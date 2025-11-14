Новини
България »
Всички градове »
Мирчев: Прокуратурата да разследва гаража и таваните на Борисов. И колко геройски е крил Цветан Василев от Пеевски

Мирчев: Прокуратурата да разследва гаража и таваните на Борисов. И колко геройски е крил Цветан Василев от Пеевски

14 Ноември, 2025 11:34 600 11

  • ивайло мирчев-
  • прокуратура-
  • разследване-
  • таван-
  • гараж-
  • бойко борисов-
  • цветан василев

Когато бивш премиер излезе с подобни твърдения, обществото трябва да научи цялата истина и ако тя е свързана с корупция и с разграбването на български държавни активи и то от офшорки, свързани с "Котараци" и с други съмнителни компании, включително с бивш премиер, това обществото трябва да го знае и да бъде установена истината, каза още Мирчев.

Мирчев: Прокуратурата да разследва гаража и таваните на Борисов. И колко геройски е крил Цветан Василев от Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След като вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че е бил "ятак" на шефа на фалиралата КТБ Цветан Василев, като му е позволил да се скрие в къщата му от водача на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, пред журналисти в кулоарите на парламента от ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" обявиха, че ще сезират прокуратурата по случая, предаде репортер на Novini.bg.

След като днес чухме, че Бойко Борисов даде заден за разказа с гаража, таваните, ятаците, отворихме сайта на "Бивол" и едно тяхно разследване от 2016 г., в което е показана схемата, по която е придобит "Булгартабак" – вътре са описани офшорки, взаимодействия. Въпросът, на който трябва да отговори г-н Борисов, е дали е възможно Цветан Василев да му е показал тази схема и да са водили разговори за дяловете на отделни личности в "Булгартабак". Кои са тези личности – има разследване на "Бивол". Там има и много интересно писмо до американското посолство, което е изтекло поради някаква причина, и се коментират всички тези въпроси, каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Връщаме се сега на тази тема, защото вчера г-н Бойко Борисов сам излезе и каза, че е крил Цветан Василев, каза, че го е крил от Пеевски, каза, че е влязъл през гаража и е стигнал до тавана, и сега, тъй като считаме, че това е изключително интересно за обществото, подготвяме сигнал до прокуратурата. В този сигнал ще приложим разследването на "Бивол" и искаме прокуратурата да установи кои са присъствали на тази среща с гаража и с таваните, бил ли е там Борисов, колко геройски го е крил от Пеевски, и да разберем какво всъщност се е случило. Когато бивш премиер излезе с подобни твърдения, обществото трябва да научи цялата истина и ако тя е свързана с корупция и с разграбването на български държавни активи и то от офшорки, свързани с "Котараци" и с други съмнителни компании, включително с бивш премиер, това обществото трябва да го знае и да бъде установена истината, каза още Ивайло Мирчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Като ходихме до къщата на Бойко Борисов в Банкя отпред бяха се събрали всички наркодилъри от Люлин да си пазят шефа.И бяха с гръб с качулки да не ги снимаме ама хората от Люлин ги познаха.

    11:38 14.11.2025

  • 2 честен ционист

    3 0 Отговор
    Ако се направи хинически анализ на мазетата, гаражите, таваните у Банкя и НДК ще излезат напълно еднакви.

    11:39 14.11.2025

  • 3 Ддд

    2 5 Отговор
    Мирчев, най глу,.п$авия политик в България.

    Коментиран от #5

    11:41 14.11.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    АМА ВЕРНО ЛИ
    ВСИЧКИ СТЕ ЕДНАКВО ТЪПИ....????

    11:43 14.11.2025

  • 5 Гинка

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ддд":

    Добруджанска камила сър.

    11:46 14.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ЯТАКА

    0 1 Отговор
    И БОЙКО Е КАНДИДАТ ЗА МАГНИТСКИ КАКВО ЧАКАТ САЩ

    Коментиран от #11

    11:51 14.11.2025

  • 8 Даниел

    0 1 Отговор
    Това беше димка на Борисов,опитва се да скрие нещо голямо,и днес никой вече не пита за Лукойл!?

    11:51 14.11.2025

  • 9 Емигрант

    0 0 Отговор
    Мирчев, много си наивен, коя прокуратура бе ? Нали увеличиха заплатите на МВР, не са се сменили судии и рокурори останаха същите най-корумпираните и верни на Пеевски и Тиквата, изобщо в България няма правосъдна система, а изпълнителна и послушна на дуото Тиква/Намагнитен, ако имаше почтена, независима, работеща и коректна съдебна система Банкянския тиквоч едва ли би си признал така нагло, че е бил ятак на Цветанов ? Хайде стига вече с тази имитираща опозиция Мирчев, всеки дори и неграмотния може да каже това което каза ти, нима не знаеш, че никой няма да разследва Тиквата, САЩ и те ви подсказаха за корумпираните политици, какво стана някой разследва ли ги, НЕ, дори мисирките ги обграждат с внимание вземат им интервюта за съвети ? Смотана държава, смотани политици, убита опозиция, никаква надежда за мишкуващия смотан народ !

    11:57 14.11.2025

  • 10 Пфу

    0 0 Отговор
    Офф завалията пак вечната опорка за Б+П. Тези са кошмар!

    11:58 14.11.2025

  • 11 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЯТАКА":

    Той е там, но мисирките не съобщават това, крият го все още !

    11:59 14.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол