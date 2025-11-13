Новини
Без тристранка: Кабинетът одобрява бюджета за 2026-та и го внася в парламента

13 Ноември, 2025 05:59, обновена 13 Ноември, 2025 06:57

Това ще стане, въпреки повторната отмяна на заседание на Националния тристранен съвет заради отказа на бизнеса да участва в работата му

Без тристранка: Кабинетът одобрява бюджета за 2026-та и го внася в парламента - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Очаква се още днес правителството да приеме на извънредно заседание бюджетните закони за следващата година и да ги внесе за окончателно одобрение в парламента, предаде БНР.

Това ще стане, въпреки повторната отмяна на заседание на Националния тристранен съвет заради отказа на бизнеса да участва в работата му.

Четирите работодателски организации категорично отхвърлиха предлаганата план-сметка на държавата. Тя предвижда двойно увеличение на данък дивидент, ръст на осигуровките за пенсия с 2 процентни пункта и изпреварващо повишение на максималния осигурителен доход.

В своя позиция от Асоциацията на работодателите обявиха, че в настоящия проект на държавен бюджет се отстъпва от заявената от управляващото мнозинство позиция за запазване на данъчно-осигурителния модел на България, като се изземват допълнителни средства от реалния сектор, за да се финансират неефективни разходи в бюджетната сфера. Затова бизнесът не приема да участва във формално обсъждане на най-важния закон в държавата и няма да легитимира подобно решение.

"Исканията ни са ясни - отпадане на 2 процентни пункта увеличаване на осигурителната вноска за фонд "Пенсии", отпадане на данък "дивидент", двукратното увеличение, отпадане на софтуер за управление на продажби в търговските обекти и редуциране ръста на максималния осигурителен доход до 4430 лв., както е записано в настоящата бюджетна прогноза", заяви във вторник Станислав Попдончев, заместник-председател на БСК.

Премиерът Росен Желязков от своя страна коментира, че придвижването на бюджетните закони може да стане и без съгласуване в Тристранния съвет:

"Бюджетната процедура не може да бъде блокирана, защото това е автономно право на правителството и на Народното събрание. Този бюджет, той е по-скоро консервативен, за да може спокойно и без социално напрежение да влезем в следващата година."

Ако отпаднат едни от планираните приходи, трябва да се намерят алтернативи, допълни Желязков.

След последната позиция на бизнеса, от правителството подчертаха, че добрият управленски тон изисква да се консултират с всички социални партньори, но повторният отказ на част от тях да участват в заседанието на НСТС дава ясна оценка за отношението им към бюджета. Затова и правителството ще одобри законопроектите, свързани с план сметката за следващата година, във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи правителството..


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Иван

    25 2 Отговор
    Синдикатите нямат място на такива беседи защото са фалшиви и не защитават правата на работниците! Да се махат!

    Коментиран от #14, #26

    06:12 13.11.2025

  • 3 Чичо Сюлейман

    30 1 Отговор
    Взимат от работещия в частния сектор за да дадат на хрантутника на държавна издръжка...
    Никаква воля и реформи за съкращаване на държавна та администрация.

    Коментиран от #19

    06:34 13.11.2025

  • 4 Попето

    22 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Въвеждането на еврото се случва по същия не демократичен начин. Властта днес е тоталитарна, дори по-вече от времето преди 89-та. А тези, които би трябвало и имат сили и възможности да протестират, си организират предстоящите празници. Няма и ярки водачи, за да има протести.

    Коментиран от #5

    06:36 13.11.2025

  • 6 очевидец

    22 2 Отговор
    Румъния обяви годишна инфлация от близо 10 на сто -

    Другата година и ние, благодарение на Крадеца от Банкя.

    06:42 13.11.2025

  • 7 Факти защо триете постовете на хората

    21 2 Отговор
    Това не се ли нарича диктатура? Да гласуваш нещо на всяка цена, да минеш през трупове, само и само да наложиш това, което са решили толупа и дебелия феномен ? И въпросът е: Защо и къде са младите хора, защо мълчат, от какво са уплашени и КОЙ ги плаши? Къде са студентите? На всякъде по света младите хора са двигателят на промените, а у нас сигурно са много доволни да ги управляват бандити и за това си траят. Вижте какво правят в Сърбия, Гърция и на всякъде, където не са доволни от политиките на диктатура. Срам и за работещите, които изкарват парите в държавата, а сега, когато им бъркат в джобовете, си кротуват. Това означава, че им е добре и са съгласни да ги грабят бандитите-управляващи, и да издържат угоените и преяждащи храненици на държавната хранилка.

    Коментиран от #9

    06:55 13.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    В бюджета за следващата година са заложени 100 процента инфлация

    06:59 13.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    19 1 Отговор

    До коментар #7 от "Факти защо триете постовете на хората":

    Младите са до един наркомани и живеят във виртуален свят в телефона.

    07:00 13.11.2025

  • 10 Баста

    21 0 Отговор
    Да вземеш от кадърните и работещите, за да дадеш на глЪмите и нищо не правещите! Вървим към пълно затриване…

    07:01 13.11.2025

  • 13 Българин

    11 1 Отговор
    Полицията се превръща в нацистка организация .Парите са за безмилостно убиване на българите от полицаите.Платените ССесовци на Прасетата.

    07:15 13.11.2025

  • 14 Ветеран от Протеста

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Ти познаваш ли Бизнеса,дето не бил съгласен,щото и аз не го познавам... ???Търсих за име,но няма име Бизнеса,нито презиме ,нито фамилия...ЕГН няма ...Бизнеса ....

    Коментиран от #27

    07:21 13.11.2025

  • 15 ДАНО БИЗНЕСА РАЗБЕРЕ

    8 1 Отговор
    Че Боко и Шиши им бъркат в джоба и ги махне.

    07:24 13.11.2025

  • 16 бай Митко

    13 1 Отговор
    САМОВЛАСТИЕТО на един пожарникар "прегази" тристранки, президентски вета, народни протести, мнения на финансови експерти, за да наложи единствено своето некомпетентно решение без значение катастрофалното състояние, в което се намира народа и държавата! За нищо не му пука! Важното е кукловодите му да го държат на върха!

    07:25 13.11.2025

  • 18 ИКОНОМИЧЕСКА ИКОНОМИКА

    4 0 Отговор
    Догодина ще посивявам.

    07:34 13.11.2025

  • 19 Фикри

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Чичо Сюлейман":

    Ще се разплача, знаеш ли защо реват за тоя данък дивидент ?
    Защото не си дават заплати, за да не плащат данъци и осигуровки, а си разпределят дивиденти, защото там плащат само 5 %.

    Коментиран от #20

    07:34 13.11.2025

  • 20 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Фикри":

    Не си разбрал. Самите политици казаха уж защо вдигат данък дивидент. Все повече хора решиха да си плащат "заплата" и да са осигурени на максимума, а на останалите пари вместо данък печалба 10% + 5% данък дивидент да плащат само ДОД 10%. Това са и повечето от тези с над 6-7000лв заплата в статистиката. Политиците казаха, че не искат вместо заплати и високо ДОО хората да минат на плащане на данък дивидент и затова го вдигат и него. Не казвам, че това е 100% истинската им причина, но нея изтъкнаха като довод.

    08:05 13.11.2025

  • 21 Гост

    2 0 Отговор
    По лесно ще свалим този кабинет.до 2 месеца.

    Коментиран от #24

    08:10 13.11.2025

  • 22 гошо

    2 0 Отговор
    Избори>Радев>затвор за ГРОБ и ДПС.

    08:25 13.11.2025

  • 23 Мнение

    0 0 Отговор
    Държавен съд за метастазите на тумора Борисов Пеевски и специален прокурор за одържавяване на откраднато на така наречените "магистрати"

    08:29 13.11.2025

  • 24 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Гост":

    След 47 дни вече няма да има значение кой е на власт. Този кабинет прокарва политики и идеи на ЕС за вдигане на данъци и харчене на повече пари по пера важни за Брюксел. Да, надуват и заплати в бюджета да не се бунят, но и то е до време и за 2027 ще изчезне. От 1.1.2026 България няма да има собствени резерви, парите ще са под контрола на ЕЦБ и от там могат да спрат всеки опит за промяна. Идват нови и искат да не вдигат данъци или да намалят парите за армия и Украйна. Познай колко ще отнеме на ЕЦБ да блокира парите на банките и да позволи примерно до 50лв на ден теглене, докато се кротнем да ни дерат. В Гърция за под 2-3 месеца се съгласиха на вдигане на данъците ударно и замразяване на заплатите.
    Костадинов идва с гръм и трясък. Почва да мисли реформи. ЕЦБ го реже и след седмица на улицата почти цялото Възраждане ще реве да слагаме пак Бойко, ама да миряса Урсула и да има за ядене. Затова и ни вкараха в еврото и се направиха на улави за измамите в конвергентния доклад, корупцията и т.н. Трябва им контрол над нас, а не да сме им равни и да влезем така в еврозоната.

    08:29 13.11.2025

  • 25 факуса

    0 0 Отговор
    ами така де, видя се,че без честни избори може щом темида е с везни, ся се оказваи,че без да питат други може,само бавят нещата,и без конкурси ще видят,че може, знаят се правилните фирми,всичко е съгласувано с урсулите радетели за праведна диктатура,що да притесняват бай хасан и баба пена и да им губят времето с излишни неща,те се грижат да са спокойни, от партий ще се изчистят и държавата с главно Д става реалност

    08:48 13.11.2025

  • 26 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    ама така фалшът е непълен,щот и правителството и купището са фалшиви,всичко е фалш от 35г.ама нали е политкоректно е нормално

    08:50 13.11.2025

  • 27 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ветеран от Протеста":

    ами няма, бизнес е демократичното има на кражбата,затуй и офшорни зони имат,куче влаче диря няма

    08:55 13.11.2025

