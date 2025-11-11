Новини
България »
Обвиненият за катастрофата със загинал французин: Пишех SMS и явно съм отпуснал крака си върху газта

Обвиненият за катастрофата със загинал французин: Пишех SMS и явно съм отпуснал крака си върху газта

11 Ноември, 2025 14:35 1 055 15

  • димитър любенов-
  • катастрофа-
  • околовръстно-
  • загинал-
  • французин

Според Прокуратурата при инцидента Димитър Любенов е шофирал след употреба на кокаин и алкохол със 195 км/ч при разрешена скорост 80 км/ч

Обвиненият за катастрофата със загинал французин: Пишех SMS и явно съм отпуснал крака си върху газта - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура е внесла протест срещу решението на Софийския градски съд да признае за невинни бившите полицаи Любка Гечева и Георги Малински, обвинени във вземане на подкуп за ескорт на Димитър Любенов преди тежката катастрофа на Околовръстното шосе на София през 2022 г. При нея загина френски гражданин.

СГП иска Софийският апелативен съд да подложи на собствен внимателен анализ доказателствата и средствата за тяхното установяване, да отмени присъдата на СГС и да постанови нова присъда, с която да признае за виновни подсъдимите.

СГС разпита Димитър Любенов. "Писах SMS на жена ми дали се е прибрала, чула ли се е с детегледачката и дали всичко е наред с детето. Не внимавах за четири-пет секунди. Това е причината за катастрофата", каза той пред съда.

Любенов посочи, че в колата нямало стойка за телефон, затова го държал в ръка. "Не съм бил толкова неадекватен, колкото се твърди. Разсеях се за 4-5 секунди с телефона. Бях употребил алкохол, но наркотици - не", заяви обвиняемият.

Той разказа, че във въпросната нощ е бил на заведение с приятели, поръчал си “Drink and drive”, който да го прибере, тъй като пил, но колата се забавила с час и половина и затова тръгнал. "Никога друг път не съм карал пиян. Съзнателно никога не съм употребявал наркотици, единствено ако са ми сложили нещо в питието", допълни Любенов.

В разказа си той обясни, че карал с около 80-90 км/ч. "Когато съм си погледнал телефона, явно съм си отпуснал несъзнателно крака и за тези секунди съм вдигнал 140 км/ч. Не съм поддържал тази скорост", каза Любенов.

По негови думи полицаите му казали, че ще го придружат, за да е по-сигурно, като не си спомни кой от служителите на МВР му го е предложил. Не си спомни и да им е давал нещо.

Тежкият пътен инцидент стана на 25 септември 2022 г., като други двама души също пострадаха. След катастрофата започна и друго разследване - срещу полицаите, които ескортирали Любенов. Срещу двамата служители на МВР са повдигнати обвинения за взет подкуп, за неизпълнение на служебни задължения и че не са оказали помощ при катастрофата.

Според обвинението при инцидента Любенов е шофирал след употреба на кокаин и алкохол със 195 км/ч при разрешена скорост 80 км/ч, като е бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    27 0 Отговор
    Повече от три години този не могат да го осъдят защото се е превърнал в касичка за съдии и адвокати.Ега си държавата

    Коментиран от #13

    14:39 11.11.2025

  • 2 Да беше казал, че

    24 0 Отговор
    Километража се е замъглил и не е виждал реалната скорост.

    14:43 11.11.2025

  • 3 Дън Бай

    21 0 Отговор
    Той можел да пише! Това е смекчаващо вината обстоятелство.

    14:46 11.11.2025

  • 4 Сила

    16 0 Отговор
    Притеснявам се за полицайката , Джукондата Бубка и колегата и ....разбрах , че са уволнени и не са им изплатени 27 заплати на куп ( индексирани заплати , след последното повишение !) ....надявам се справедливостта да възтържествува и тези честни и трудолюбиви български граждани да осъдят държавата и МВР , да бъдат възстановени на работа , повишени в чин , да им бъдат изплатени компенсации и бонуси за добре свършената работа ....Вярвам в българския Съд и българското правосъдие ....Амин !!!

    14:47 11.11.2025

  • 5 Цвете

    11 0 Отговор
    ПИТАЛ ЖЕНА СИ И ТЕМ ПОДОБНИ ИЗМИШЛЬОТИНИ. А, КИЛОМЕТРАЖА, КАКВО ПОКАЗА, СЛЕД УДАРА???? А, НАРКОТИЦИТЕ ЗАБРАВИ ЛИ???? ЩЕ СИ ИЗЛЕЖИШ ПРИСЪДАТА ТА И КНИЖКАТА ТРЯБВА ДА ТИ БЪДЕ ОТНЕТА ЗАВИНАГИ. 👎👎👎☝️👎

    14:48 11.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Цвете

    6 0 Отговор
    ПИТАЛ ЖЕНА СИ И ТЕМ ПОДОБНИ ИЗМИШЛЬОТИНИ. А, КИЛОМЕТРАЖА, КАКВО ПОКАЗА, СЛЕД УДАРА???? А, НАРКОТИЦИТЕ ЗАБРАВИ ЛИ???? ЩЕ СИ ИЗЛЕЖИШ ПРИСЪДАТА ТА И КНИЖКАТА ТРЯБВА ДА ТИ БЪДЕ ОТНЕТА ЗАВИНАГИ. 👎👎👎☝️👎

    14:49 11.11.2025

  • 8 ООрана държава

    13 0 Отговор
    Гениално оправдание! Невинен е, пуснете го, върнете му книжката, купете му нова кола, извинете му се, дайте му пари за обезщетение...

    14:51 11.11.2025

  • 9 Мариета

    7 1 Отговор
    Ако беше прегазил куче или хлебарка щяхме да протестираме! За хора не ни плаща дядо Сорос.

    15:01 11.11.2025

  • 10 Хи Хи

    7 0 Отговор
    На тоя само заради наглостта трябва да му дадат 10 години допълнително !!

    15:03 11.11.2025

  • 11 очевидец

    10 0 Отговор
    Полицаи взимат 200 лв. подкуп, за да не тестват пиян и надрусан шофьор, ескортират го, но по пътя той убива мъж и праща в болница други двама, докато въпросните полицаи виждат всичко това, но се изнасят моментално от мястото на катастрофата.
    Всичко това е установено безспорно, но полицаите са оправдани и са обявени от съда за невинни. ПОВТАРЯМ- НЕВИННИ!🤢🤮

    15:08 11.11.2025

  • 12 еми

    4 0 Отговор
    Спомням си новината по телевизията, имаше свидетел, отишъл да помага на пострадалите - тоя го беше спрял - какво им помагаш , не виждаш ли че са чужденци некви. Нагъл.

    15:15 11.11.2025

  • 13 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    ами не е лесно да съдиш някой дето има много пари и нападжийите спят и те и данъци не плащат тия с многото пари

    кои смее да го осъди

    виж каква кола карал за секунда и хоп 140км ехааа иначе няма пари да се обади а смс-и пишел ха ха ха които иска да вярва, че неграмотник може да напише смс

    15:19 11.11.2025

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    дано скоро гръмне АЕЦ-а и да затрие тоя продажен и гаден БЪЛГАРСКИ ген

    15:21 11.11.2025

  • 15 пишете му условна и го пущайте

    1 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    15:22 11.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове