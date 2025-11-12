По искане на ПП е свикано извънредно заседание на Бюджетната комисия

По инициатива на "Продължаваме Промяната" бяха събрани подписи за свикване на извънредно заседание на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание днес в 16 ч.
На нея са поканени работодателските организации и синдикатите, за да представят техните становища и предложения по Бюджет 2026 г.
Целта е да се възстанови професионалния диалог и да се намерят варианти за решения, които не натоварват българския бизнес и българските работници с допълнителни данъци и осигуровки.
Заседанието на Комисията ще се проведе днес от 16 ч.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 аз така го разбирам
1. Съкращаване на държавните служители с 20%
2. Заплащане на осигуровки от държавните служители
3. Отмяна на автоматичното индексиране на държавните заплати спрямо средната за страната
4. Таван на бонусите, които могат да получават държавните служители
5. Намаляване на данъчната тежест върху частния сектор
6. Забрана за теглене на нови заеми
7. Намаляване на процента, който може да преразпределя държавата от 50 на 30
И мога и други предложения да дам, но и тези ще скърпят положението за следващата 1-2-3 години
Коментиран от #4
14:26 12.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ТОЛУПА 🎃
14:35 12.11.2025
4 Ъхъъ
До коментар #1 от "аз така го разбирам":Сущъкращенитвто на хрантутниците трябва да започне от 60% и да дадат гаранция за започване на реформи.
14:40 12.11.2025
5 До кога
14:53 12.11.2025
6 СПИРАМ
15:05 12.11.2025
7 Гай Турий
15:05 12.11.2025