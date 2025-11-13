Новини
Таков: Трябва да се подобрява инфраструктурата на паркиране чрез изграждане на паркинги, а не чрез увеличаване на зоните

Таков: Трябва да се подобрява инфраструктурата на паркиране чрез изграждане на паркинги, а не чрез увеличаване на зоните

13 Ноември, 2025

"Първо трябваше да се изчерпят всички възможни варианти - с изграждане на паркинги, с това градският транспорт да стане далеч по-удобен и по-редовен. На мен много ми се искаше първо да изчерпим другите варианти, а след това да тръгнем с "наказателната акция" отново срещу столичани", смята общинският съветник.

Таков: Трябва да се подобрява инфраструктурата на паркиране чрез изграждане на паркинги, а не чрез увеличаване на зоните - 1
Снимка: БГНЕС
София не може да се превърне в един голям платен паркинг. Това заяви пред БНР председателят на транспортната комисия в Столичния общински съвет Иван Таков, който бе категоричен, че паркирането в София ще поскъпне.

"Това, което се предлага в момента, означава повече от два пъти разширение на синята и зелената зона, удължаване на диапазона на работа, включително синята зона ще работи и в неделя и удвояване на всички цени за паркиране. Това е предложението. Вчера имаше извънредно заседание на 3 комисии – транспортна, финансова и нормативна, и в трите комисии беше прието", уточни той.

БСП е против безцелното разширяване на зоните, декларира Таков в интервю за предаването "Преди всички". По думите му трябва да се подобрява инфраструктурата на паркиране чрез изграждане на паркинги, а не чрез увеличаване на зоните. Според него обаче сме много далече от такава цел.

"Първо трябваше да се изчерпят всички възможни варианти - с изграждане на паркинги, с това градският транспорт да стане далеч по-удобен и по-редовен. На мен много ми се искаше първо да изчерпим другите варианти, а след това да тръгнем с "наказателната акция" отново срещу столичани", смята общинският съветник.

Според него няма политическа воля, за да може паркингите да станат повече.

Таков напомни още, че от 1 декември започва да действа и т.нар. нискоемисионна зона:

"Вече обаче не само с тесен, а и с широк ринг. В тесния ринг вече автомобили от първа и втора категория не могат да влизат. В широкия ринг, който обхваща далеч повече от централната градска част, от първа категория не могат да влизат. Това е поредната сегрегация. Ако имаш пари да си купиш нова кола, значи можеш да влизаш зимните месеци в София. Ако имаш пари, можеш да си позволиш да паркираш в центъра на София, ако нямаш - не можеш".

Той изтъкна, че автомобилите са на пето място като замърсител на въздуха в София. По думите му има много други мерки, които могат да се прилагат през зимните месеци, които са много по-ефективни от ограничаването на влизането на коли в центъра на София. Според него първо трябва да се приложат "меки мерки", като например по-често миене на улици.

Иван Таков заяви, че твърдението на столичния кмет Васил Терзиев, че в бюджета за следващата година няма никакви субсидии за градския транспорт, не е вярно.


  • 1 браво на таков

    0 1 Отговор
    Лилков разбира ситуацията в софия . още детски градини . по малко занимални и частни градини . подземни и надземни безплатни и евтини паркинги . после леко озеленяване . окрасяване . да намалят градинките с пейки . това е една нечистоплътна лятно време и кална зимно време среда . а и кат се седне няма какво да се види . но за колите грижата е необходима . затова и катастрофират . няма къде да се паркира . горат ги .

    10:46 13.11.2025

  • 2 дс терзийко

    1 0 Отговор
    грабежа ми е важен, няма само дпс-гроб да хлебят

    10:47 13.11.2025

  • 3 СОС

    1 0 Отговор
    Като, ще въвеждат зелена зона чак до Перник да се въведе и зелена зона за тротинеткаджиите и техните тротинетки!

    10:47 13.11.2025

  • 4 Пич

    1 0 Отговор
    Разбрахме , че ДС управлението на общината иска увеличенито да отива при тях за крадене , а не само Градска Мобилност да пълни гушата !!! Нищо че лачено го казват !!!

    10:50 13.11.2025

