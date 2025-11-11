Новини
Желязков: На 1 януари България ще направи много решителна стъпка към завършване на евроинтеграцията си

11 Ноември, 2025 10:35 1 016 93

Българското правителство е ангажирано с укрепването на свободата, допълни премиерът

Желязков: На 1 януари България ще направи много решителна стъпка към завършване на евроинтеграцията си - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На 1 януари България ще направи много решителна стъпка към това да бъде завършена нейната европейска интеграция през този неотклоним път, но изключително труден, от 10 ноември 1989 г. насам. Това каза премиерът Росен Желязков на конференцията на тема „Диалог за отбрана и демокрация: „Крепост на свободата“ в София. Организатор е Центърът за изследване на демокрацията.

„Българското правителство е ангажирано с укрепването на свободата такава, каквото я разбираме, и такава, която се опитваме трудно да изграждаме през последните 36 години“, добави премиерът.

„Като центристка евроатлантическа коалиция ние приоритизираме европейската интеграция и защитата на демократичното бъдеще на Украйна, като част от обединена Европа. Не е самоцелна задача на правителството е да брани своята устойчивост, а да брани устойчивостта на демократичните тенденции, които трябва да бъдат защитавани. Приемането на бюджета е един от тези рубикони, през които трябва да минем. И аз съм уверен, че българското правителство ще съумее да убеди Народното събрание да приеме първия бюджет в евро“, коментира още Желязков.

По думите на премиера България е готова и за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие с цел по голяма и по стабилна интеграция. „Сигурността в Европа не може да почива само и единствено върху ценности. Тя трябва да се подкрепя и от необходимия капацитет за защитата им. Европа трябва да приеме защитата на демокрацията като отбранителна политика, но не просто като идеология. Това трябва да е политика, която е насочена към защита на ценностите и тяхното укрепване и ще се води на три фронта - институционален, технологичен и ценности. България подкрепя усилията за разнообразяване на енергийните маршрути, укрепване на киберустойчивостта и интеграция на технологичните иновации, защото вярваме, че това са средствата на демократичната защита“, каза още Росен Желязков.


България
  • 1 надзирател

    64 6 Отговор
    Да се приготви да строи водопад в Белене.

    10:36 11.11.2025

  • 2 няма ли

    14 41 Отговор
    онова нещо копейката да спретне някоя палячовщина за последно ? 🤣

    Коментиран от #84

    10:37 11.11.2025

  • 3 Абсолютно чучело

    69 5 Отговор
    Лакей. Идиот.

    10:37 11.11.2025

  • 4 Денко мишока

    52 4 Отговор
    Жулезко, ако нещо ти потрябвят сапунчета за хотелмето с водопада, аз съм човека!

    10:38 11.11.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    40 5 Отговор
    Добитъка на заколение в Тал.муд.ск-ият съюз със жълтите звезди на флага.

    10:39 11.11.2025

  • 6 така е

    9 49 Отговор
    35 години ни лъжат, че руснаците са си заминали, а се чудим защо сме си бедни. Прехода към Демокрация тепърва започва на 1.1.2026 с пълното интегриране на България в ЕС и окончателното скъсване на руските вериги. Смрадта около Нефтохим е показателна.

    10:41 11.11.2025

  • 7 На Роско жената съм

    25 5 Отговор
    Ах , каква грешка щях да допусна ! За малко да кажа че отдавна съм интегрирала конярчето , но то сега се нарича - шофьорчето !

    10:41 11.11.2025

  • 8 Росен Желязков

    29 4 Отговор
    На първо януари ще откривам хотел Хаяши с водопада.

    10:44 11.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    36 6 Отговор
    Още на 21 ви ноември ще ви изметем.

    10:45 11.11.2025

  • 10 Гост

    26 4 Отговор
    Има ли вода за водопада на хотела на съпругата актриса дето.

    10:45 11.11.2025

  • 11 празнуващ

    26 4 Отговор
    Лентата на хотела коя дата ще се режи?

    10:45 11.11.2025

  • 12 Жиуезния чуек

    36 5 Отговор
    От първи януари ще ви спрат еврофондовете заради неработеща антикорупционна комисия и липса на съдебни реформи, а Лукойл ще ви осъди за милиарди. Честита нова година!

    10:46 11.11.2025

  • 13 русия Агресор

    10 33 Отговор
    Да на Еврото! Не на фашистка русия!

    10:46 11.11.2025

  • 14 Винченцо Андолини

    34 4 Отговор
    Интеграция не може да е цел.
    А е средство, но за какво?
    По-добър живот на българите?
    Колко наивно....

    10:46 11.11.2025

  • 15 Гост

    19 4 Отговор
    На първи януари джилязко отваря водопада

    10:47 11.11.2025

  • 16 Леле мале

    14 4 Отговор
    За дребосъка,който ще виси по опашки,да обменя скътани,късани от залъка левчета: Конкретно към онези- със запори от чсита.Не го правете вие.Друг, доверен човек от семейството.Даваш кинтите, и от касата ти казват- имате запор! Без значение,в коя банка сте отишли,чсито изпраща запорни писма до всяка банка и Нои.Ще ви приберат парите до стотинка, по точно до дължимият остатък.

    10:47 11.11.2025

  • 17 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    26 3 Отговор
    А бе, скоро ще сме без горива, я иди в Унгария и питай как стана така, че Унгария е освободена от санкции...
    Ще ти припари под тлъстите задни части, ако няма горива по бензиностанциите в мирно време....даже водопада от хотела няма да може да ги охлади..

    10:50 11.11.2025

  • 18 Евроинтеграцията добре

    24 2 Отговор
    а какво правим с мутризацията ?

    Коментиран от #24

    10:50 11.11.2025

  • 20 Последния Софиянец

    5 16 Отговор
    Za копейките пак ще е средния!

    10:53 11.11.2025

  • 21 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 23 Отговор
    Кво ще правим копейките от нова година ребята, те и в сибир вече не вървят!

    Коментиран от #36, #42, #47, #71

    10:54 11.11.2025

  • 22 Емигрант

    20 3 Отговор
    Този "Водопад" е умен колкото подметките на обувките на Орбан и политик колкото лемур в зоопарк !

    10:55 11.11.2025

  • 23 хах

    22 4 Отговор
    Сега разгледах снимки на хотела , бая са събирали от банички , след първи всеки сигурно ще си построи такъв !

    10:55 11.11.2025

  • 24 така е

    5 18 Отговор

    До коментар #18 от "Евроинтеграцията добре":

    24.07.2020 е велика дата в българската история. Ще я запомним с две неща.
    1. сутринта третото правителство на Борисов обяви, че най-после България влиза в клуба на богатите и отвори процедура за влизане в чакалнята на Еврозоната.
    2. след обяд лицето изпълняващо длъжността президент на България отвори прозореца, вдигна юмрук и се изцепи "Мутри вън. Ще си върнем България!"... и я върна на мутрите.

    10:55 11.11.2025

  • 25 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    22 2 Отговор
    КАКВА СВОБОДА БЕ, И" З" Р" О" Д!!!????
    ИМАМЕ ПРАВО НА РЕФЕРЕНДУМ....ЗАБРАНИХТЕ НИ......НАТИКАХТЕ НИ В ЕЗ БЕЗ НАШЕ СЪГЛАСИЕ.....ТОВА ЗА ТЕБ СВОБОДА ЛИ Е!????
    ЩОТО АКО Е ТАКА,ЗНАЧИ КАТО ВЛЕЗЕТЕ В ЗАТВОРА ,БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ЧУВСТВАТЕ СВОБОДНИ ТАМ....
    И: Д" И" О: Т" И

    10:56 11.11.2025

  • 26 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    6 16 Отговор
    Всички к00пейки да събират багажа и да напускат лошия Европейски съюз защото данъците им биват ползвани за подкрепа на още по лошата Украйна!!💸💸💸 единственото спасение е да се откажат да са ЕС граждани и да заминават в блатния Рай там е безаналогово и данъците им ще подкрепят мадър рАзия💸💸💸 за капак ЕС остана без бенз и газ а всички знаем че рАзия имат в изобилие.Zаминавайте час по скоро че ЕС ще се разпадне всеки момент както сесесерето

    10:57 11.11.2025

  • 27 1488

    13 4 Отговор
    от 1 януари бг ще стане като в оня филм Лудия Макс 2 Пътен Войн и бензина ще е по ценен от златото

    10:57 11.11.2025

  • 28 Към гласувалите:

    19 2 Отговор
    ,,Като центристка евроатлантическа коалиция ние приоритизираме европейската интеграция и защитата на демократичното бъдеще на Украйна, като част от обединена Европа".....ще повърна 🤮🤮🤮
    Ей затова ли гласувахте бе бългъряцииии ???
    Вместо бългърската държава да подобрява качеството на живот на собственият си народ,
    евроатлантически извращения и тотална отдаденост на поредната хазарска колония на фащ !
    Ама иначе ревете от данъците, цените и мизерията и в същото време сте първи на бюлетините.
    35 години подкрепяте държавната система, а същата е много по-загрижена за живота на нация нямаща нищо общо с бг.народ.

    10:57 11.11.2025

  • 29 1488

    4 14 Отговор
    А казаха ли от пасьола кога ще пускат бензин с блатата!

    Коментиран от #34

    10:58 11.11.2025

  • 30 Дааааа

    16 4 Отговор
    И всеки до тогава ще има хотел с водопад ! И ще бъде евроинтегриран !

    10:58 11.11.2025

  • 31 Главен палячо-измамник = Желязков

    23 5 Отговор
    А бензин има само за 35 дни. Другият бил някъде в чужбина...

    ОСТАВКА СЕГА!!!

    Това правителство съсипа България окончателно.

    10:58 11.11.2025

  • 32 хах

    15 2 Отговор
    На снимката прилича на ония милярдер от сем. Симпсон

    10:59 11.11.2025

  • 33 Аз само да попитам....

    16 4 Отговор
    А от първи януари ще можем ли и ние малко да се снимаме с восъчната фигура на Тръмп г-н желязко ?
    Ако има възможност разбира се 🤷‍♂️

    Коментиран от #37

    10:59 11.11.2025

  • 34 Пасоля от Вашингтон

    7 5 Отговор

    До коментар #29 от "1488":

    скоро няма да дойде, за да му ближеш подметките.

    11:00 11.11.2025

  • 35 Полит.коректен расист

    15 2 Отговор
    ДОКАЗАН ПРЕСТЪПНИК и евроатлант.гнида 🤮🤮🤮

    11:00 11.11.2025

  • 36 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    14 5 Отговор

    До коментар #21 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    ЩЕ ГИ ХВЪРЛЯМЕ ВЪВ ВОДОПАДА И ЩЕ СИ ПОЖЕЛАВАМЕ КЪСМЕТ.

    11:00 11.11.2025

  • 38 Европейската интеграция

    9 2 Отговор
    Мен в БГ ме завършиха св. княз Борис Михаил и сина му Симеон Iви Велики. Тоз Sъсел не ми е известен !

    11:01 11.11.2025

  • 39 България

    5 13 Отговор
    в ЕС, НАТО, Шенген и ЕЗ , мечтата на поколения българи!

    Едно малцинство сънародници путинофили ще страдат, ама такива са правилата на демокрацията, мнозинството решава!

    11:01 11.11.2025

  • 40 ШЕФА

    12 4 Отговор
    Този е един от ОПГ ГРОБ за България с Главатар най големият престъпник в новата история на България Винету тутутуттууууууууууууууууууу .

    11:02 11.11.2025

  • 41 Дядо Мраз

    16 2 Отговор
    На 1 януари България ще направи решителна крачка към Национална катастрофа и Гражданска война !

    11:02 11.11.2025

  • 42 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 5 Отговор

    До коментар #21 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Смучкаш ли смучкаш ли сиренясали еврофУюве.

    11:03 11.11.2025

  • 43 незнам защо ни наказва така живота

    13 3 Отговор
    на 1-ви януари българия ще направа най-пагубната си стъпка в съвременната си история!!!

    11:03 11.11.2025

  • 44 оня с питон.я

    11 3 Отговор
    Роско, каква свобода може да има в едно феодално княжество?

    11:03 11.11.2025

  • 45 Баста

    10 3 Отговор
    Желе3коф,върви на айната си!Пожелавам ти дълъг живот при бай Ставри!

    11:06 11.11.2025

  • 46 Ушанка с авоари в рубли

    4 12 Отговор
    Другари, днес ще превземаме ли Покровск или да обръщам рублите в евро?

    Коментиран от #49

    11:07 11.11.2025

  • 47 Емигрант

    14 4 Отговор

    До коментар #21 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Не става дума за "копейки", а за реалности бе бушмен ! Знарш ли изобщо какво е това "еврозона" ? Ти си най-обикновен лемур на каишка, разбира се не си сам, цялото герберо-намагнитено стадо сте такива умствени тумори ! Останали сте в България болшинството от явно такива екземпляри с глави от тиква, затова и сте най-бедната държава в ЕС, а с тази си икономика "тинята" ще ви задуши !

    11:08 11.11.2025

  • 48 хихи

    5 7 Отговор
    На 8-ми септември 1944 г. България беше на ръба на прропастта-.....
    На 9-ти направи крачка напред....

    11:08 11.11.2025

  • 49 Льольо

    13 2 Отговор

    До коментар #46 от "Ушанка с авоари в рубли":

    Покровск е превзет.Ако не вярваш питай и ДВ,те нали всичко знаят.И гледай какво става в Мирноград.И оттам излизане няма.Така че пий една студена вода,лягай,пръдвай и се завивай!

    11:08 11.11.2025

  • 50 спонтанен сарказъм

    12 3 Отговор
    до сега балансирахме на ръба, но на 1 януари ще направим решителна крачка напред!

    11:09 11.11.2025

  • 52 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    10 2 Отговор
    ВСИЧКИ БЪЛГАРОУБИЙЦИ НЕЗАБАВНО
    ПРОВЕСЕНИ НА СТЪЛБОВЕТЕ!
    ЕТО ТОВА Е СВОБОДА!

    11:10 11.11.2025

  • 53 Някой

    7 1 Отговор
    България ще направи наистина решителна крачка към евроинтеграцията когато минималната заплата стане 1200 евро, а средната заплата 2000 евро !!!!

    Коментиран от #57, #61

    11:11 11.11.2025

  • 54 Червената шапчица

    8 1 Отговор
    И на всеки един български гражданин ще му подарят по един хотел с водопад. 🤗

    11:13 11.11.2025

  • 55 Ивелин Михайлов

    7 1 Отговор
    Завършване на самоунищожението си

    11:13 11.11.2025

  • 56 ейййй

    7 1 Отговор
    мазен плу.жек, мекотело

    11:13 11.11.2025

  • 57 ще стане

    9 1 Отговор

    До коментар #53 от "Някой":

    когато си ги поискаш тези Евро. До ден днешен работниците по цял свят стачикуват и ИМАТ ПРОФСЪЮЗИ, които се борят за по-високо заплащане. Ти последно кога стачкува? И изобщо поиска ли си увеличение на заплатата от шефовете? Защо разчитате, че някой ще се сети сам да ви даде?

    11:15 11.11.2025

  • 58 това путлер

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "това путлер на баща си ли викаш":

    на късичкия ти фюр рера ти го викаме

    11:15 11.11.2025

  • 59 А после

    14 1 Отговор
    На 1 януари България ще направи много решителна стъпка към 3 Национална катастрофа.

    11:16 11.11.2025

  • 60 Механик

    11 1 Отговор
    А когато ти окачим въжето на вратлето продажно, на тебе ще ти се наложи да направиш "решителна крачка" от столчето. А ако не си достатъчно решителен, ние решително ще ти помогнем.

    11:16 11.11.2025

  • 61 Свинско със зеле

    9 1 Отговор

    До коментар #53 от "Някой":

    Средната заплата е свинско със зеле.

    Свинското за дупедатите, министрите, директорите на агенции, ВСС, корумпетата прокурори и трм подобни държавни вредители.

    За народа - зелето.

    Коментиран от #62

    11:18 11.11.2025

  • 62 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 0 Отговор

    До коментар #61 от "Свинско със зеле":

    Е па ходи пак за гъби когато трябва !

    11:19 11.11.2025

  • 63 Тома

    10 1 Отговор
    За фалшивите бюлетини в полза на шайката герб бати роско трябваше да е в затвора

    11:20 11.11.2025

  • 65 герберче

    2 11 Отговор
    Тиягадове комунистите и рубладжиите, докаха България до ръба на пропаста, но благодарение на евроатлантиците от ГЕРБ, на 1 януари ще направим решителна крачка напред!

    Коментиран от #67

    11:22 11.11.2025

  • 67 Ха ха ха ха ха ха

    6 0 Отговор

    До коментар #65 от "герберче":

    Ха ха ха ха ха ха ха 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Толкова да си зле,че от лодката да паднеш, водата не ще уцелиш 🤦‍♂️

    11:23 11.11.2025

  • 69 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    11 2 Отговор
    Как е сложил кунка на зешкото си сърчице по краварски.

    11:25 11.11.2025

  • 71 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Скътай си ги за погребението еврЕоатлантическо💩

    11:29 11.11.2025

  • 72 Малиии

    8 1 Отговор
    Не думай... Някой хора като вас отдавна сте интегрирани. С водопади, с БарЦелони... А дядото и бабата на село кучета ги яли. България е на дъното, а от 1.1.1926 ще я изтръмбушите до дупка и ще изчезне. По голямо национални предателство никога не е имало!

    11:33 11.11.2025

  • 73 Хайде

    9 1 Отговор
    По полека! Разбрахме че фенолите сте отявлени българомразци! Дано Господ Ви накаже за простотиите!

    Коментиран от #74

    11:39 11.11.2025

  • 74 Фенолите

    7 0 Отговор

    До коментар #73 от "Хайде":

    са дебилите.

    11:41 11.11.2025

  • 75 бай Митко

    12 1 Отговор
    Глупости на търкалета! Само празни приказки, които слушаме вече 36 години и от зле става още по зле!

    11:42 11.11.2025

  • 76 Име

    11 1 Отговор
    Горките чехи, поляци, унгарци и т.н. Така и няма да успеят да завършат евроинтеграцията си.

    11:43 11.11.2025

  • 78 Да,така е,

    8 1 Отговор
    ще завърши агонията и ще дойде краят на нацията! Това направихте некадърници чуждопоклонни !

    11:46 11.11.2025

  • 80 Така

    8 0 Отговор
    Продажен бооок лук...

    11:48 11.11.2025

  • 83 най ме кефи,

    1 4 Отговор
    че кремльовците ще коментират на кой колко му е пенсията в евро!

    И физиономиите, с които ще приемат рестото в евро в бакалията!

    11:53 11.11.2025

  • 84 Коментатор

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "няма ли":

    Ще спретне, само почакайте, когато се проследят всички гранто-получатели!
    Един по един ще ви дават по телевизията, какви д.лни същества сте да продавате своите!

    Няма продажник и предател в историята, който да е прокопсал от тази си дейност!
    Просто няма!!!

    Крайно време е народа български да става и да си връща държавата, щото такива като Росен Хаяшито, я закриват с темпове по-бързи и от разрастването на хитлеристка Германия през ВСВ!!!

    Отвратителните слуги на злото, известни под общото название "евроатлантици", са вече пределно ясни!
    Само от налодите на стария континент зависи да започнат да ги ловят и опандизват тия съвременни пинкфашита!!!

    11:54 11.11.2025

  • 85 Тодоров

    4 0 Отговор
    Слуги на чужди господари.

    12:02 11.11.2025

  • 86 ахааа

    2 0 Отговор
    мършаааааааааа

    12:05 11.11.2025

  • 87 Гост

    2 1 Отговор
    Тоя водопад не е на добре работата. Нещо не е съвместимо

    12:10 11.11.2025

  • 88 604

    4 0 Отговор
    Видоф ден идвъ ..рано или късно ще си платите всичко с лихвите!

    12:14 11.11.2025

  • 89 само истината

    4 0 Отговор
    На 1 януари България ще направи много решителна стъпка към това да бъде завършена нейната пълна ликвидация като държава по нейния неоколониален път от 1989 г. до днес !!!
    Това е истината. Другото е празни приказки на слуги, крепещи интересите на брюкселските си господари, защото те пък ги крепят слугите си на власт. Взаимна изгода и симбиоза за сметка на ликвидирането на България.
    Резултатите са налице. Само за шест месеца след приемане на решението за еврото цените са нагоре поне със 100% и всеки ден продължават да се качват.

    12:15 11.11.2025

  • 90 Сивушка

    5 0 Отговор
    Желязко, сега като се евроинтегрира напълно, него ще го крадат европейците, а не обратното, както беше досега. Има полза.
    Чакаме с нетърпение.

    12:17 11.11.2025

  • 91 Дон Дони

    0 0 Отговор
    Е вече сме спокойни щом нещо е завършено, време е за започване на ново! Времето за подмяна започва!

    12:30 11.11.2025

  • 92 Прекалено

    0 0 Отговор
    Ох, като видя Хаяши Костинбродски и започвам да имам позиви за повръщане. Празнодумец и празноГлавец.

    12:30 11.11.2025

  • 93 Здравко Желясков

    0 0 Отговор
    Този са е изтрескал яко като малък говори не свързано! И той не знае премиер ли пом…яр ли е!

    12:32 11.11.2025

