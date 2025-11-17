Вандали отрязаха ветрозащитни тополи по пътя към хижа „Яворов“

Неизвестни извършители са отрязали редица тополи, засадени като ветрозащитен пояс по пътя към хижа „Яворов“ край Разлог.
Дърветата са били повалени и демонстративно оставени на пътното платно, създавайки реална опасност за преминаващите автомобили.
Сигналът е подаден в събота сутринта, когато местни жители изпращат снимки до общината.
Кметът на Разлог Красимир Герчев определи случая като „безобразие и посегателство върху общинската собственост“.
Той подчерта, че тополите са засадени преди около 15 години от служители на общината като част от важен ветрозащитен пояс, който предпазва пътя от снегонавявания през зимата.
Липсата им би могла да доведе до нови затваряния на участъка, допълнителни разходи за техника и повишен риск за туристи и местни жители.
„Не мога да си обясня смисъла на подобно посегателство, още повече че дървесината е оставена на място. Не става дума за нужда от дърва, а за демонстрация на арогантност и безнаказаност“, заяви Герчев.
Общината и полицията вече работят по случая. В района има видеонаблюдение, а камерите ще бъдат проверени за установяване на извършителите. „Надявам се да ги открием и да бъдат сурово наказани“, допълни кметът.
Въпреки вандалския акт местната власт заяви, че ще възстанови щетите. Пролетта ще бъдат засадени нови дървета, като амбицията е броят им да бъде дори по-голям от унищожените.
„Подобни действия няма да ни откажат. Напротив – ще засадим в пъти повече дървета и ще продължим да се грижим за нашия край“, увери Герчев.
Случаят предизвика силно обществено възмущение, а местната власт апелира за повече отговорност към природата и общинската собственост.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 няма държава
08:29 17.11.2025
2 нормално
08:32 17.11.2025
3 Пич
Коментиран от #9, #17
08:32 17.11.2025
4 вандал избива българите
08:32 17.11.2025
5 Щерев
08:33 17.11.2025
6 държавник-феномен с голямо Д
демек мои избиратели
08:34 17.11.2025
7 В цял свят
Защото просо няма крайпътни дървета.
Само Професор ганЮ Балкански сади крайпътни дървета да се тръшка в тях с таралясника си.
08:35 17.11.2025
8 държавник-феномен с голямо Д
демек мои избиратели
08:35 17.11.2025
9 Чип
До коментар #3 от "Пич":Чисти българи са. Както и онези които изтеглила 20 милиарда заем само тази година
Коментиран от #12, #13
08:37 17.11.2025
10 в кратце
08:39 17.11.2025
11 Това, че са ги отрязали
08:43 17.11.2025
12 Имат ли си партия щото май си имат
До коментар #9 от "Чип":Всички я знаят. Прокобата ли проказата не ами чумата трибуквена.
Коментиран от #14
08:45 17.11.2025
13 Тези са украинци
До коментар #9 от "Чип":Парите поне са за тях.
08:47 17.11.2025
14 Чип
До коментар #12 от "Имат ли си партия щото май си имат":Грешиш, преди 36 години партията беше с три букви, сега всички партии са създадени от бившите две букви
08:54 17.11.2025
15 Проф. ганЮ Балкански
Докато не се мацне в някое от тях…
08:59 17.11.2025
16 Данко Харсъзина
09:02 17.11.2025
17 Еничари са
До коментар #3 от "Пич":Не им трябва материала а просто бастисват.
09:10 17.11.2025