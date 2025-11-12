Новини
Жена пострада тежко при катастрофа на пътя Русе - Бяла

12 Ноември, 2025 16:41 423 4

Заради произшествието временно движението се осъществява двупосочно в една лента

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възрастна жена е в болница в Русе с множество наранявания след инцидент на пътя Русе - Бяла. Това съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в крайдунавския град.

По първоначална информация пострадалата е била в автомобил, който е катастрофирал в района на разклона за село Екзарх Йосиф около 12 часа днес. Причините за пътния инцидент се изясняват.

От болницата, където е настанена жената, уточниха, че все още се извършват образни и лабораторни изследвания, за да се прецени тежестта на състоянието ѝ и последващото лечение.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че заради произшествието временно движението се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".


  • 1 очевидец

    0 0 Отговор
    Националната политика при Пеевски е най-неграмотните хора да застават на върха в държавата...

    Коментиран от #3

    16:48 12.11.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор
    СВО в Бананистан продължава !

    16:49 12.11.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "очевидец":

    Казва се "обратна селекция" и важи за целият западнален" свят.

    Другарите с принтера си правят експерименти с двукракият добитъ.к.

    16:50 12.11.2025

  • 4 оня с големия

    0 0 Отговор
    В Хелзинки (Финландия) за последните 12 месеца е имало НУЛА катастрофи... Но ако "Новото начало" или ГЕРБ асфалтираха там... нещата щяха да са много различни... 😀

    16:58 12.11.2025

