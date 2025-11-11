Желязков: На 1 януари България ще направи много решителна стъпка към завършване на евроинтеграцията си

На 1 януари България ще направи много решителна стъпка към това да бъде завършена нейната европейска интеграция през този неотклоним път, но изключително труден, от 10 ноември 1989 г. насам. Това каза премиерът Росен Желязков на конференцията на тема „Диалог за отбрана и демокрация: „Крепост на свободата“ в София. Организатор е Центърът за изследване на демокрацията.
„Българското правителство е ангажирано с укрепването на свободата такава, каквото я разбираме, и такава, която се опитваме трудно да изграждаме през последните 36 години“, добави премиерът.
„Като центристка евроатлантическа коалиция ние приоритизираме европейската интеграция и защитата на демократичното бъдеще на Украйна, като част от обединена Европа. Не е самоцелна задача на правителството е да брани своята устойчивост, а да брани устойчивостта на демократичните тенденции, които трябва да бъдат защитавани. Приемането на бюджета е един от тези рубикони, през които трябва да минем. И аз съм уверен, че българското правителство ще съумее да убеди Народното събрание да приеме първия бюджет в евро“, коментира още Желязков.
По думите на премиера България е готова и за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие с цел по голяма и по стабилна интеграция. „Сигурността в Европа не може да почива само и единствено върху ценности. Тя трябва да се подкрепя и от необходимия капацитет за защитата им. Европа трябва да приеме защитата на демокрацията като отбранителна политика, но не просто като идеология. Това трябва да е политика, която е насочена към защита на ценностите и тяхното укрепване и ще се води на три фронта - институционален, технологичен и ценности. България подкрепя усилията за разнообразяване на енергийните маршрути, укрепване на киберустойчивостта и интеграция на технологичните иновации, защото вярваме, че това са средствата на демократичната защита“, каза още Росен Желязков.
10:45 11.11.2025
14 Винченцо Андолини
А е средство, но за какво?
По-добър живот на българите?
Колко наивно....
17 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Ще ти припари под тлъстите задни части, ако няма горива по бензиностанциите в мирно време....даже водопада от хотела няма да може да ги охлади..
24 така е
До коментар #18 от "Евроинтеграцията добре":24.07.2020 е велика дата в българската история. Ще я запомним с две неща.
1. сутринта третото правителство на Борисов обяви, че най-после България влиза в клуба на богатите и отвори процедура за влизане в чакалнята на Еврозоната.
2. след обяд лицето изпълняващо длъжността президент на България отвори прозореца, вдигна юмрук и се изцепи "Мутри вън. Ще си върнем България!"... и я върна на мутрите.
25 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ИМАМЕ ПРАВО НА РЕФЕРЕНДУМ....ЗАБРАНИХТЕ НИ......НАТИКАХТЕ НИ В ЕЗ БЕЗ НАШЕ СЪГЛАСИЕ.....ТОВА ЗА ТЕБ СВОБОДА ЛИ Е!????
ЩОТО АКО Е ТАКА,ЗНАЧИ КАТО ВЛЕЗЕТЕ В ЗАТВОРА ,БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ЧУВСТВАТЕ СВОБОДНИ ТАМ....
И: Д" И" О: Т" И
28 Към гласувалите:
Ей затова ли гласувахте бе бългъряцииии ???
Вместо бългърската държава да подобрява качеството на живот на собственият си народ,
евроатлантически извращения и тотална отдаденост на поредната хазарска колония на фащ !
Ама иначе ревете от данъците, цените и мизерията и в същото време сте първи на бюлетините.
35 години подкрепяте държавната система, а същата е много по-загрижена за живота на нация нямаща нищо общо с бг.народ.
30 Дааааа
10:58 11.11.2025
31 Главен палячо-измамник = Желязков
ОСТАВКА СЕГА!!!
Това правителство съсипа България окончателно.
32 хах
10:59 11.11.2025
33 Аз само да попитам....
Ако има възможност разбира се 🤷♂️
Коментиран от #37
34 Пасоля от Вашингтон
До коментар #29 от "1488":скоро няма да дойде, за да му ближеш подметките.
35 Полит.коректен расист
36 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #21 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":ЩЕ ГИ ХВЪРЛЯМЕ ВЪВ ВОДОПАДА И ЩЕ СИ ПОЖЕЛАВАМЕ КЪСМЕТ.
38 Европейската интеграция
39 България
Едно малцинство сънародници путинофили ще страдат, ама такива са правилата на демокрацията, мнозинството решава!
40 ШЕФА
41 Дядо Мраз
42 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #21 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Смучкаш ли смучкаш ли сиренясали еврофУюве.
43 незнам защо ни наказва така живота
45 Баста
46 Ушанка с авоари в рубли
47 Емигрант
До коментар #21 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Не става дума за "копейки", а за реалности бе бушмен ! Знарш ли изобщо какво е това "еврозона" ? Ти си най-обикновен лемур на каишка, разбира се не си сам, цялото герберо-намагнитено стадо сте такива умствени тумори ! Останали сте в България болшинството от явно такива екземпляри с глави от тиква, затова и сте най-бедната държава в ЕС, а с тази си икономика "тинята" ще ви задуши !
48 хихи
На 9-ти направи крачка напред....
49 Льольо
До коментар #46 от "Ушанка с авоари в рубли":Покровск е превзет.Ако не вярваш питай и ДВ,те нали всичко знаят.И гледай какво става в Мирноград.И оттам излизане няма.Така че пий една студена вода,лягай,пръдвай и се завивай!
50 спонтанен сарказъм
52 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ПРОВЕСЕНИ НА СТЪЛБОВЕТЕ!
ЕТО ТОВА Е СВОБОДА!
53 Някой
11:11 11.11.2025
54 Червената шапчица
55 Ивелин Михайлов
56 ейййй
57 ще стане
До коментар #53 от "Някой":когато си ги поискаш тези Евро. До ден днешен работниците по цял свят стачикуват и ИМАТ ПРОФСЪЮЗИ, които се борят за по-високо заплащане. Ти последно кога стачкува? И изобщо поиска ли си увеличение на заплатата от шефовете? Защо разчитате, че някой ще се сети сам да ви даде?
58 това путлер
До коментар #51 от "това путлер на баща си ли викаш":на късичкия ти фюр рера ти го викаме
59 А после
60 Механик
61 Свинско със зеле
До коментар #53 от "Някой":Средната заплата е свинско със зеле.
Свинското за дупедатите, министрите, директорите на агенции, ВСС, корумпетата прокурори и трм подобни държавни вредители.
За народа - зелето.
11:18 11.11.2025
62 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #61 от "Свинско със зеле":Е па ходи пак за гъби когато трябва !
63 Тома
65 герберче
67 Ха ха ха ха ха ха
До коментар #65 от "герберче":Ха ха ха ха ха ха ха 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Толкова да си зле,че от лодката да паднеш, водата не ще уцелиш 🤦♂️
69 Др.Тодор Живков 🇧🇬
71 Урсул фон РептиЛайнян🐍
До коментар #21 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Скътай си ги за погребението еврЕоатлантическо💩
72 Малиии
73 Хайде
11:39 11.11.2025
74 Фенолите
До коментар #73 от "Хайде":са дебилите.
75 бай Митко
76 Име
78 Да,така е,
80 Така
83 най ме кефи,
И физиономиите, с които ще приемат рестото в евро в бакалията!
84 Коментатор
До коментар #2 от "няма ли":Ще спретне, само почакайте, когато се проследят всички гранто-получатели!
Един по един ще ви дават по телевизията, какви д.лни същества сте да продавате своите!
Няма продажник и предател в историята, който да е прокопсал от тази си дейност!
Просто няма!!!
Крайно време е народа български да става и да си връща държавата, щото такива като Росен Хаяшито, я закриват с темпове по-бързи и от разрастването на хитлеристка Германия през ВСВ!!!
Отвратителните слуги на злото, известни под общото название "евроатлантици", са вече пределно ясни!
Само от налодите на стария континент зависи да започнат да ги ловят и опандизват тия съвременни пинкфашита!!!
85 Тодоров
86 ахааа
87 Гост
88 604
89 само истината
Това е истината. Другото е празни приказки на слуги, крепещи интересите на брюкселските си господари, защото те пък ги крепят слугите си на власт. Взаимна изгода и симбиоза за сметка на ликвидирането на България.
Резултатите са налице. Само за шест месеца след приемане на решението за еврото цените са нагоре поне със 100% и всеки ден продължават да се качват.
90 Сивушка
Чакаме с нетърпение.
91 Дон Дони
92 Прекалено
93 Здравко Желясков
