Втора поредна година България е без грешки в усвояването на европейските средства за земеделие и природни ресурси

България за втора поредна година е без грешки в усвояването на европейски средства в областта на земеделието и природните ресурси според Годишния доклад на Европейската сметна палата за 2024 г. Това стана ясно по време на срещата на министър-председателя Росен Желязков с българския представител в Европейската сметна палата Илиана Иванова. Според документа общият процент грешки за европейския бюджет намалява от 5,6% през 2023 г. на 3,6% за 2024 г.
В хода на разговора премиерът потвърди силната ангажираност и стремеж на правителството за навременно и ефективно използване на европейски средства както от структурните фондове, така и от Механизма за възстановяване и устойчивост. Министър-председателят бе категоричен, че България ще продължи да работи за пълното използване на възможностите, които европейските програми предоставят за социално и икономическо развитие. Желязков отбеляза и ключовата роля на финансовата дисциплина и доброто управление като основа за устойчив икономически растеж и повишаване на общественото доверие в европейските политики.
От своя страна Илиана Иванова подчерта, че политическата стабилност, която редовното правителство гарантира със своята работа е най-важната предпоставка за устойчивото развитие на страната и доверието на европейските партньори. Премиерът Желязков посочи, че тези усилия ще бъдат още по-интензивни и след въвеждането на общата европейска валута от 1 януари 2026 г. Илиана Иванова отбеляза, че това е исторически момент, в който България става пълноправен член на Еврозоната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И нищо
12:39 11.11.2025
2 пешо
12:41 11.11.2025
3 Сандо
12:42 11.11.2025
4 Коментатор
Отп.дъчния мтрл начело на държавата ни, усвоява и консумира като за последно!
А после щели да бягат по островите (според записа на кирчовците)!!!
12:42 11.11.2025
5 В Магазина
За какво им плащате щом не могат да продават по родните щандове, плодове и зеленчуци.
За месото да не говорим само вратно свинско се предлага и то не Българско. Щот във врата се бият ваксите.
Друго и по важно напоителната система на земеделците отдавна е разрушена. Без напояване за какво земеделие говорим ?
12:43 11.11.2025
6 Голямото Д
12:43 11.11.2025
7 Един
Някой друг милион взима земеделската мафия със стотиците хиляди обработваеми декари - обикновения земеделец не взима нищо!
Тия ухилени пачи даже не са и за белене! Аушвиц!!
12:43 11.11.2025
8 аман от
на кьор софра
на гърба на наивните си мазохисти избиратели
12:43 11.11.2025
9 Последния Софиянец
12:43 11.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бокова
12:47 11.11.2025
12 Абе
12:50 11.11.2025
13 Иван пилето взема толкова субсидии
И определя цената на олиото в Бг
12:51 11.11.2025
14 ясна е
12:56 11.11.2025
15 9ти септември
12:58 11.11.2025
16 604
12:59 11.11.2025
17 9ти септември
13:00 11.11.2025
18 Гост
13:01 11.11.2025
19 жлкавдф
13:01 11.11.2025
20 хах
13:01 11.11.2025
21 А ВАЖНОТО Е
13:02 11.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 "Машала" зърнари
13:10 11.11.2025
24 Ей това
13:10 11.11.2025
25 Не втора
13:10 11.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Поредното неразумение на хранилка
13:12 11.11.2025
28 Ъхъъъъъ...
13:14 11.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Да се чете:
Дават ли ти - взимай! 😁👍
13:15 11.11.2025
31 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
К-Р-А-Ж-Б-А,
ТАМ НЯМА ГРЕШКА,ВСИЧКО Е ТОЧНО.
ЩОМ Е ЗА ДАВАНЕ И ТАМ НЯМА ГРЕШКА,
ЩОТО ВСИЧКО ВЕЧЕ Е "УСВОЕНО",П- Р -И- С- В-О-Е-Н-О, О -Т- К -Р- А- Д- Н- А- Т- О
И НЯМА НИЩО ЗА ДАВАНЕ.
13:17 11.11.2025
32 инж. Ганчо Илков
13:26 11.11.2025
33 Даниел
Или трайте си и тази далавера да не спрат от съюза-Цитирам един бивш земеделски министър от ГЕРБ!
13:29 11.11.2025
34 Тома
13:47 11.11.2025
35 колко още им остава
13:58 11.11.2025
36 без грешка
14:07 11.11.2025
37 оня с коня
14:08 11.11.2025