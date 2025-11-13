Новини
Ветрен иска спешни мерки за обезопасяването на главен път

13 Ноември, 2025 08:20 438 4

Наскоро живота си на пътя загубила жена

Ветрен иска спешни мерки за обезопасяването на главен път - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жители на пазарджишкия град Ветрен се оплакват от опасен път, който минава през центъра на населеното място. Наскоро загинала жена, блъсната от кола, а преди дни било прегазено и куче, за чийто живот се борят в момента лекарите. Хората настояват да се вземат спешни мерки.

"Аз лично закарах кучето във ветеринарна клиника, тъй като никой не положи усилия да му помогне. Преди това на същото място беше блъсната и жена, която почина", обясни Ирина Маршал в "Здравей, България" по Нова тв, която е от София, но пребивава във Ветрен от известно време.

По думите ѝ улицата е опасна, тъй като се кара с висока скорост и никой не спазва ограниченията. "Организират се гонки в съседни улици", подчерта тя.

Други хора от града посочиха, че липсват знаци, няма маркировка по страничните улици, а и тази, която има, е почти невидима.

"Този път преди години беше като лунен пейзаж. Сега е асфалтиран и с тротоар. Винаги, когато е имало жалби - сме се отзовавали. Изпращали сме писма до Агенция „Пътна инфраструктура“ в Пазарджик, за да се провери възможността за поставяне на „спящи полицаи“. Хората настояват за това, но трябва съгласуване, защото пътят е републикански", обясни кметът на Ветрен Радослав Лютаков, който е на поста от 14 години.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дпс-гроб

    0 0 Отговор
    имаме една схема с кръгови кръстовища, ще ви завъртим 5 кръгчета за някой и друг милион...

    08:24 13.11.2025

  • 2 АМАH OT ИДИOTИ

    0 0 Отговор
    ТОЧНО ТИЯ ПPИMATИ 15 ПЪТИ ГЛАСУВАХА ЗА ШИMПAH3ЕТО ОТ БAHКЯ
    😡
    А ТОЧНО ТО, ШИMПAH3ЕТО И НЕГОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ СТРОИХА ПЪТИЩАТА С ТАКОВА КАЧЕСТВО
    😝🤣😆

    08:33 13.11.2025

  • 3 побърканяк

    0 0 Отговор
    Пълна глупост жената е сгазена сутринта към 7 часа когато гасят осветлението от спряла кола която е потеглила на заден ход и сигурно водача не е видял жената в тъмното, а не от бързодвижещата се кола като разрешената скорост за Ветрен е 50 км.

    08:37 13.11.2025

  • 4 очевидец

    0 0 Отговор
    📌 След 1 януари българският бюджет вече няма да се пише в София, а в Брюксел 🇪🇺.
    Фалшивите данни за дефицит и инфлация, ще ни вкарат в процедура по свръхдефицит, а това значи едно - пряк финансов надзор от ЕЦБ. Тогава нито Народното събрание, нито правителството ще имат думата

    08:41 13.11.2025

