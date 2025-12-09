Новини
Доц. Любомир Киров: Няма данни за грипна вълна, обстановката остава спокойна

9 Декември, 2025 08:34

Ваксинирането срещу грип у нас има един много положителен ръст нагоре, което оказва своето влияние

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Епидемиологичната обстановка в страната в началото на декември остава спокойна, а интересът към ваксинацията срещу грип расте. Това коментира в "Денят започва" по БНТ доц. Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

„Много по-безопасно влязохме в декември, отколкото влизаме в бюджета,“ коментира с усмивка доц. Любомир Киров, отбелязвайки, че епидемиологичната картина към момента е спокойна.

По думите му, няма данни за начало на грипна вълна:

„Снощи направих едно бързо епидемиологично проучване с моите колеги. Наистина не може да се каже, че има нито вълна в момента, нито пък начало на някаква епидемия от грип. Няма такива данни“, каза той.

Той уточни, че изолираните случаи са редки, а други сезонни вируси се срещат в обичайните за сезона нива. Доц. Киров обясни, че по-топлото време през декември имат положителен ефект върху разпространението на вируси:

Той отчете, че значителният ръст във ваксинирането срещу грип също допринася за по-спокойната картина.

„Ваксинирането срещу грип у нас има един много положителен ръст нагоре, което си оказва своето влияние.“

Той коментира и защо не се поръчват повече ваксини:

„Грехота е да се поръчват много ваксини, пък вземат, че останат. Те са само за сезона и ако не бъдат употребени – стават излишни.“

Доц. Киров коментира и темата за финансовата рамка на НЗОК:

„В предишния бюджет не се виждахме – нищо не се спомена за тези, които специализират обща медицина. Надявам се сега плащането да се отнася за абсолютно всички", каза доц. Киров и допълни, че през последните две години интересът към специалността се увеличава:

На въпрос дали ще настояват за увеличаване на потребителската такса, той заяви:

„Ние сме го предложили и считам, че е обидно да предлагаш през 2–3 месеца едно и също на едни и същи хора. Сега да си вземат бележка и да мислят. Надявам се, че и това ще се случи.“


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Я гле...!? А едни други кикимори вещаят апокалипсис през ден !

    08:37 09.12.2025

  • 2 бизнес с ваксини

    0 0 Отговор
    преди 5 години изхвърлиха милиони ойро в кенефа

    08:51 09.12.2025

