По искане на ПП е свикано извънредно заседание на Бюджетната комисия

12 Ноември, 2025 14:21 596 7

Поканени са работодателските организации и синдикатите, за да представят техните становища и предложения по Бюджет 2026 г.

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

По инициатива на "Продължаваме Промяната" бяха събрани подписи за свикване на извънредно заседание на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание днес в 16 ч.

На нея са поканени работодателските организации и синдикатите, за да представят техните становища и предложения по Бюджет 2026 г.

Целта е да се възстанови професионалния диалог и да се намерят варианти за решения, които не натоварват българския бизнес и българските работници с допълнителни данъци и осигуровки.

Заседанието на Комисията ще се проведе днес от 16 ч.


  • 1 аз така го разбирам

    10 0 Отговор
    дневният ред трябва да бъде както следва
    1. Съкращаване на държавните служители с 20%
    2. Заплащане на осигуровки от държавните служители
    3. Отмяна на автоматичното индексиране на държавните заплати спрямо средната за страната
    4. Таван на бонусите, които могат да получават държавните служители
    5. Намаляване на данъчната тежест върху частния сектор
    6. Забрана за теглене на нови заеми
    7. Намаляване на процента, който може да преразпределя държавата от 50 на 30

    И мога и други предложения да дам, но и тези ще скърпят положението за следващата 1-2-3 години

    Коментиран от #4

    14:26 12.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ТОЛУПА 🎃

    0 1 Отговор
    Аз съм по бюджета, ако не Ви е ясно.

    14:35 12.11.2025

  • 4 Ъхъъ

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "аз така го разбирам":

    Сущъкращенитвто на хрантутниците трябва да започне от 60% и да дадат гаранция за започване на реформи.

    14:40 12.11.2025

  • 5 До кога

    3 0 Отговор
    ще плащаме заплати на хрантутниците от държавната администрация? Веднага 50% съкращение, икономиката има нужда от истинска работна ръка ,а не да вкарваме индийци, пакистанци, шри ланци, непалци. Има достатъчно работна ръка в България, само трябва да излезе от кабинетите на влстта. Така ще бъдат много по-полезни за себе си, и обществото.

    14:53 12.11.2025

  • 6 СПИРАМ

    1 0 Отговор
    ДА ПЛАЩАМ ОСИГУРОВКИ И ДАНЪЦИ И МИНАВАМ В СИВИЯ СЕКТОР.

    15:05 12.11.2025

  • 7 Гай Турий

    2 0 Отговор
    Синдикатите са се побратимили с корумпираните шайки на ГРОБ и дебелото Д и работат срещу народа. Ще бъде куриоз бизнесът да вдигне обща стачка, или казано общ митинг в цялата страна за да принуди тъпите управници да свалят бремето на бизнеса и прекратят всякакви увеличения на заплатите в бюджетната сфера. Да започнат съкращения на клатикрачоли и шуробаджанаци. Да с премахне автоматичното пресмятане по СРЗ.

    15:05 12.11.2025

