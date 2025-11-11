Новини
Васил Терзиев за проблемите с боклука: Днес можем да кажем, че сме овладели криза, която изглеждаше невъзможна

11 Ноември, 2025 22:25 592 10

Столичното предприятие за третиране на отпадъци – заводът, който дълги години беше символ на неефективност – сега е гръбнакът на цялата система, коментира още кметът на столицата

Васил Терзиев за проблемите с боклука: Днес можем да кажем, че сме овладели криза, която изглеждаше невъзможна - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Когато политическите ни опоненти говорят за сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село" като за криза, удобно пропускат да отбележат в какво състояние заварихме системата в София. Заварихме град, който беше на ръба на екологична криза – депото за отпадъци можеше да бъде запълнено само след няколко месеца. Заводът, в който трябва да се рециклира, почти не работеше, източваха се милиони, а огромна част от боклука просто се заравяше в земята.

Това беше реална заплаха за реална криза. Поехме отговорност да променим системата, започвайки от нейния край, който остава невидим за хората.

Затова за мен темата за управлението на отпадъците не е просто административна – тя е лична и вече е свързана с успех, който вярвам, че е устойчив.

Тя е и въпрос на морал – на това какво оставяме след себе си и как гледаме на общото ни усилие като граждани.

Днес можем да кажем, че сме овладели криза, която изглеждаше невъзможна.

Това публикува на страницата си във фейсбук кметът на София Васил Терзиев относно проблемите с боклука в различни райони на града. Ето и още от думите на Терзиев:

Столичното предприятие за третиране на отпадъци – заводът, който дълги години беше символ на неефективност – сега е гръбнакът на цялата система.

Заводът е произвел за 2025 година над 100 000 тона RDF гориво, приходите от рециклируеми материали надхвърлиха 1,7 млн. лв., а депонираните отпадъци намаляха в пъти и продължават да намаляват.

Това означава по-малко боклук под земята, по-чиста околна среда и повече пари, върнати в бюджета на София.

Но за да продължим напред, трябва да укрепим онова, което вече доказва, че работи.

Тази седмица внесохме доклад за увеличаване на капацитета на СПТО – за да можем да реагираме по-бързо, по-ефективно и независимо от частни интереси. Надяваме се на същата подкрепа, каквато Столичният общински съвет вече даде за „Софекострой“.

Вярваме, че сега всички ще застанат зад предприятието, което се доказа в най-трудните моменти – зад СПТО, заводът, който изнесе кризата в "Люлин" и "Красно село" на гръб и не спря нито за ден.

Да, имаме още неудобства и трудности. Но вече имаме и система, която работи. И хора, които вярват, че промяната не е лозунг, а ежедневна работа.

Нашата цел е проста – София да има стабилен, прозрачен и устойчив модел за управление на отпадъците, който не може да бъде изнудван, манипулиран или спиран от външни интереси.

Няма да се уморя да повтарям:

- Разделното събиране трябва да ни стане най-добър приятел.

- Всяко нещо, което влезе в цветните контейнери, не излиза от джоба ни.


София / България
  • 1 Пич

    3 1 Отговор
    Терзиев !!! Ако назначиш читави боклукчии , ще те изхвърлят в Суходол !!!

    22:37 11.11.2025

  • 2 Въпрос

    5 5 Отговор
    Защо под пасквилите за костя копейкин най-редовно коментарите са забранени гхей ли е??

    Коментиран от #7

    22:44 11.11.2025

  • 3 Перо

    9 1 Отговор
    Пълен тъпунгер, разглезен от мама и тати и неразбиращ от нищо! Умряха им връзките на старите и служебната информация и го пуснаха на общинска служба!

    22:45 11.11.2025

  • 4 Промяна

    7 1 Отговор
    ВИЕ ДА НЕ СТЕ СЛЯП ИЛИ НЕ СТЕ КМЕТ ЛИ КАКВО БЪЛНУВАТЕ ШУМА МИЗЕРИЯ КАЛ ПЛЪХОВЕЭМИЗЕРИЯ Е НАВЪН ГОСПОДИНЕЕЕЕЕЕ КОГО ЛЪЖЕТЕ ТАКОВА НАГЛОСТ ОСТАВКА

    22:46 11.11.2025

  • 5 Стара чанта

    3 1 Отговор
    Плямпалá ! Младите, нищо неможещи сд у ха ни пр о ст и тари кат чета / или по- точно ТАТИкатчета /!

    22:49 11.11.2025

  • 6 оня с питон.я

    2 2 Отговор
    С Бойко направихте София се едно сме в Бангладеш ама на швейцарски цени.

    23:02 11.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Някой

    3 1 Отговор
    Сега пък заводът за боклук му е виновен за извозването... Който завод, защо не заравяше под земята до преди него? Защото помня, че след скандала, който Терзийски по-рано се опитваше да омаловажи, имаше само малък повърхностен слой закопано.
    Изглежда, че ще се избира фирмата на Доган по подобна схема като Хемус.

    23:16 11.11.2025

  • 10 Пълен Провал

    3 1 Отговор
    Си, веске. Няма страшно, сета като завари ще затрупа и няма да личи. А и имаш цели 4 снегорина за София

    23:25 11.11.2025

