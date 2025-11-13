Водач на електробус в София почина, докато шофира

Електробус на столичния градски транспорт се е блъснал късно снощи в електрически стълб на бул. “Мария Луиза” в района на 7-ма поликлиника. По-късно стана ясно, че 60-годишният водач на електробуса е починал, докато шофира.



Не се съобщава за други пострадали при инцидента, предава БНР.

На място е имало два екипа на столичната полиция и екип на Спешна помощ, движението в късните часове е било затруднено.