Жена пострада тежко при катастрофа на пътя Русе - Бяла

Възрастна жена е в болница в Русе с множество наранявания след инцидент на пътя Русе - Бяла. Това съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в крайдунавския град.
По първоначална информация пострадалата е била в автомобил, който е катастрофирал в района на разклона за село Екзарх Йосиф около 12 часа днес. Причините за пътния инцидент се изясняват.
От болницата, където е настанена жената, уточниха, че все още се извършват образни и лабораторни изследвания, за да се прецени тежестта на състоянието ѝ и последващото лечение.
От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че заради произшествието временно движението се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
1 очевидец
Коментиран от #3
16:48 12.11.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
16:49 12.11.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #1 от "очевидец":Казва се "обратна селекция" и важи за целият западнален" свят.
Другарите с принтера си правят експерименти с двукракият добитъ.к.
16:50 12.11.2025
4 оня с големия
16:58 12.11.2025