Плугчиева: Бизнесът с основание блокира Тристранката

12 Ноември, 2025 20:14 1 155 18

Високомерно беше заявено, че даже с възраженията на бизнеса, този бюджет ще бъде приет, което не препоръчвам по никакъв начин. Скъсани отношения с бизнеса не вещаят добро

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според Меглена Плугчиева, бивш вицепремиер и дипломат, бизнесът с основание блокира Тристранката и не одобрява Бюджет 2026.

"Високомерно беше заявено, че даже с възраженията на бизнеса, този бюджет ще бъде приет, което не препоръчвам по никакъв начин. Скъсани отношения с бизнеса не вещаят добро. Високомерието идва преди падението", посочи тя в интервю за БНТ.

"В едни министерства не могат да се вземат нормални заплати, в други са надути до хиляди левове. Тези диспропорции можеше да бъдат коригирани. Освен намаляване на бюрокрацията, може да говорим и за дигитализацията. Изоставаме. Когато няма дигитализация, достатъчно добре развита инфраструктура, било то пътна, водна и т.н., това не помага на бизнеса да работи. Не влизат нови инвеститори. Страдаме от липса на кадри. От тежък демографски проблем", припомни тя.

И предупреди: "Ако се плъзгаме само по лесната плоскост на "трябва да дадем само социални помощи" и то с кредити, това далеч няма да ни изведе. Разходната част е в нарушение на закона. Има още един куп въпроси по икономиката, например дали са потърсили нови пазари за нашия работещ бизнес след като европейската и германската икономика, с която ме вързани като скачени съдове, са в рецесия", пита се Плугчиева.


  • 1 Народе народе клет и робски

    15 3 Отговор
    Общата численост на служителите в Министерството на вътрешните работи (МВР) е над 61 000 души. По-конкретно, само в районните управления (РУ) на МВР работят близо 15 000 души, като най-многобройни са тези в София с общо 2734 щатни бройки. 

    Обща численост: 61 170 души.

    Включени районни управления: Близо 15 000 души в 166 районни управления.

    Най-многобройно РУ: София с 2734 служители в деветте си районни управления.

    Други големи РУ: Варна (над 500 души), Пловдив (над 500 души), Бургас (444 души).

    Най-малки РУ: Угърчин и Малко Търново, с под 30 щатни бройки. 

    Коментиран от #2, #4, #17

    20:14 12.11.2025

  • 2 Тъжно и кошмарно е

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Народе народе клет и робски":

    Над 60-хилядното МВР си разду още щата

    Мотивът: имало засилен миграционен натиск. Допълнителните бройки: 1732

    Министерство на вътрешните работи, което може да се похвали със завидните над 61 000 щатни бройки и 70 процента увеличение на заплатите от тази година, реши да се разшири. 

    "Общата численост на МВР се увеличи с 1732 щатни бройки, като 1264 от тях бяха насочени към Главна дирекция "Гранична полиция", съобщиха днес от правителствената пресслужба в резюме на решение на Министерския съвет за промяна в устрйствения правилник на МВР.

    20:15 12.11.2025

  • 3 Гражданин

    24 3 Отговор
    Докато ни управляват тикви и свине ,територията но никога няма да стане бяла страна

    20:16 12.11.2025

  • 4 Фактите

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Народе народе клет и робски":

    Да видим как е другаде:



    НИДЕРЛАНДИЯ



    27 000 е броят на служителите в МВР при 17 млн население.



    ШВЕЦИЯ



    Население 11,5 млн души, служители в системата на МВР – около 27 500.



    АВСТРИЯ

    Близо 9 млн души население, 26 400 служители в МВР. Разкриваемостта на престъпленията е 87%.



    Подобни са данните за Дания, Норвегия и Финландия.



    В тези страни реформите са извършени още преди 20-25 години. Изразяват се преди всичко в оптимизиране на работата, затягане на кадровия подбор, модернизиране на техническите средства и пр. Заплатите в структурата са малко под средната за съответната държава



    В изброените страни МВР се отчита публично за всяка похарчена сума през годината.

    Публикува се и годишен отчет за приходите на министерството от различни дейности.

    Отделен отчет има за извършените дейности с приходите от събрани глоби.

    Коментиран от #11, #15

    20:17 12.11.2025

  • 5 Те се мразят

    1 0 Отговор
    А и Лукойл са хем в бизнес , хем в синдикат. А експерти платени от тях са лобисти политически. Срам ги е . Но ги санкционират. Правят пари.

    20:18 12.11.2025

  • 6 Факт !

    19 2 Отговор
    Единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.

    20:21 12.11.2025

  • 7 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    21 1 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Продължават с ремонтите на ремонтите
    Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите

    20:22 12.11.2025

  • 8 Бизнесмен с "0 лева" печалба

    17 0 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    20:44 12.11.2025

  • 9 604

    7 0 Отговор
    Мутроолигарсите нъ сурвакът...държавътъ нъ сурвакъ и съ карът как дъ нъ сурвакът повече.
    Дъ ви ебвъа и преходъ и цялътъ системъ...после що комунизмъ бродел...

    20:47 12.11.2025

  • 10 Клати Крачолов

    6 2 Отговор
    Аз обичам чантаджийте!

    Коментиран от #16

    20:49 12.11.2025

  • 11 Ами

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Фактите":

    Така бяха научени по съветско-руско социал-комунистически или там какво го нарича. Бяха научени едни хора да живеят на хранилката, на гърба на трудещите се и на работещите. И изнагляха, остана си нагли и станаха още по-нагли. Цели родове и фамилии научени да ограбват народа и да вярват че имат пълното право да живеят на гърба на останалите. За едно агне мама, ще те направим полицай. В държавните структури чак до тези за национална сигурност е пълно с децата на мафиоти и олигарси. Съдбата на този народ е трагедия. Укриване на данъци, осигуровки, печалби, ниски доходи, огромна корупция и далавери, огромни неравенства и безправовост. Чекмеджета и чували с пачки за нашите хора. Обществени поръчки. Апартаменти в Малта и хотели.

    20:51 12.11.2025

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ДНЕС ГИ ДАДОХ НА ФБР И ДАНЪЧНИТЕ В САЩ
    ...... АКО НЕ БЕШЕ ПРИЕМАНЕТО НА ЕЯРОТО
    ..... ЩЯХА ДА ПРАТЯ НАКАЗАТЕЛНИЯ ОТРЯД ОЩЕ ДНЕС

    21:18 12.11.2025

  • 13 Дедо Пене

    1 1 Отговор
    Много добър бюджет.... по времето преди 1989г.одръжките за пенсия бяха 28%,а пенсиите мизерни, до 2000г.нямаше максимален осигурителен доход и се облагаха всички доходи... заплати, премии, награди и т. н.
    РЕВАНЕТО СРЕЩУ ДАНЪК ДЕВИДЕНТ-10% Е СМЕШНО, ЗАЩОТО ЕДРИ ЧУЖДИ ФИРМИ И БАНКИ-22бр. ИЗКАРВАТ ПЕЧАЛБАТА СРЕЩУ СМЕШНИТЕ 5%, което никоя друга държава от Еврозоната не прави!!! В НОИ ще влизат - 17,6%одигуровки за пенсия, а 5% В ЧАСТЕН фонд никой не може да им вземе, а само нарастват с добри инвестиции.
    БИЗНЕСМЕНИТЕ В РБ ПРЕДПОЧИТАТ ДА СИ КУПЯТ РОЛС РОИС, А НЕ ДА РЕИНВЕСТИРАТ ПЕЧАЛБАТА. СЕГА ЩЕ ПЛАЩАТ 20%ДДС, 10% Данък печалба и 10 % Девидент, за да се почувстват, че работят в БЯЛА ДЪРЖАВА, а не да реват като УЩИПАНИ БУЛКИ!

    21:26 12.11.2025

  • 14 Дон Отворко

    3 1 Отговор
    От 2027г. ще дойде ред и на администрацията, която не си внася вноските, а чака държавата(т. е. Бизнесът да им ги плаща, макар че обслужването е нула), а милиционерите се крият по храстите и чадъросват наркопласьори и прости.тутки! Н. С., Министри и друга из.мет също! Step by step!

    21:32 12.11.2025

  • 15 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Фактите":

    4 СТИГА СИ РАЗПРОСТРАНЯВАЛ ЛЪЖИ ПЛАТЕНИ ЛЪЖИ СЕЕШ ОМРАЗА СЕЕШ РАЗДЕЛЕНИЕ

    21:33 12.11.2025

  • 16 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Клати Крачолов":

    В ПРЕЗИДЕНСТВОТО Е ПЪЛНО В ПАРЛАМЕНТА Е ПРЕПЪЛНЕНО

    21:34 12.11.2025

  • 17 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Народе народе клет и робски":

    ФАКТИ БГ ТУК ЕДИН НА ЩАТ ЛИ Е ПОСТОЯННО ПУСКА ГНУСНИ ЛЪЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ

    21:35 12.11.2025

