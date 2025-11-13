Новини
Светослав Бенчев: В България има достатъчно гориво

13 Ноември, 2025 09:14

По думите му цените на дизела и бензина се движат плавно според международния пазар няма шоково покачване

Кадър БНТ
В България има достатъчно налично количество на гориво. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в предаването "Денят започва" по БНТ. Бенчев обясни, че рафинерията няма да спре работа след 21 ноември. По думите му голяма част от резерва на гориво е на територията на страната. Има и такива, които са в чужбина.

Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация: "Има едно повишаване с 6-8 стотинки на дизела, 4-5 стотинки на бензина, това зависи и от случващото се на международните пазари и цената не петрола. И в момента няма шоково покачване на цената на горивата. Цената на запасите трябва да бъде пазарна, нещо сходно на това, което виждаме към този момент. Имайте предвид, че това нещо сме го играли, когато на рафинерията беше отнет лиценза."


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абе, за какво ги пускате

    12 0 Отговор
    тези статии една след друга още преди да сме ги прочели?

    Коментиран от #11, #13

    09:19 13.11.2025

  • 2 оня с коня

    4 13 Отговор
    Добре че приключихме с Българо-Съветската дружба щото отдавна всичкото ни гориво щеше да бъде източено от "Матушката" с Влакови композиции,а за нас щяха да останат Купоните с лимит по 40 литра на месец както при Бай-Тошово време.

    Коментиран от #14, #15

    09:23 13.11.2025

  • 3 Спонтанно самозапалване

    4 1 Отговор
    Гилотината е изобретена и въведена в експлоатация поради липсата на достатъчно въжета, така че ако няма достатъчно горива, винаги може да се използват дърва и въглища.

    09:28 13.11.2025

  • 4 Ясно горива няма

    17 1 Отговор
    Едно научих в "демокрацията", когато куцо, кьораво и сакато, упорито ме убеждава в нещо, от екрана на тв и медиите, то със сигурност нещата стоят точно обратно на това, което говори.

    09:28 13.11.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 0 Отговор
    Щото вервам на демоКРАДите си запасих малко гориво.

    За два три месеца консумация.

    09:30 13.11.2025

  • 6 имало в резерва

    8 0 Отговор
    който бил в чужбина....... нещастници....

    09:32 13.11.2025

  • 7 Тома Неверни

    6 0 Отговор
    Хич не е шоково поскъпването. Днес с 2-3%, утре с 2-3% – все в крак със световните пазари. Нали уж сме имали достатъчно запаси? Я, бЕгай!

    09:33 13.11.2025

  • 8 майстор

    3 0 Отговор
    Ако в България няма достатъчно гориво,съседите ще ни дадат. Баце ще ги помоли.

    09:33 13.11.2025

  • 9 мъкаааа

    3 0 Отговор
    2 прасковки на пазара са 6 лева,ръйш?! Не са заредени с гориво,ама бегай от тях,веднага!

    09:35 13.11.2025

  • 10 има

    3 0 Отговор
    защо финансира войната . сега иде ред на големата просия . дай за електропреносна мрежа , дай за петриот, дай за лекарства . 3 години дай . лукойл се обогатиха .

    09:45 13.11.2025

  • 11 СЗО

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе, за какво ги пускате":

    Гербаджийте нарочно създават кризисна ситуацията, за да се вдигнат цените на бензина, оттам се вдига ддс, и оттам приходите в бюджета се увеличават. Просто като банкянска тиква.

    09:47 13.11.2025

  • 12 Май

    3 0 Отговор
    е точно обратното !

    09:48 13.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 сега бензина

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    отива не в "матушката" , а в "незалежната"! Спира да работи "Лукоил" в България и Румъния и войната свършва!

    09:51 13.11.2025

  • 15 натегачи

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Оня, това с лимитите беше в началото на демокрацията...Свери си часовника.

    09:54 13.11.2025

  • 16 Да ви е Честита Новата Еврозона !

    2 0 Отговор
    На 1ви влизаме в еврозоната на фалиралите с колелета , пеш и на свещи!

    Коментиран от #17

    10:07 13.11.2025

  • 17 Ако

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Да ви е Честита Новата Еврозона !":

    няма свещи ще я караме на видело !

    10:22 13.11.2025

