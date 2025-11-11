Новини
14 браншови организации се обявиха срещу новите изисквания за превоз на храни

11 Ноември, 2025 10:07

Какво устройство за проследяване на стоките трябва да въведат фирмите и ще затрудни ли това работата им

Мария Атанасова

14 браншови организации от хранително-вкусовата и питейна индустрия се обявиха срещу промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Според новите изисквания превозните средства, които транспортират стоки с висок фискален риск, трябва да имат софтуер за автоматизирано предоставяне на данни в НАП.

Стоките с висок фискален риск, посочени от Агенцията, са захар, кафе, какао, месо, плодове и зеленчуци.

„Тази мярка е поредното безобразие на държавната администрация, която се вживява в ролята на Тръмп. Единствените хора, които внасяме данъци, сме от малкия и средния бизнес, и държавата постоянно затруднява дейността ни. Не съм съгласен, че месото е с голям фискален риск. Този софтуер е едно безсмислено нещо и ние няма да го подкрепим”, категоричен е директорът на свинекомплекс и член на УС на Асоциацията на месопреработвателите в България Вихрен Димитров.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лукойл

    11 0 Отговор
    Какво ще превозвате без гориво?

    Коментиран от #3

    10:09 11.11.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    12 0 Отговор
    Дигиталния фашизъм е на прага ви господа! По къв начин плодовете и зеленчуците са с висок фискален риск - историята мълчи...

    10:12 11.11.2025

  • 3 Гошо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лукойл":

    Бахур и сланина

    10:12 11.11.2025

  • 4 Силиций

    4 0 Отговор
    "Месото не било с фискален риск"?
    Ами както е тръгнало в Д ържавата и въздуха ще стане с "висок фискален риск",не се чудете.
    Амммхммм,да забравяме - гъбите в гората -около избори те са освободени от данъци за да са спокойни "прогресивните българи" дето тогава ги берат,за да не пречат на истинските "избиратели" да им изберат следващите "Д ържавни и партийни " ръководители. Жълтите очила много помагат.

    10:18 11.11.2025

