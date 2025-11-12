Плугчиева: Бизнесът с основание блокира Тристранката

Според Меглена Плугчиева, бивш вицепремиер и дипломат, бизнесът с основание блокира Тристранката и не одобрява Бюджет 2026.

"Високомерно беше заявено, че даже с възраженията на бизнеса, този бюджет ще бъде приет, което не препоръчвам по никакъв начин. Скъсани отношения с бизнеса не вещаят добро. Високомерието идва преди падението", посочи тя в интервю за БНТ.

"В едни министерства не могат да се вземат нормални заплати, в други са надути до хиляди левове. Тези диспропорции можеше да бъдат коригирани. Освен намаляване на бюрокрацията, може да говорим и за дигитализацията. Изоставаме. Когато няма дигитализация, достатъчно добре развита инфраструктура, било то пътна, водна и т.н., това не помага на бизнеса да работи. Не влизат нови инвеститори. Страдаме от липса на кадри. От тежък демографски проблем", припомни тя.

И предупреди: "Ако се плъзгаме само по лесната плоскост на "трябва да дадем само социални помощи" и то с кредити, това далеч няма да ни изведе. Разходната част е в нарушение на закона. Има още един куп въпроси по икономиката, например дали са потърсили нови пазари за нашия работещ бизнес след като европейската и германската икономика, с която ме вързани като скачени съдове, са в рецесия", пита се Плугчиева.