Новини
България »
Всички градове »
Бойко Борисов за Бюджет 2026: На този етап не се предвиждат съществени промени в основните параметри на макрорамката

Бойко Борисов за Бюджет 2026: На този етап не се предвиждат съществени промени в основните параметри на макрорамката

11 Ноември, 2025 15:49 437 20

  • бойко борисов-
  • бюджет 2026-
  • промени-
  • макрорамка-
  • синдикати

Вярвам, че общата цел на всички ни е да се обединим около отговорен бюджет, който пази финансовата стабилност на страната и гарантира устойчивост на всички ключови обществени системи, коментира още лидерът на ГЕРБ

Бойко Борисов за Бюджет 2026: На този етап не се предвиждат съществени промени в основните параметри на макрорамката - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Социалната и осигурителна системи в страната трябва да работят устойчиво и предвидимо, без да бъдат подлагани на излишен натиск. Около този извод се обединихме по време на срещата ни днес с председателя на КНСБ Пламен Димитров и президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. По време на разговора обсъдихме и темата за промяна в осигурителните вноски, която е част от планираните стъпки през следващите години. Плавното покачване ще бъде разпределено между работодателите и работниците, така че да се запази балансът между двете страни.

Диалогът ни по детайлите и параметрите на Бюджет 2026 беше конструктивен. Подчертано бе, че на този етап не се предвиждат съществени промени в основните параметри на макрорамката.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след проведената в централата на ГЕРБ среща със синдикатите по повод параметрите на Бюджет 2026 година. Освен Борисов, от страна на ГЕРБ в срещата участваха Деница Сачева и Теменужка Петкова. Ето и още от коментара на Борисов след срещата:

Постигнахме съгласие още, че безспорно доходите на работещите в сферите на образованието, здравеопазването и сигурността трябва да останат устойчиви, защото са гарант за стабилност и развитие на страната ни.

Уверен съм, че по конструктивните разговори по бюджета ще продължат и в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество тази седмица. Считам, че ако в процеса на разговорите между всички страни се наложат промени, те ще бъдат минимални и добре аргументирани. Вярвам, че общата цел на всички ни е да се обединим около отговорен бюджет, който пази финансовата стабилност на страната и гарантира устойчивост на всички ключови обществени системи.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пари за кражба за мафията да има

    13 0 Отговор
    Тиквата не спира с кражбата и лъжата

    15:50 11.11.2025

  • 2 Въххххх

    14 0 Отговор
    Тримата от снимката са половин ТОН

    15:53 11.11.2025

  • 3 Тия

    12 0 Отговор
    двете с дебелите глезени са само за нивата !

    15:53 11.11.2025

  • 4 честен ционист

    9 0 Отговор
    Баце направо се губи между тая стройна моминска снага.

    15:54 11.11.2025

  • 5 Кошмарни цифри за бедните роби

    5 0 Отговор
    Заплатите в МВР и МО се увеличават автоматично с 19% през 2026 г.

    Разходите на държавата за персонал ще достигнат нов рекорд през 2026 г., като се очаква да надхвърлят 13,1 млрд. евро. Значителна част от този ръст се дължи на автоматичното увеличение на възнагражденията в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“.


    Заплатите в Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната ще нараснат с 19%, което е пряка последица от законовия механизъм, обвързващ ги със средната работна заплата в страната. За база се използва ръстът на средното възнаграждение за второто тримесечие на предходната година.

    Коментиран от #7

    15:54 11.11.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 0 Отговор
    ТАКА ХУБАВО СТЕ ЗАСТАНАЛИ........
    ЧЕ МИ ИДВА ДА ГРАБНА ЕДИН
    АК 7.62 .....НО ЩЕ ИЗЧАКАМ И
    СЛАНИНАТА ПЕЙО.СКИ ДА СЕ
    ПОДРЕДИ ДО ВАС.......

    15:55 11.11.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кошмарни цифри за бедните роби":

    Търтеи полицаи с бонуси и добавки - 10 хил.заплати!

    Военни безделници с бонуси и премии - 12 хил.заплати!

    Прокурори и съдии с чадър над мафията - 18-24 хил.заплати!

    България тегли кредити на гърба на трудещите се да ги хрантути!

    След 2 години неплатежоспособност и оставаме без домове!

    Шарлатаните поведоха хорото към фалита!

    Герберите и чалгарите ни довършват!

    Коментиран от #8

    15:55 11.11.2025

  • 8 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    При първия мандат на ГЕРБ когато Симеон Дянков беше министър на финансите и вицепремиер предложи да се премахнат 20-те брутни заплати при пенсиониране на полицаи и военни защото другите браншове и сектори не получават подобни бонуси и след време бюджета няма да издържи а сега са около 200 000 лева на калпак тези бонуси и премиера Борисов отговори- ,,Тази практика да се дават на полицаи и военни е още от Тодор Живково време и нека не сме ние които ще я премахнем. Нека го направят тези след нас"...И така минаха 13 години и никой не смее да поправи тази несправедливост

    15:56 11.11.2025

  • 9 Лъчо Мозъка

    5 0 Отговор
    Краката и на двете му амазонки са зверски подпухнали...

    15:56 11.11.2025

  • 10 Икономист

    5 0 Отговор
    Тоя толуп какво разбира от макрорамка и от финанси ???

    15:56 11.11.2025

  • 11 Божеее ,

    3 0 Отговор
    на женската му компания , краката им в обувките са като превтасали козунаци , които всеки момент ще излязат от тях .

    15:57 11.11.2025

  • 12 ГЕРБ ДПС БСП мафиотско чудовище

    4 0 Отговор
    Борисов е едно от най-големите корумпирани слуги пета на задкулисието от олигарси и мутри.

    15:57 11.11.2025

  • 13 виктория

    2 0 Отговор
    мисира и мисирките!!!

    15:59 11.11.2025

  • 14 Мафията ГЕРБ

    3 0 Отговор
    Нали правителството не е на ГЕРБ, бе борисоФФ!
    Защо тогава ти казваш какъв да беде Бюджет 2026!

    15:59 11.11.2025

  • 15 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ

    2 0 Отговор
    Не бюджетът ни е виновен, а толупа и Дебелото Д, които с цената на всичко, дори и мира в държавата, бранят тази гнус, наречена "бюджет". Въпросът е: Защо Борисов се съгласява с Дебелото Д, след като всички казват, че и той не е съгласен с този бюджет? От какво и защо се страхува от този намагнетизиран крадец? След като не си съгласен хвърляй оставка и да отиваме на избори. И на децата вече е ясно, че такова бандитско управление не може повече да съществува в никаква сглобка. Направиха народа луд със своята некадърност, продажност и най-вече от наглото буботене на Дебелото Д.

    15:59 11.11.2025

  • 16 9ти септември

    2 0 Отговор
    Тези уроди трябва да са в затвора

    15:59 11.11.2025

  • 17 Георги

    1 0 Отговор
    защо този обикновен народен представител продължава да се изказва от името на правителството и разните министерства?

    15:59 11.11.2025

  • 18 надарена кака

    0 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    16:00 11.11.2025

  • 19 Бившия евродепутат...Бареков

    1 0 Отговор
    Е публикувал изявлението на руския посланик Митрофанова от днес

    🚨⛽️🆘Руският посланик Митрофанова предупреди за криза с горивата, съчетана с шока от приемането на еврото‼️🇷🇺🇧🇬🇪🇺💶

    Митрофанова Русия Лукойл Евро

    Властта в България е поела по рисков курс, смята руската посланичка. Нейният анализ би направил всеки разумен българин с трезв поглед върху събитията, но българските управляващи имат други цели и приоритети - примерно да вадят Пеевски от санкциите по Магнитски. Сегашното правителство обрича обикновения Българин на робство заради милиардните кредити които власта взима за силовите структури. След това вече страната няма да има варианти за спасение, заяви още Митрофанова.

    Виж новината в първия коментар 👇👀

    16:00 11.11.2025

  • 20 да видим

    0 0 Отговор
    този дс боклук ,какви ще ги говори по севда тв,когато стане пак шумкар.

    16:01 11.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол