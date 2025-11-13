Новини
България »
АИКБ за бюджета: Ще се търси подкрепата на „Ново начало“. Такъв явно е бил оригиналният замисъл

АИКБ за бюджета: Ще се търси подкрепата на „Ново начало“. Такъв явно е бил оригиналният замисъл

13 Ноември, 2025 09:47 993 17

  • аикб-
  • бюджет-
  • тристранка

След провала на заседанието на тристранния съвет се очаква кабинетът да се събере, за да приеме план-сметката за следващата година

АИКБ за бюджета: Ще се търси подкрепата на „Ново начало“. Такъв явно е бил оригиналният замисъл - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Без заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес. То бе отменено снощи от заместник министър-председателят и председател на съвета Томислав Дончев. Причината е отказът на национално представителните организации на работодателите да участват в свиканото заседание.

"Правителството ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026 във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи правителството", се казва в изявлението изпратено до медиите.

След провала на заседанието на тристранния съвет се очаква кабинетът да се събере, за да приеме план-сметката за следващата година. Все още не се знае кога ще се случи това.

„Не сме бойкотирали социалния диалог, ние активно участваме в него.

Тази ситуация е без аналог в новата българска история.

„В свиканото заседание - забележете цялото съдържание на прессъобщението, то предполага как, след като няма провеждане на такова заседание, в този си вид, както е съгласуван между партиите партньори в тази коалиция, очевидно е съгласувано, за да се търси подкрепата на депутатите от „Ново начало“. Бюджетът ще се гледа в този вид в Министерския съвет и така ще се внесе в Народното събрание. Такъв явно е бил и оригиналният замисъл“, коментира пред бТВ Румен Радев, бивш министър на енергетиката и председател на УС на АИКБ.

„Случват се заседания на НСТС, говорят се неща – „изберете си, час, два, три, няма никакво значение“. Каквото и да се направи след това, същият този проект за бюджет, без каквито и да е корекции - в резултат на това, на предходни, на по-предходни, не знам още колко заседания, просто се внася“, отбеляза той.

„В хода на тия интензивни разговори от миналата седмица до вчера, например, в даден момент, преди дни, ни се извади и аргументът – „ама то няма време да се правят каквито и да е корекции. Знаете ли, колко време отнема“. И тогава, какъв е смисълът да правиш НСТС половин час след края на което заседание да трябва да внасеш проект за бюджет в Министерския съвет“, попита Румен Радев.

По думите му това е „демонстративно, формално отношение към процес“.

"Даде се един вид на бюджет и от този момент вие или го харесвате, или не го харесвате, ама коментирате, но не съвсем", отбеляза той.

„На всички работни заседания, на комисиите на НСТС, ние не просто участваме - активно участваме. На всяка от тях, в това число и на заседанията, свързани с така наречените малки бюджети, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и съответно бюджета, който разглеждахме и по който имаме също позиции - на държавното обществено осигуряване. Във всички тези заседания ние активно участвахме. От ден първи коментирахме минималната работна заплата, нейното обвързване, автоматизмите, следствията, които има - особено в бюджета“, посочи Румен Радев.

„Ние имаме съществени забележки. Защото те касаят първо структурата на разходната част от бюджета, към която разходна част, на практика, слагат 3% дефицит, и започва едно създаване на различни приходни пера. Без значение кое перо с каква вероятност ще се случи“, допълни още председателят на УС на АИКБ.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сзо

    12 1 Отговор
    Браво. Тези от аикб откриха топлата вода.

    09:49 13.11.2025

  • 2 яйла

    17 2 Отговор
    Ново начало за бюджет. До нова година ще му сложат и Нов край. Нов край за България,явно.

    09:51 13.11.2025

  • 3 Винченцо Андолини

    14 0 Отговор
    Мазна баница или постна пица - това е въпросът.
    Е, някой предпочитат филия с мас.

    09:52 13.11.2025

  • 4 хе хе

    14 1 Отговор
    Ново начало със стари ..... не става!

    09:55 13.11.2025

  • 5 Развитие

    5 4 Отговор
    ТЕЗИ ЕКСПЛОАТАТОРИ ЧЕРВЕНИ БИЛИ БИЗНЕСЪТЛЕЛЕЛЕРЕРЕ

    09:56 13.11.2025

  • 6 Един

    10 1 Отговор
    Ако направите това значи сте абсолютно продажни боклуци!
    Има вариант в който отивате и свирите на Дебелия
    Има вариант, в който имате гръбнак и си отстоявате позицията

    Коментиран от #8

    09:57 13.11.2025

  • 7 криза

    7 0 Отговор
    няма за ново бентли, нов самолет......

    10:01 13.11.2025

  • 8 Развитие

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    Тези са червени експлоататори а този Радев енергетиците щяха да го бият лъжеше ужасно

    Коментиран от #11

    10:08 13.11.2025

  • 9 Бизнес лешояди и мутри

    5 1 Отговор
    Събрали се лешоядите да обсъждат как да издоят народа. Вместо да спрат кражбите, далаверите и корупцията. Все търсят ново начало, но никога без предишен край. Т това е просто продължение.

    10:09 13.11.2025

  • 10 нннн

    5 0 Отговор
    Не, бе! ,,Ново начало" ще търси подкрепата на ГЕРБ, БСП и ИТН.

    10:18 13.11.2025

  • 11 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Развитие":

    В Америка също са ги имали експлоататорите, няма значение какъв цвят са. Обаче хората не са поплювали и са "възнаграждавали". В България обаче военни, ченгета, администрация ги пазят. Защото са едно цяло и грабят работещите.

    Коментиран от #14

    10:19 13.11.2025

  • 12 Иван Грозни

    7 2 Отговор
    Тия са по-лоши и от татовото политбюро.

    10:19 13.11.2025

  • 13 Гост

    6 1 Отговор
    бойчо търси подкрепата на депесе (пееф) всяка вечер. бойчо много го подкрепят в момента....с 400

    Коментиран от #15

    10:22 13.11.2025

  • 14 Развитие

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Ти си за експлоатация за червено робство ли за сива икономика ли Вече сме в Еврозоната а вече ще има Правила а тези са свикнали да ограбват Данъци ще плащат тези а не да лъжат да мамят държавата това ги боли Като не стават за работодатели да се махат А да прибират милиарди от държавата може нали

    10:39 13.11.2025

  • 15 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    От теб ли да търси подкрепа хахахахахахаха

    10:40 13.11.2025

  • 16 Промяна

    2 0 Отговор
    Този Румен Радев от така наречените работодатели беше шарлатански министър енергетика и ходеше и лъжеше енергетиците щяха да го бият безсрамник

    10:41 13.11.2025

  • 17 Промяна

    2 0 Отговор
    ЩЕ ПЛАЩАТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДАНЪЦИ РАЗБРАХТЕ ЛИ РАБОТОДАТЕЛИ СВЪРШИ ВИ ЛЕСНАТА ПЕЧАЛБА

    10:42 13.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове