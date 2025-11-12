Новини
Борисов: Ако президентът не наложи вето за "Лукойл", още на следващия ден ще назначим особен управител

12 Ноември, 2025 09:18 934 69

План А е да получим дерогация, допълни той

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

План А е да получим дерогация, а в момента работим добре с ръководството. Имаме запаси от бензин за 6 месеца, дизел - за 4, а керосин - за 2. Ако президентът не наложи вето на закона за "Лукойл", още на следващия ден ще назначим особен управител, имаме готово име. То е съгласувано с партньорите, става дума за българин. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той коментира и думите на държавния глава, че ако целта на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили особен управител: "Единствената роля на президента е да върне с вето или да пусне някой определен закон. Той се е подразнил от едно поверително писмо - там приветстват България като най-добра, най-бърза и правилно действаща в законодателството".

"Можем веднага да назначим особен управител, но министър Станков пред парламента ще разкаже какво е направено до момента. Мога да уверя Радев, че всяко наше действие се съгласува с ЕК, с енергийното министерство на САЩ и с OFAC. Единствено го моля да се произнесе сега дали ще пусне закона за "Лукойл", а не в последния момент. Ако наложи вето, да имаме време да го преодолеем, защото иначе имаме още една процедура. Делян Пеевски, Кирил Петков или Асен Василев няма да вземат рафинерията, ще вземем геостратегическо решения с нашите партньори", коментира Борисов.

Бюджет 2026

По думите му България има най-ниските данъци и дивиденти в ЕС. "Има десетки хиляди хора, които си слагат заплати от милион на месец. Те изкривяват средната заплата, тя повлича минималната, а оттам автоматично започват да се увеличават всички разходи в държавата. Съгласих се с БСП за бюджета, но за следващия ще трябва те да се съобразяват. Според синдикатите 28 млрд. лева са раздадени дивиденти. Ако таванът на заплатите е 4000 лева, но получаваш 100 000, какво правиш с останалите 96 000, на които не плащаш осигуровки? Синдикатите и работодателите по тяхно желание дойдоха в централата на ГЕРБ - обясних им, че всички ще се опитаме всички заедно да оправим държавата, а това изисква разбирането на всички. Ако правителството намали заплатите сега, това ще компрометира еврозоната. Никога няма да се съгласим да се увеличи ДДС", смята Борисов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    33 1 Отговор
    Много ясно че ще наложи. Не се ъпитвай да извъртиш нещата така, че той да е виновен за това че ще има проблеми с работата на рафинерията и наличието на горива.

    Коментиран от #21, #43

    09:20 12.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    36 1 Отговор
    Шиши ще нареже Нефтохим Бургас и ще внася горива по 5 лв литър.Ще стане милиардер като Домусчиеви които нарязаха българският флот.

    09:21 12.11.2025

  • 3 Румен Чорапа

    5 24 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте.

    Коментиран от #33

    09:21 12.11.2025

  • 4 тиквата

    32 2 Отговор
    да знаета аз никога не лъжа нищо, че ме осъдиха три пъти за лъжа.

    Коментиран от #44

    09:21 12.11.2025

  • 5 хаберих

    10 1 Отговор
    Как да разсмеем една жена?:
    1. Заставаме с ръце на кръста срещу нея.
    2. Поглеждаме я страшно в очите.
    3. Изричаме на висок глас “-Тук командвам аз!”.

    09:21 12.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    28 2 Отговор
    Бойко звънял на Тръмп но оня му затворил телефона.Така се говори в София.

    Коментиран от #20, #68

    09:22 12.11.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    31 1 Отговор
    Абе защо вече не тичкаш при твоя преАтел Тръмп да искаш дерогация❓

    А да , защото се обяви за преАтел на неговия враг Шорош❗

    Коментиран от #19

    09:22 12.11.2025

  • 8 Ганя Путинофила

    17 2 Отговор
    Тръмп го мушна мощно на Ганя.

    09:22 12.11.2025

  • 9 Народе!

    29 1 Отговор
    Хващайте саповете и да се вдигаме! Тикви и прасета да изринем, че жална ни майка...

    Коментиран от #51

    09:22 12.11.2025

  • 10 бочко

    25 0 Отговор
    Бочко, то е ясно, че сте ни продали на "партньорите", ама питахте ли руските собственици, как ще живеете след това?

    09:22 12.11.2025

  • 11 Сталин

    31 1 Отговор
    Помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    Коментиран от #30

    09:23 12.11.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    3 32 Отговор
    Велик българин, голям държавник и политик, строителят на съвременна България. Без Бойко Борисов, България е загубена. Такъв държавник се ражда веднъж на 1000 години.

    Коментиран от #16

    09:23 12.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 трясъ

    15 0 Отговор
    По борисовски:....ще назначим обособен управител...

    09:23 12.11.2025

  • 15 Гласове от зайчарника в Банкя

    20 1 Отговор
    Идеален момент за Бацо да подари една рафинерийка на брат Шишо за да го остави още малко да се радва на власчица😉

    Коментиран от #25, #46

    09:23 12.11.2025

  • 16 Сталин

    16 1 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Данко ти ква трева пушиш

    09:24 12.11.2025

  • 17 НАШ ЧИЛЯК

    14 0 Отговор
    А "ОСОБЕНИЯ" ,.....ТИ ИЛИ ШИШ КО ЩЕ ГО ПОСОЧИ.........?

    Коментиран от #27

    09:24 12.11.2025

  • 18 Тиквата крадлив мафиот

    19 1 Отговор
    Боко с шиши ще крадат здраво

    Коментиран от #49

    09:24 12.11.2025

  • 19 Последния Софиянец

    20 1 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    В София има слух че Тръмп затворил телефона на Бойко.

    Коментиран от #54

    09:24 12.11.2025

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    21 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Вече цяла година ТръмПича не иска
    нито да изпрати, нито да приеме
    посланик във и от България❗
    Това го вижда цяла България ❗

    09:25 12.11.2025

  • 21 Защооооо

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Защо Булката Борисов не е в затвора?! Крадливият Тиквоний Борисович бърза към поредната си огромна кражба.

    09:25 12.11.2025

  • 22 пешо

    21 0 Отговор
    докато тая мутра и свинята са в политиката българия не я очаква нищо хубаво

    09:26 12.11.2025

  • 23 хан Кубрат

    15 1 Отговор
    БълГария - Велик Абсурдистан ко стаа ве...
    Как е великата, 36 годишна, свобода и демокрация в условията на див капитализъм?
    Наядохте ли са на банани...?
    Подготвехте ли са за едно яку повишение на цените, ама наистина яку, след като след десетина дни Нефтохима, който руснаците построиха, ша спре да работи?
    Горива ша внесат, ама нале ни си мислите, че там откъдето ги внесат, ша са по-евтинки от там от където ги внасят?

    09:26 12.11.2025

  • 24 Българин 🇧🇬

    11 1 Отговор
    Радев нали вече отговори , че очаква управител , а законово въпроса е уреден още 2023г . Въпросът е , че измененията в правомощията му ,( да придава Нефтохима ) , приети сега от Баце , Шиши и партиите-васали , са далеч от интересите на България и предпоставка за огромно мазало в енергетиката и националната сигурност .

    09:26 12.11.2025

  • 25 илич

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    Или на животец, ама вече какъв живот е това?

    09:26 12.11.2025

  • 26 Бойко Разбойко

    13 0 Отговор
    Ще назначим управител на чекмеджето.

    09:26 12.11.2025

  • 27 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "НАШ ЧИЛЯК":

    Жената винаги има последната дума. Значи бойко

    09:26 12.11.2025

  • 28 Най- честния лъжец

    12 0 Отговор
    В световен мащаб!

    09:27 12.11.2025

  • 29 Само питам

    9 0 Отговор
    Тоя чува ли се какви ги говори ?
    Къде са тия горива за 6 месеца ??!!
    Ама ако свършат горивата за две седмици - тогава какво ?
    Ще си направи ли харакири или пак ще разправя че журналистите са го цитирали погрешно ?

    Коментиран от #55

    09:27 12.11.2025

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Помним и как Буцан даде ПЕТ мЕлЕарда наши пари за некви самоНЕЛЕТИ❗Дето верно НЕ ЛЕТЯТ❗

    09:27 12.11.2025

  • 31 Дедо

    8 0 Отговор
    Посред зима като стане нафтата 3лв и отгоре и ми се струва, че ще се поизнервят избирателите и ще стане патаклама. За Пеевски може да се говори с американците ,а за нафтата....

    09:28 12.11.2025

  • 32 Емигрант

    14 1 Отговор
    Абе българчета страхливи, не забелязвате ли, че живеете в по-опзсна диктатура от времето на социализмът ? Какъв е този мутрофан, че вместо правителството ви да решава и казва какво трябва да се направи или какво не трябва този изпълнява тази функция ? Нали тази мутра твърдеше, че той не се бърка в решенията на ГЕРБ, още по-малко пък в правителството, защо мисирките все него питат и интервюират ? Живуркате в робството на мутри, но го отричате защото сте страхливо и недостойно племе !

    Коментиран от #63

    09:30 12.11.2025

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Румен Чорапа":

    Карайте енергоносители по Боташ и не философствайте❗
    Ама то САШтко не ви праща, та
    ФЕЛАЦИОВСТВАТЕ❗

    09:31 12.11.2025

  • 34 си дзън

    3 4 Отговор
    Ще назначим нашият особен управител - Малинов - руската слуга, който ни помогна за Турския
    паток и договора с Боташ.

    Коментиран от #41

    09:31 12.11.2025

  • 35 Биволите се разсъниха

    6 1 Отговор
    Сега следва «Д»ебелян
    Да се готви Зафир Факултетски!
    Другите лимонади не са интересни!

    09:31 12.11.2025

  • 36 Банкя

    5 1 Отговор
    Буци, ти вече си го дал "Лукойл" на този, КОЙто те държи здраво за... шлифера. Ей, големи приятели сте били с Дебелото Д, а се прикривахте повече от 20 години. Нищо не може да остане скрито-покрито. Накрая всичко става явно, а и "шило в торба не седи". Толкова те е хванал в "мъртва хватка", че няма не къде да мръднеш. Шиши те оправи с 200 и е жалко за онези, които 20 години гласуваха за тебе и шайката ти от крадци.

    Коментиран от #56

    09:32 12.11.2025

  • 37 Абе, Барборончо

    6 1 Отговор
    А с какво ще караме Ефките, бе?
    Запзнати казват, че вече мишки и плъхове са се настанили на пилотските места!

    09:34 12.11.2025

  • 38 Македонец

    3 0 Отговор
    Сите са айдуци.

    09:34 12.11.2025

  • 39 Бързата

    3 0 Отговор
    работа и таралежа не я харесва !

    09:34 12.11.2025

  • 40 Тулупа видя че идва дебелия

    3 1 Отговор
    И бърза да се отърве от отговорност.

    09:35 12.11.2025

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "си дзън":

    Не е лесно да си "Т"ъп❗

    Проблемът не е в управителя, а в собствеността❗

    Всъщност проблемът е ЗАЩО се налагат САНКЦИИ НА БЪЛГАРИЯ❓

    Унгария - МОЖЕ
    Германия - МОЖЕ
    🤔

    09:36 12.11.2025

  • 42 Развитие

    2 5 Отговор
    Ето това е ДЪРЖАВНИК Успех на България

    Коментиран от #45

    09:37 12.11.2025

  • 43 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    ВСЕКИ КОЙТО СПЪВА РАЗВИТИЕТО НА ДЪРЖАВАТА НИ Е АНТИ

    09:38 12.11.2025

  • 44 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "тиквата":

    4 ПЛАТЕНА ТИКВА СИ ВИЖ СЕ

    09:39 12.11.2025

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Развитие":

    тоА е ДЪРЖАВНИК, колкото
    хиените са тревопасни ❗

    Коментиран от #48

    09:40 12.11.2025

  • 46 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    15 ЗАЩО И КОЙ ТИЭПЛАЩА ДА ДРАСКАШ ГНУСНИ ЛЪЖИ ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    09:40 12.11.2025

  • 47 жполаед

    3 1 Отговор
    Тоя лъжлив и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, без интриги и лъжи не може да живее. Същата тая прооста мутра още през 2020 г даде на америка над 5 милиарда лева за кен еф 16 дето още ги няма, но за това не говори. Не обича да говори и за чекмеджето пълно с евро и злато. Не иска да говори как от 2009 г до днес направи от България окрадена кочина. Сега тази прооста мутра, ще "оправя" и рафинерията??? Нали се сещате как ще свърши всичко??? Ще имаме да даваме. Защо не е в затвора тоя проостия лъжц??? До кога ще търпим крадливи и лъжливи цигани, на акъл да ни учат??? Тоя боклук, бюджет ще прави??? Ами парите ще отидат в обръчите от техни фирми. Кой не го знае? Слава на Господ Иисус Христос лъжата и лъжеца са обречени на гибел. Защо не си в затвора ГЕРБ боклук???

    09:40 12.11.2025

  • 48 Развитие

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Е жалко не са те питали теб

    09:41 12.11.2025

  • 49 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Тиквата крадлив мафиот":

    18 ПЛАТЕНИ ДОПИСНИЦИ СТЕ БЕЗДЕЛНИЦИ

    09:41 12.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Мнение

    3 0 Отговор
    Буци, отивай при Тръмп, за да се договаряш, че ще ядете "дървото" на края. Щом казваш, че бай Дън ти е пръв приятел, срещаш се специално с детето му, за да ходатайстваш за намагнитизираните Дебелян и финансовото чудо Горанов, а сега се таиш като бълха в... Заминавай, той ще те посрещне пред камината, но трябва да му занесеш поне 5 милиарда долара за добър ден. Иначе и до изтривалката няма да те пуснат, нищо че си мислиш, че си му приятел, но той не знае, че си му такъв.

    09:44 12.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Не не.

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    Тръмп не е затворил телефона. Въобще не са го свързали, да не би Борисов да си поиска снимката с Тръм!
    Голям страх тресе Белия дом! И строежа на балната зала спря!

    09:46 12.11.2025

  • 55 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Само питам":

    Ше каже ,че Радев е виновен.

    09:46 12.11.2025

  • 56 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Банкя":

    36 ЖАЛКИ ЛЪЖИ ОТ ПЛАТЕНИ ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СА ПОСТОЯННИ

    Коментиран от #67

    09:46 12.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Държавата с нов 8 милиарден дълг

    3 1 Отговор
    Бойко Борисов щастлив, че се разбрал с руснаците да поделят неустойката за ЛукОйл от 8 милиарда долара по стара пробвана схема като с Росатом. Ако нещо се обърка, шефа ще прибере и него и Пеевски.

    09:51 12.11.2025

  • 59 Хасковски каунь

    2 1 Отговор
    Дизел за 4 и керосин за 2. Общо 6месеца
    Логика.
    Ако сложим и бензина за 4 , стават 10 месеца

    09:52 12.11.2025

  • 60 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #57 от "Сталин":

    ИМА закони има правила и силно се надявам че е необходимо да се СПАЗВАТ ФАКТИ БГ

    Коментиран от #64

    09:52 12.11.2025

  • 61 Престъпниците

    3 1 Отговор
    Да се оправдават с президента. Когато им удобно. Когато не им удобно го оставиха без правомощия и го клеветят на всяка крачка.

    09:54 12.11.2025

  • 62 Ван дер Любе

    2 0 Отговор
    Ех, Борисов, само ти си такъв, който краде милиони всеки месец и му викаш заплата. В частния сектор не е така. Може би други крадци, които се правят на бизнесмени, но крадат чрез теб от бюджета да имат такива заплати, но това сте вие. Така че недей да лъжеш. Вие сте тези, които взимате заеми и те потъват във вашите джобеве. Излиза, че твите кюлчета ги е донесал Гешев, а ти му викаш Мата Хари. Той затова се обиди.

    09:54 12.11.2025

  • 63 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Емигрант":

    Рая от Османската империя

    Коментиран от #69

    09:55 12.11.2025

  • 64 Защо идваш с два плюса на веднъж

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Промяна":

    Не чакам отговор.

    09:56 12.11.2025

  • 65 Непукист

    0 0 Отговор
    Абе всичко добре ама това което Бойко Борисов прави от 20 години не е политика а една имитация на политическа дейност. Човекът си е просто безскрупулен интригант и мошеник.

    09:57 12.11.2025

  • 66 Емигрант

    0 0 Отговор
    Събирайте се тук да "акълствате" и да имирирате интелект, но светът знае, че не сте отдавна нация нация с достойнство точно заради това, само дрънкате из медиите какви сте биле "патриоти" и "герои" на ДУМИ обаче ! Намагмитения и този мутрафон знаят перфектно, че сте пъзлива нация, затова изкупиха медиите за да можете през клавиатурите на компютрите да "изпускате парата", а не на площадите което е много опасно за тяхното здраве и крадливо бъдеще ! Сега се очаква да излезе и онзи от списъкът на САЩ и да ви каже как "РАБОТИ И МИСЛИ САМО ЗА ВАС" компютърни мишки ! Няма да имате горива това е сигурно, щом от сега всеки ден ви занимават с ЛУКОЙЛ и какво ще е бъдещето му, а тук на Запад никой не очаква повишаване на цената или бъдеща криза с горива, дори не места цената падна с 0.03 сентима, малко, но падна, а при вас за НАГОРЕ се говори, може би защото Орбан ще ви препродава "нафта" ха ха ха ..... щтракайте още тук разни простории те Тиквата и Намагмитения си знаят работата ще ви остържат и кожите този път, а покрай тях най-много ще намаже Копейкин, ча създава имитация на съпротива !

    09:58 12.11.2025

  • 67 Ти си гербаджия бе

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Промяна":

    Не си промяна.

    09:58 12.11.2025

  • 68 питам

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    И на какъв език ще говори мутрата с Тръмп? Торта "Сахер", а????

    09:58 12.11.2025

  • 69 По презимето и си личи че е от

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Факт":

    османската империя

    09:59 12.11.2025

