Мирчев: Прокуратурата да разследва гаража и таваните на Борисов. И колко геройски е крил Цветан Василев от Пеевски

След като вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че е бил "ятак" на шефа на фалиралата КТБ Цветан Василев, като му е позволил да се скрие в къщата му от водача на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, пред журналисти в кулоарите на парламента от ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" обявиха, че ще сезират прокуратурата по случая, предаде репортер на Novini.bg.

След като днес чухме, че Бойко Борисов даде заден за разказа с гаража, таваните, ятаците, отворихме сайта на "Бивол" и едно тяхно разследване от 2016 г., в което е показана схемата, по която е придобит "Булгартабак" – вътре са описани офшорки, взаимодействия. Въпросът, на който трябва да отговори г-н Борисов, е дали е възможно Цветан Василев да му е показал тази схема и да са водили разговори за дяловете на отделни личности в "Булгартабак". Кои са тези личности – има разследване на "Бивол". Там има и много интересно писмо до американското посолство, което е изтекло поради някаква причина, и се коментират всички тези въпроси, каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Връщаме се сега на тази тема, защото вчера г-н Бойко Борисов сам излезе и каза, че е крил Цветан Василев, каза, че го е крил от Пеевски, каза, че е влязъл през гаража и е стигнал до тавана, и сега, тъй като считаме, че това е изключително интересно за обществото, подготвяме сигнал до прокуратурата. В този сигнал ще приложим разследването на "Бивол" и искаме прокуратурата да установи кои са присъствали на тази среща с гаража и с таваните, бил ли е там Борисов, колко геройски го е крил от Пеевски, и да разберем какво всъщност се е случило. Когато бивш премиер излезе с подобни твърдения, обществото трябва да научи цялата истина и ако тя е свързана с корупция и с разграбването на български държавни активи и то от офшорки, свързани с "Котараци" и с други съмнителни компании, включително с бивш премиер, това обществото трябва да го знае и да бъде установена истината, каза още Ивайло Мирчев.