Костадинов за казуса "Лукойл": Правителството е като муха без глава. Би трябвало да се търси контакт с руската страна

12 Ноември, 2025 13:11 569 23

  • костадин костадинов-
  • лукойл-
  • правителство-
  • контакт-
  • руската страна

Заради това ние потърсихме контакт и утре наша делегация заминава за Русия. Ще представим гледната точка на мнозинството от българския народ, обяви лидерът на "Възраждане". Големият въпрос е доколко руската страна ще предпочете да ни чуе

Костадинов за казуса "Лукойл": Правителството е като муха без глава. Би трябвало да се търси контакт с руската страна - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов каза, че от партията не са получили ясна информация от управляващите във връзка с действия в посока България да бъде изключена от американските санкции срещу "Лукойл", предаде репортер на Novini.bg.

Единственото, което беше казано, е, че след 23 октомври, когато бяха обявени санкциите, те веднага са потърсили контакт. Кога веднага, на коя дата – не разбрахме, какъв точно контакт, с коя точно институция, какво точно са поискали – не разбрахме. Унгарският министър-председател отиде с цял самолет делегация в САЩ, поиска и получи изключение за всичко, заяви Костадинов.

Най-доброто решение за българската държава е да каже, че няма да спазва санкциите, така както не спазва санкциите по отношение на Делян Пеевски. Очевидно не е проблем санкционирано от САЩ за корупция лице да управлява държавата, значи не би следвало да имаме проблем и със санкциите срещу "Нефтохим"-а в Бургас. Другият вариант е да се поиска изключение. И едното, и другото не са направени. Има и трети вариант – да се поискат разговори с руската страна. Това нещо, и да иска, правителството не може да го направи – първо, защото няма толкова мъжество и смелост, второ – защото то не е самостоятелен субект, то е васал, трето – защото дори неговият сюзерен във Вашингтон в момента не се интересува от него, не му е изпратил послание, то не получава преки инструкции и това го кара да се държи като муха без глава, посочи лидерът на "Възраждане".

В тази ситуация държавата би трябвало да потърси контакт с руската страна, но тя няма да направи подобно нещо. Заради това ние потърсихме контакт и утре наша делегация заминава за Русия. Ще представим гледната точка на мнозинството от българския народ, обяви Костадин Костадинов.

Големият въпрос е доколко руската страна ще предпочете да ни чуе. Руската страната излезе с декларация, че тя има вражески правителства, но няма вражески народи. Това е много ясно разграничение. Независимо какви са крайните резултатите от разговорите, ние трябва да опитаме всички варианти. Нашата делегация ще участва във форум, който е за сътрудничество между БРИКС и Европейския съюз в кризисната ситуация, в която момента се намира европейският континент. Форумът ще бъде на най-високо ниво – ще участват представители на управляващите партии и на управляващите администрации в Русия, Индия, Бразилия, Китай Южна Африка, както и представители на управляващи и опозиционни партии от Люксембург, Германия, от Словакия, от Сърбия и от други европейски държави. Заедно с нас там ще бъдат и потомците на Бисмарк и Дьо Гол, които са представители на едни от най-влиятелните фондации в истинския граждански сектор, чиято цел е да не се допусне ескалация на конфликт, който да разруши европейския континент за трети пореден път в рамките на 100 г. Ние ще направим всичко по силите си, за да покажем гледната точка на българския национален интерес, каза още Костадинов.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Вашето мнение

    12 8 Отговор
    Костадинов е болезнено прав и този път

    Коментиран от #7

    13:14 12.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бай Георги

    1 7 Отговор
    Боко и Пеевски вече го направиха,чети по добре чуждата преса.

    13:16 12.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Селянин

    6 3 Отговор
    Те са постоянен контакт с руската страна. Иначе ще падат от вискоките етажи. Затова и сега нищо не предприемат. Чакат одобрението от там. Само дето този път няма много полезни вратички. Само вижте кои години колко данъци е платил комбината и КОЙ е бил на власт тогава.

    13:16 12.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абсолютно прав

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Какво като не се спазват санкциите.

    Ще ни спрат американските продукти ?

    К0ка кола, кентък1, мак д0налд ? и без това са вредни.

    13:20 12.11.2025

  • 8 Ха ха ха

    6 2 Отговор
    Руската страна няма думата. САЩ диктуват правилата според наложените санкции.

    Коментиран от #19

    13:22 12.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Пеевски ще нареже Нефтохим Бургас и ще стане милиардер като Домусчиеви които нарязаха българският флот.

    13:24 12.11.2025

  • 10 Факт

    3 0 Отговор
    Като бяха на крака при Тръмп не можаха ли да питат за санкциите?

    13:27 12.11.2025

  • 11 Чета коментари,

    0 2 Отговор
    в които се твърди, че Лукойл е собственост на наднационални инвестиционни фондове. Това верно ли е?

    13:27 12.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сладък, запретен разврат 🍑💋🙂🏳️‍🌈

    1 0 Отговор
    Продавам видео!

    1. Съм активен
    2. Съм пасивен


    ще дам на желаещите в г🍑зът

    13:30 12.11.2025

  • 16 Оз. Ген.Румянцев

    6 0 Отговор
    Гнида от Максуда.

    13:30 12.11.2025

  • 17 Копейка гнусна

    5 1 Отговор
    Този фалшив патриот историчар трябва да го изхвърлят в Москва.

    13:31 12.11.2025

  • 18 Факт

    4 0 Отговор
    Копейкин е национален предател обслужващ интересите на Русия, същата Русия която обяви България за неприятелска държава!!!!!!!

    Коментиран от #22

    13:31 12.11.2025

  • 19 Смешник

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ха ха":

    А нашия национален интерес в случая къде е Нещо ти се губи

    13:31 12.11.2025

  • 20 Цвете

    2 0 Отговор
    ДЕЙСТВАЙ. ТИ ГИ РАЗБИРАШ ТЕЗИ ХВАТКИ. 😂СИГУРНО ОТ ОПИТА ТИ ПРЕДИ ДА СВОРМИРАШ ПАРТИЯ " НЕ ВЪЗРАЖДАНЕ " ???? УСПЕХ. 😅🤣😂🙃🫡🫡🤔🫡🤔🫡🫡🫡🫡🫡🤔🤔🤔🤔

    13:31 12.11.2025

  • 21 Леле

    1 0 Отговор
    Костадин Копейкин е скапан фашист. "Мнозинството от българския народ" щели да представят пред Кремъл. Ахахахахахайхахаха хаха. Усещате ли колко абсурдно звучи това, което дори не е вярно. Конфискация на Лукойл и всички руски активи, които бяха допуснати от българските мутри.

    13:33 12.11.2025

  • 22 Смешник

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    Пий си редовно хапчетата човек

    13:33 12.11.2025

  • 23 Цвете

    1 0 Отговор
    ДЕЙСТВАЙ. ТИ ГИ РАЗБИРАШ ТЕЗИ ХВАТКИ. 😂СИГУРНО ОТ ОПИТА ТИ ПРЕДИ ДА СВОРМИРАШ ПАРТИЯ " НЕ ВЪЗРАЖДАНЕ " ???? УСПЕХ. 😅🤣😂🙃🫡🫡🤔🫡🤔🫡🫡🫡🫡🫡🤔🤔🤔🤔

    13:34 12.11.2025

