АИКБ за бюджета: Ще се търси подкрепата на „Ново начало“. Такъв явно е бил оригиналният замисъл

Без заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес. То бе отменено снощи от заместник министър-председателят и председател на съвета Томислав Дончев. Причината е отказът на национално представителните организации на работодателите да участват в свиканото заседание.

"Правителството ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026 във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи правителството", се казва в изявлението изпратено до медиите.

След провала на заседанието на тристранния съвет се очаква кабинетът да се събере, за да приеме план-сметката за следващата година. Все още не се знае кога ще се случи това.

„Не сме бойкотирали социалния диалог, ние активно участваме в него.

Тази ситуация е без аналог в новата българска история.

„В свиканото заседание - забележете цялото съдържание на прессъобщението, то предполага как, след като няма провеждане на такова заседание, в този си вид, както е съгласуван между партиите партньори в тази коалиция, очевидно е съгласувано, за да се търси подкрепата на депутатите от „Ново начало“. Бюджетът ще се гледа в този вид в Министерския съвет и така ще се внесе в Народното събрание. Такъв явно е бил и оригиналният замисъл“, коментира пред бТВ Румен Радев, бивш министър на енергетиката и председател на УС на АИКБ.

„Случват се заседания на НСТС, говорят се неща – „изберете си, час, два, три, няма никакво значение“. Каквото и да се направи след това, същият този проект за бюджет, без каквито и да е корекции - в резултат на това, на предходни, на по-предходни, не знам още колко заседания, просто се внася“, отбеляза той.

„В хода на тия интензивни разговори от миналата седмица до вчера, например, в даден момент, преди дни, ни се извади и аргументът – „ама то няма време да се правят каквито и да е корекции. Знаете ли, колко време отнема“. И тогава, какъв е смисълът да правиш НСТС половин час след края на което заседание да трябва да внасеш проект за бюджет в Министерския съвет“, попита Румен Радев.

По думите му това е „демонстративно, формално отношение към процес“.

"Даде се един вид на бюджет и от този момент вие или го харесвате, или не го харесвате, ама коментирате, но не съвсем", отбеляза той.

„На всички работни заседания, на комисиите на НСТС, ние не просто участваме - активно участваме. На всяка от тях, в това число и на заседанията, свързани с така наречените малки бюджети, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и съответно бюджета, който разглеждахме и по който имаме също позиции - на държавното обществено осигуряване. Във всички тези заседания ние активно участвахме. От ден първи коментирахме минималната работна заплата, нейното обвързване, автоматизмите, следствията, които има - особено в бюджета“, посочи Румен Радев.

„Ние имаме съществени забележки. Защото те касаят първо структурата на разходната част от бюджета, към която разходна част, на практика, слагат 3% дефицит, и започва едно създаване на различни приходни пера. Без значение кое перо с каква вероятност ще се случи“, допълни още председателят на УС на АИКБ.