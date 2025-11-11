ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил кучето Мая в столичния квартал "Разсадника"

Вълна от обществено недоволство след смъртта на 14-годишното куче Мая, прегазено в столичния квартал "Разсадника", доведе до отстраняването от длъжност на 29-годишния шофьор д-р Ненад Цоневски. От Военномедицинска академия (ВМА), където той работи, официално обявиха, че няма да упражнява служебна дейност до приключване на разследването. От лечебното заведение подчертаха, че оказват пълно съдействие на компетентните органи, но могат да се произнесат само за професионалните, не и за личните качества на служителя си и не толерират прояви на агресия.
Междувременно близо 200 000 души подкрепиха петиция с искане за справедлива присъда, а случаят повдига въпроса какво наказание предвижда законът след последните промени, които криминализират по-строго насилието над животни.
За да се стигне до присъда, разследващите органи първо трябва да докажат вината на шофьора и да установят дали деянието е извършено умишлено, или по непредпазливост. Едва тогава съдът може да определи наказание. След промените в Наказателния кодекс, влезли в сила от 29 юли тази година, санкциите за подобни престъпления са значително завишени.
Според чл. 325б от НК, за проява на жестокост, незаконно умъртвяване или нанасяне на тежко или трайно увреждане на животно, наказанието е лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 1000 до 5000 лева. Законът обаче предвижда и по-тежка квалификация. Ако деянието е извършено с особена жестокост, по мъчителен начин или на публично място, както е в случая с Мая, наказанието е затвор от 2 до 8 години и санкция от 2000 до 10 000 лева.
От полицията съобщиха за NOVA, че от началото на годината до днес по тези членове са образувани 437 досъдебни производства, като 253 от тях вече са изпратени на прокурор.
Инцидентът с Мая е станал сутринта на 9 ноември, когато охранителни камери са заснели как автомобил, управляван от д-р Ненад Доневски, преминава през лежащото на пътя куче. Свидетели, които са се грижили за животното, разказват, че след инцидента то е било в тежко състояние, без да може да движи задната си част, а по-късно е починало.
По думите им първоначалната реакция на шофьора е била да отрече. "Попитахме го директно: "Защо уби кучето?" и той каза: "Не съм убил никакво куче, не знам за какво говорите", разказва един от съседите. Според свидетелите водачът многократно е сменил версията си. Първо заявил, че не е видял животното, после - че е решил, че то вече е било мъртво, и накрая е използвал думите, че „умишлено е умъртвил кучето“.
Именно тези думи могат да се окажат ключови за доказване на умисъл. "Ако се потвърдят пред органите на досъдебното и съдебното производство, може да бъдат причина за доказване на този умисъл", коментира адвокат Петър Бозов, който е участвал в работната група за промените в закона.
Според него анализът на видеозаписа показва, че докато преминаването с предните гуми може да се счете за спорно, последвалите действия на шофьора сочат друго. "Оглежда автомобила и много ясно съзнава какво се случва. Той веднага се качва, без да предприеме каквито и да е мерки, и преминава със задните гуми", анализира адвокатът. Активистът в защита на животните Явор Гечев също е категоричен: "Няма начин да не забележиш толкова едно животно, което стои на едно място, в светлата част на деня, и то с ниска скорост".
Жителите на квартала, които са се грижили за Мая, са категорични: "Това куче имаше огромен дом".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опааа
Коментиран от #54
20:22 11.11.2025
2 Жълтопаветен кучкар
Коментиран от #58, #80
20:23 11.11.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
20:23 11.11.2025
4 Чобанин
Коментиран от #81
20:23 11.11.2025
5 Чистач на кенеф
20:24 11.11.2025
6 Идиоти...
20:25 11.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ДрайвингПлежър
Не може улицата да диктува и да съди - това се прави в един друг строй!
Случващото се е доказателство, че кучелюбците са тотално пропуснати от еволюцията!
Коментиран от #13
20:26 11.11.2025
9 Мдаа
20:29 11.11.2025
10 Мръсната сръбска мастия
Милото куче, не е заслужавало такава смърт.
Коментиран от #12, #19
20:30 11.11.2025
11 Прокурор
20:32 11.11.2025
12 Ама
До коментар #10 от "Мръсната сръбска мастия":Мръсните кучкари заслужавате!
Коментиран от #21
20:32 11.11.2025
13 При държава без курмчия
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Улицата диктува правилата, а те са справедливи!
Тоя сръбски екзекутор, да го прегазят, така, както е убил Мая!
20:33 11.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мнение
20:34 11.11.2025
16 Цивилизация
20:34 11.11.2025
17 НИКО
20:34 11.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ловджия
До коментар #10 от "Мръсната сръбска мастия":Верно, едно време по селата просто всички се прибираха по домовете и пумитат просто ги отстрелвахме като вреден дивеч.
20:34 11.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Докопам ли те
До коментар #12 от "Ама":Ще ти се завие свят!
Вече титзнам lP adressa!
Коментиран от #48
20:35 11.11.2025
22 Лило
20:35 11.11.2025
23 така, така
Правосъдието ни лека-полека ще стане улично и по петиции. После като опре до нас самите ще има да се чудим кой ни е ср.ал в гащичките.
Жалко за ръководството на ВМА - показва, че знания и умения нямат значение. Важно е да сме добре откъм публичност и да угаждаме когато трябва, на когото трябва.
Чудя се защо не се вдигна толкова шум, когато шайка бездомни кучета убиха доктора в Студентски град, заърнал се да изкара старините си в родната България? Живеем в държава на абсурда.
20:35 11.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 За този
Жалко за горката животинка умъртвена по този жесток начин!
20:35 11.11.2025
26 граф Монте Кристо
20:36 11.11.2025
27 Това е просто ИНЦИДЕНТ, а не убийство!
20:36 11.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 По-точно
20:37 11.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Гледаш
Коментиран от #39
20:38 11.11.2025
32 Един
Как майка ти се нарича притежател на куче, ако не к у ч к а р! че триеш всички коментари бе нищо!!!
20:38 11.11.2025
33 Ако бе прегазил Човек...?!
20:39 11.11.2025
34 Смъ
Друг сега го гонят, защото сгазил куче
После ще ревете - "Няма кой да ни лекува".
Коментиран от #42, #46
20:39 11.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ъъъ
Коментиран от #44
20:41 11.11.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Пепеляшка
До коментар #31 от "Гледаш":Да не гледаш огледалото?
Коментиран от #55
20:41 11.11.2025
40 Случай
Возих един възрастен господин в Германия и бях спрял на ервен светофар. Светна зелен и потеглих. В това време изскочи бягащо куче пред гумите на колата, стопанинът му го беше изтървал и аз набих спирачки, за да не го прегазя. Колата зад мен едва успя да реагира и да спре без да се забие в задницата на колата ни. Тогава германецът ми се скара и каза, че ако беше станала катастрофа, аз щях да съм виновен, защото животът на хората е по-важен...
20:41 11.11.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този убиец
До коментар #34 от "Смъ":Не е лекар, а съдист! Този "човек" клел се да помага два пъти прегазва животното и си тръгва без да му помогне!! Този не е лекар, този е убиец!!
Коментиран от #53
20:42 11.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 граф Монте Кристо
20:42 11.11.2025
46 Пък за капак ...
До коментар #34 от "Смъ":...и Тошко-Африкански ги унижи,от трибуната на НС...
20:42 11.11.2025
47 Коста
20:43 11.11.2025
48 Кво?
До коментар #21 от "Докопам ли те":Ще ме лаеш като по мияр и ще ми препикаеш оградата ли?
20:43 11.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Отговорност
Коментиран от #59
20:43 11.11.2025
51 Ицо
20:44 11.11.2025
52 Един
Ку че лю бе ца е Н а г ъ л !
Ку че лю бе ца е Л и ц е м е р е н!
Ку че лю бе ца е А г р е с и в е н!
Закона много ясно е вменил редица задължения на ку че лю би те ли те, но единици собственици ги следват!
Кастриране, регистриране, повод, чистене!
ЕТО ТОВА Е ПРИЧИНАТА ДА ИМА КУЧЕТА ПО УЛИЦИТЕ - ЕТО ТЕЗИ Н А Г Л И "собственици", КОИТО ИСКАТ САМОРАЗПРАВА!!!
20:44 11.11.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 200 хил. петиция ?
До коментар #1 от "Опааа":Значи има 200 хил. паразита на хранилка на НПО
20:45 11.11.2025
55 Не гледам
До коментар #39 от "Пепеляшка":Тебе и те описвам и такива като теб
20:45 11.11.2025
56 Извод
20:45 11.11.2025
57 Статистика
20:46 11.11.2025
58 Трепете си пациенти
До коментар #2 от "Жълтопаветен кучкар":Няма проблем. Какво ви трябва да се занимавате с кучета?
20:46 11.11.2025
59 Рам Там
До коментар #50 от "Отговорност":Ако кучето е било 14-годишно, то е вероятно е било и трудноподвижно и кой знае, какво още. Едва ли някой ще тръгне да гази нарочно куче с лек автомобил и да рискува скъпа повреда.
А за "грижвнцитите" за кучето няма ли глоби, че хранят бездомни животни и замърсяват околната среда?
Коментиран от #67
20:47 11.11.2025
60 ЖЕКО
Коментиран от #66
20:47 11.11.2025
61 ДрайвингПлежър
Но щом кучетата са ви по-важни от докторите, които ви спасяват живота... тая територия е до там!
По-зле се от индийци - за тях поне свещеното животно е крава - но вие сте си роми, за вас бълхарника е на първо място! Плюя на такава държава! Плюя и на такъв народ!
20:47 11.11.2025
62 Бездомните кучета са опасни за движениет
20:47 11.11.2025
63 абвгдеж
Медиите ли съдят или цървулковците от фейса?
20:48 11.11.2025
64 Някъв си
20:48 11.11.2025
65 Другата страна на монетата
Коментиран от #74
20:49 11.11.2025
66 Панко
До коментар #60 от "ЖЕКО":Факти е руска медия.
20:49 11.11.2025
67 Гледахте
До коментар #59 от "Рам Там":Ли видеото как два пъти прегази горското животно. Не е случайно, а умишлен!
20:49 11.11.2025
68 Безотговона е Общината
20:50 11.11.2025
69 Порно
20:50 11.11.2025
70 Парадокс
Коментиран от #72
20:50 11.11.2025
71 зелени чорапи
20:51 11.11.2025
72 Кок е по света
До коментар #70 от "Парадокс":В Германия оставянето на куче на улицата е наказуемо с глоби или дори затвор - до 3 години!
В Германия няма концепция за улично куче да живее свободно на улицата то трябва да има стопанин и подходящо място за живот!!!!
20:52 11.11.2025
73 Възмутен
20:53 11.11.2025
74 ДрайвингПлежър
До коментар #65 от "Другата страна на монетата":Уличните животни НЕ МОЖЕ, а съвсем РЕАЛНО НАПАДАТ!
По 100 нападения на ден се регистрират, и това са само докладваните, с пострадали ухапани!
Тия 200 хиляди умствено ограничени за това нищо не казват!
Да ме извиняват, но аз на тоя доктор медал ще му дам и пари ще дам на всеки който по някакъв начин намали популацията на тия глутници!!!
Има хуманен начин, но точно тия 200 000 реват против него.
Прибиране от улицата, срок за осиновяване - евтаназия! Само че тези наглеци не искат да поемат никаква отговорност! Фалшивия им морал стига само да лаят!
20:53 11.11.2025
75 Радул
20:54 11.11.2025
76 Отвратен
20:55 11.11.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Петър
20:55 11.11.2025
79 Виновна е Общината
20:56 11.11.2025
80 ХЪ ХЪ ЪЪ
До коментар #2 от "Жълтопаветен кучкар":Не е въпроса дали са кучета или хора, въпроса е защо лекар убива живо същество. Сега е куче, утре може да е човек.
20:56 11.11.2025
81 Елена Пловдив
До коментар #4 от "Чобанин":Песоглавец си ти, нещастник! Сигурно си някакъв малоумник или по цял ден пиеш и се въртиш в леглото! Чакаш на пенсията на родителите си, не работиш. Затова си толкова жесток и нагъл! Правилно постъпват от В М А! Откъде накъде такова лечебно заведение, с такъв национален авторитет трябва да страда заради този безумен техен служител? Искаме справедливо наказание , нека всеки от тук нататък да си прави сметката дали ще убива! Срам , срам и огромна болка!4783
20:57 11.11.2025