Караджов: През януари 2026 г. ще обявим втората процедура за електрически зарядни станции на стойност 19,5 млн. лева

12 Ноември, 2025 09:10 515 4

Сред основните пътни проекти с отчетлив напредък той посочи автомагистрала „Русе – Велико Търново“

Караджов: През януари 2026 г. ще обявим втората процедура за електрически зарядни станции на стойност 19,5 млн. лева - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Втората процедура за изграждане на електрически зарядни станции на стойност 19,5 млн. лв. ще бъде обявена през януари 2026 г. По първата процедура, на стойност 10 млн. лв., бяха подадени 11 проектни предложения, които са в процес на оценка. Така с общия пакет от близо 30 млн. лв. ще бъдат положени основите на национална мрежа от бързи зарядни станции. Това заяви заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при откриването на осмото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027, което се провежда в Пловдив.

Вицепремиерът отбеляза, че през последната година Министерството на транспорта и съобщенията е постигнало сериозен напредък в изпълнението на програмата, въпреки забавянията от предходните години. „Почти 3 млрд. лв. са договорените средства, разплатените са над 658 млн. лв., а през последните шест месеца са сключени нови договори за над 1,25 млрд. лв.“, подчерта Караджов.

Сред основните пътни проекти с отчетлив напредък той посочи автомагистрала „Русе – Велико Търново“, по която вече има разплащания от почти 176 млн. лв., и автомагистрала „Европа“, по която е извършено финално плащане от 85 млн. лв.

„В железопътния сектор приоритет остава завършването на жп линиите „Пловдив–Бургас“, „Волуяк–Драгоман“ и „Елин Пелин–Костенец“ – ключови за националната и европейската свързаност“, заяви още министърът. Той допълни, че Тунел 2 в участъка „Елин Пелин–Костенец“ е едно от най-големите инженерни предизвикателства в страната и се следи ежедневно с повишени мерки за контрол.

Вицепремиерът обърна внимание и на интермодалния транспорт, като съобщи, че в момента са в процес на одобрение проектите за интермодални терминали в Русе, София, Горна Оряховица и Видин. „45% от всички средства по програмата са насочени към Северна България – това представлява целенасочена политика за сближаване и намаляване на регионалните различия“, подчерта Караджов.

В заседанието участваха Андреас фон Буш – ръководител на отдел „България, Унгария и Словения“ в ГД „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия, както и представители на Управляващия орган на Програмата „Транспортна свързаност“ 2021–2027, бенефициенти, институции и неправителствени организации.


  • 1 Винченцо Андолини

    5 0 Отговор
    Р0з0вите понита напират да си зареждат тротинетките.
    Даже опашки ще има.

    09:15 12.11.2025

  • 2 Тези нямат

    4 0 Отговор
    спиране в кражбите. Като за последно.

    09:16 12.11.2025

  • 3 АМАH OT ИДИOTИ

    5 0 Отговор
    20 МИЛИОНА СА НИЩО 😝
    БРАВО НА КАРАДЖОВ 😆
    ВСИЧКО Е НАРЕД В KOЧИHATA, CAMO 3APЯДНИТЕ ЗА TPOTИНЕТКИ НИ Е ПРОБЛЕМ.

    09:17 12.11.2025

  • 4 обирджии

    2 0 Отговор
    продават ток на петорни цени и никой не казва нищо

    09:30 12.11.2025

