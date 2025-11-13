Новини
България »
Водач на електробус в София почина, докато шофира

Водач на електробус в София почина, докато шофира

13 Ноември, 2025 11:06 1 627 13

  • починал-
  • шофьор-
  • електробус

Не се съобщава за други пострадали при инцидента

Водач на електробус в София почина, докато шофира - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Електробус на столичния градски транспорт се е блъснал късно снощи в електрически стълб на бул. “Мария Луиза” в района на 7-ма поликлиника. По-късно стана ясно, че 60-годишният водач на електробуса е починал, докато шофира.

Не се съобщава за други пострадали при инцидента, предава БНР.

На място е имало два екипа на столичната полиция и екип на Спешна помощ, движението в късните часове е било затруднено.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    9 13 Отговор
    Ако беше карал дизел, щеше още да е жив

    11:12 13.11.2025

  • 2 Реалист 1

    29 6 Отговор
    В Унгария - Πълнa пeнcия ce пoлaгa 65г и пpи минимyм 20 гoдини тpyдoв cтaж . . В англо- турска колония България - годините същите , стажът двоен - 40 години .

    11:18 13.11.2025

  • 3 сигурно от студът

    8 5 Отговор
    към 23 ч е било 4 градуса . инфаркта е от студ или от шубе . на какво е подложен човек на 60,70 и 80 години като навърши . и свръх теглото е много вредно . и в полицията и в пожарната и в столичния транспорт нямат изисквания за тегло . с по големи седалки, с по големи коли успяват да компенсират обемността . но лекарите помагат колкото могат . това са 4 те професии свързани в общи житейски кръгове . то свадби, роднини, катастрофи, лечения, погребения, че някой път са и на нож . нощния транспорт е вреден .

    11:19 13.11.2025

  • 4 съдбата

    16 0 Отговор
    Не му е време.Да не би от хубаво да върти геврека?Но е заобиколил здравната каса и доктори продавачи на здраве.Минал е по-късата процедура,че чуваме по хосписите каква мизерия и терор над старците е.

    11:41 13.11.2025

  • 5 Умнокрасив

    14 1 Отговор
    Годините нямат нищо общо, причината трябва да е токов удар в неизправното китайско возило. А и примерно защо пенсионирането да не е на 85 годишна възраст с 60 годишен задължителен стаж и добро повдение?
    Тогава пенсионерите ще могат да получават достойни пенсии и да си ги харчат дълго

    Коментиран от #12

    11:43 13.11.2025

  • 6 Лекар

    3 1 Отговор
    ми нормално те масово са в предпенсионна възраст хората

    11:46 13.11.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 0 Отговор
    Дупетатите да не забравят да дигнат ое пенЦионата възразраст.

    Зер требе да се работи за печатарите и техните любимци (вносната гмеж)

    11:50 13.11.2025

  • 8 Хей, възрастни и болни хора.

    3 0 Отговор
    Магнитнатабуря достигна своя бръх. В 0330 часа е била с максималния коефициент 9. Иначе цяла нощ е бил над 6. Така чи инсулти и инфаркти ще се случват, ако не се пазите.

    Коментиран от #13

    11:56 13.11.2025

  • 9 Чорбара

    9 1 Отговор
    Големите пенсии до това водят.
    Работа до живот.

    11:56 13.11.2025

  • 10 Едно хубаво нещо да се случи

    8 1 Отговор
    в тази държава!!!! От 1 януари ще се пенсионираме на 98г. а минималната пенсия ще е 9000€ максимална 17000€.
    Нямам търпение да стана на 98г. и да обикалям света.

    11:58 13.11.2025

  • 11 ОЩЕ ИНА ПЕНСИЯ ПО МАЛКО

    4 0 Отговор
    ИПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА КРАДЕНЕ.....ТОА ЧОВЕЧЕЦ Е ВНЕСЪЛ СИГУРНО НЯКОЛКО МИЛИОНА ОСИГУРОВКИ....

    12:10 13.11.2025

  • 12 българските неможачи

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Умнокрасив":

    и 100 години може да приемат с празните си тикви!

    12:19 13.11.2025

  • 13 разбор

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хей, възрастни и болни хора.":

    През нощните смени някои пият високоенергийни напитки за да борят безсънието.А може и да му е вършил капацитета.Язък за пенсията.

    12:30 13.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове