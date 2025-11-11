Бойко Борисов за Бюджет 2026: На този етап не се предвиждат съществени промени в основните параметри на макрорамката

Социалната и осигурителна системи в страната трябва да работят устойчиво и предвидимо, без да бъдат подлагани на излишен натиск. Около този извод се обединихме по време на срещата ни днес с председателя на КНСБ Пламен Димитров и президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. По време на разговора обсъдихме и темата за промяна в осигурителните вноски, която е част от планираните стъпки през следващите години. Плавното покачване ще бъде разпределено между работодателите и работниците, така че да се запази балансът между двете страни.
Диалогът ни по детайлите и параметрите на Бюджет 2026 беше конструктивен. Подчертано бе, че на този етап не се предвиждат съществени промени в основните параметри на макрорамката.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след проведената в централата на ГЕРБ среща със синдикатите по повод параметрите на Бюджет 2026 година. Освен Борисов, от страна на ГЕРБ в срещата участваха Деница Сачева и Теменужка Петкова. Ето и още от коментара на Борисов след срещата:
Постигнахме съгласие още, че безспорно доходите на работещите в сферите на образованието, здравеопазването и сигурността трябва да останат устойчиви, защото са гарант за стабилност и развитие на страната ни.
Уверен съм, че по конструктивните разговори по бюджета ще продължат и в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество тази седмица. Считам, че ако в процеса на разговорите между всички страни се наложат промени, те ще бъдат минимални и добре аргументирани. Вярвам, че общата цел на всички ни е да се обединим около отговорен бюджет, който пази финансовата стабилност на страната и гарантира устойчивост на всички ключови обществени системи.
Разходите на държавата за персонал ще достигнат нов рекорд през 2026 г., като се очаква да надхвърлят 13,1 млрд. евро. Значителна част от този ръст се дължи на автоматичното увеличение на възнагражденията в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“.
Заплатите в Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната ще нараснат с 19%, което е пряка последица от законовия механизъм, обвързващ ги със средната работна заплата в страната. За база се използва ръстът на средното възнаграждение за второто тримесечие на предходната година.
До коментар #5 от "Кошмарни цифри за бедните роби":Търтеи полицаи с бонуси и добавки - 10 хил.заплати!
Военни безделници с бонуси и премии - 12 хил.заплати!
Прокурори и съдии с чадър над мафията - 18-24 хил.заплати!
България тегли кредити на гърба на трудещите се да ги хрантути!
След 2 години неплатежоспособност и оставаме без домове!
Шарлатаните поведоха хорото към фалита!
Герберите и чалгарите ни довършват!
При първия мандат на ГЕРБ когато Симеон Дянков беше министър на финансите и вицепремиер предложи да се премахнат 20-те брутни заплати при пенсиониране на полицаи и военни защото другите браншове и сектори не получават подобни бонуси и след време бюджета няма да издържи а сега са около 200 000 лева на калпак тези бонуси и премиера Борисов отговори- ,,Тази практика да се дават на полицаи и военни е още от Тодор Живково време и нека не сме ние които ще я премахнем. Нека го направят тези след нас"...И така минаха 13 години и никой не смее да поправи тази несправедливост
14 Мафията ГЕРБ
Защо тогава ти казваш какъв да беде Бюджет 2026!
19 Бившия евродепутат...Бареков
🚨⛽️🆘Руският посланик Митрофанова предупреди за криза с горивата, съчетана с шока от приемането на еврото‼️🇷🇺🇧🇬🇪🇺💶
Митрофанова Русия Лукойл Евро
Властта в България е поела по рисков курс, смята руската посланичка. Нейният анализ би направил всеки разумен българин с трезв поглед върху събитията, но българските управляващи имат други цели и приоритети - примерно да вадят Пеевски от санкциите по Магнитски. Сегашното правителство обрича обикновения Българин на робство заради милиардните кредити които власта взима за силовите структури. След това вече страната няма да има варианти за спасение, заяви още Митрофанова.
