Костадинов за казуса "Лукойл": Правителството е като муха без глава. Би трябвало да се търси контакт с руската страна

Пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов каза, че от партията не са получили ясна информация от управляващите във връзка с действия в посока България да бъде изключена от американските санкции срещу "Лукойл", предаде репортер на Novini.bg.

Единственото, което беше казано, е, че след 23 октомври, когато бяха обявени санкциите, те веднага са потърсили контакт. Кога веднага, на коя дата – не разбрахме, какъв точно контакт, с коя точно институция, какво точно са поискали – не разбрахме. Унгарският министър-председател отиде с цял самолет делегация в САЩ, поиска и получи изключение за всичко, заяви Костадинов.

Най-доброто решение за българската държава е да каже, че няма да спазва санкциите, така както не спазва санкциите по отношение на Делян Пеевски. Очевидно не е проблем санкционирано от САЩ за корупция лице да управлява държавата, значи не би следвало да имаме проблем и със санкциите срещу "Нефтохим"-а в Бургас. Другият вариант е да се поиска изключение. И едното, и другото не са направени. Има и трети вариант – да се поискат разговори с руската страна. Това нещо, и да иска, правителството не може да го направи – първо, защото няма толкова мъжество и смелост, второ – защото то не е самостоятелен субект, то е васал, трето – защото дори неговият сюзерен във Вашингтон в момента не се интересува от него, не му е изпратил послание, то не получава преки инструкции и това го кара да се държи като муха без глава, посочи лидерът на "Възраждане".

В тази ситуация държавата би трябвало да потърси контакт с руската страна, но тя няма да направи подобно нещо. Заради това ние потърсихме контакт и утре наша делегация заминава за Русия. Ще представим гледната точка на мнозинството от българския народ, обяви Костадин Костадинов.

Големият въпрос е доколко руската страна ще предпочете да ни чуе. Руската страната излезе с декларация, че тя има вражески правителства, но няма вражески народи. Това е много ясно разграничение. Независимо какви са крайните резултатите от разговорите, ние трябва да опитаме всички варианти. Нашата делегация ще участва във форум, който е за сътрудничество между БРИКС и Европейския съюз в кризисната ситуация, в която момента се намира европейският континент. Форумът ще бъде на най-високо ниво – ще участват представители на управляващите партии и на управляващите администрации в Русия, Индия, Бразилия, Китай Южна Африка, както и представители на управляващи и опозиционни партии от Люксембург, Германия, от Словакия, от Сърбия и от други европейски държави. Заедно с нас там ще бъдат и потомците на Бисмарк и Дьо Гол, които са представители на едни от най-влиятелните фондации в истинския граждански сектор, чиято цел е да не се допусне ескалация на конфликт, който да разруши европейския континент за трети пореден път в рамките на 100 г. Ние ще направим всичко по силите си, за да покажем гледната точка на българския национален интерес, каза още Костадинов.