Новини
България »
Васил Големански: Липсата на финансова грамотност сред българите е в основата на проблемите с бързите кредити

Васил Големански: Липсата на финансова грамотност сред българите е в основата на проблемите с бързите кредити

14 Ноември, 2025 08:42 948 18

  • васил големански-
  • евро-
  • бързи кредити

Председателят на КФН увери - приемането на еврото няма да засегне партидите, всичко се превалутира автоматично

Васил Големански: Липсата на финансова грамотност сред българите е в основата на проблемите с бързите кредити - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Остават точно 47 дни преди страната ни да приеме еврото. Готова ли е България и как смяната на валутата ще се отрази на пенсионните фондове и на партидите, които имаме?

По темата говори Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор, в предаването „Тази сутрин“ по bTV.

„Ролята на комисията е да бъде координиращ орган за небанковия финансов сектор, във връзка с неговата подготовка за приемането на еврото. Общо взето ние добре свършихме тази работа, защото мога да кажа, че по данните, които имаме от самия сектор, и нашите наблюдения, са, че те са на 100 % готови за присъединяване към еврозоната“, каза той.

И увери – еврото няма да има отражение върху партидите, застраховките и инвестициите.

„По-скоро всички тези договорни отношения ще бъдат превалутирани автоматично и това е записано в Закона за въвеждане на еврото в България. Така че гражданите трябва да бъдат спокойни и не трябва да правят нищо във връзка с това“, каза Големански.

По думите му – ако някой например ни поиска промени в полица „Гражданска отговорност“, това е признак за опит за измама.

„Нищо те не трябва да подписват на този етап, за да се сменят техните партиди от лева в евро“, категоричен беше той.

Той коментира и финансовата грамотност на българските граждани, която според него далеч не е на ниво:

„Това е нещо, върху което ние наистина трябва да работим. Участвам във всякакви инициативи в тази посока, но винаги съм казвал, че нещото, което може да промени нивото на финансова грамотност, е въвеждането на курс за финансова грамотност в средното образование“.

И допълни:

„Това, между другото, е коренът на проблемите, които възникват с бързите кредити. Когато човек не може да си направи сметката вкъщи, взимайки 1000 лева заплата и харчейки 1500, той е принуден да търси изход – който намира в бързи кредити“.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лихваро

    7 1 Отговор
    Браво пудел, че те черпим десет хиляди лева!

    08:45 14.11.2025

  • 2 честен ционист

    6 2 Отговор
    Всички се оплакват от липса на пари, от липса на ум – никой.

    08:48 14.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1488

    7 1 Отговор
    бьлхарите са мега тьпи парчета

    08:49 14.11.2025

  • 5 Дребен !!!

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Няма по-смешен президент от джудженцето":

    Стъпи на табуретка пред огледалото, и ще видиш най тъпия!

    Коментиран от #6

    08:49 14.11.2025

  • 6 Да напомня

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Дребен !!!":

    Днес е ден 1587-ми от 3-дневната на таксиджията.

    08:52 14.11.2025

  • 7 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Вместо да се занимават с вероучение в училище да направят часове по финансова култура и да ги научат едно СV да попълнят като хората

    08:53 14.11.2025

  • 8 Боздуган

    5 0 Отговор
    А бре мекица сорат, те в 6-7 клас не могат да четат, каква финансова грамотност. Магаре и космос!

    08:56 14.11.2025

  • 9 ИТъйНататък

    4 0 Отговор
    Това казано от човека държал българския капиталов пазар в средновековеието и назанчил цялата си рода на топли местенца да не правят нищо, самият нямащ финансова грамотност, а обслужващ само дебели, политически чичковци е голямо прозрение...

    09:16 14.11.2025

  • 10 димитри

    2 0 Отговор
    Ако е същия го слушах и малко гледах по бтв...Говори най-паче за ВТОРИЯ осигурителен пенсионен стълб наречен....ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАдължително ПЕНСИОННО Осигуряване.....или ДЗПО...Какво разбрах от 30милиарда във фонда ДЗПО 5 милиарда са Приходи........ако го бе каал в проценти по нямаше да му обърна внимание.Сега ако някой се интересува вижте за тези 25г в които сме внасяли пари за ДЗПО каква е инфлацията ....вижте каква е доходноста и вижте каква е ЗАГУБАТА на всеки внасял във Фонд ДЗПО ,ако искате в проценти ,ако искате в пари.Уверявям ви ,че хората с ниска грамотност ще УПРАВЛЯВАТ парите си и Парите ВИ по -добре ако ежедневно ги разиграват на хазарт.........Както и да ги въртишако бяхте примерно се доверили на такъв като мен нямаше да ви дам дивидент за 25г между 16 и 21%........смешно е и щеше да ме е срам от себеси.Тоа ковида и войната е тинтири минтири.Или неразбират или са живяли охолно на наш гръб!

    Коментиран от #13

    09:20 14.11.2025

  • 11 ои8уйхътгрф

    4 0 Отговор
    Ето я сметката бе, как да не могат да си я направят:

    - наем 200лв.
    - ток и вода 70лв.
    - телефон 30лв.
    - храна 400лв.
    - транспорт до работа 50лв.

    Дотук сме на 750лв... И това е за 1 човек живеещ като куче и хранещ се с боклуци... Сега при мин. заплата получаваш чисто 835лв. значи с оставащите 85лв. трябва да си покрие човек останалите разходи за дрехи, обувки, лекарства, базова козметика, дори и прах за пране...

    Вкратце- тя сметката е елементарна, но приходите изобщо не покриват разходите... Затова и хората отиват да робуват навън- там пак живеят като кучета и ядат боклуци, но тогава дори и взимайки под минимума за страната им остават половината пари...

    09:22 14.11.2025

  • 12 Хора

    2 1 Отговор
    Никога не взимайте бързи кредити! Никога, никога! Не си заслужава да се вкарате в подобни бъркотии за да си купите нещо непотребно. Винаги осъзнавайте доход-разход и си купувайте най-значимите и полезни неща. Защото по този начин изранвате едно паразити, които живеят на ваш гръб. И държавата не прави нищо за да им ликвидира престъпния бизнес.

    Коментиран от #14, #15

    09:23 14.11.2025

  • 13 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "димитри":

    "Или неразбират или са живяли охолно на наш гръб!"

    Напротив- отлично си разбират хората от работата и точно затова са живели на ваш гръб и ще продължават да живеят така...
    И не можеш да ги осъдиш за нищо щото те не са откраднали и 1ст.... А и тези фондове по същество играят на фондовата борса и инвестират в разни компании което винаги носи риск от загуба... Те са реално брокера който ти движи инвестициите и си получава неговият % независимо печелиш или губиш- схемата за ограбване на хората отдавна е измислена и усъвършенствана по света, те само я прилагат...

    Коментиран от #16

    09:29 14.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 димитри

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "ои8уйхътгрф":

    На хазарт ,играя така като те играят на борса.На борса играх дълго време докато бе синът ми и в двата случая ние правихме и сега правя много пари.Понеже знам как са процесите съм удивен ,че хора ,които трябва да движат парите ...Ни /по скоро ви са слабо грамотни финансово.Борсата и залаганията са едно и също.и там имаш дълга позиция и в хазарта.когато заклеймявате едното трябва да заклеймите и другото.Не трябва да играете хазарт ако не разбирате пропорциите така както разбирате кога сте гладни!ПС.За миналата година дивидента ми от хазарт е 12,6%........ако имах нужда от пари при тази печалба всеки доверил се щеше да получи половината, Останалите 6,3% щяха да отидат за ОСИГУРОВКА 4% и 2,3% щях да прибера.Изнасям ти курс за финанс-грамотност.Осигуровката не означава да отида при ......да си дам парата.Означава да ти отделиш в отделно перо!Пари се печелят само ако ти ги въртиш ,а не някой от твое име.Такива като синът ми стават Царе, правят държава с БОГАти поданици ...но Добрият цар умира млад.Аз съм тук за да продължа делото му,макар да ми е много трудно.Наистина си безхаберен финансово!ПС.знаеш ли каква е разликата сега......сега каквото направя го раздавам........На витоша и на морето има плочи и там ще хвърлям пари.Явно това ви е фикс идея ,че парите са най-важното нещо и автомобила....

    09:48 14.11.2025

  • 17 Тракиец

    1 0 Отговор
    Не липсата на финансова грамотност а липсата на адекватно евро заплащане е проблема

    09:51 14.11.2025

  • 18 Ооо те па

    1 0 Отговор
    Тия в парламента преливат от акъл за финасте.Каквото им си спусне от САЩ и ЕС,това правят,т.е то не е добре за страната и въпреки това го правят,ТРЯБВА ДА СИ ДЕГРАДИРАЛ НЕ САМО ФИНАНСОВО НЕГРАМОТЕН!НАГЛА ЕВРОФАШИСТКА И...МЕТ!!!

    10:03 14.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове