Парчета скала паднаха на пътя София - Кулата

Паднала скална маса затруднява движението по главен път I-1 (Е-79) София – Кулата в следобедните часове на днешния ден. Инцидентът е станал в района на километър 391, което налага временна промяна в организацията на трафика.

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщиха, че преминаването в засегнатия участък се осъществява двупосочно, но само в едната лента за движение. Екипи работят по разчистването на пътното платно, за да се възстанови нормалният трафик възможно най-бързо.

От Пътната агенция апелират към всички водачи да шофират с повишено внимание и съобразена скорост в района на срутището. Необходимо е стриктно спазване на пътната сигнализация и указанията на служителите на "Пътна полиция", които регулират движението на място.

Кресненското дефиле е участък с повишен риск от падащи камъни, особено при промени във времето, поради което шофьорите трябва да бъдат особено бдителни.