знае ли пешеходец ГЛОБЕН и ПЛАТИЛ
    100 лв за говорене по телефон на пешеходна пътека ❓

    08:07 11.11.2025

  • 7 Фен

    4 9 Отговор
    Радев довлече Кики и Коки. Те спряха строителството на пътища. И сега убитите на пътя се увеличават. Другото е ала-бала.

    08:07 11.11.2025

  • 8 ООрана държава

    9 0 Отговор
    Пешеходците да са с регистрационен номер на гърба за да ги снимаме с видеорегистраторите как пресичат като добитък и да бъдат санкционирани

    08:12 11.11.2025

  • 9 ИВАН

    10 0 Отговор
    Бре, бре, бре ... загрижили се за хората и за безопасноста, всичко е само лицемерие и лъжа.

    08:17 11.11.2025

  • 10 Циник

    5 0 Отговор
    Направо по един милион лева и конфискация на цялото имущество в полза на КАТ, предлагам. Тия заплати не се плащат сами.

    08:20 11.11.2025

  • 11 НЕСИМЕТРИЧНИ ГЛОБИ

    8 0 Отговор
    ГЛОБИТЕ ТРЯА ДА СА СЪОБРЪЗЕНИ С КОНСКИТЕ СИЛИ И ЦЕНАТА НА МПСЕТО...С ДВЕ ДУМИ БУГАТИТИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ТРЯА ДА ПЛАЩАТ МНОГО ПО ГОЛЕМИ ГЛОБИ КАКТО Е В МНООООГО СТРАНО

    Коментиран от #13

    08:23 11.11.2025

  • 12 Д.Митов

    3 0 Отговор
    Тъша ци на рояци..🙈

    08:30 11.11.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "НЕСИМЕТРИЧНИ ГЛОБИ":

    "БУГАТИТИТЕ"- тези които карат "Бугати" ли са 😗

    08:37 11.11.2025

  • 14 Тито

    2 0 Отговор
    А така, вдигайте още сумите, че нали трябва пари да има за петхилядниците хрантутници.

    08:38 11.11.2025

  • 15 Риск печели, риск губи

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ъъъъ":

    Да се прекръсти и да притича набързо.

    08:39 11.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове