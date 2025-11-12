По искане на ПП е свикано извънредно заседание на Бюджетната комисия

По инициатива на "Продължаваме Промяната" бяха събрани подписи за свикване на извънредно заседание на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание днес в 16 ч.

На нея са поканени работодателските организации и синдикатите, за да представят техните становища и предложения по Бюджет 2026 г.

Целта е да се възстанови професионалния диалог и да се намерят варианти за решения, които не натоварват българския бизнес и българските работници с допълнителни данъци и осигуровки.

Заседанието на Комисията ще се проведе днес от 16 ч.