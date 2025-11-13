Светослав Бенчев: В България има достатъчно гориво

В България има достатъчно налично количество на гориво. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в предаването "Денят започва" по БНТ. Бенчев обясни, че рафинерията няма да спре работа след 21 ноември. По думите му голяма част от резерва на гориво е на територията на страната. Има и такива, които са в чужбина.
Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация: "Има едно повишаване с 6-8 стотинки на дизела, 4-5 стотинки на бензина, това зависи и от случващото се на международните пазари и цената не петрола. И в момента няма шоково покачване на цената на горивата. Цената на запасите трябва да бъде пазарна, нещо сходно на това, което виждаме към този момент. Имайте предвид, че това нещо сме го играли, когато на рафинерията беше отнет лиценза."
