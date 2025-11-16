Отбелязваме Световния ден в памет на жертвите на пътя. 478 са загиналите по пътищата у нас през 2024 г.

Традиционно всяка година страната ни се присъединява към Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, който тази година се отбелязва на 16 ноември. Това съобщават на сайта си от Националния център по обществено здраве и анализи.
Последиците от тежките пътнотранспортни произшествия в световен мащаб са неизмерими, когато се отнасят до човешкия живот. С всяка една такава загуба се променят съдби, непоправими са последствията не само за близките на пострадалите, а и за цялото общество. От всички причини за смъртност в световен мащаб пътнотранспортните произшествия остават водеща причина за преждевременното прекъсване на живота сред децата и младите хора и тази тенденция е трайна и тревожна, посочват от Националния център по обществено здраве и анализи.
Само за една година (2024 г.) по пътищата на страната при 7173 тежки катастрофи са загинали 478 и са ранени 9054 човека. Това е повод за пореден път да си дадем сметка доколко сме отговорни като участници в движението по пътищата, каква е културата ни на поведение и какви са уменията ни за реакция в критични ситуации на пътя, както и да приемем, че усилията за опазване на човешкото здраве и живот от случаи на пътнотранспортни произшествия са отговорност на всеки член на обществото ни, на институциите, на семейството, се посочва в съобщението.
Денят се отбелязва през третата неделя на ноември с резолюция на Общото събрание на ООН от 26 октомври 2005 г. Кампанията за деня през 2025 г. е наречена: „ЗАПОМНЕТЕ. ПОДКРЕПЕТЕ. ДЕЙСТВАЙТЕ.“ - „REMEMBER. SUPPORT. ACT.“
По информация на МВР от началото на ноември има 237 катастрофи с 21 починали и 299 пострадали. От началото на годината произшествията на пътя са 5869, загиналите са 394, а ранените 7310.
Доклад за пътната безопасност за 2024 г. показва, че въпреки предприетите стратегически усилия и отчетени частични положителни тенденции, пътнотранспортният травматизъм в страната остава на неприемливо високо ниво, съобщиха от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ на сайта си на 1 август тази година.
Слабото прилагане на мерки и недостатъчната ангажираност на институциите с превенция са основните причини за това.
Автомобилното движение продължава да нараства – 14,4% ръст на пробега спрямо 2019 г., което увеличава натиска върху пътната система и риска от инциденти. Макар броят на загиналите да е намалял с 9% спрямо 2023 г. и с 23,9% спрямо 2019 г., се отчита ръст в тежките произшествия с пострадали и тежко ранени – тенденция, която поставя допълнителен акцент върху необходимостта от системна превенция, се посочва в съобщението.
4 Никой
Но точно този транспорт е възможно най-опасен. Влаковият е също рисков. Но не толкова.
Автомобилите стават все по бързи, маневрени, но - това е рисково. Нищо не помага. Поне в градски условия да го нямаше автомобилният трафик.
Къде ходят с тези автомобили.
16 Баце
До коментар #4 от "Никой":Проблемът не е в автомобилите, а в задкормилното устройство, което в Територията е вече малко повече от 80% ДЕФЕКТНО.
08:47 16.11.2025
28 Кит
До коментар #23 от "Ванчо":Скъпи Ванчо - много карам и много виждам по пътищата.
И ти заявявам най-отговорно, че 90+ процента от катастрофите са породени не от технически проблеми с пътя или автомобила, а от проблеми в главите на задкормилните устройства. Има едни няколко процента малоумници по пътищата, които са главното Зло. Карат в нарушение на всички законови правила, против елементарния здрав разум.
Ако пътната полиция успее да вкара в правия път поне половината от тия кретени, гарантирам ти, че догодина жертвите по пътищата ще са под 200.
09:16 16.11.2025
30 Кит
До коментар #25 от "Тенчо":Пиленце тошоидално, ако съпоставим не просто броя на загиналите сега и при оня, дето все го пребоядисваме, а по брой загинали на автомобил и изминати километри, със сигурност ще се окаже, че днешните жертви на пътя са много НАД ДЕСЕТ ПЪТИ ПО-МАЛКО от тези при пребоядисвания. По времето на Тошо е било истинска война, днес нещата са много по-добре. Статистически.
Проблемът е, че може и много по-добре.В последните години губим около 500 сънародници на година, а ако доведем нещата до наистина европейски стандарти - ще сведем тези невъзвратими загуби до около стотина. Това е целта, която си заслужава усилията!
Коментиран от #32
09:25 16.11.2025
