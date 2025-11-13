Новини
България »
МВР комисията набързо прие правилата за избор на нов шеф на ДАНС

МВР комисията набързо прие правилата за избор на нов шеф на ДАНС

13 Ноември, 2025 19:08 402 3

  • деньо денев-
  • данс-
  • директор-
  • шеф-
  • българия

Народните представители гласуваха с 12 гласа "За" и 7 гласа "въздържали се"

МВР комисията набързо прие правилата за избор на нов шеф на ДАНС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание гласува без дебати правилата за избор на нов председател на ДАНС с един единствен кандидат - Деньо Денев.

Той към момента е изпълняващ длъжността председател на агенцията, припомня news.bg.

Народните представители гласуваха с 12 гласа "За" и 7 гласа "въздържали се".

Припомняме, че на заседание на Министерския съвет прие решение за предложение до Народното събрание за избор на Деньо Денев за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Считано от 4 юни тази година, Пламен Тончев беше освободен от поста председател на Държавна агенция "Национална сигурност", като за временно изпълняващ длъжността беше определен неговият заместник Деньо Денев.

Председателят на вътрешната комисия и народен представител от ГЕРБ-СДС Маноил Манев заяви, че Деньо Денев ще бъде изслушан на следващото заседание на комисията през следващата седмица.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Комисар Корадо Катани

    0 1 Отговор
    Да честитим на Делян Денев!

    19:13 13.11.2025

  • 2 Минута е много

    0 0 Отговор
    Няма време!👻

    19:15 13.11.2025

  • 3 Попето

    0 0 Отговор
    Защо ли да си губят времето с изслушване, като кандидатът е само един. Решили са, че Деньо ще е шеф на ДАНС, да си го избират!
    Депутати, министри всички са с чугунени глави и мозъци, ни приемат, ни предават. Каквото кажат бб и дп това е!

    19:26 13.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове