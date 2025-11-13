Водач на електробус в София почина, докато шофира

Електробус на столичния градски транспорт се е блъснал късно снощи в електрически стълб на бул. “Мария Луиза” в района на 7-ма поликлиника. По-късно стана ясно, че 60-годишният водач на електробуса е починал, докато шофира.
Не се съобщава за други пострадали при инцидента, предава БНР.
На място е имало два екипа на столичната полиция и екип на Спешна помощ, движението в късните часове е било затруднено.
1 ООрана държава
11:12 13.11.2025
2 Реалист 1
11:18 13.11.2025
3 сигурно от студът
11:19 13.11.2025
4 съдбата
11:41 13.11.2025
5 Умнокрасив
Тогава пенсионерите ще могат да получават достойни пенсии и да си ги харчат дълго
Коментиран от #12
11:43 13.11.2025
6 Лекар
11:46 13.11.2025
7 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Зер требе да се работи за печатарите и техните любимци (вносната гмеж)
11:50 13.11.2025
8 Хей, възрастни и болни хора.
Коментиран от #13
11:56 13.11.2025
9 Чорбара
Работа до живот.
11:56 13.11.2025
10 Едно хубаво нещо да се случи
Нямам търпение да стана на 98г. и да обикалям света.
11:58 13.11.2025
11 ОЩЕ ИНА ПЕНСИЯ ПО МАЛКО
12:10 13.11.2025
12 българските неможачи
До коментар #5 от "Умнокрасив":и 100 години може да приемат с празните си тикви!
12:19 13.11.2025
13 разбор
До коментар #8 от "Хей, възрастни и болни хора.":През нощните смени някои пият високоенергийни напитки за да борят безсънието.А може и да му е вършил капацитета.Язък за пенсията.
12:30 13.11.2025