Парчета скала паднаха на пътя София - Кулата
  Тема: Войната на пътя

Парчета скала паднаха на пътя София - Кулата

23 Ноември, 2025 16:31 1 068 4

Временна организация

Парчета скала паднаха на пътя София - Кулата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Паднала скална маса затруднява движението по главен път I-1 (Е-79) София – Кулата в следобедните часове на днешния ден. Инцидентът е станал в района на километър 391, което налага временна промяна в организацията на трафика.

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщиха, че преминаването в засегнатия участък се осъществява двупосочно, но само в едната лента за движение. Екипи работят по разчистването на пътното платно, за да се възстанови нормалният трафик възможно най-бързо.

От Пътната агенция апелират към всички водачи да шофират с повишено внимание и съобразена скорост в района на срутището. Необходимо е стриктно спазване на пътната сигнализация и указанията на служителите на "Пътна полиция", които регулират движението на място.

Кресненското дефиле е участък с повишен риск от падащи камъни, особено при промени във времето, поради което шофьорите трябва да бъдат особено бдителни.


  • 1 Тя цялата

    8 3 Отговор
    Държава рухна, те за парчета скала пишат. Нелепо е.

    16:36 23.11.2025

  • 2 оня с коня

    7 3 Отговор
    то и без това цялата държава се разпада, че един камък повече бил паднал все тая

    16:41 23.11.2025

  • 3 Време е

    3 2 Отговор
    Да вдигнат винетките двойно! Тия скали без пари не се чистят.

    17:35 23.11.2025

  • 4 Ония с форда

    1 0 Отговор
    Можеше и по-крадко и конкретно - Катастрофа при км 391 на път І-1 Симитли – Кресна!

    17:42 23.11.2025

