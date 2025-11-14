Васил Големански: Липсата на финансова грамотност сред българите е в основата на проблемите с бързите кредити

Остават точно 47 дни преди страната ни да приеме еврото. Готова ли е България и как смяната на валутата ще се отрази на пенсионните фондове и на партидите, които имаме?
По темата говори Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор, в предаването „Тази сутрин“ по bTV.
„Ролята на комисията е да бъде координиращ орган за небанковия финансов сектор, във връзка с неговата подготовка за приемането на еврото. Общо взето ние добре свършихме тази работа, защото мога да кажа, че по данните, които имаме от самия сектор, и нашите наблюдения, са, че те са на 100 % готови за присъединяване към еврозоната“, каза той.
И увери – еврото няма да има отражение върху партидите, застраховките и инвестициите.
„По-скоро всички тези договорни отношения ще бъдат превалутирани автоматично и това е записано в Закона за въвеждане на еврото в България. Така че гражданите трябва да бъдат спокойни и не трябва да правят нищо във връзка с това“, каза Големански.
По думите му – ако някой например ни поиска промени в полица „Гражданска отговорност“, това е признак за опит за измама.
„Нищо те не трябва да подписват на този етап, за да се сменят техните партиди от лева в евро“, категоричен беше той.
Той коментира и финансовата грамотност на българските граждани, която според него далеч не е на ниво:
„Това е нещо, върху което ние наистина трябва да работим. Участвам във всякакви инициативи в тази посока, но винаги съм казвал, че нещото, което може да промени нивото на финансова грамотност, е въвеждането на курс за финансова грамотност в средното образование“.
И допълни:
„Това, между другото, е коренът на проблемите, които възникват с бързите кредити. Когато човек не може да си направи сметката вкъщи, взимайки 1000 лева заплата и харчейки 1500, той е принуден да търси изход – който намира в бързи кредити“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лихваро
08:45 14.11.2025
2 честен ционист
08:48 14.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 1488
08:49 14.11.2025
5 Дребен !!!
До коментар #3 от "Няма по-смешен президент от джудженцето":Стъпи на табуретка пред огледалото, и ще видиш най тъпия!
Коментиран от #6
08:49 14.11.2025
6 Да напомня
До коментар #5 от "Дребен !!!":Днес е ден 1587-ми от 3-дневната на таксиджията.
08:52 14.11.2025
7 ООрана държава
08:53 14.11.2025
8 Боздуган
08:56 14.11.2025
9 ИТъйНататък
09:16 14.11.2025
10 димитри
Коментиран от #13
09:20 14.11.2025
11 ои8уйхътгрф
- наем 200лв.
- ток и вода 70лв.
- телефон 30лв.
- храна 400лв.
- транспорт до работа 50лв.
Дотук сме на 750лв... И това е за 1 човек живеещ като куче и хранещ се с боклуци... Сега при мин. заплата получаваш чисто 835лв. значи с оставащите 85лв. трябва да си покрие човек останалите разходи за дрехи, обувки, лекарства, базова козметика, дори и прах за пране...
Вкратце- тя сметката е елементарна, но приходите изобщо не покриват разходите... Затова и хората отиват да робуват навън- там пак живеят като кучета и ядат боклуци, но тогава дори и взимайки под минимума за страната им остават половината пари...
09:22 14.11.2025
12 Хора
Коментиран от #14, #15
09:23 14.11.2025
13 ои8уйхътгрф
До коментар #10 от "димитри":"Или неразбират или са живяли охолно на наш гръб!"
Напротив- отлично си разбират хората от работата и точно затова са живели на ваш гръб и ще продължават да живеят така...
И не можеш да ги осъдиш за нищо щото те не са откраднали и 1ст.... А и тези фондове по същество играят на фондовата борса и инвестират в разни компании което винаги носи риск от загуба... Те са реално брокера който ти движи инвестициите и си получава неговият % независимо печелиш или губиш- схемата за ограбване на хората отдавна е измислена и усъвършенствана по света, те само я прилагат...
Коментиран от #16
09:29 14.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 димитри
До коментар #13 от "ои8уйхътгрф":На хазарт ,играя така като те играят на борса.На борса играх дълго време докато бе синът ми и в двата случая ние правихме и сега правя много пари.Понеже знам как са процесите съм удивен ,че хора ,които трябва да движат парите ...Ни /по скоро ви са слабо грамотни финансово.Борсата и залаганията са едно и също.и там имаш дълга позиция и в хазарта.когато заклеймявате едното трябва да заклеймите и другото.Не трябва да играете хазарт ако не разбирате пропорциите така както разбирате кога сте гладни!ПС.За миналата година дивидента ми от хазарт е 12,6%........ако имах нужда от пари при тази печалба всеки доверил се щеше да получи половината, Останалите 6,3% щяха да отидат за ОСИГУРОВКА 4% и 2,3% щях да прибера.Изнасям ти курс за финанс-грамотност.Осигуровката не означава да отида при ......да си дам парата.Означава да ти отделиш в отделно перо!Пари се печелят само ако ти ги въртиш ,а не някой от твое име.Такива като синът ми стават Царе, правят държава с БОГАти поданици ...но Добрият цар умира млад.Аз съм тук за да продължа делото му,макар да ми е много трудно.Наистина си безхаберен финансово!ПС.знаеш ли каква е разликата сега......сега каквото направя го раздавам........На витоша и на морето има плочи и там ще хвърлям пари.Явно това ви е фикс идея ,че парите са най-важното нещо и автомобила....
09:48 14.11.2025
17 Тракиец
09:51 14.11.2025
18 Ооо те па
10:03 14.11.2025