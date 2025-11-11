Бойко Борисов за Бюджет 2026: На този етап не се предвиждат съществени промени в основните параметри на макрорамката

Социалната и осигурителна системи в страната трябва да работят устойчиво и предвидимо, без да бъдат подлагани на излишен натиск. Около този извод се обединихме по време на срещата ни днес с председателя на КНСБ Пламен Димитров и президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. По време на разговора обсъдихме и темата за промяна в осигурителните вноски, която е част от планираните стъпки през следващите години. Плавното покачване ще бъде разпределено между работодателите и работниците, така че да се запази балансът между двете страни.

Диалогът ни по детайлите и параметрите на Бюджет 2026 беше конструктивен. Подчертано бе, че на този етап не се предвиждат съществени промени в основните параметри на макрорамката.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след проведената в централата на ГЕРБ среща със синдикатите по повод параметрите на Бюджет 2026 година. Освен Борисов, от страна на ГЕРБ в срещата участваха Деница Сачева и Теменужка Петкова. Ето и още от коментара на Борисов след срещата:

Постигнахме съгласие още, че безспорно доходите на работещите в сферите на образованието, здравеопазването и сигурността трябва да останат устойчиви, защото са гарант за стабилност и развитие на страната ни.

Уверен съм, че по конструктивните разговори по бюджета ще продължат и в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество тази седмица. Считам, че ако в процеса на разговорите между всички страни се наложат промени, те ще бъдат минимални и добре аргументирани. Вярвам, че общата цел на всички ни е да се обединим около отговорен бюджет, който пази финансовата стабилност на страната и гарантира устойчивост на всички ключови обществени системи.