Борисов: Ако президентът не наложи вето за "Лукойл", още на следващия ден ще назначим особен управител

План А е да получим дерогация, а в момента работим добре с ръководството. Имаме запаси от бензин за 6 месеца, дизел - за 4, а керосин - за 2. Ако президентът не наложи вето на закона за "Лукойл", още на следващия ден ще назначим особен управител, имаме готово име. То е съгласувано с партньорите, става дума за българин. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
Той коментира и думите на държавния глава, че ако целта на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили особен управител: "Единствената роля на президента е да върне с вето или да пусне някой определен закон. Той се е подразнил от едно поверително писмо - там приветстват България като най-добра, най-бърза и правилно действаща в законодателството".
"Можем веднага да назначим особен управител, но министър Станков пред парламента ще разкаже какво е направено до момента. Мога да уверя Радев, че всяко наше действие се съгласува с ЕК, с енергийното министерство на САЩ и с OFAC. Единствено го моля да се произнесе сега дали ще пусне закона за "Лукойл", а не в последния момент. Ако наложи вето, да имаме време да го преодолеем, защото иначе имаме още една процедура. Делян Пеевски, Кирил Петков или Асен Василев няма да вземат рафинерията, ще вземем геостратегическо решения с нашите партньори", коментира Борисов.
Бюджет 2026
По думите му България има най-ниските данъци и дивиденти в ЕС. "Има десетки хиляди хора, които си слагат заплати от милион на месец. Те изкривяват средната заплата, тя повлича минималната, а оттам автоматично започват да се увеличават всички разходи в държавата. Съгласих се с БСП за бюджета, но за следващия ще трябва те да се съобразяват. Според синдикатите 28 млрд. лева са раздадени дивиденти. Ако таванът на заплатите е 4000 лева, но получаваш 100 000, какво правиш с останалите 96 000, на които не плащаш осигуровки? Синдикатите и работодателите по тяхно желание дойдоха в централата на ГЕРБ - обясних им, че всички ще се опитаме всички заедно да оправим държавата, а това изисква разбирането на всички. Ако правителството намали заплатите сега, това ще компрометира еврозоната. Никога няма да се съгласим да се увеличи ДДС", смята Борисов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #21, #43
09:20 12.11.2025
2 Последния Софиянец
09:21 12.11.2025
3 Румен Чорапа
Коментиран от #33
09:21 12.11.2025
4 тиквата
Коментиран от #44
09:21 12.11.2025
5 хаберих
1. Заставаме с ръце на кръста срещу нея.
2. Поглеждаме я страшно в очите.
3. Изричаме на висок глас “-Тук командвам аз!”.
09:21 12.11.2025
6 Последния Софиянец
Коментиран от #20, #68
09:22 12.11.2025
7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
А да , защото се обяви за преАтел на неговия враг Шорош❗
Коментиран от #19
09:22 12.11.2025
8 Ганя Путинофила
09:22 12.11.2025
9 Народе!
Коментиран от #51
09:22 12.11.2025
10 бочко
09:22 12.11.2025
11 Сталин
Коментиран от #30
09:23 12.11.2025
12 Данко Харсъзина
Коментиран от #16
09:23 12.11.2025
14 трясъ
09:23 12.11.2025
15 Гласове от зайчарника в Банкя
Коментиран от #25, #46
09:23 12.11.2025
16 Сталин
До коментар #12 от "Данко Харсъзина":Данко ти ква трева пушиш
09:24 12.11.2025
17 НАШ ЧИЛЯК
Коментиран от #27
09:24 12.11.2025
18 Тиквата крадлив мафиот
Коментиран от #49
09:24 12.11.2025
19 Последния Софиянец
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":В София има слух че Тръмп затворил телефона на Бойко.
Коментиран от #54
09:24 12.11.2025
20 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Вече цяла година ТръмПича не иска
нито да изпрати, нито да приеме
посланик във и от България❗
Това го вижда цяла България ❗
09:25 12.11.2025
21 Защооооо
До коментар #1 от "име":Защо Булката Борисов не е в затвора?! Крадливият Тиквоний Борисович бърза към поредната си огромна кражба.
09:25 12.11.2025
22 пешо
09:26 12.11.2025
23 хан Кубрат
Как е великата, 36 годишна, свобода и демокрация в условията на див капитализъм?
Наядохте ли са на банани...?
Подготвехте ли са за едно яку повишение на цените, ама наистина яку, след като след десетина дни Нефтохима, който руснаците построиха, ша спре да работи?
Горива ша внесат, ама нале ни си мислите, че там откъдето ги внесат, ша са по-евтинки от там от където ги внасят?
09:26 12.11.2025
24 Българин 🇧🇬
09:26 12.11.2025
25 илич
До коментар #15 от "Гласове от зайчарника в Банкя":Или на животец, ама вече какъв живот е това?
09:26 12.11.2025
26 Бойко Разбойко
09:26 12.11.2025
27 Гост
До коментар #17 от "НАШ ЧИЛЯК":Жената винаги има последната дума. Значи бойко
09:26 12.11.2025
28 Най- честния лъжец
09:27 12.11.2025
29 Само питам
Къде са тия горива за 6 месеца ??!!
Ама ако свършат горивата за две седмици - тогава какво ?
Ще си направи ли харакири или пак ще разправя че журналистите са го цитирали погрешно ?
Коментиран от #55
09:27 12.11.2025
30 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #11 от "Сталин":Помним и как Буцан даде ПЕТ мЕлЕарда наши пари за некви самоНЕЛЕТИ❗Дето верно НЕ ЛЕТЯТ❗
09:27 12.11.2025
31 Дедо
09:28 12.11.2025
32 Емигрант
Коментиран от #63
09:30 12.11.2025
33 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #3 от "Румен Чорапа":Карайте енергоносители по Боташ и не философствайте❗
Ама то САШтко не ви праща, та
ФЕЛАЦИОВСТВАТЕ❗
09:31 12.11.2025
34 си дзън
паток и договора с Боташ.
Коментиран от #41
09:31 12.11.2025
35 Биволите се разсъниха
Да се готви Зафир Факултетски!
Другите лимонади не са интересни!
09:31 12.11.2025
36 Банкя
Коментиран от #56
09:32 12.11.2025
37 Абе, Барборончо
Запзнати казват, че вече мишки и плъхове са се настанили на пилотските места!
09:34 12.11.2025
38 Македонец
09:34 12.11.2025
39 Бързата
09:34 12.11.2025
40 Тулупа видя че идва дебелия
09:35 12.11.2025
41 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #34 от "си дзън":Не е лесно да си "Т"ъп❗
Проблемът не е в управителя, а в собствеността❗
Всъщност проблемът е ЗАЩО се налагат САНКЦИИ НА БЪЛГАРИЯ❓
Унгария - МОЖЕ
Германия - МОЖЕ
🤔
09:36 12.11.2025
42 Развитие
Коментиран от #45
09:37 12.11.2025
43 Промяна
До коментар #1 от "име":ВСЕКИ КОЙТО СПЪВА РАЗВИТИЕТО НА ДЪРЖАВАТА НИ Е АНТИ
09:38 12.11.2025
44 Промяна
До коментар #4 от "тиквата":4 ПЛАТЕНА ТИКВА СИ ВИЖ СЕ
09:39 12.11.2025
45 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #42 от "Развитие":тоА е ДЪРЖАВНИК, колкото
хиените са тревопасни ❗
Коментиран от #48
09:40 12.11.2025
46 Промяна
До коментар #15 от "Гласове от зайчарника в Банкя":15 ЗАЩО И КОЙ ТИЭПЛАЩА ДА ДРАСКАШ ГНУСНИ ЛЪЖИ ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
09:40 12.11.2025
47 жполаед
09:40 12.11.2025
48 Развитие
До коментар #45 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Е жалко не са те питали теб
09:41 12.11.2025
49 Промяна
До коментар #18 от "Тиквата крадлив мафиот":18 ПЛАТЕНИ ДОПИСНИЦИ СТЕ БЕЗДЕЛНИЦИ
09:41 12.11.2025
52 Мнение
09:44 12.11.2025
54 Не не.
До коментар #19 от "Последния Софиянец":Тръмп не е затворил телефона. Въобще не са го свързали, да не би Борисов да си поиска снимката с Тръм!
Голям страх тресе Белия дом! И строежа на балната зала спря!
09:46 12.11.2025
55 Гост
До коментар #29 от "Само питам":Ше каже ,че Радев е виновен.
09:46 12.11.2025
56 Промяна
До коментар #36 от "Банкя":36 ЖАЛКИ ЛЪЖИ ОТ ПЛАТЕНИ ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СА ПОСТОЯННИ
Коментиран от #67
09:46 12.11.2025
58 Държавата с нов 8 милиарден дълг
09:51 12.11.2025
59 Хасковски каунь
Логика.
Ако сложим и бензина за 4 , стават 10 месеца
09:52 12.11.2025
60 Промяна
До коментар #57 от "Сталин":ИМА закони има правила и силно се надявам че е необходимо да се СПАЗВАТ ФАКТИ БГ
Коментиран от #64
09:52 12.11.2025
61 Престъпниците
09:54 12.11.2025
62 Ван дер Любе
09:54 12.11.2025
63 Факт
До коментар #32 от "Емигрант":Рая от Османската империя
Коментиран от #69
09:55 12.11.2025
64 Защо идваш с два плюса на веднъж
До коментар #60 от "Промяна":Не чакам отговор.
09:56 12.11.2025
65 Непукист
09:57 12.11.2025
66 Емигрант
09:58 12.11.2025
67 Ти си гербаджия бе
До коментар #56 от "Промяна":Не си промяна.
09:58 12.11.2025
68 питам
До коментар #6 от "Последния Софиянец":И на какъв език ще говори мутрата с Тръмп? Торта "Сахер", а????
09:58 12.11.2025
69 По презимето и си личи че е от
До коментар #63 от "Факт":османската империя
09:59 12.11.2025