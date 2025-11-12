Плугчиева: Бизнесът с основание блокира Тристранката

Според Меглена Плугчиева, бивш вицепремиер и дипломат, бизнесът с основание блокира Тристранката и не одобрява Бюджет 2026.
"Високомерно беше заявено, че даже с възраженията на бизнеса, този бюджет ще бъде приет, което не препоръчвам по никакъв начин. Скъсани отношения с бизнеса не вещаят добро. Високомерието идва преди падението", посочи тя в интервю за БНТ.
"В едни министерства не могат да се вземат нормални заплати, в други са надути до хиляди левове. Тези диспропорции можеше да бъдат коригирани. Освен намаляване на бюрокрацията, може да говорим и за дигитализацията. Изоставаме. Когато няма дигитализация, достатъчно добре развита инфраструктура, било то пътна, водна и т.н., това не помага на бизнеса да работи. Не влизат нови инвеститори. Страдаме от липса на кадри. От тежък демографски проблем", припомни тя.
И предупреди: "Ако се плъзгаме само по лесната плоскост на "трябва да дадем само социални помощи" и то с кредити, това далеч няма да ни изведе. Разходната част е в нарушение на закона. Има още един куп въпроси по икономиката, например дали са потърсили нови пазари за нашия работещ бизнес след като европейската и германската икономика, с която ме вързани като скачени съдове, са в рецесия", пита се Плугчиева.
1 Народе народе клет и робски
Обща численост: 61 170 души.
Включени районни управления: Близо 15 000 души в 166 районни управления.
Най-многобройно РУ: София с 2734 служители в деветте си районни управления.
Други големи РУ: Варна (над 500 души), Пловдив (над 500 души), Бургас (444 души).
Най-малки РУ: Угърчин и Малко Търново, с под 30 щатни бройки.
2 Тъжно и кошмарно е
До коментар #1 от "Народе народе клет и робски":Над 60-хилядното МВР си разду още щата
Мотивът: имало засилен миграционен натиск. Допълнителните бройки: 1732
Министерство на вътрешните работи, което може да се похвали със завидните над 61 000 щатни бройки и 70 процента увеличение на заплатите от тази година, реши да се разшири.
"Общата численост на МВР се увеличи с 1732 щатни бройки, като 1264 от тях бяха насочени към Главна дирекция "Гранична полиция", съобщиха днес от правителствената пресслужба в резюме на решение на Министерския съвет за промяна в устрйствения правилник на МВР.
3 Гражданин
4 Фактите
До коментар #1 от "Народе народе клет и робски":Да видим как е другаде:
НИДЕРЛАНДИЯ
27 000 е броят на служителите в МВР при 17 млн население.
ШВЕЦИЯ
Население 11,5 млн души, служители в системата на МВР – около 27 500.
АВСТРИЯ
Близо 9 млн души население, 26 400 служители в МВР. Разкриваемостта на престъпленията е 87%.
Подобни са данните за Дания, Норвегия и Финландия.
В тези страни реформите са извършени още преди 20-25 години. Изразяват се преди всичко в оптимизиране на работата, затягане на кадровия подбор, модернизиране на техническите средства и пр. Заплатите в структурата са малко под средната за съответната държава
В изброените страни МВР се отчита публично за всяка похарчена сума през годината.
Публикува се и годишен отчет за приходите на министерството от различни дейности.
Отделен отчет има за извършените дейности с приходите от събрани глоби.
5 Те се мразят
6 Факт !
7 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Продължават с ремонтите на ремонтите
Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите
8 Бизнесмен с "0 лева" печалба
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
9 604
Дъ ви ебвъа и преходъ и цялътъ системъ...после що комунизмъ бродел...
10 Клати Крачолов
11 Ами
До коментар #4 от "Фактите":Така бяха научени по съветско-руско социал-комунистически или там какво го нарича. Бяха научени едни хора да живеят на хранилката, на гърба на трудещите се и на работещите. И изнагляха, остана си нагли и станаха още по-нагли. Цели родове и фамилии научени да ограбват народа и да вярват че имат пълното право да живеят на гърба на останалите. За едно агне мама, ще те направим полицай. В държавните структури чак до тези за национална сигурност е пълно с децата на мафиоти и олигарси. Съдбата на този народ е трагедия. Укриване на данъци, осигуровки, печалби, ниски доходи, огромна корупция и далавери, огромни неравенства и безправовост. Чекмеджета и чували с пачки за нашите хора. Обществени поръчки. Апартаменти в Малта и хотели.
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...... АКО НЕ БЕШЕ ПРИЕМАНЕТО НА ЕЯРОТО
..... ЩЯХА ДА ПРАТЯ НАКАЗАТЕЛНИЯ ОТРЯД ОЩЕ ДНЕС
13 Дедо Пене
РЕВАНЕТО СРЕЩУ ДАНЪК ДЕВИДЕНТ-10% Е СМЕШНО, ЗАЩОТО ЕДРИ ЧУЖДИ ФИРМИ И БАНКИ-22бр. ИЗКАРВАТ ПЕЧАЛБАТА СРЕЩУ СМЕШНИТЕ 5%, което никоя друга държава от Еврозоната не прави!!! В НОИ ще влизат - 17,6%одигуровки за пенсия, а 5% В ЧАСТЕН фонд никой не може да им вземе, а само нарастват с добри инвестиции.
БИЗНЕСМЕНИТЕ В РБ ПРЕДПОЧИТАТ ДА СИ КУПЯТ РОЛС РОИС, А НЕ ДА РЕИНВЕСТИРАТ ПЕЧАЛБАТА. СЕГА ЩЕ ПЛАЩАТ 20%ДДС, 10% Данък печалба и 10 % Девидент, за да се почувстват, че работят в БЯЛА ДЪРЖАВА, а не да реват като УЩИПАНИ БУЛКИ!
14 Дон Отворко
15 Промяна
До коментар #4 от "Фактите":4 СТИГА СИ РАЗПРОСТРАНЯВАЛ ЛЪЖИ ПЛАТЕНИ ЛЪЖИ СЕЕШ ОМРАЗА СЕЕШ РАЗДЕЛЕНИЕ
16 Промяна
До коментар #10 от "Клати Крачолов":В ПРЕЗИДЕНСТВОТО Е ПЪЛНО В ПАРЛАМЕНТА Е ПРЕПЪЛНЕНО
17 Промяна
До коментар #1 от "Народе народе клет и робски":ФАКТИ БГ ТУК ЕДИН НА ЩАТ ЛИ Е ПОСТОЯННО ПУСКА ГНУСНИ ЛЪЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ
