14 браншови организации се обявиха срещу новите изисквания за превоз на храни

14 браншови организации от хранително-вкусовата и питейна индустрия се обявиха срещу промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Според новите изисквания превозните средства, които транспортират стоки с висок фискален риск, трябва да имат софтуер за автоматизирано предоставяне на данни в НАП.
Стоките с висок фискален риск, посочени от Агенцията, са захар, кафе, какао, месо, плодове и зеленчуци.
„Тази мярка е поредното безобразие на държавната администрация, която се вживява в ролята на Тръмп. Единствените хора, които внасяме данъци, сме от малкия и средния бизнес, и държавата постоянно затруднява дейността ни. Не съм съгласен, че месото е с голям фискален риск. Този софтуер е едно безсмислено нещо и ние няма да го подкрепим”, категоричен е директорът на свинекомплекс и член на УС на Асоциацията на месопреработвателите в България Вихрен Димитров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лукойл
Коментиран от #3
10:09 11.11.2025
2 ДрайвингПлежър
10:12 11.11.2025
3 Гошо
До коментар #1 от "Лукойл":Бахур и сланина
10:12 11.11.2025
4 Силиций
Ами както е тръгнало в Д ържавата и въздуха ще стане с "висок фискален риск",не се чудете.
Амммхммм,да забравяме - гъбите в гората -около избори те са освободени от данъци за да са спокойни "прогресивните българи" дето тогава ги берат,за да не пречат на истинските "избиратели" да им изберат следващите "Д ържавни и партийни " ръководители. Жълтите очила много помагат.
10:18 11.11.2025