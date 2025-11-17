Новини
Вандали отрязаха ветрозащитни тополи по пътя към хижа „Яворов“

17 Ноември, 2025

Кметът на Разлог Красимир Герчев определи случая като „безобразие и посегателство върху общинската собственост“

Вандали отрязаха ветрозащитни тополи по пътя към хижа „Яворов“ - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Неизвестни извършители са отрязали редица тополи, засадени като ветрозащитен пояс по пътя към хижа „Яворов“ край Разлог.

Дърветата са били повалени и демонстративно оставени на пътното платно, създавайки реална опасност за преминаващите автомобили.

Сигналът е подаден в събота сутринта, когато местни жители изпращат снимки до общината.

Кметът на Разлог Красимир Герчев определи случая като „безобразие и посегателство върху общинската собственост“.

Той подчерта, че тополите са засадени преди около 15 години от служители на общината като част от важен ветрозащитен пояс, който предпазва пътя от снегонавявания през зимата.

Липсата им би могла да доведе до нови затваряния на участъка, допълнителни разходи за техника и повишен риск за туристи и местни жители.

„Не мога да си обясня смисъла на подобно посегателство, още повече че дървесината е оставена на място. Не става дума за нужда от дърва, а за демонстрация на арогантност и безнаказаност“, заяви Герчев.

Общината и полицията вече работят по случая. В района има видеонаблюдение, а камерите ще бъдат проверени за установяване на извършителите. „Надявам се да ги открием и да бъдат сурово наказани“, допълни кметът.

Въпреки вандалския акт местната власт заяви, че ще възстанови щетите. Пролетта ще бъдат засадени нови дървета, като амбицията е броят им да бъде дори по-голям от унищожените.

„Подобни действия няма да ни откажат. Напротив – ще засадим в пъти повече дървета и ще продължим да се грижим за нашия край“, увери Герчев.

Случаят предизвика силно обществено възмущение, а местната власт апелира за повече отговорност към природата и общинската собственост.


  • 1 няма държава

    11 1 Отговор
    Робите си заслужават управниците !!!

    08:29 17.11.2025

  • 2 нормално

    9 1 Отговор
    На българина му дай да руши.

    08:32 17.11.2025

  • 3 Пич

    7 3 Отговор
    Първо , вандалите не са вандали , а са ромеи или команчи ! И второ , не са ги отрязали , а са си ги набрали !!!

    Коментиран от #9, #17

    08:32 17.11.2025

  • 4 вандал избива българите

    9 0 Отговор
    открадна всички пари, тегли кредити и също ги краде, внася боклук и го гори, зет му внася стара мърша за салами ЗА ХОРАТА, източва постоянно големи язовири......

    08:32 17.11.2025

  • 5 Щерев

    10 0 Отговор
    Някой дерибей с Мерцедес Майбах е наредил да се отрежат и сега законово и официално ще купи дървесината от кмета,и вълкът сит и агнето цяло.

    08:33 17.11.2025

  • 6 държавник-феномен с голямо Д

    7 1 Отговор
    Вандали с главно М
    демек мои избиратели

    08:34 17.11.2025

  • 7 В цял свят

    0 9 Отговор
    няма удари на автомобили в крайпътни дървета.
    Защото просо няма крайпътни дървета.
    Само Професор ганЮ Балкански сади крайпътни дървета да се тръшка в тях с таралясника си.

    08:35 17.11.2025

  • 8 държавник-феномен с голямо Д

    5 1 Отговор
    Вандали с главно М и г вместо д
    демек мои избиратели

    08:35 17.11.2025

  • 9 Чип

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Чисти българи са. Както и онези които изтеглила 20 милиарда заем само тази година

    Коментиран от #12, #13

    08:37 17.11.2025

  • 10 в кратце

    3 0 Отговор
    Няма справедливи закони с наказания в България,затова е така. Нарушителите знаят,че дори и да ги арестуват,на другия ден ще бъдат пуснати срещу 50 лева гаранция и да са под "домашен арест".

    08:39 17.11.2025

  • 11 Това, че са ги отрязали

    0 4 Отговор
    е добре, но защо са ги оставили ма пътя?

    08:43 17.11.2025

  • 12 Имат ли си партия щото май си имат

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Чип":

    Всички я знаят. Прокобата ли проказата не ами чумата трибуквена.

    Коментиран от #14

    08:45 17.11.2025

  • 13 Тези са украинци

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Чип":

    Парите поне са за тях.

    08:47 17.11.2025

  • 14 Чип

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Имат ли си партия щото май си имат":

    Грешиш, преди 36 години партията беше с три букви, сега всички партии са създадени от бившите две букви

    08:54 17.11.2025

  • 15 Проф. ганЮ Балкански

    0 1 Отговор
    Много обича крайпътните дървета.
    Докато не се мацне в някое от тях…

    08:59 17.11.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Ще бъдат хванати, но няма да бъдат осъдени.

    09:02 17.11.2025

  • 17 Еничари са

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Не им трябва материала а просто бастисват.

    09:10 17.11.2025

