Ветрен иска спешни мерки за обезопасяването на главен път

Жители на пазарджишкия град Ветрен се оплакват от опасен път, който минава през центъра на населеното място. Наскоро загинала жена, блъсната от кола, а преди дни било прегазено и куче, за чийто живот се борят в момента лекарите. Хората настояват да се вземат спешни мерки.

"Аз лично закарах кучето във ветеринарна клиника, тъй като никой не положи усилия да му помогне. Преди това на същото място беше блъсната и жена, която почина", обясни Ирина Маршал в "Здравей, България" по Нова тв, която е от София, но пребивава във Ветрен от известно време.

По думите ѝ улицата е опасна, тъй като се кара с висока скорост и никой не спазва ограниченията. "Организират се гонки в съседни улици", подчерта тя.

Други хора от града посочиха, че липсват знаци, няма маркировка по страничните улици, а и тази, която има, е почти невидима.

"Този път преди години беше като лунен пейзаж. Сега е асфалтиран и с тротоар. Винаги, когато е имало жалби - сме се отзовавали. Изпращали сме писма до Агенция „Пътна инфраструктура“ в Пазарджик, за да се провери възможността за поставяне на „спящи полицаи“. Хората настояват за това, но трябва съгласуване, защото пътят е републикански", обясни кметът на Ветрен Радослав Лютаков, който е на поста от 14 години.