Караджов: Напредъкът по изграждането на жп възел Пловдив е 85%

11 Ноември, 2025 16:45 515 4

Проектът ще бъде готов 2026 г.

Караджов: Напредъкът по изграждането на жп възел Пловдив е 85% - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Това е един от най-сложните и стратегически проекти в железопътния сектор у нас. С него Пловдив получава модерна инфраструктура, изцяло съобразена с европейските стандарти за безопасност и оперативна съвместимост. Железопътният възел Пловдив е ключова пресечна точка, през която преминават над 100 влака всеки ден, което го прави критичен за националната мрежа. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на инспекция на проекта за развитие на железопътен възел Пловдив.

Общата стойност на проекта е над 298 млн. лева, финансиран по Механизма за свързване на Европа и държавния бюджет, като срокът за завършване е юни 2026 г.

Най-голямата трансформация е пробивът под Централна гара Пловдив – двулентов пътен тунел с дължина около 800 метра, от които 580 метра в закрита част. „Пробивът ще осигури директна връзка между северната и южната част на Пловдив и ще реши над 50-годишния проблем на града“, подчерта Караджов. Съоръжението осигурява удобен достъп и до автогарите „Юг“ и „Родопи“, стадион „Спартак“ и търговски и административни зони.

Проектът включва модернизация на коловозите и контактната мрежа, нови системи за сигнализация и телекомуникации, изграждане на нови перони и навеси, съоръжения за хора с намалена подвижност, пешеходни подлези и надлези, шумозащитни съоръжения и модерна отводнителна система.

„По проекта се изпълняват два договора за строителство. Първият обхваща модернизацията на участъците Пловдив-Крумово и Пловдив-Скутаре, включително гарите Пловдив разпределителна, Крумово и Скутаре, като напредъкът е 83%. Вторият договор е за модернизацията на гара Пловдив и изграждането на транспортния пробив, като напредъкът тук е 85%“, каза вицепремиерът Караджов.

Той отбеляза, че паралелно е завършена реконструкцията на Бетоновия мост на стойност близо 5 млн. лв., като движението по него е възстановено от декември 2024 г. „Така осигуряваме две паралелни връзки през железопътната зона, което значително подобрява организацията на трафика“, каза Караджов.

В проверката участваха областният управител на Пловдив Христина Янчева, кметът на града Костадин Димитров, общински съветници, представители на изпълнителя и др.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свинята

    3 1 Отговор
    Защо не е с каска?

    16:49 11.11.2025

  • 2 Гост

    2 0 Отговор
    Тежкото чалгарско корумпе открива....

    16:54 11.11.2025

  • 3 БРАВО

    1 0 Отговор
    Абе, най-добре се развива интермодалния терминал край Пловдив, до с. Златитрап. БДЖ го направи и веднага го "разви" на концесия за 35г на ПИМК!

    16:58 11.11.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    АКО Е КАТО МАГИСТРАЛИТЕ ВИ.....
    ЕВЕНТУАЛНО 3026 ЩЕ Е ГОТОВО....

    17:17 11.11.2025

