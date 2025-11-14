Васил Големански: Липсата на финансова грамотност сред българите е в основата на проблемите с бързите кредити

Остават точно 47 дни преди страната ни да приеме еврото. Готова ли е България и как смяната на валутата ще се отрази на пенсионните фондове и на партидите, които имаме?

По темата говори Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор, в предаването „Тази сутрин“ по bTV.

„Ролята на комисията е да бъде координиращ орган за небанковия финансов сектор, във връзка с неговата подготовка за приемането на еврото. Общо взето ние добре свършихме тази работа, защото мога да кажа, че по данните, които имаме от самия сектор, и нашите наблюдения, са, че те са на 100 % готови за присъединяване към еврозоната“, каза той.

И увери – еврото няма да има отражение върху партидите, застраховките и инвестициите.

„По-скоро всички тези договорни отношения ще бъдат превалутирани автоматично и това е записано в Закона за въвеждане на еврото в България. Така че гражданите трябва да бъдат спокойни и не трябва да правят нищо във връзка с това“, каза Големански.

По думите му – ако някой например ни поиска промени в полица „Гражданска отговорност“, това е признак за опит за измама.

„Нищо те не трябва да подписват на този етап, за да се сменят техните партиди от лева в евро“, категоричен беше той.

Той коментира и финансовата грамотност на българските граждани, която според него далеч не е на ниво:

„Това е нещо, върху което ние наистина трябва да работим. Участвам във всякакви инициативи в тази посока, но винаги съм казвал, че нещото, което може да промени нивото на финансова грамотност, е въвеждането на курс за финансова грамотност в средното образование“.

И допълни:

„Това, между другото, е коренът на проблемите, които възникват с бързите кредити. Когато човек не може да си направи сметката вкъщи, взимайки 1000 лева заплата и харчейки 1500, той е принуден да търси изход – който намира в бързи кредити“.