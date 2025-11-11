Новини
Втора поредна година България е без грешки в усвояването на европейските средства за земеделие и природни ресурси

Втора поредна година България е без грешки в усвояването на европейските средства за земеделие и природни ресурси

11 Ноември, 2025

Според документа общият процент грешки за европейския бюджет намалява от 5,6% през 2023 г. на 3,6% за 2024 г.

България за втора поредна година е без грешки в усвояването на европейски средства в областта на земеделието и природните ресурси според Годишния доклад на Европейската сметна палата за 2024 г. Това стана ясно по време на срещата на министър-председателя Росен Желязков с българския представител в Европейската сметна палата Илиана Иванова. Според документа общият процент грешки за европейския бюджет намалява от 5,6% през 2023 г. на 3,6% за 2024 г.

В хода на разговора премиерът потвърди силната ангажираност и стремеж на правителството за навременно и ефективно използване на европейски средства както от структурните фондове, така и от Механизма за възстановяване и устойчивост. Министър-председателят бе категоричен, че България ще продължи да работи за пълното използване на възможностите, които европейските програми предоставят за социално и икономическо развитие. Желязков отбеляза и ключовата роля на финансовата дисциплина и доброто управление като основа за устойчив икономически растеж и повишаване на общественото доверие в европейските политики.

От своя страна Илиана Иванова подчерта, че политическата стабилност, която редовното правителство гарантира със своята работа е най-важната предпоставка за устойчивото развитие на страната и доверието на европейските партньори. Премиерът Желязков посочи, че тези усилия ще бъдат още по-интензивни и след въвеждането на общата европейска валута от 1 януари 2026 г. Илиана Иванова отбеляза, че това е исторически момент, в който България става пълноправен член на Еврозоната.


  • 1 И нищо

    35 1 Отговор
    налице , освен далавери и присвояване !

    12:39 11.11.2025

  • 2 пешо

    35 1 Отговор
    усвояват ги отделни хора с големи шкембета

    12:41 11.11.2025

  • 3 Сандо

    31 1 Отговор
    Прекрасно е,че се хвалите,ама защо България не може да изхрани сама населението си?

    12:42 11.11.2025

  • 4 Коментатор

    30 1 Отговор
    Като пишете "усвояване", посочвайте, че става дума за обръчите от фирми на боко и шиши!!!

    Отп.дъчния мтрл начело на държавата ни, усвоява и консумира като за последно!
    А после щели да бягат по островите (според записа на кирчовците)!!!

    12:42 11.11.2025

  • 5 В Магазина

    18 1 Отговор
    Продукцията е вносна.

    За какво им плащате щом не могат да продават по родните щандове, плодове и зеленчуци.
    За месото да не говорим само вратно свинско се предлага и то не Българско. Щот във врата се бият ваксите.

    Друго и по важно напоителната система на земеделците отдавна е разрушена. Без напояване за какво земеделие говорим ?

    12:43 11.11.2025

  • 6 Голямото Д

    20 1 Отговор
    Разбира се, с колегите правим всичко за хората! Такова усвояване пада, че ви е бедна фантазията! Усвоявам, усвоявам, усвоявам и пак усвоявам (то си ми и личи), но това е цената на тази висока оценка от колегите от Европейската сметна палата.

    12:43 11.11.2025

  • 7 Един

    17 1 Отговор
    Ми как да има грешка като нищо не се усвоява!
    Някой друг милион взима земеделската мафия със стотиците хиляди обработваеми декари - обикновения земеделец не взима нищо!

    Тия ухилени пачи даже не са и за белене! Аушвиц!!

    12:43 11.11.2025

  • 8 аман от

    16 1 Отговор
    бръмбари и калинки
    на кьор софра
    на гърба на наивните си мазохисти избиратели

    12:43 11.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Шефа на резерва каза че имаме горива за месец.Като почнат да се запасяват хората ще стигне за седмица.

    12:43 11.11.2025

  • 11 Бокова

    16 0 Отговор
    бивша министърка , сега депутат - "Да не ни разберат в Брюксел , че ще ни спрат парите" !

    12:47 11.11.2025

  • 12 Абе

    16 0 Отговор
    Този търтей докога ще го храним и ще ни краде?

    12:50 11.11.2025

  • 13 Иван пилето взема толкова субсидии

    11 0 Отговор
    За кокшка колкото хората за овца или крава !
    И определя цената на олиото в Бг

    12:51 11.11.2025

  • 14 ясна е

    7 0 Отговор
    Пълна зависимост и ЕС-робство. За да нямаме собствена енергетика, армия и индустрия, едни горе ще усвояват каквото им заповядат и ще бъдат национални предатели.

    12:56 11.11.2025

  • 15 9ти септември

    10 0 Отговор
    Особено ти усвояваш хотел с водопад. СКОРО ЩЕ ВИ ИЗРИНЕМ И В БЕЛЯНЕ!!!!!!!!!!!

    12:58 11.11.2025

  • 16 604

    8 0 Отговор
    До 2г ще усвоите кърпелъ и лапането в панделата!

    12:59 11.11.2025

  • 17 9ти септември

    7 0 Отговор
    Нема по голем продажник от теб Бълхарино.

    13:00 11.11.2025

  • 18 Гост

    6 0 Отговор
    Аааааааааааа, не само тва. И на хотелите с водопади сме добри.

    13:01 11.11.2025

  • 19 жлкавдф

    8 0 Отговор
    Водопад, мръсен ГЕРБ негодник, няма викаш грешка??? Усвоявате всичко??? Парите ги взехте а селско стопанство няма??? Без грешка сте. И парите ги няма и селско стопанство няма. Правят мляко и сирене без да са виждали крава през живота си. Къде изчезнаха парите??? Кой ги открадна??? Ти как направи хотел с водопад след като заплатата ти е била 1000 лева??? Когато и да ви вкарат в затвора все ще е късно. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на гибел

    13:01 11.11.2025

  • 20 хах

    9 0 Отговор
    Хахаха да се смееш ли да плачеш ли..

    13:01 11.11.2025

  • 21 А ВАЖНОТО Е

    4 1 Отговор
    КОЙ КОЙ КОИ ГИ УСВОЯВАТ. И ТО СЪС 2 ПО 200 А ГОРКИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ ВСЕ НА СТАЧКИ. ПОПУЛИЗЪМ.. И ТО УСМИХНАТ КАКТО НА СНИМКАТА. ДИВА ДЕМОН КРАЦИЯ И ФЕОДАЛИЗЪМ.

    13:02 11.11.2025

  • 23 "Машала" зърнари

    0 0 Отговор
    Ще обновяват автопарка.

    13:10 11.11.2025

  • 24 Ей това

    2 0 Отговор
    Ще последва и в България независимо какви глупости дрънкат тези недоразумения на снимката към статията

    13:10 11.11.2025

  • 25 Не втора

    3 0 Отговор
    Тридесет и втора без грешки в краденето на европейски пари.

    13:10 11.11.2025

  • 27 Поредното неразумение на хранилка

    2 0 Отговор
    българския представител в Европейската сметна палата Илиана Иванова...

    13:12 11.11.2025

  • 28 Ъхъъъъъ...

    3 0 Отговор
    От своя страна Илиана Иванова подчерта че заплатата и е 30 000 евро

    13:14 11.11.2025

  • 30 Да се чете:

    5 0 Отговор
    Втора поредна година България е без грешки в краденето на европейските средства за земеделие и природни ресурси.
    Дават ли ти - взимай! 😁👍

    13:15 11.11.2025

  • 31 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    ЩОМ Е ЗА "УСВОЯВАНЕ"=П- Р- И -С- В- О- Я -В- А -Н- Е,
    К-Р-А-Ж-Б-А,
    ТАМ НЯМА ГРЕШКА,ВСИЧКО Е ТОЧНО.
    ЩОМ Е ЗА ДАВАНЕ И ТАМ НЯМА ГРЕШКА,
    ЩОТО ВСИЧКО ВЕЧЕ Е "УСВОЕНО",П- Р -И- С- В-О-Е-Н-О, О -Т- К -Р- А- Д- Н- А- Т- О
    И НЯМА НИЩО ЗА ДАВАНЕ.

    13:17 11.11.2025

  • 32 инж. Ганчо Илков

    2 0 Отговор
    Статистиката и този път се Разминава с Реалноста. Не Процентите на Усвояемост, а Наличните Селскостопански Стоки и тяхното Качество в Търговската Мрежа е Реалният Показател. "Усвояването" е Добро, Стоките Липсват!?.

    13:26 11.11.2025

  • 33 Даниел

    2 0 Отговор
    След такова качествено усвояване на средства следва да запитаме МЗ с колко се е увеличило производството,а от там и износа на земеделска продукция??
    Или трайте си и тази далавера да не спрат от съюза-Цитирам един бивш земеделски министър от ГЕРБ!

    13:29 11.11.2025

  • 34 Тома

    2 0 Отговор
    Така е българите нямат грешка за усвояване на европейски средства и то тези които нямат животни и земеделски земи.Всичко им е виртуално

    13:47 11.11.2025

  • 35 колко още им остава

    1 0 Отговор
    Яки джобове имат,още поемат и не се издънват,но с пълни джобове трудно се бяга от човек гонещ те с пистолет.

    13:58 11.11.2025

  • 36 без грешка

    0 0 Отговор
    Усвояваме,а резултатът е гола краставица.

    14:07 11.11.2025

  • 37 оня с коня

    0 0 Отговор
    Не ме топли това "усвояване" на Евросредства за Земеделието,след като Рентата ми от 100лв за последните 3 г. падна на 80 за бъдещите 3.Между другото Арендаторът ми бе много притеснен при подписване на Дотовора,аргументирайки се с 3 последователни Сушави години,а и с Укр. внос,който според думите му не е спирал.А разлика от 20 кинта надолу за декар за мен си е "Цифра",щото Декарите ми в Добруджа хич не са малко.

    14:08 11.11.2025

