Без тристранка: Кабинетът одобрява бюджета за 2026-та и го внася в парламента

Очаква се още днес правителството да приеме на извънредно заседание бюджетните закони за следващата година и да ги внесе за окончателно одобрение в парламента, предаде БНР.
Това ще стане, въпреки повторната отмяна на заседание на Националния тристранен съвет заради отказа на бизнеса да участва в работата му.
Четирите работодателски организации категорично отхвърлиха предлаганата план-сметка на държавата. Тя предвижда двойно увеличение на данък дивидент, ръст на осигуровките за пенсия с 2 процентни пункта и изпреварващо повишение на максималния осигурителен доход.
В своя позиция от Асоциацията на работодателите обявиха, че в настоящия проект на държавен бюджет се отстъпва от заявената от управляващото мнозинство позиция за запазване на данъчно-осигурителния модел на България, като се изземват допълнителни средства от реалния сектор, за да се финансират неефективни разходи в бюджетната сфера. Затова бизнесът не приема да участва във формално обсъждане на най-важния закон в държавата и няма да легитимира подобно решение.
"Исканията ни са ясни - отпадане на 2 процентни пункта увеличаване на осигурителната вноска за фонд "Пенсии", отпадане на данък "дивидент", двукратното увеличение, отпадане на софтуер за управление на продажби в търговските обекти и редуциране ръста на максималния осигурителен доход до 4430 лв., както е записано в настоящата бюджетна прогноза", заяви във вторник Станислав Попдончев, заместник-председател на БСК.
Премиерът Росен Желязков от своя страна коментира, че придвижването на бюджетните закони може да стане и без съгласуване в Тристранния съвет:
"Бюджетната процедура не може да бъде блокирана, защото това е автономно право на правителството и на Народното събрание. Този бюджет, той е по-скоро консервативен, за да може спокойно и без социално напрежение да влезем в следващата година."
Ако отпаднат едни от планираните приходи, трябва да се намерят алтернативи, допълни Желязков.
След последната позиция на бизнеса, от правителството подчертаха, че добрият управленски тон изисква да се консултират с всички социални партньори, но повторният отказ на част от тях да участват в заседанието на НСТС дава ясна оценка за отношението им към бюджета. Затова и правителството ще одобри законопроектите, свързани с план сметката за следващата година, във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи правителството..
13 Ноември, 2025 05:59, обновена 13 Ноември, 2025 06:57
1 Иван
Коментиран от #14, #26
06:12 13.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Чичо Сюлейман
Никаква воля и реформи за съкращаване на държавна та администрация.
Коментиран от #19
06:34 13.11.2025
4 Попето
До коментар #2 от "Мнение":Въвеждането на еврото се случва по същия не демократичен начин. Властта днес е тоталитарна, дори по-вече от времето преди 89-та. А тези, които би трябвало и имат сили и възможности да протестират, си организират предстоящите празници. Няма и ярки водачи, за да има протести.
Коментиран от #5
06:36 13.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 очевидец
Другата година и ние, благодарение на Крадеца от Банкя.
06:42 13.11.2025
7 Факти защо триете постовете на хората
Коментиран от #9
06:55 13.11.2025
8 Последния Софиянец
06:59 13.11.2025
9 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Факти защо триете постовете на хората":Младите са до един наркомани и живеят във виртуален свят в телефона.
07:00 13.11.2025
10 Баста
07:01 13.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Българин
07:15 13.11.2025
14 Ветеран от Протеста
До коментар #1 от "Иван":Ти познаваш ли Бизнеса,дето не бил съгласен,щото и аз не го познавам... ???Търсих за име,но няма име Бизнеса,нито презиме ,нито фамилия...ЕГН няма ...Бизнеса ....
Коментиран от #27
07:21 13.11.2025
15 ДАНО БИЗНЕСА РАЗБЕРЕ
07:24 13.11.2025
16 бай Митко
07:25 13.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ИКОНОМИЧЕСКА ИКОНОМИКА
07:34 13.11.2025
19 Фикри
До коментар #3 от "Чичо Сюлейман":Ще се разплача, знаеш ли защо реват за тоя данък дивидент ?
Защото не си дават заплати, за да не плащат данъци и осигуровки, а си разпределят дивиденти, защото там плащат само 5 %.
Коментиран от #20
07:34 13.11.2025
20 хаха
До коментар #19 от "Фикри":Не си разбрал. Самите политици казаха уж защо вдигат данък дивидент. Все повече хора решиха да си плащат "заплата" и да са осигурени на максимума, а на останалите пари вместо данък печалба 10% + 5% данък дивидент да плащат само ДОД 10%. Това са и повечето от тези с над 6-7000лв заплата в статистиката. Политиците казаха, че не искат вместо заплати и високо ДОО хората да минат на плащане на данък дивидент и затова го вдигат и него. Не казвам, че това е 100% истинската им причина, но нея изтъкнаха като довод.
08:05 13.11.2025
21 Гост
Коментиран от #24
08:10 13.11.2025
22 гошо
08:25 13.11.2025
23 Мнение
08:29 13.11.2025
24 хаха
До коментар #21 от "Гост":След 47 дни вече няма да има значение кой е на власт. Този кабинет прокарва политики и идеи на ЕС за вдигане на данъци и харчене на повече пари по пера важни за Брюксел. Да, надуват и заплати в бюджета да не се бунят, но и то е до време и за 2027 ще изчезне. От 1.1.2026 България няма да има собствени резерви, парите ще са под контрола на ЕЦБ и от там могат да спрат всеки опит за промяна. Идват нови и искат да не вдигат данъци или да намалят парите за армия и Украйна. Познай колко ще отнеме на ЕЦБ да блокира парите на банките и да позволи примерно до 50лв на ден теглене, докато се кротнем да ни дерат. В Гърция за под 2-3 месеца се съгласиха на вдигане на данъците ударно и замразяване на заплатите.
Костадинов идва с гръм и трясък. Почва да мисли реформи. ЕЦБ го реже и след седмица на улицата почти цялото Възраждане ще реве да слагаме пак Бойко, ама да миряса Урсула и да има за ядене. Затова и ни вкараха в еврото и се направиха на улави за измамите в конвергентния доклад, корупцията и т.н. Трябва им контрол над нас, а не да сме им равни и да влезем така в еврозоната.
08:29 13.11.2025
25 факуса
08:48 13.11.2025
26 1234
До коментар #1 от "Иван":ама така фалшът е непълен,щот и правителството и купището са фалшиви,всичко е фалш от 35г.ама нали е политкоректно е нормално
08:50 13.11.2025
27 факуса
До коментар #14 от "Ветеран от Протеста":ами няма, бизнес е демократичното има на кражбата,затуй и офшорни зони имат,куче влаче диря няма
08:55 13.11.2025