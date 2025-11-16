Новини
България »
Отбелязваме Световния ден в памет на жертвите на пътя. 478 са загиналите по пътищата у нас през 2024 г.

16 Ноември, 2025

От началото на годината произшествията на пътя са 5869, загиналите са 394, а ранените 7310

Отбелязваме Световния ден в памет на жертвите на пътя. 478 са загиналите по пътищата у нас през 2024 г. - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Традиционно всяка година страната ни се присъединява към Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, който тази година се отбелязва на 16 ноември. Това съобщават на сайта си от Националния център по обществено здраве и анализи.

Последиците от тежките пътнотранспортни произшествия в световен мащаб са неизмерими, когато се отнасят до човешкия живот. С всяка една такава загуба се променят съдби, непоправими са последствията не само за близките на пострадалите, а и за цялото общество. От всички причини за смъртност в световен мащаб пътнотранспортните произшествия остават водеща причина за преждевременното прекъсване на живота сред децата и младите хора и тази тенденция е трайна и тревожна, посочват от Националния център по обществено здраве и анализи.

Само за една година (2024 г.) по пътищата на страната при 7173 тежки катастрофи са загинали 478 и са ранени 9054 човека. Това е повод за пореден път да си дадем сметка доколко сме отговорни като участници в движението по пътищата, каква е културата ни на поведение и какви са уменията ни за реакция в критични ситуации на пътя, както и да приемем, че усилията за опазване на човешкото здраве и живот от случаи на пътнотранспортни произшествия са отговорност на всеки член на обществото ни, на институциите, на семейството, се посочва в съобщението.

Денят се отбелязва през третата неделя на ноември с резолюция на Общото събрание на ООН от 26 октомври 2005 г. Кампанията за деня през 2025 г. е наречена: „ЗАПОМНЕТЕ. ПОДКРЕПЕТЕ. ДЕЙСТВАЙТЕ.“ - „REMEMBER. SUPPORT. ACT.“

По информация на МВР от началото на ноември има 237 катастрофи с 21 починали и 299 пострадали. От началото на годината произшествията на пътя са 5869, загиналите са 394, а ранените 7310.

Доклад за пътната безопасност за 2024 г. показва, че въпреки предприетите стратегически усилия и отчетени частични положителни тенденции, пътнотранспортният травматизъм в страната остава на неприемливо високо ниво, съобщиха от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ на сайта си на 1 август тази година.

Слабото прилагане на мерки и недостатъчната ангажираност на институциите с превенция са основните причини за това.

Автомобилното движение продължава да нараства – 14,4% ръст на пробега спрямо 2019 г., което увеличава натиска върху пътната система и риска от инциденти. Макар броят на загиналите да е намалял с 9% спрямо 2023 г. и с 23,9% спрямо 2019 г., се отчита ръст в тежките произшествия с пострадали и тежко ранени – тенденция, която поставя допълнителен акцент върху необходимостта от системна превенция, се посочва в съобщението.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    7 3 Отговор
    Извън стандартните, за срещу идиотите каращи като на състезания решението е просто. Въоръжават КАТ с гранатомети. Един съобщава за прелитащ и го пресрещат с гранатомет. След първите 2-3 случай и рев по медии и за права на човека, такива случаи ще паднат в пъти! Ще има пъти по-малко жертви на такива.
    Ако бях ръководител В МВР бих кръстил кампания "няма кретен, няма проблем" (както би казал другарят Сталин) и да ги почвам. Да разберат какво е отношението на хората към тях. Има дори обучаващ ефект.

    Коментиран от #5

    08:27 16.11.2025

  • 2 Сорос

    5 3 Отговор
    Хайде на нашите световни дни, гои ахаха

    08:32 16.11.2025

  • 3 Сорос

    8 0 Отговор
    Слушай нпо-то, Ганьо.

    08:33 16.11.2025

  • 4 Никой

    3 2 Отговор
    Ужасно е.

    Но точно този транспорт е възможно най-опасен. Влаковият е също рисков. Но не толкова.

    Автомобилите стават все по бързи, маневрени, но - това е рисково. Нищо не помага. Поне в градски условия да го нямаше автомобилният трафик.

    Къде ходят с тези автомобили.

    Коментиран от #16

    08:33 16.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сорос

    5 0 Отговор
    Четете и попивайте истините

    08:34 16.11.2025

  • 7 Асен

    4 0 Отговор
    Даже и Украйна не може да ни стигне.

    08:36 16.11.2025

  • 8 Всичко световно е еврейско.

    7 2 Отговор
    Световния ден... гоите са невменяеми

    08:37 16.11.2025

  • 9 Свобода за

    3 2 Отговор
    Невинния шофьор на камион блъснат от някаква Саяна.

    08:39 16.11.2025

  • 10 бушприт

    4 2 Отговор
    Войната по българските пътища трябва да приключи.

    Коментиран от #11

    08:40 16.11.2025

  • 11 666

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "бушприт":

    Каква война бе копейка?

    08:43 16.11.2025

  • 12 ФАКТ

    3 3 Отговор
    99% от загиналите са копейки.

    08:43 16.11.2025

  • 13 АсфалтПаша

    2 0 Отговор
    А ние пълним чекмеджета за поколението, е некой купуват имоти по Бахамите и Малдивите, ма аз съм стар и от Зайчарника не мърдам, че аверите ми ше гепат имането.

    08:44 16.11.2025

  • 14 Дайте на българите

    4 0 Отговор
    Коли и ги гледай, как сами ще се избият.

    08:46 16.11.2025

  • 15 феномен държавник с голямо Д

    3 0 Отговор
    поне тука имаме с ко да се похвалим
    👍

    08:47 16.11.2025

  • 16 Баце

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Никой":

    Проблемът не е в автомобилите, а в задкормилното устройство, което в Територията е вече малко повече от 80% ДЕФЕКТНО.

    08:47 16.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 1488

    4 1 Отговор
    само вчера 400 българи умряха от глад щото не са дочакали заветния 1ви януари когато влизаме в клуба на богатите

    08:48 16.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 копейко рублев, Поврьщане

    1 2 Отговор
    ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БЪЛГАРИ !!!

    08:51 16.11.2025

  • 21 Защо бе факто-лози, какво невярно

    6 0 Отговор
    прочетохте в коментара ми, че не го допускате? Вярно ли е, че на протеста за защита на убитите кучета излизат повече хора, отколкото за защита на убитите хора при катастрофи? Нима децата ни са по маловажни от кучетата? Искат затвор за прегазено куче, а за прегазени хора минават с условни присъди!?

    08:54 16.11.2025

  • 22 Фен

    2 3 Отговор
    Ако Радев не беше издигнал шмекерченцата, щяхме да имаме още готови пътища и магистрали, и по-малко жертви.

    08:54 16.11.2025

  • 23 Ванчо

    1 0 Отговор
    Корупцията ,политическите кражби през обществени поръчки с техния занижен или липсващ контрол на изпълнението , увеличените глоби за заплати на една партийна номенклатура вместо за подобряване на условията по пътищата , плащането на Винетки без да има нормален отговарящ на стандарти път и на общо основание / кой колкото ползва да заплати / , увеличените неколкократно свръх високи глоби безотчено изчезващи , изнервящия постоянен дебнещ видео контрол из храсталаци и на места без никаква нужда / капани / , глоби когато отидеш на Технически преглед ,рекет и извиване на ръце - всичко това побърква шофьорите и резултата е повече убити и ранени и през тази година. Въпреки мерките за обогатяване на една привилегирована професионална каста пазеща статуквото от 2007 година до сега. Всичко това доказано Убива. Кое точно облажващите се политици ще променят от това ? Нищо ,защото е за тях и служещите им. Нещо за контрол или съден -осъден виновник с реално влизане в затвор ,за положението с пътища които само тук могат да се нарекат такива при това платени да сте чули ?

    Коментиран от #28

    09:02 16.11.2025

  • 24 Кит

    3 0 Отговор
    По разни причини карам доста из София. И наблюдавам един феномен, виден за всички - в часовете на "скучаещите домакини" / съпрузите са вече на работа, а миските се качват на колите за да се заемат с обичайните си маршрути из молове и полове/ все повече джуконди карат със смартфон, лепнат на волана. Все по-често се налага да чакаш при зелен светофар зад спряла джуконда, която довършва нещо в чата, а после, стресната от сигналите на изнервени зад тях, с бясна скорост прелита на жълто-червено. В града не е болка за умиране, малко покривени ламарини и после в сервиза.
    Но на магистралата.....

    09:09 16.11.2025

  • 25 Тенчо

    1 2 Отговор
    При Бай Тошо колите бяха рядък лукс, а убитите на пътя бяха лукс.

    Не можете да пребоядисате онова, което е направил Бай Тошо.

    Коментиран от #26, #30

    09:12 16.11.2025

  • 26 Тенчо

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Тенчо":

    Опа... поправка по 1500 убити на пътя при Бай Тошо. Не моем го стигнем тоя човек

    09:14 16.11.2025

  • 27 Хан Аспарух

    0 0 Отговор
    Проблема ще бъде решен, когато в конституцията се запише, че гражданите на РБ могат да притежават превозни средства до една конска сила. Казах!

    09:16 16.11.2025

  • 28 Кит

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ванчо":

    Скъпи Ванчо - много карам и много виждам по пътищата.
    И ти заявявам най-отговорно, че 90+ процента от катастрофите са породени не от технически проблеми с пътя или автомобила, а от проблеми в главите на задкормилните устройства. Има едни няколко процента малоумници по пътищата, които са главното Зло. Карат в нарушение на всички законови правила, против елементарния здрав разум.
    Ако пътната полиция успее да вкара в правия път поне половината от тия кретени, гарантирам ти, че догодина жертвите по пътищата ще са под 200.

    09:16 16.11.2025

  • 29 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    Два пъти по малко от времето на соца , при 6 пъти повече коли.

    Коментиран от #31, #33

    09:19 16.11.2025

  • 30 Кит

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Тенчо":

    Пиленце тошоидално, ако съпоставим не просто броя на загиналите сега и при оня, дето все го пребоядисваме, а по брой загинали на автомобил и изминати километри, със сигурност ще се окаже, че днешните жертви на пътя са много НАД ДЕСЕТ ПЪТИ ПО-МАЛКО от тези при пребоядисвания. По времето на Тошо е било истинска война, днес нещата са много по-добре. Статистически.

    Проблемът е, че може и много по-добре.В последните години губим около 500 сънародници на година, а ако доведем нещата до наистина европейски стандарти - ще сведем тези невъзвратими загуби до около стотина. Това е целта, която си заслужава усилията!

    Коментиран от #32

    09:25 16.11.2025

  • 31 Комунист

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ти да видиш":

    Комунизмът е опасен за вашето здраве.

    Социализъма убива. Слава на КПСС.

    09:26 16.11.2025

  • 32 Тенчо

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Кит":

    Китче, опитвам се да иронизирам. Малко се пообърках.

    Коментиран от #35

    09:28 16.11.2025

  • 33 Кит

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ти да видиш":

    Три пъти по-малко.
    И повечето от тези шест пъти повече коли навъртат по 2-3 пъти по-голям километраж годишно, при много по-висока натовареност на движението / превеждам за затруднените - повече коли на пътя генерират по-голяма вероятност за инциденти/ .
    Смятайте!

    09:30 16.11.2025

  • 34 Перо

    2 1 Отговор
    Опростачването на населението и разлагането на обществото се изпълнява в програмите на чичко Шорош с пълна пара и постоянство от 1990 г.! Движението по пътищата и “обучението” на шофьорите си е част от системата, подобно на българския футбол, паркингите и всичко друго! Упадъкът на държавата и държавността е всеобхватен! Как може всичко да е гнилоч, само движението по пътищата и самите пътища да са в ред? Тези протестиращи само си губят времето и създават граждански смут, без решение на проблемите, генерално!

    09:32 16.11.2025

  • 35 Кит

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Тенчо":

    Зле си с иронията.
    А и ирония на гърба на близките на загиналите...нещо не ми пасва...

    09:33 16.11.2025

  • 36 голем смех

    0 3 Отговор
    478 загиналите на пътя за 2024.
    Преди Борисов да ви направи магистралите, загиналите на пътя годишно бяха между 1300 и 1500.

    09:37 16.11.2025

  • 37 Запознат

    1 1 Отговор
    Нали по ТВ ви казаха за не излизате и ще станете безсмърни.

    09:43 16.11.2025

  • 38 Анонимен

    1 1 Отговор
    Има прости правила, които могат да ви помогнат много при шофиране на тази територия. Ако карате винаги с нови гуми, изправни спирачки, автомобилът е след 2010г, с всички активни и пасивни системи за сигурност, никога не зяпате в телефона си и не карате с над 100км/ч извънградско, вероятността за ПТП намалява много. Изброеното от мен би трябвало да е нормалното шофиране на всеки, но на практика е точно обратното.

    Коментиран от #40

    09:58 16.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 правилото е простичко

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Анонимен":

    Научете се да се съобразявате с останалите участници в движението и спрете да тарикатеете по светофарите.

    10:04 16.11.2025

Новини по градове:
