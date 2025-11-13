АИКБ за бюджета: Ще се търси подкрепата на „Ново начало“. Такъв явно е бил оригиналният замисъл

Без заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес. То бе отменено снощи от заместник министър-председателят и председател на съвета Томислав Дончев. Причината е отказът на национално представителните организации на работодателите да участват в свиканото заседание.
"Правителството ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026 във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи правителството", се казва в изявлението изпратено до медиите.
След провала на заседанието на тристранния съвет се очаква кабинетът да се събере, за да приеме план-сметката за следващата година. Все още не се знае кога ще се случи това.
„Не сме бойкотирали социалния диалог, ние активно участваме в него.
Тази ситуация е без аналог в новата българска история.
„В свиканото заседание - забележете цялото съдържание на прессъобщението, то предполага как, след като няма провеждане на такова заседание, в този си вид, както е съгласуван между партиите партньори в тази коалиция, очевидно е съгласувано, за да се търси подкрепата на депутатите от „Ново начало“. Бюджетът ще се гледа в този вид в Министерския съвет и така ще се внесе в Народното събрание. Такъв явно е бил и оригиналният замисъл“, коментира пред бТВ Румен Радев, бивш министър на енергетиката и председател на УС на АИКБ.
„Случват се заседания на НСТС, говорят се неща – „изберете си, час, два, три, няма никакво значение“. Каквото и да се направи след това, същият този проект за бюджет, без каквито и да е корекции - в резултат на това, на предходни, на по-предходни, не знам още колко заседания, просто се внася“, отбеляза той.
„В хода на тия интензивни разговори от миналата седмица до вчера, например, в даден момент, преди дни, ни се извади и аргументът – „ама то няма време да се правят каквито и да е корекции. Знаете ли, колко време отнема“. И тогава, какъв е смисълът да правиш НСТС половин час след края на което заседание да трябва да внасеш проект за бюджет в Министерския съвет“, попита Румен Радев.
По думите му това е „демонстративно, формално отношение към процес“.
"Даде се един вид на бюджет и от този момент вие или го харесвате, или не го харесвате, ама коментирате, но не съвсем", отбеляза той.
„На всички работни заседания, на комисиите на НСТС, ние не просто участваме - активно участваме. На всяка от тях, в това число и на заседанията, свързани с така наречените малки бюджети, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и съответно бюджета, който разглеждахме и по който имаме също позиции - на държавното обществено осигуряване. Във всички тези заседания ние активно участвахме. От ден първи коментирахме минималната работна заплата, нейното обвързване, автоматизмите, следствията, които има - особено в бюджета“, посочи Румен Радев.
„Ние имаме съществени забележки. Защото те касаят първо структурата на разходната част от бюджета, към която разходна част, на практика, слагат 3% дефицит, и започва едно създаване на различни приходни пера. Без значение кое перо с каква вероятност ще се случи“, допълни още председателят на УС на АИКБ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сзо
09:49 13.11.2025
2 яйла
09:51 13.11.2025
3 Винченцо Андолини
Е, някой предпочитат филия с мас.
09:52 13.11.2025
4 хе хе
09:55 13.11.2025
5 Развитие
09:56 13.11.2025
6 Един
Има вариант в който отивате и свирите на Дебелия
Има вариант, в който имате гръбнак и си отстоявате позицията
Коментиран от #8
09:57 13.11.2025
7 криза
10:01 13.11.2025
8 Развитие
До коментар #6 от "Един":Тези са червени експлоататори а този Радев енергетиците щяха да го бият лъжеше ужасно
Коментиран от #11
10:08 13.11.2025
9 Бизнес лешояди и мутри
10:09 13.11.2025
10 нннн
10:18 13.11.2025
11 Ами
До коментар #8 от "Развитие":В Америка също са ги имали експлоататорите, няма значение какъв цвят са. Обаче хората не са поплювали и са "възнаграждавали". В България обаче военни, ченгета, администрация ги пазят. Защото са едно цяло и грабят работещите.
Коментиран от #14
10:19 13.11.2025
12 Иван Грозни
10:19 13.11.2025
13 Гост
Коментиран от #15
10:22 13.11.2025
14 Развитие
До коментар #11 от "Ами":Ти си за експлоатация за червено робство ли за сива икономика ли Вече сме в Еврозоната а вече ще има Правила а тези са свикнали да ограбват Данъци ще плащат тези а не да лъжат да мамят държавата това ги боли Като не стават за работодатели да се махат А да прибират милиарди от държавата може нали
10:39 13.11.2025
15 Промяна
До коментар #13 от "Гост":От теб ли да търси подкрепа хахахахахахаха
10:40 13.11.2025
16 Промяна
10:41 13.11.2025
17 Промяна
10:42 13.11.2025