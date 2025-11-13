МВР комисията набързо прие правилата за избор на нов шеф на ДАНС

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание гласува без дебати правилата за избор на нов председател на ДАНС с един единствен кандидат - Деньо Денев.

Той към момента е изпълняващ длъжността председател на агенцията, припомня news.bg.

Народните представители гласуваха с 12 гласа "За" и 7 гласа "въздържали се".

Припомняме, че на заседание на Министерския съвет прие решение за предложение до Народното събрание за избор на Деньо Денев за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Считано от 4 юни тази година, Пламен Тончев беше освободен от поста председател на Държавна агенция "Национална сигурност", като за временно изпълняващ длъжността беше определен неговият заместник Деньо Денев.

Председателят на вътрешната комисия и народен представител от ГЕРБ-СДС Маноил Манев заяви, че Деньо Денев ще бъде изслушан на следващото заседание на комисията през следващата седмица.