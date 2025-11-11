Новини
ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил кучето Мая в столичния квартал "Разсадника"

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил кучето Мая в столичния квартал "Разсадника" - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вълна от обществено недоволство след смъртта на 14-годишното куче Мая, прегазено в столичния квартал "Разсадника", доведе до отстраняването от длъжност на 29-годишния шофьор д-р Ненад Цоневски. От Военномедицинска академия (ВМА), където той работи, официално обявиха, че няма да упражнява служебна дейност до приключване на разследването. От лечебното заведение подчертаха, че оказват пълно съдействие на компетентните органи, но могат да се произнесат само за професионалните, не и за личните качества на служителя си и не толерират прояви на агресия.

Междувременно близо 200 000 души подкрепиха петиция с искане за справедлива присъда, а случаят повдига въпроса какво наказание предвижда законът след последните промени, които криминализират по-строго насилието над животни.

За да се стигне до присъда, разследващите органи първо трябва да докажат вината на шофьора и да установят дали деянието е извършено умишлено, или по непредпазливост. Едва тогава съдът може да определи наказание. След промените в Наказателния кодекс, влезли в сила от 29 юли тази година, санкциите за подобни престъпления са значително завишени.

Според чл. 325б от НК, за проява на жестокост, незаконно умъртвяване или нанасяне на тежко или трайно увреждане на животно, наказанието е лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 1000 до 5000 лева. Законът обаче предвижда и по-тежка квалификация. Ако деянието е извършено с особена жестокост, по мъчителен начин или на публично място, както е в случая с Мая, наказанието е затвор от 2 до 8 години и санкция от 2000 до 10 000 лева.

От полицията съобщиха за NOVA, че от началото на годината до днес по тези членове са образувани 437 досъдебни производства, като 253 от тях вече са изпратени на прокурор.

Инцидентът с Мая е станал сутринта на 9 ноември, когато охранителни камери са заснели как автомобил, управляван от д-р Ненад Доневски, преминава през лежащото на пътя куче. Свидетели, които са се грижили за животното, разказват, че след инцидента то е било в тежко състояние, без да може да движи задната си част, а по-късно е починало.

По думите им първоначалната реакция на шофьора е била да отрече. "Попитахме го директно: "Защо уби кучето?" и той каза: "Не съм убил никакво куче, не знам за какво говорите", разказва един от съседите. Според свидетелите водачът многократно е сменил версията си. Първо заявил, че не е видял животното, после - че е решил, че то вече е било мъртво, и накрая е използвал думите, че „умишлено е умъртвил кучето“.

Именно тези думи могат да се окажат ключови за доказване на умисъл. "Ако се потвърдят пред органите на досъдебното и съдебното производство, може да бъдат причина за доказване на този умисъл", коментира адвокат Петър Бозов, който е участвал в работната група за промените в закона.

Според него анализът на видеозаписа показва, че докато преминаването с предните гуми може да се счете за спорно, последвалите действия на шофьора сочат друго. "Оглежда автомобила и много ясно съзнава какво се случва. Той веднага се качва, без да предприеме каквито и да е мерки, и преминава със задните гуми", анализира адвокатът. Активистът в защита на животните Явор Гечев също е категоричен: "Няма начин да не забележиш толкова едно животно, което стои на едно място, в светлата част на деня, и то с ниска скорост".

Жителите на квартала, които са се грижили за Мая, са категорични: "Това куче имаше огромен дом".


  • 1 Опааа

    14 10 Отговор
    Тоя веднага в Белене и минимум 20г.каторга!

    Коментиран от #54

    20:22 11.11.2025

  • 2 Жълтопаветен кучкар

    16 8 Отговор
    Хора може, кучета не може.

    Коментиран от #58, #80

    20:23 11.11.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    11 4 Отговор
    На бесилото и да се предостави в зоопарка на лъвовете!

    20:23 11.11.2025

  • 4 Чобанин

    6 7 Отговор
    Песоглавци мръсни.

    Коментиран от #81

    20:23 11.11.2025

  • 5 Чистач на кенеф

    15 15 Отговор
    Да си ядете лната на п. сетата кучкари вмирисани.

    20:24 11.11.2025

  • 6 Идиоти...

    18 21 Отговор
    Ще отстраняват човек и доктор заради уличен по мияр! Кретените от общината вместо да ги избият ги кастрират ! Все едно че не ви е страх да не ви ухапят , а ви е страх да не ви сексят!

    20:25 11.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ДрайвингПлежър

    15 16 Отговор
    ПО ЗАКОН ВСЕКИ Е НЕВИНЕН ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО!!!
    Не може улицата да диктува и да съди - това се прави в един друг строй!
    Случващото се е доказателство, че кучелюбците са тотално пропуснати от еволюцията!

    Коментиран от #13

    20:26 11.11.2025

  • 9 Мдаа

    16 10 Отговор
    Доктор садист, веднага да му се отнеме правото да лекува!

    20:29 11.11.2025

  • 10 Мръсната сръбска мастия

    16 15 Отговор
    Да бъде кастриран и после изритан от Бг, като му се отнемат всички превилергии с които се е подзвал тук!
    Милото куче, не е заслужавало такава смърт.

    Коментиран от #12, #19

    20:30 11.11.2025

  • 11 Прокурор

    15 8 Отговор
    Значи за прегазено дете на пешеходна пътека три месеца условна, а за умрело пуми пльоснато на средата на платното, ако минеш през него 8 години.

    20:32 11.11.2025

  • 12 Ама

    7 9 Отговор

    До коментар #10 от "Мръсната сръбска мастия":

    Мръсните кучкари заслужавате!

    Коментиран от #21

    20:32 11.11.2025

  • 13 При държава без курмчия

    9 11 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Улицата диктува правилата, а те са справедливи!
    Тоя сръбски екзекутор, да го прегазят, така, както е убил Мая!

    20:33 11.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мнение

    15 6 Отговор
    Тези, на които уж им е жал за кучето са ЛИЦЕМЕРИ! Защо не са го взели в дома си, не са го завели на ветеринар, не са го чипирали, не са го разхождали, не са поели истинска ОТГОВОРНОСТ за това куче, да не спи пред гаражи и улици, където може да бъде прегазено?! Защо?! Защото мислят, че като му подхвърлят малко храна се чувстват "спасители"! Ами не сте!! Вие сте виновни, че е прегазено, защото сте го оставили на произвола, а то е загубило своите инстинкти!

    20:34 11.11.2025

  • 16 Цивилизация

    9 4 Отговор
    Глоба до 500 лв., ако храниш бездомни кучета в Кричим

    20:34 11.11.2025

  • 17 НИКО

    15 2 Отговор
    ЗА ТРИТЕ УБИТИ МОМЧЕТА В РАЗГРАД БЪЛГАРИТЕ ИДИОТИ МЪЛЧАТ , А ЗА ЕДНО УЛИЧНО КУЧЕ И ПРИСЪДА ВЕЧЕ ИЗДАДОХТЕ, Е С ТАКИВА ХОРА БЪЛГАРИЯ СКОРО НЯМА ДА СЕ ОПРАВИ, НЕ НАРОД А МЪРША

    20:34 11.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ловджия

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Мръсната сръбска мастия":

    Верно, едно време по селата просто всички се прибираха по домовете и пумитат просто ги отстрелвахме като вреден дивеч.

    20:34 11.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Докопам ли те

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ама":

    Ще ти се завие свят!
    Вече титзнам lP adressa!

    Коментиран от #48

    20:35 11.11.2025

  • 22 Лило

    5 3 Отговор
    Целта на Общината трябва да е: да не се оставят улични животни и да се осигури безопасност за хората.

    20:35 11.11.2025

  • 23 така, така

    11 4 Отговор
    Еми живеем в държава на абсурда. Всичко, което ни се случва си го заслужаваме.
    Правосъдието ни лека-полека ще стане улично и по петиции. После като опре до нас самите ще има да се чудим кой ни е ср.ал в гащичките.
    Жалко за ръководството на ВМА - показва, че знания и умения нямат значение. Важно е да сме добре откъм публичност и да угаждаме когато трябва, на когото трябва.
    Чудя се защо не се вдигна толкова шум, когато шайка бездомни кучета убиха доктора в Студентски град, заърнал се да изкара старините си в родната България? Живеем в държава на абсурда.

    20:35 11.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 За този

    4 8 Отговор
    Няма дума с, която да го определиш всяка ще е мека за този индивид!!! Ще си получи заслуженото някой ден БОГ ще го съди защото няма да получи адекватно наказание от нашите закони!!!
    Жалко за горката животинка умъртвена по този жесток начин!

    20:35 11.11.2025

  • 26 граф Монте Кристо

    9 5 Отговор
    Това е поредната извратеняшка вакханалия за изместване на нормалния човешки морал и заместването му с прекомерна грижа за животните.

    20:36 11.11.2025

  • 27 Това е просто ИНЦИДЕНТ, а не убийство!

    9 5 Отговор
    Шофьорът, който случайно прегазва куче, не е пряко виновен. Основната отговорност е системна на Общината или органите, които не осигуряват безопасни условия за животните и за движението.

    20:36 11.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 По-точно

    9 6 Отговор
    Личната вина на шофьора е минимална, а виновникът в системата е Общината, защото е позволила животните да бъдат на улицата.

    20:37 11.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гледаш

    7 6 Отговор
    Гледаш го - куче… мърляво, проскубано, а в очите - човек! Гледаш го - човек, наконтен, облечен, а в душата… в душата помияр…

    Коментиран от #39

    20:38 11.11.2025

  • 32 Един

    0 2 Отговор
    Мода да ТИ ГО Н А Ч У К А М!!!
    Как майка ти се нарича притежател на куче, ако не к у ч к а р! че триеш всички коментари бе нищо!!!

    20:38 11.11.2025

  • 33 Ако бе прегазил Човек...?!

    10 3 Отговор
    Нямаше да се вдигне такава голяма патардия...!

    20:39 11.11.2025

  • 34 Смъ

    7 6 Отговор
    Един лекар го убиха в автобус
    Друг сега го гонят, защото сгазил куче

    После ще ревете - "Няма кой да ни лекува".

    Коментиран от #42, #46

    20:39 11.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ъъъ

    8 3 Отговор
    Почва да става някаква джендъpска лудница вcе едно е някакъв маcов убиец тоя!?

    Коментиран от #44

    20:41 11.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пепеляшка

    0 4 Отговор

    До коментар #31 от "Гледаш":

    Да не гледаш огледалото?

    Коментиран от #55

    20:41 11.11.2025

  • 40 Случай

    5 2 Отговор
    В Германия подобен случай би се разглеждал като трагичен инцидент!
    Возих един възрастен господин в Германия и бях спрял на ервен светофар. Светна зелен и потеглих. В това време изскочи бягащо куче пред гумите на колата, стопанинът му го беше изтървал и аз набих спирачки, за да не го прегазя. Колата зад мен едва успя да реагира и да спре без да се забие в задницата на колата ни. Тогава германецът ми се скара и каза, че ако беше станала катастрофа, аз щях да съм виновен, защото животът на хората е по-важен...

    20:41 11.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този убиец

    4 6 Отговор

    До коментар #34 от "Смъ":

    Не е лекар, а съдист! Този "човек" клел се да помага два пъти прегазва животното и си тръгва без да му помогне!! Този не е лекар, този е убиец!!

    Коментиран от #53

    20:42 11.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 граф Монте Кристо

    4 3 Отговор
    Управляват ни абсолютни боклуци и съм убеден ,че е са дали изин на тая грязная кампания ,срещу един хирург,лекар,с най-хуманната професия,заради едно старо куче,на 14г. е било на предела,повечето доживяват до 10 г. така че това е било грохнало от старост и затова не е успяло да се отдръпне или дори не е усетило ,че колата го наближава.И го оревават като човек,това е някакво извращение и буди недоумение ,просто е нелепо.

    20:42 11.11.2025

  • 46 Пък за капак ...

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Смъ":

    ...и Тошко-Африкански ги унижи,от трибуната на НС...

    20:42 11.11.2025

  • 47 Коста

    4 0 Отговор
    Шофьорът НЕ е виновен!!! Виновни са от Общината в София, че са оставили безпризорни кучета на места, където могат да бъдат прегазени!!!

    20:43 11.11.2025

  • 48 Кво?

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Докопам ли те":

    Ще ме лаеш като по мияр и ще ми препикаеш оградата ли?

    20:43 11.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Отговорност

    6 0 Отговор
    Ако кучето е бездомно, то няма конкретен стопанин. В този случай общинските органи са отговорни за управлението на бездомните животни чрез приюти, кастрация и контрол.Когато животните спят на места, където те могат да бъдат наранени от движението, това е резултат от системна липса на контрол, а не лична вина на шофьора.

    Коментиран от #59

    20:43 11.11.2025

  • 51 Ицо

    5 1 Отговор
    Хора спите , направете петиция за малтретираното дете в Каблешково , а не да си затваряме очите , защото следващото дете може да е нашето.

    20:44 11.11.2025

  • 52 Един

    6 0 Отговор
    Няма по-големи престъпници от притежателите на кучета!!!
    Ку че лю бе ца е Н а г ъ л !
    Ку че лю бе ца е Л и ц е м е р е н!
    Ку че лю бе ца е А г р е с и в е н!

    Закона много ясно е вменил редица задължения на ку че лю би те ли те, но единици собственици ги следват!
    Кастриране, регистриране, повод, чистене!
    ЕТО ТОВА Е ПРИЧИНАТА ДА ИМА КУЧЕТА ПО УЛИЦИТЕ - ЕТО ТЕЗИ Н А Г Л И "собственици", КОИТО ИСКАТ САМОРАЗПРАВА!!!

    20:44 11.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 200 хил. петиция ?

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    Значи има 200 хил. паразита на хранилка на НПО

    20:45 11.11.2025

  • 55 Не гледам

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Пепеляшка":

    Тебе и те описвам и такива като теб

    20:45 11.11.2025

  • 56 Извод

    4 1 Отговор
    Уличните кучета представляват опасност за движението по улиците. Това е една от основните причини, поради които Германия и други цивилизовани страни имат строги закони и система за контрол на животните, за да няма животни по улиците.

    20:45 11.11.2025

  • 57 Статистика

    2 0 Отговор
    В страни с голям брой улични кучета (като някои части на България, Индия или Турция) пътни инциденти с участието на животни са често срещани, а в Германия, където уличните кучета почти липсват, такива инциденти са изключително редки.

    20:46 11.11.2025

  • 58 Трепете си пациенти

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Жълтопаветен кучкар":

    Няма проблем. Какво ви трябва да се занимавате с кучета?

    20:46 11.11.2025

  • 59 Рам Там

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Отговорност":

    Ако кучето е било 14-годишно, то е вероятно е било и трудноподвижно и кой знае, какво още. Едва ли някой ще тръгне да гази нарочно куче с лек автомобил и да рискува скъпа повреда.

    А за "грижвнцитите" за кучето няма ли глоби, че хранят бездомни животни и замърсяват околната среда?

    Коментиран от #67

    20:47 11.11.2025

  • 60 ЖЕКО

    3 0 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ЗАГИВА А СОРОСКИТЕ МЕДИИ НИ ЗАНИМАВАТ С ГЛУПОСТИ , СЛЕД НОВА ГОДИНА ВЕЧЕ ЩЕ СМЕ ПОД ДЪНОТО, НЯМА БЕНЗИН, НЯМА ПАРИ ЖИВОТА СТАВА НЕПОНОСИМ АМЕРИКАНЦИТЕ НИ ПОКАЗАХА ЧЕ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ БЪЛГАРСКИ РОБИ

    Коментиран от #66

    20:47 11.11.2025

  • 61 ДрайвингПлежър

    4 2 Отговор
    Рев за едни 14 годишно куче, което и без това е било с двата крака в гроба - вероятно за това не се е мръднало и е било сгазено! От безхаберието на живущите, от безхаберието на общината! ЧОВЕКА ВИНА, ЧЕ Е МИНАЛ ПРЕЗ НЕГО НЯМА!
    Но щом кучетата са ви по-важни от докторите, които ви спасяват живота... тая територия е до там!
    По-зле се от индийци - за тях поне свещеното животно е крава - но вие сте си роми, за вас бълхарника е на първо място! Плюя на такава държава! Плюя и на такъв народ!

    20:47 11.11.2025

  • 62 Бездомните кучета са опасни за движениет

    4 1 Отговор
    В район с множество улични кучета шофьорите често намаляват скоростта или се отклоняват, създавайки предпоставки за верижни сблъсъци

    20:47 11.11.2025

  • 63 абвгдеж

    5 0 Отговор
    И как така ще отстраняваш някого от работа без да е доказана вината му, че действието е умишлено?
    Медиите ли съдят или цървулковците от фейса?

    20:48 11.11.2025

  • 64 Някъв си

    3 0 Отговор
    Вдигат ти данъци, осигуровки. гориво, храна, такса водомери и какво ли не....НИЩО. За жалост убито животинче 100к подписи, протести, изявления. Вместо да се бутате в столицата. Моля да си отидем по селата и да си гледаме животниките и природата.

    20:48 11.11.2025

  • 65 Другата страна на монетата

    3 1 Отговор
    Бездомните кучета са пряка опасност за пешеходци и велосипедисти. Уличните кучета могат да нападнат хора, особено деца, стари хора или велосипедисти, което води до падания и наранявания, а понякога и до пътни инциденти.

    Коментиран от #74

    20:49 11.11.2025

  • 66 Панко

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "ЖЕКО":

    Факти е руска медия.

    20:49 11.11.2025

  • 67 Гледахте

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "Рам Там":

    Ли видеото как два пъти прегази горското животно. Не е случайно, а умишлен!

    20:49 11.11.2025

  • 68 Безотговона е Общината

    2 0 Отговор
    Кучетата могат внезапно да се появят на пътното платно, което кара шофьорите да спират рязко или да отбиват, рискувайки катастрофа. Могат да загинат хора! Стресът на животното може да го накара да тича в различни посоки, което увеличава риска от удар.

    20:50 11.11.2025

  • 69 Порно

    2 0 Отговор
    Прекалявате с тия помияри, човекът наистина не го видя. Бил го сгазил и със задните гуми? То е било мъртво животното, грешката му е, че не дръпна трупа.

    20:50 11.11.2025

  • 70 Парадокс

    3 0 Отговор
    Храненето на кучета по улиците в Германия се третира като поощряване на животното да остане без стопанин!!Ако някой се грижи за такова животно, обикновено се координира с приюти или доброволчески организации, които поемат животното или осигуряват постоянна грижа. В Германия е забранено да се хранят дори гълъбите и лебедите!!! Има глоби! Те сами си намират нужната храна.

    Коментиран от #72

    20:50 11.11.2025

  • 71 зелени чорапи

    3 0 Отговор
    Защо никой от тези,дето ги дадоха ,че протестират и пишат,не взе това куче и не го гледа в дома си?

    20:51 11.11.2025

  • 72 Кок е по света

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "Парадокс":

    В Германия оставянето на куче на улицата е наказуемо с глоби или дори затвор - до 3 години!
    В Германия няма концепция за улично куче да живее свободно на улицата то трябва да има стопанин и подходящо място за живот!!!!

    20:52 11.11.2025

  • 73 Възмутен

    2 0 Отговор
    Такова нещо като бездомно куче трябваше много отдавна да изчезне! Всяко куче трябва да има стопанин вписан в регистър, който да носи отговорност за действията питомеца му. Всяко куче без стопанин, да се прибира в приют за 2 седмици и ако никой не го осинови, да се предава на екарисаж - това е цивилизовано разумно решение на проблима, останалото са брътвежи на разни стари моми и зруги ментално повредени човечета.

    20:53 11.11.2025

  • 74 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Другата страна на монетата":

    Уличните животни НЕ МОЖЕ, а съвсем РЕАЛНО НАПАДАТ!
    По 100 нападения на ден се регистрират, и това са само докладваните, с пострадали ухапани!

    Тия 200 хиляди умствено ограничени за това нищо не казват!
    Да ме извиняват, но аз на тоя доктор медал ще му дам и пари ще дам на всеки който по някакъв начин намали популацията на тия глутници!!!

    Има хуманен начин, но точно тия 200 000 реват против него.
    Прибиране от улицата, срок за осиновяване - евтаназия! Само че тези наглеци не искат да поемат никаква отговорност! Фалшивия им морал стига само да лаят!

    20:53 11.11.2025

  • 75 Радул

    1 0 Отговор
    Уличните кучета представляват риск за хора и автомобили, а същевременно самите животни често живеят в тежки условия.

    20:54 11.11.2025

  • 76 Отвратен

    0 0 Отговор
    ЗАЩО ХОРА,КОИТО МАЛКО ПОСТИГНАТ СЛАВА,ПРЕВИЛЕГИИ ИЛИ УСПЕХИ В НЕЩО ,ЗАПОЧВАТ ДА СИ МИСЛЯТ ЧЕ, СА НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ ОКОЛНИЯ СВЯТ? ТАКА Е С ПОЛИТИЦИ ,КМЕТОВЕ, АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ? СИГУРНО Е ДОБЪР ЛЕКАР,НО С ТАЗИ ПОСТЪПКА СИ ПОГУБВА КАРИЕРАТА И УСЛОЖНЯВА ЖИВОТА!

    20:55 11.11.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Петър

    2 0 Отговор
    В България законите НЕ СЕ ПРИЛАГАТ! В България има ниска култура на отговорно притежание на домашни любимци! Има безконтролно размножаване на кучета, които след това остават на улицата. бездомните кучета се появяват там, където има комбинация от слабо регулиране, липса на инфраструктура и социална култура, която не наказва изоставянето.

    20:55 11.11.2025

  • 79 Виновна е Общината

    1 0 Отговор
    Виновта е Общината! Тези бездомни кучета нямат място по улиците на цивилизована държава като България! Те могат да предизвикат катастрофи и са опасни. Всички бездомни кучета трябва да се приберат в ПРИЮТИ!!! Горкото куче!

    20:56 11.11.2025

  • 80 ХЪ ХЪ ЪЪ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Жълтопаветен кучкар":

    Не е въпроса дали са кучета или хора, въпроса е защо лекар убива живо същество. Сега е куче, утре може да е човек.

    20:56 11.11.2025

  • 81 Елена Пловдив

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чобанин":

    Песоглавец си ти, нещастник! Сигурно си някакъв малоумник или по цял ден пиеш и се въртиш в леглото! Чакаш на пенсията на родителите си, не работиш. Затова си толкова жесток и нагъл! Правилно постъпват от В М А! Откъде накъде такова лечебно заведение, с такъв национален авторитет трябва да страда заради този безумен техен служител? Искаме справедливо наказание , нека всеки от тук нататък да си прави сметката дали ще убива! Срам , срам и огромна болка!4783

    20:57 11.11.2025

