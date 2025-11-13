Новини
Димитър Манолов: Ние сме "за" държавните служители да си плащат осигурителните вноски

13 Ноември, 2025 21:07 1 476 28

Цялата система на заплащане в държавната администрация трябва да бъде преосмислена

Димитър Манолов: Ние сме "за" държавните служители да си плащат осигурителните вноски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цялата система на заплащане в държавната администрация трябва да бъде преосмислена. Ние сме за държавните служители да си плащат осигурителните вноски. Разбира се, паралелно да отпаднат всякакви ограничения, да могат работят на повече от един трудов договор и да развиват самостоятелен бизнес, каза президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов в интервю пред БНР.

"Когато държавата започна да им плаща осигуровките, им намали заплатите. Те продължават да си плащат, но държавата мести пари от единия джоб в другия", коментира той.

По отношение за ДМС-тата той посочи, че обикновените чиновници взимат по 300 - 400 лв. на тримесечие.

"Например във Фискалния съвет, затова че са се родили, получават по 3 средни работни заплати, а за всяко заседание по 3 минимални работни заплати. А инспектори в ГИТ, които покриват 400 000 предприятия са взели 500 лв. на тримесечие. Тези с повечето заплати са по-малко от 10% в администрацията и самата администрация не ги обича. Затова системата на заплащане да елиминира тази прослойка", коментира президентът на КТ "Подкрепа".

И посочи, че най-малко премии достигат до хората, които най-много се гърбят с работа и посочи справка за ДМС-тата в АСП:

"Вече година и нещо повтарям, "дайте да видим какво става там". Има доклад на Министерски съвет, който изследва дисбалансите в заплащането. За една и съща длъжност на различни места, министерство, до 4 – 5 пъти разлика в заплащането. И никой не иска да седнем и това нещо да го поправим."

Манолов сподели, че КТ "Подкрепа" сами са отишли в централата на ГЕРБ, "по моя инициатива":

"Никой не ни е привиквал, напротив те нямаха желание да се виждат с нас. Това, че сме говорили с най-голямата партия не значи, че диалогът е проведен. Това, което ще ни се наложи оттук нататък, ще трябва да се виждаме с всички партии, не само с тези от управляващата коалиция, ще преценим как ще постъпим."

За недоволството на работодателите да увеличения данък дивидент от 5 на 10% и дивидента ще го раздават като по-високи заплати, Манолов каза, че те и сега го правят:

"И това казах на финансовия министър, че максималния осигурителен доход е най-голямото изкривяване. Някой може да вземе 2 млн. лв. заплата, но ще само на 4000 лв. ще плати осигуровки."

Според него работодателите така са научени, "само да получават и когато нещо не им се даде" стават нервни, а пък, ако нещо им се вземе, настава истерия".

"Не съм сигурен, че ако започне разговорът за данъчната политика, този разговор ще им хареса. МВФ каза, че сериозно трябва да се говори по тази тема. Данъчна система като българската няма никъде в ЕС, дори в Европа", каза Димитър Манолов.

И призна, че не е специалист, но е разтревожен за "Лукойл", защото не знам доколко имаме капацитет да се занимаваме с управлението на тази институция, това което имахме го разпиляхме.


Оценка 3.8 от 12 гласа.
Оценка 3.8 от 12 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обективен

    35 6 Отговор
    60% от администрацията трябва да е съкратена ,защото и за две стотинки работа НЕ върши , и е поставена за това да гласува за тикви и свини

    21:11 13.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    С какво ще плащат?Ще се хванат в частния бизнес ли?

    Коментиран от #6

    21:13 13.11.2025

  • 3 Дрънкало

    13 6 Отговор
    Много е неадекватен завалията и кой до държи за лидер?

    21:21 13.11.2025

  • 4 Държавният служител да може да работи и

    12 1 Отговор
    На втора работа без ограничения, стига мизерия

    21:22 13.11.2025

  • 5 Един

    14 3 Отговор
    Хубоо! Щото пък ние сме против да им се вдигат заплатите просто на калпак без да има никаква свършена работа срещу това възнаграждение!

    Стартова заплата минимална. Без начисление на клас - в повечето частни фирми няма такива глезотии!

    И от там вече се плаща за свършена работа! Ако един даскал произведе отличник, да получи увеличение докато произвежда такива! Ако един доктор излекува пациентите си, да получи възнаграждение! Ако едно ченге залови престъпник да получи увеличение докато лови такива! Ако един администратор обслужи хората в срок и качествено да получи възнаграждение за работата си!

    Но да плащаме за да се гаврят с нас - мерси!

    21:26 13.11.2025

  • 6 Лили Иванова

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ще им се одържат от заплатата, като на всички останали. Честно решение е, спрямо всички.

    Коментиран от #9

    21:29 13.11.2025

  • 7 Видьо Видев

    16 1 Отговор
    Това е още една от глупостите на Иван Костов. При неговото управление бе приет Закон за държавният служител и чиновниците да не си плащат осигуровките.

    Коментиран от #10

    21:38 13.11.2025

  • 8 Перо

    14 1 Отговор
    Прав е Манолов за държавните служители!

    21:44 13.11.2025

  • 9 Дааааааааааа

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Лили Иванова":

    А ще им върнат ли онези 30% които им взеха, а КЛАС ще го върнат ли, щото и его взеха. Осигуровките са само 13%

    21:44 13.11.2025

  • 10 Дааааааааааа

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Видьо Видев":

    Грешите...осигуровките, клас и минус 30% от заплатата ги махна ДЯНКОВ и ГЕРБ

    21:47 13.11.2025

  • 11 Нямат данъци и осигуровки

    15 1 Отговор
    7900 лева средна заплата в МВР. Плюс допълнително възнаграждение за длъжност,звание,извънреден труд ,за дрехи и купони за храна и минават 10 хиляди. А се увеличава данъчната тежест на трудовите хора от производителните сектори които произвеждат необходимите продукти за ежедневието ни.

    21:48 13.11.2025

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 1 Отговор
    П, О, М, И, Я, Р
    КАТО УСЕТИ ДЕБЕЛИЯ,
    ОПРЯН ДО АЛЧНИЯ ТИ Г, Ъ, З
    ОБЪРНА ПАЛАЧИНКАТА

    21:49 13.11.2025

  • 13 Държавната администрация

    4 9 Отговор
    Няма защо да врещите. Вие по частните фирми сте нискоквалифицирани и леснозаменими. Всеки примат може да завива болтчета и гайки по цял ден, или да продава на каса. Нямате нашето образование и нищо не разбирате от геодезия и кадастър, примерно. Нито пък държавата ви определя заплатите, а сте страхливи да ги искате от частника. Да не говорим, че участвате в кражбата на бюджета, защото овчедушно се разписвате на минималната заплата и вземате другото не ръка. Че и нахално искате висока пенсия накрая. Няма!

    21:49 13.11.2025

  • 14 Колониална Европа си обгрижва

    6 1 Отговор
    Колониалната администрация и колониалната полиция
    Трябва ред и сигурност
    500 милионна Европа ще ни колонизира

    21:49 13.11.2025

  • 15 Пълна

    5 0 Отговор
    Конфискация на тоя мафиот .

    21:50 13.11.2025

  • 16 Много ясно че

    8 4 Отговор
    държавните служители трябва да си плащат осигурителните вноски....

    Коментиран от #18

    21:51 13.11.2025

  • 17 От форумите

    9 1 Отговор
    Акценти от бюджет 2026: За МВР - 19.4% увеличение след като лятото получиха 70%. За съдебната власт - 24.7 % увеличение на заплатата. За всички други държавни служители - средно 15% увеличение на заплатите. За хората, които осигуряват тези увеличения - ой!

    21:59 13.11.2025

  • 18 Дика

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Много ясно че":

    С радост ще си ги плащат като за плащането им всяка година бюджета им дава пари. То и аз мога така, държавата ми превежда в сметката размера на дължимите осигуровки и аз й ги връщам обратно, демек не си бъркам в джоба.

    22:02 13.11.2025

  • 19 Масови

    4 1 Отговор
    съкращения трябват в чиновническия апарат! Нищоправещи хорица с високи заплати са там!

    22:03 13.11.2025

  • 20 Хаха

    1 1 Отговор
    Да си плащали осигуровките. Ама познайте кой наистина ще ги плаща тези осигуровки. Мутрите се опитват да направят раздор между държавни служители и работещи. Толкова ли ниско паднахте жалки нишожества? Да вярно е че има много политически паразитлък назначен в държавните институции, също и в тези за национална сигурност, както и по високите етажи на властта, даже и деца на мутри и олигарси. Но истината е, че истинските виновници за трагедията на България са политико-икономическите бизнесмени от вид селяндури и крепостни талибани, които укриват данъци, печалби, осигуровки, дават ниски заплати. Докато бизнес пумиярите, в това число и генерали и политици се плоцукат по собствени хотели и мезонети, че дори и зад граница в своите скъпи имоти. Да включим и Пламенките и Тошковците, които мощно грабят пари, много пари и още повече пари. И най-нахално прогонват малко останалите свестни хора, които искат правов ред и достоен живот в своята държава!

    22:07 13.11.2025

  • 21 666

    1 0 Отговор
    Над максималния од се плаща 10% данък печалба. Типичен нищоправец на хранилка.

    22:11 13.11.2025

  • 22 Тоя

    1 1 Отговор
    Е втория измамник след оня на КНСБ - тези синдикати са вредни защото единствено и само защитават бюджетните. Изнудват, рекетират, правят стачки, блокират градове, пречат на всички онези, които плащат осигуровки и данъци. Бандити накратко - вдигате заплатите с рекет до безобразие в неефективни системи и раздути администрации. И най-нагло залагате още увеличения на хрантутниците за 2026.

    22:12 13.11.2025

  • 23 Никой

    2 0 Отговор
    Сега - ще създадат ведомствена Комисия. Която ще разгледа въпроса.

    22:20 13.11.2025

  • 24 Хм...

    2 0 Отговор
    "И това казах на финансовия министър, че максималния осигурителен доход е най-голямото изкривяване. Някой може да вземе 2 млн. лв. заплата, но ще само на 4000 лв. ще плати осигуровки."
    Добре, ще плати осигуровки на 2 млн., а след това ще му плащаш ли толкова пенсия?

    22:21 13.11.2025

  • 25 БайБоцимир

    0 0 Отговор
    Не питайте електората на опгербдпс-ново начало! Кой ще ги избира след това?

    22:25 13.11.2025

  • 26 бай бръмбар

    0 0 Отговор
    Ние сме "за" чекмеджените служители да и поръчкари си плащат осигурителните вноски

    22:25 13.11.2025

  • 27 Ами тогава

    3 0 Отговор
    Защо до сега мълчахте бе П/у/т/к/и заспале

    22:31 13.11.2025

  • 28 Манолов

    2 0 Отговор
    Усетихте полъха на бизнеса - най-големите данакоплатци са чуждестраните инвеститори и хич няма да се церемонят с такива като вас. За всичко сте виновни КНСБ и Подкрепа, защитавайки бюджетарите. Разликата е, че ще погнат Българя в чужди съдилища и вие ще ве правите на умрели като ни осъдят.

    22:41 13.11.2025

