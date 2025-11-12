Жена пострада тежко при катастрофа на пътя Русе - Бяла

Възрастна жена е в болница в Русе с множество наранявания след инцидент на пътя Русе - Бяла. Това съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в крайдунавския град.

По първоначална информация пострадалата е била в автомобил, който е катастрофирал в района на разклона за село Екзарх Йосиф около 12 часа днес. Причините за пътния инцидент се изясняват.

От болницата, където е настанена жената, уточниха, че все още се извършват образни и лабораторни изследвания, за да се прецени тежестта на състоянието ѝ и последващото лечение.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че заради произшествието временно движението се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".