Вандали отрязаха ветрозащитни тополи по пътя към хижа „Яворов“

Неизвестни извършители са отрязали редица тополи, засадени като ветрозащитен пояс по пътя към хижа „Яворов“ край Разлог.

Дърветата са били повалени и демонстративно оставени на пътното платно, създавайки реална опасност за преминаващите автомобили.

Сигналът е подаден в събота сутринта, когато местни жители изпращат снимки до общината.

Кметът на Разлог Красимир Герчев определи случая като „безобразие и посегателство върху общинската собственост“.

Той подчерта, че тополите са засадени преди около 15 години от служители на общината като част от важен ветрозащитен пояс, който предпазва пътя от снегонавявания през зимата.

Липсата им би могла да доведе до нови затваряния на участъка, допълнителни разходи за техника и повишен риск за туристи и местни жители.

„Не мога да си обясня смисъла на подобно посегателство, още повече че дървесината е оставена на място. Не става дума за нужда от дърва, а за демонстрация на арогантност и безнаказаност“, заяви Герчев.

Общината и полицията вече работят по случая. В района има видеонаблюдение, а камерите ще бъдат проверени за установяване на извършителите. „Надявам се да ги открием и да бъдат сурово наказани“, допълни кметът.

Въпреки вандалския акт местната власт заяви, че ще възстанови щетите. Пролетта ще бъдат засадени нови дървета, като амбицията е броят им да бъде дори по-голям от унищожените.

„Подобни действия няма да ни откажат. Напротив – ще засадим в пъти повече дървета и ще продължим да се грижим за нашия край“, увери Герчев.

Случаят предизвика силно обществено възмущение, а местната власт апелира за повече отговорност към природата и общинската собственост.