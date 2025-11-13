Новини
КЗК образува три открити производства срещу Столична община по жалби на фирми за почистване

КЗК образува три открити производства срещу Столична община по жалби на фирми за почистване

13 Ноември, 2025 18:48

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки

КЗК образува три открити производства срещу Столична община по жалби на фирми за почистване - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открити производства срещу Столична община по жалби на фирми за почистване. Решенията за образуване на открити производства са публикувани на интернет страницата на Комисията, уточни БТА.

КЗК образува открито производство срещу Столична община по жалба на Консорциум „Чистота Средец“ срещу решението за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по седем обособени позиции.

Производство е образувано по жалба е подадена от „Нелсен - Чистота“ ЕООД срещу решението на Столична община за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по седем обособени позиции.

Трето открито производство срещу Столична община КЗК е образувала по жалба на Консорциум „Почистване Триадица“ срещу решението за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по седем обособени позиции.

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с питон.я

    1 0 Отговор
    мафиотчетата се боричкат за кокалчетата.

    18:52 13.11.2025

  • 2 ТИГО

    3 0 Отговор
    Кмета да рита казана и да вървим към избори тогава нискочелият,ромлянката,и другите "Опозиции" да дойдат да управляват и ние да вървим да си е.....майката ! Па тогава да видя "Софиянците" на кого ще се жалят! ХАйде Терзиев фърляй кърпата и нека да влезат айдуците! Поа да става квото ще!Аман вече от толупи.

    19:00 13.11.2025

  • 3 Гост

    2 0 Отговор
    пеефската жалка бухалка веднага се хвърля като звяр. Не народ сме, а.....

    19:03 13.11.2025

